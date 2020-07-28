Круговорот воды: Казанская ТЭЦ-3 использует очищенные сточные воды в оборотной системе водоснабжения

Как современные теплоэлектроцентрали очищают стоки перед повторным использованием

Фото: АО «ТГК-16»

С ливнево-талыми стоками в воду попадают губительные для экосистемы нефтепродукты. Измененные углеводороды нефти образуют еще более токсичные соединения, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами. Для защиты сточных вод Казанской ТЭЦ-3, филиалом АО «ТГК-16», от взвешенных веществ и нефтепродуктов в 2018 году были запущены в работу очистные сооружения ливнево-талого и промышленного стока. Затраты компании на реализацию проекта составили 165 млн рублей.

Поверхностные ливнево-талые и промышленные стоки собираются по территории Казанской ТЭЦ-3 и поступают в распределительный колодец канализационной насосной станции №1 (КНС-1). Он состоит из двух вертикальных емкостей.

Из КНС-1 стоки перекачиваются на первую ступень очистных сооружений — горизонтальную песколовку, которая представляет собой железобетонную емкость прямоугольной формы, разделенную перегородками на четыре коридора.

Дно песколовки выполнено с уклоном. При движении стоков по коридорам отделяется основная часть загрязнений, в основном минерального происхождения.

В конце коридоров расположена вертикальная перегородка, через верхнюю часть которой осветленные стоки сбрасываются в сборную камеру. Из нее по переливному лотку самотеком они поступают в нижнюю часть маслобензоотделителя.

В маслобензоотделителе установлены коалесцентные модули. Благодаря своей конструкции и свойству материала фильтры укрупняют частицы нефтепродуктов и ускоряют их всплытие. Это позволяет отделить нерастворенные нефтепродукты от воды. Коалесцентные модули — самоочищающиеся. При протекании воды они вибрируют, поэтому частицы нефтепродуктов всплывают, а взвешенные вещества оседают.



Очищенная вода из маслобензоуловителя самотеком поступает в КНС-2, которая конструктивно аналогична КНС-1.

Из КНС-2 очищенная вода направляется в регулирующую емкость. Стоки, загрязненные нефтепродуктами, по подземной сети трубопроводов поступают в приемную емкость промливневой насосной. И далее поступают на флотационную установку производительностью 100 куб. м/час.

В установке используется метод напорной флотации, протекающий в двух стадиях. Сначала стоки под давлением насыщают воздухом, а затем пузырьки воздуха подходящего размера отделяют и поднимают приставшие к ним взвешенные и эмульгированные вещества.

Предварительно осветленный сток из флотационной установки направляется в коалесцентно-сорбционный блок.

Уловленные на поверхности флотатора всплывшие нефтепродукты отводятся по лотку в сборник нефтепродуктов, расположенный вне здания фильтровального зала. Сборник нефтепродуктов представляет собой герметичный колодец, выполненный из железобетонных колец диаметром 2 м, с крышкой и днищем.

В состав сорбционного блока входят пескоотделитель, маслобензоотделитель, сорбционные фильтры. Блок обеспечивает трехэтапную очистку стоков. На первом этапе осаждаются грубодисперсные осадки, на втором — взвешенные вещества. На третьем этапе остатки эмульгированных нефтепродуктов адсорбируются.

Очищенная вода из сорбционного блока самотеком поступает в КНС-3, откуда насосным агрегатом перекачивается в циркуляционную систему — на градирню №2.

В 2019 году после очистки на сооружениях нефтесодержащих стоков в циркуляционную систему оборотного охлаждения Казанской ТЭЦ-3 возвращено 360 тысяч тонн очищенных сточных вод. В результате работы очистных сооружений удалено 7 тонн шлама нефтепродуктов и 50 тонн осадка взвешенных веществ.

Реализация проекта очистных сооружений на Казанской ТЭЦ-3 позволила ТГК-16 минимизировать влияние производственной деятельности станции на окружающую среду. Кроме модернизированных очистных, защитой производственных сточных вод от нефтепродуктов занимались очистные сооружения топливного цеха.

Энергокомпания всегда внимательно относилась к технологическому процессу очистки воды, поскольку ее качество отражается как на работе ТЭЦ, так и на сокращении вредных выбросов в окружающую среду.

Очистные сооружения Казанской ТЭЦ-3 обеспечивают рациональное использование водных ресурсов. А ТГК-16 вносит вклад в реализацию федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» национального проекта «Экология».

Партнерский материал