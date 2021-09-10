Рынок электроэнергии России: когда спрос выйдет на допандемийный уровень

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По данным British Petroleum, Россия в 2020 году занимала четвертое место в мире по количеству выработанной электроэнергии за год, пропустив вперед Китай, США и Индию. Согласно официальной статистике, в 2020 году выработано наименьшее количество электроэнергии за три года, а именно 1 089 667,7 млн кВт·ч (-2,3% со значений 2018 года 1 115 087,6 млн кВт·ч). Подробнее об изменениях на рынке электроэнергии за последние три года — в материале «Реального времени».

Максимальная установленная мощность в ПФО у Татарстана

Установленная электрическая мощность электростанций России за последние три года выросла на 1,7%: в 2018 году она составляла 265,6 ГВт, в 2020 году — уже 270,2 ГВт. Согласно статистике, наибольшая установленная мощность электростанций в Тюменской области — 22,3 ГВт. На втором месте — Красноярский край, совокупная мощность его станций составляет 18,7 ГВт. На третьей строчке по максимальным значениям находится Иркутская область с установленной мощностью 13,6 ГВт.

Наименьшую установленную мощность имеют Брянская область (40,17 МВт), Республика Тыва (49,65 МВт) и Республика Алтай (151,37 МВт). Причем, если последняя за три года увеличила мощности в два раза (с 75,14 МВт в 2018 году до 151,37 МВт в 2020 году), то Брянская область снизила на 22,6 % (с 51,92 МВт в 2018 году).

Татарстан с установленной мощностью 8,2 ГВт в Приволжском федеральном округе лидирует по этому показателю. Догоняет республику Пермский край, у него установленная мощность составляет 7,9 ГВт. Третьим субъектом в ПФО по величине этого показателя является Саратовская область (6,7 ГВт).

Установленная электрическая мощность электростанций (мегаватт (тысяча киловатт), значение показателя за год)

РЕГИОН 2020 2019 2018 Изменение за 1 год Изменение за 3 года Российская Федерация 270 210,4 269 792,5 265 605,5 0,2% 1,7% Центральный федеральный округ 52 831,3 53 524,9 52 410,9 -1,3% 0,8% Белгородская область 332,53 326,82 338,85 1,7% -1,9% Брянская область 40,17 39,64 51,92 1,3% -22,6% Владимирская область 662,56 660,18 673,85 0,4% -1,7% Воронежская область 4 746,83 4 605,75 2 998,21 3,1% 58,3% Ивановская область 890,73 890,4 882,97 0,0% 0,9% Калужская область 168,44 164,8 163,35 2,2% 3,1% Костромская область 3 833,03 3 842,36 3 833,2 -0,2% 0,0% Курская область 4 705,86 4 706,54 4 698,81 0,0% 0,2% Липецкая область 1 243,78 1 236,89 1 224,49 0,6% 1,6% Московская область 6 362,13 7 316,29 7 918,97 -13,0% -19,7% Орловская область 440,05 437,92 437,42 0,5% 0,6% Рязанская область 3 855,95 3 852,03 3 845,18 0,1% 0,3% Смоленская область 4 015,52 4 007,16 4 009,47 0,2% 0,2% Тамбовская область 356,68 358,14 436,12 -0,4% -18,2% Тверская область 6 861,71 6 861,18 6 854,82 0,0% 0,1% Тульская область 1 656,78 1 663,51 1 567,43 -0,4% 5,7% Ярославская область 1 979,89 2 025,43 1 971,61 -2,2% 0,4% Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 10 678,63 10 529,8 10 504,2 1,4% 1,7% Северо-Западный федеральный округ 27 695,8 28 516,0 28 388,2 -2,9% -2,4% Республика Карелия 1 113,84 1 118,34 1 219,12 -0,4% -8,6% Республика Коми 2 979,03 2 994,71 2 978,24 -0,5% 0,0% Архангельская область 2 669,34 2 691,97 2 622,45 -0,8% 1,8% Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 892,04 853,12 809,62 4,6% 10,2% Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1 777,31 1 838,85 1 812,83 -3,3% -2,0% Вологодская область 2 249,53 2 240,9 2 146,46 0,4% 4,8% Калининградская область 1 959,19 1 757,86 1 525,02 11,5% 28,5% Ленинградская область 7 516,4 8 553,99 8 581,12 -12,1% -12,4% Мурманская область 3 626,28 3 626,47 3 626,38 0,0% 0,0% Новгородская область 460,49 458,6 454,7 0,4% 1,3% Псковская область 453,11 454 452,43 -0,2% 0,2% Город Санкт-Петербург город федерального значения 4 668,62 4 619,17 4 782,31 1,1% -2,4% Южный федеральный округ 20 148,8 19 190,4 18 196,7 5,0% 10,7% Республика Адыгея (Адыгея) 213,52 51,99 48,44 310,7% 340,8% Республика Калмыкия 377,58 92,28 39,75 309,2% 849,9% Республика Крым 1 817,85 1 783,55 2 294,76 1,9% -20,8% Краснодарский край 2 855,18 2 791,26 2 694,02 2,3% 6,0% Астраханская область 1 184,36 1 148,67 940,4 3,1% 25,9% Волгоградская область 4 329,64 4 281,28 4 626,25 1,1% -6,4% Ростовская область 7 745,62 7 366,43 7 325,39 5,1% 5,7% Город федерального значения Севастополь 1 625,01 1 674,92 227,64 -3,0% 613,9% Северо-Кавказский федеральный округ 8 318,2 7 675,9 7 255,4 8,4% 14,6% Республика Дагестан 1 912,21 1 912,16 1 906,88 0,0% 0,3% Кабардино-Балкарская Республика 228,79 218,51 218,43 4,7% 4,7% Карачаево-Черкесская Республика 599,09 579,92 559,98 3,3% 7,0% Республика Северная Осетия-Алания 443,57 97,58 94,52 354,6% 369,3% Чеченская Республика 375,18 373,45 13,43 0,5% 2693,6% Ставропольский край 4 759,34 4 494,25 4 462,14 5,9% 6,7% Приволжский федеральный округ 47 709,5 47 798,4 48 066,9 -0,2% -0,7% Республика Башкортостан 5 691,7 5 665,19 5 669,69 0,5% 0,4% Республика Марий Эл 293,94 290,02 288,55 1,4% 1,9% Республика Мордовия 437,52 435,03 431,29 0,6% 1,4% Республика Татарстан (Татарстан) 8 182,31 8 206,18 8 171,51 -0,3% 0,1% Удмуртская Республика 776,52 768,36 761,36 1,1% 2,0% Чувашская Республика - Чувашия 2 219,01 2 217,72 2 567,61 0,1% -13,6% Пермский край 7 949,32 8 006,52 7 987,59 -0,7% -0,5% Кировская область 1 002,54 1 000,25 993,49 0,2% 0,9% Нижегородская область 2 875,13 2 825,72 2 991,68 1,7% -3,9% Оренбургская область 4 113,95 4 095,03 3 976,65 0,5% 3,5% Пензенская область 418,18 417,87 404,64 0,1% 3,3% Самарская область 5 987,59 6 065,51 6 003,61 -1,3% -0,3% Саратовская область 6 679,19 6 716,8 6 735,06 -0,6% -0,8% Ульяновская область 1 082,61 1 088,18 1 084,18 -0,5% -0,1% Уральский федеральный округ 40 181,7 39 876,1 39 232,4 0,8% 2,4% Курганская область 732,03 730,91 723,27 0,2% 1,2% Свердловская область 10 756,1 10 654,15 10 670,65 1,0% 0,8% Тюменская область 22 286,01 22 088,23 21 576,78 0,9% 3,3% Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 15 546,8 15 484,37 15 502,07 0,4% 0,3% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 4 250,41 4 167,61 3 613,22 2,0% 17,6% Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 2 488,8 2 436,25 2 461,49 2,2% 1,1% Челябинская область 6 407,58 6 402,83 6 261,69 0,1% 2,3% Сибирский федеральный округ 52 859,6 52 843,4 52 615,3 0,0% 0,5% Республика Алтай 151,37 142,81 75,14 6,0% 101,5% Республика Тыва 49,65 49,1 45,15 1,1% 10,0% Республика Хакасия 7 172,67 7 170,34 7 167,72 0,0% 0,1% Алтайский край 1 597,67 1 607,83 1 553,79 -0,6% 2,8% Красноярский край 18 690,92 18 566,65 18 513,37 0,7% 1,0% Иркутская область 13 647,62 13 724,66 13 675,35 -0,6% -0,2% Кемеровская область - Кузбасс 5 489,77 5 561,18 5 558,27 -1,3% -1,2% Новосибирская область 3 100,61 3 096,26 3 091,4 0,1% 0,3% Омская область 1 680,93 1 681,85 1 690,33 -0,1% -0,6% Томская область 1 278,44 1 242,73 1 244,76 2,9% 2,7% Дальневосточный федеральный округ 20 465,5 20 367,4 19 439,8 0,5% 5,3% Республика Бурятия 1 495,45 1 500,27 1 439,9 -0,3% 3,9% Забайкальский край 1 660,56 1 654,31 1 641,72 0,4% 1,1% Республика Саха (Якутия) 3 071,1 3 098,57 3 124,29 -0,9% -1,7% Камчатский край 690,65 708,9 698,62 -2,6% -1,1% Приморский край 2 838,65 2 840,32 2 697,46 -0,1% 5,2% Хабаровский край 2 692,76 2 605,66 2 607,21 3,3% 3,3% Амурская область 4 227,04 4 241,27 3 931,49 -0,3% 7,5% Магаданская область 1 629,9 1 633,17 1 486,23 -0,2% 9,7% Сахалинская область 1 592,5 1 593,06 1 511,65 0,0% 5,3% Еврейская автономная область 204,36 204,05 5,42 0,2% 3670,5% Чукотский автономный округ 362,52 287,85 295,78 25,9% 22,6%

На ПФО приходится 17,7% от общего объема установленной мощности России. За три года в результате ввода новой мощности, демонтажа изношенного оборудования и перемаркировки этот показатель снизился на 0,7%.

О положительной стремительной динамике можно говорить в Еврейской автономной области (за три года показатель вырос с 5,42 МВт до 204,36 МВт), в Чеченской Республике (рост с 13,43 МВт до 375,18 МВт), в Республике Калмыкия (с 39,75 МВт до 377,58 МВт), в Севастополе (с 227,64 МВт до 1625,01 МВт) и в Республике Адыгея (с 48,44 МВт до 213,52 МВт). Это объясняется вводом новых мощностей.

Из крупных проектов можно привести в пример ввод Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт в Чеченской Республике. В Республике Калмыкия ввод в работу Салынской ВЭС, Целинской ВЭС, второй очереди Малодербетовской СЭС и третьей очереди Яшкульской СЭС увеличил установленную мощность электростанций до 338,5 МВт. Это составляет 95% от установленной мощности электростанций энергосистемы Калмыкии. При этом Салынская ВЭС и Целинская ВЭС установленной мощностью 100,8 МВт каждая стали первыми генерирующими объектами компании ООО «Ветропарки ФРВ», введенными на территории республики.

Реализация второй очереди Малодербетовской СЭС и третьей очереди Яшкульской СЭС, принадлежащих ООО «Авелар Солар Технолоджи», увеличила суммарную установленную мощность солнечных электростанций на 70 МВт, до 118,5 МВт. Сейчас установленная мощность электростанций на основе ВИЭ в Республике Калмыкия превышает собственный максимум потребления энергосистемы более чем в 2,5 раза.

В Адыгее в 2020 году начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок самая крупная в России ВЭС. Установленная мощность станции, состоящей из 60 ветроэнергетических установок, — 150 МВт.

Всего в России в 2018 году ввели 4,8 ГВт генерирующего оборудования, в 2019 году — 3,0 ГВт, в 2020 году — 1,9 ГВт.

Выработка электроэнергии в Татарстане упала в 2020 году сильнее других регионов ПФО

В 2020 году выработано наименьшее количество электроэнергии за три года — 1 089 667,7 млн кВт·ч (-2,3% со значений 2018 года 1 115 087,6 млн кВт·ч). Сказались пандемия и нерабочие дни.

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций ЕЭС России выглядит следующим образом: на ТЭС приходится 59,3%, АЭС — 20,6%, на ГЭС, ВЭС и СЭС — 20,1%.

Выработано электроэнергии (млн.кВт.час)

РЕГИОН 2020 2019 2018 Изменение за 1 год Изменение за 3 года Российская федерация 1 089 667,7 1 121 492,4 1 115 087,6 -2,8% -2,3% Центральный федеральный округ 222 584,2 227 163,3 222 890,0 -2,0% -0,1% Белгородская область 1 051,1 1 111,0 1 106,7 -5,4% -5,0% Брянская область 87,7 82,0 71,3 7,0% 23,0% Владимирская область 1 980,5 2 307,6 1 885,3 -14,2% 5,0% Воронежская область 28 665,6 23 065,7 17 586,0 24,3% 63,0% Ивановская область 1 463,5 1 396,4 1 290,8 4,8% 13,4% Калужская область 258,9 304,8 271,9 -15,1% -4,8% Костромская область 10 395,0 16 099,7 14 141,1 -35,4% -26,5% Курская область 27 714,1 25 130,2 26 007,1 10,3% 6,6% Липецкая область 5 654,4 5 645,2 5 439,6 0,2% 3,9% Московская область 18 023,1 20 688,0 20 463,8 -12,9% -11,9% Орловская область 1 148,5 1 294,1 1 324,3 -11,3% -13,3% Рязанская область 4 268,0 4 231,8 4 535,6 0,9% -5,9% Смоленская область 24 620,5 22 467,8 21 663,0 9,6% 13,7% Тамбовская область 948,1 951,9 1 015,6 -0,4% -6,6% Тверская область 35 827,1 38 300,2 43 169,9 -6,5% -17,0% Тульская область 5 175,3 5 315,0 5 015,3 -2,6% 3,2% Ярославская область 7 069,1 6 728,7 6 982,4 5,1% 1,2% г.Москва 48 233,9 52 043,2 50 920,2 -7,3% -5,3% Северо-Западный федеральный округ 119 566,9 126 686,1 127 076,6 -5,6% -5,9% Республика Карелия 5 476,0 4 952,4 5 025,9 10,6% 9,0% Республика Коми 9 980,3 10 578,0 10 562,9 -5,7% -5,5% Архангельская область 8 313,4 8 488,7 8 435,0 -2,1% -1,4% Архангельская область (кроме автономного округа) 6 670,9 6 637,4 6 628,7 0,5% 0,6% Ненецкий автономный округ 1 642,5 1 851,2 1 806,3 -11,3% -9,1% Вологодская область 10 470,6 10 544,6 10 379,8 -0,7% 0,9% Калининградская область 6 396,5 7 130,8 7 391,4 -10,3% -13,5% Ленинградская область 40 071,9 43 785,2 42 653,0 -8,5% -6,1% Мурманская область 16 503,4 16 679,0 17 303,9 -1,1% -4,6% Новгородская область 2 023,9 1 678,3 1 856,6 20,6% 9,0% Псковская область 190,8 228,6 188,9 -16,5% 1,0% г.Санкт-Петербург 20 140,1 22 620,5 23 279,3 -11,0% -13,5% Южный федеральный округ 83 851,1 83 330,9 80 277,6 0,6% 4,5% Республика Адыгея 371,6 161,0 164,0 130,8% 126,6% Республика Калмыкия 226,5 121,3 116,5 86,7% 94,4% Республика Крым 3 825,2 3 704,2 2 212,4 3,3% 72,9% Краснодарский край 10 825,5 10 693,2 12 450,6 1,2% -13,1% Астраханская область 4 357,6 4 303,2 4 217,5 1,3% 3,3% Волгоградская область 18 531,5 16 894,6 17 948,3 9,7% 3,2% Ростовская область 43 033,1 44 562,4 42 341,0 -3,4% 1,6% г.Севастополь 2 680,2 2 891,0 827,4 -7,3% 223,9% Северо-Кавказский федеральный округ 20 072,7 20 724,1 25 141,9 -3,1% -20,2% Республика Дагестан 3 765,9 4 117,6 4 784,8 -8,5% -21,3% Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Кабардино-Балкарская Республика 538,5 419,3 481,2 28,4% 11,9% Карачаево-Черкесская Республика 1 072,6 1 200,1 1 310,1 -10,6% -18,1% Республика Северная Осетия 762,8 295,9 325,0 157,8% 134,7% Чеченская республика 1 315,7 704,8 8,8 86,7% 14851,1% Ставропольский край 12 617,3 13 986,5 18 232,0 -9,8% -30,8% Приволжский федеральный округ 181 325,0 188 268,2 192 706,6 -3,7% -5,9% Республика Башкортостан 24 709,2 26 629,5 24 508,0 -7,2% 0,8% Республика Марий-эл 929,4 922,5 958,3 0,7% -3,0% Республика Мордовия 1 494,5 1 694,4 1 698,2 -11,8% -12,0% Республика Татарстан 24 027,4 29 241,9 27 726,6 -17,8% -13,3% Удмуртская Республика 3 594,8 3 785,1 3 896,6 -5,0% -7,7% Чувашская Республика 4 527,5 4 138,4 4 559,4 9,4% -0,7% Пермский край 26 987,6 31 261,6 32 668,7 -13,7% -17,4% Кировская область 4 173,3 4 366,4 4 384,1 -4,4% -4,8% Нижегородская область 11 121,0 9 857,4 10 097,8 12,8% 10,1% Оренбургская область 11 362,0 10 806,2 11 727,1 5,1% -3,1% Пензенская область 1 232,8 1 231,3 1 316,9 0,1% -6,4% Самарская область 23 800,1 22 182,0 24 292,2 7,3% -2,0% Саратовская область 40 987,6 39 462,5 42 098,2 3,9% -2,6% Ульяновская область 2 377,8 2 689,0 2 774,5 -11,6% -14,3% Уральский федеральный округ 187 217,5 200 520,7 197 540,1 -6,6% -5,2% Курганская область 2 563,2 3 203,3 3 225,8 -20,0% -20,5% Свердловская область 56 866,0 56 511,3 54 959,8 0,6% 3,5% Тюменская область 101 165,6 110 627,6 108 788,4 -8,6% -7,0% в том числе Тюменская область (кроме автономных округов) 12 417,4 12 723,4 12 181,3 -2,4% 1,9% Ханты-Мансийский автономный округ 77 378,2 86 434,2 87 101,2 -10,5% -11,2% Ямало-Ненецкий автономный округ 11 369,9 11 470,1 9 505,9 -0,9% 19,6% Челябинская область 26 622,7 30 178,5 30 566,2 -11,8% -12,9% Сибирский федеральный округ 205 969,8 206 158,7 202 419,8 -0,1% 1,8% Республика Алтай 151,6 65,2 53,7 132,5% 182,3% Республика Тыва 105,5 118,5 110,2 -11,0% -4,3% Республика Хакасия 30 087,7 27 677,5 29 788,7 8,7% 1,0% Алтайский край 5 645,7 6 221,9 6 903,3 -9,3% -18,2% Красноярский край 66 334,2 67 760,7 66 886,8 -2,1% -0,8% Иркутская область 61 217,7 58 923,7 52 187,1 3,9% 17,3% Кемеровская область 20 565,2 22 201,0 22 691,5 -7,4% -9,4% Новосибирская область 12 454,5 13 314,0 13 112,5 -6,5% -5,0% Омская область 5 934,1 6 258,4 6 755,1 -5,2% -12,2% Томская область 3 473,6 3 617,8 3 930,9 -4,0% -11,6% Дальневосточный федеральный округ 69 080,4 68 640,3 67 035,0 0,6% 3,1% Республика Бурятия 4 836,2 5 265,5 5 889,1 -8,2% -17,9% Республика САХА (Якутия) 10 107,5 10 108,0 9 727,2 0,0% 3,9% Забайкальский край 7 332,0 7 453,5 7 239,7 -1,6% 1,3% Камчатский край 1 970,1 1 918,3 1 861,1 2,7% 5,9% Приморский край 10 850,1 11 351,5 10 941,8 -4,4% -0,8% Хабаровский край 8 945,2 9 003,3 9 549,3 -0,6% -6,3% Амурская область 16 407,6 15 158,7 13 838,8 8,2% 18,6% Магаданская область 3 024,2 2 967,0 2 739,1 1,9% 10,4% Сахалинская область 4 814,1 4 652,4 4 516,4 3,5% 6,6% Еврейская автономная область 0,2 0,2 0,1 0,0% 100,0% Чукотский автономный округ 793,2 762,0 732,6 4,1% 8,3%

Лидером по произведенной электроэнергии является все та же Тюменская область (101,2 млрд кВт·ч), вторым регионом по максимальной выработке стал Красноярский край (66,3 млрд кВт·ч), замыкает тройку лидеров Иркутская область (61,2 млрд кВт·ч). Меньше всего было произведено электроэнергии в Еврейской автономной области (0,2 млн кВт·ч) и в Брянской области (87,7 млн кВт·ч).

На Приволжский федеральный округ приходится 16,6% (или 181,3 млрд кВт·ч) от всей произведенной в стране электроэнергии. Причем лидером по производству электроэнергии является Саратовская область с ее 41 млрд кВт·ч. Следом идет Пермский край (27 млрд кВт·ч) и Республика Башкортостан (24,7 млрд кВт·ч). Татарстан в этом списке лишь четвертый с объемом произведенной энергии 24 млрд кВт·ч. Снижение за год составило 17,8% — максимальное среди субъектов ПФО. Это обусловлено с введенными в прошлом году ограничениями в работе предприятий и организаций в связи с пандемией COVID-19.

Последние три года Татарстан потребляет больше, чем производит

Уровень потребленной электроэнергии за последние три года снизился на 2,1% и составил 1,1 млрд кВт·ч. По данным отчета о функционировании ЕЭС в 2020 году, существенное снижение потребления электроэнергии в апреле 2020 года зарегистрировано на фоне ввода с начала месяца ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Начиная с мая 2020 года зафиксировано более глубокое снижение электропотребления в ЕЭС России. Оно связано с одновременным действием двух факторов: продолжающимися ограничениями в работе предприятий и организаций в условиях карантина и значительным снижением потребления электроэнергии предприятиями добычи и транспортировки нефти в рамках реализации соглашения ОПЕК+, а также снижением потребления топлива на внутреннем рынке.

В мае и последующие месяцы 2020 года в сопоставимых температурных условиях максимальное снижение электропотребления к показателям 2019 года зафиксировано в энергосистемах со значительной долей предприятий по добыче и транспортировке нефти, в том числе: Тюменской области, ХМАО и ЯНАО с -0,2% в апреле до -12,1% в мае и -15,4% в июне (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «РНПурнефтегаз», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», АО «ТранснефтьСибирь» и ряд других).

В Республике Башкортостан снижение было с -1,5% в апреле до -9,3% в мае и -14,6% в сентябре (ПАО «АНК «Башнефть», включая ООО «Башнефть-Добыча», АО «Транснефть-Урал»). В Удмуртской Республике электропотребление снизилось с -5,1% в апреле до -13,4% в мае (ОАО Удмуртнефть», АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, АО «ТранснефтьПрикамье»), в Татарстане — с -7,5% в апреле до -13,1% в мае (ПАО «Татнефть», АО «Транснефть-Прикамье», АО «Транснефть Приволга»).

Потреблено электроэнергии-всего (млн.кВт.час)

РЕГИОН 2020 2019 2018 Изменение за 1 год Изменение за 3 года Российская федерация 1 085 045,1 1 110 050,3 1 108 134,0 -2,3% -2,1% Центральный федеральный округ 221 866,8 227 834,9 227 110,3 -2,6% -2,3% Белгородская область 16 204,3 16 150,3 14 934,8 0,3% 8,5% Брянская область 3 701,8 3 797,1 3 877,6 -2,5% -4,5% Владимирская область 6 899,3 7 414,6 7 176,0 -6,9% -3,9% Воронежская область 12 120,2 11 974,1 11 560,7 1,2% 4,8% Ивановская область 3 379,7 3 468,0 3 494,5 -2,5% -3,3% Калужская область 7 697,0 8 038,6 8 662,4 -4,2% -11,1% Костромская область 3 485,9 3 728,3 3 706,5 -6,5% -6,0% Курская область 8 773,9 8 706,7 8 863,6 0,8% -1,0% Липецкая область 12 635,0 12 514,6 13 008,2 1,0% -2,9% Московская область 48 737,2 49 089,6 47 347,7 -0,7% 2,9% Орловская область 2 727,2 2 767,5 2 837,0 -1,5% -3,9% Рязанская область 6 621,6 6 675,4 6 735,7 -0,8% -1,7% Смоленская область 6 454,4 6 330,7 6 377,5 2,0% 1,2% Тамбовская область 3 544,0 3 713,0 3 606,2 -4,6% -1,7% Тверская область 7 648,6 7 994,8 9 225,5 -4,3% -17,1% Тульская область 10 282,8 10 298,7 10 035,3 -0,2% 2,5% Ярославская область 8 247,7 8 530,5 8 962,3 -3,3% -8,0% г.Москва 52 706,2 56 642,2 56 698,8 -6,9% -7,0% Северо-Западный федеральный округ 110 286,7 113 781,7 114 578,3 -3,1% -3,7% Республика Карелия 7 655,2 7 813,9 7 931,9 -2,0% -3,5% Республика Коми 8 610,5 9 215,7 9 166,2 -6,6% -6,1% Архангельская область 9 878,9 10 137,7 10 044,5 -2,6% -1,6% Архангельская область (кроме автономного округа) 7 916,8 7 883,2 7 821,4 0,4% 1,2% Ненецкий автономный округ 1 962,0 2 254,5 2 223,2 -13,0% -11,7% Вологодская область 14 705,3 14 642,6 14 806,6 0,4% -0,7% Калининградская область 4 388,0 4 467,2 4 440,6 -1,8% -1,2% Ленинградская область 20 844,9 21 233,6 20 660,4 -1,8% 0,9% Мурманская область 12 393,9 12 727,6 12 552,3 -2,6% -1,3% Новгородская область 4 528,4 4 462,7 4 382,2 1,5% 3,3% Псковская область 2 063,8 2 113,9 2 127,5 -2,4% -3,0% г.Санкт-Петербург 25 217,8 26 966,8 28 466,1 -6,5% -11,4% Южный федеральный округ 75 828,2 75 374,5 73 582,3 0,6% 3,1% Республика Адыгея 1 649,0 1 434,6 1 446,1 14,9% 14,0% Республика Калмыкия 731,9 573,2 537,4 27,7% 36,2% Республика Крым 6 354,4 6 282,6 6 106,8 1,1% 4,1% Краснодарский край 25 108,2 24 772,2 23 907,9 1,4% 5,0% Астраханская область 4 311,8 4 370,2 4 287,6 -1,3% 0,6% Волгоградская область 16 423,2 16 238,9 15 579,9 1,1% 5,4% Ростовская область 18 990,0 19 324,1 19 615,8 -1,7% -3,2% г.Севастополь 2 259,7 2 378,6 2 100,7 -5,0% 7,6% Северо-Кавказский федеральный округ 25 217,2 25 106,0 24 971,4 0,4% 1,0% Республика Дагестан 6 770,8 6 526,9 6 377,6 3,7% 6,2% Республика Ингушетия 829,6 807,3 765,4 2,8% 8,4% Кабардино-Балкарская Республика 1 669,4 1 629,4 1 614,1 2,5% 3,4% Карачаево-Черкесская Республика 1 309,2 1 364,5 1 398,5 -4,1% -6,4% Республика Северная Осетия 1 500,3 1 501,3 1 466,4 -0,1% 2,3% Чеченская республика 2 904,0 2 921,7 2 755,1 -0,6% 5,4% Ставропольский край 10 233,9 10 354,9 10 594,3 -1,2% -3,4% Приволжский федеральный округ 190 943,0 201 108,1 203 985,6 -5,1% -6,4% Республика Башкортостан 25 280,2 27 781,7 27 678,8 -9,0% -8,7% Республика Марий-эл 2 907,3 2 737,7 2 706,3 6,2% 7,4% Республика Мордовия 3 272,6 3 509,0 3 482,2 -6,7% -6,0% Республика Татарстан 28 928,2 30 952,5 30 923,1 -6,5% -6,5% Удмуртская Республика 8 474,6 9 135,9 9 799,9 -7,2% -13,5% Чувашская Республика 4 845,9 5 115,1 5 099,8 -5,3% -5,0% Пермский край 24 396,4 26 207,2 26 688,0 -6,9% -8,6% Кировская область 7 213,8 7 405,7 7 467,6 -2,6% -3,4% Нижегородская область 20 832,0 22 776,3 22 694,6 -8,5% -8,2% Оренбургская область 17 415,9 16 413,8 16 498,9 6,1% 5,6% Пензенская область 4 642,7 4 808,9 4 858,7 -3,5% -4,4% Самарская область 24 889,4 25 666,9 26 630,4 -3,0% -6,5% Саратовская область 12 520,2 13 015,6 13 812,7 -3,8% -9,4% Ульяновская область 5 323,9 5 581,8 5 644,6 -4,6% -5,7% Уральский федеральный округ 188 366,6 190 486,6 188 591,1 -1,1% -0,1% Курганская область 3 874,9 4 145,8 4 392,5 -6,5% -11,8% Свердловская область 48 649,4 48 813,5 48 304,2 -0,3% 0,7% Тюменская область 98 401,1 99 762,1 98 163,1 -1,4% 0,2% в том числе Тюменская область (кроме автономных округов) 14 077,7 12 218,7 11 081,3 15,2% 27,0% Ханты-Мансийский автономный округ 71 534,2 75 071,9 74 803,8 -4,7% -4,4% Ямало-Ненецкий автономный округ 12 789,1 12 471,5 12 278,0 2,5% 4,2% Челябинская область 37 441,3 37 765,2 37 731,2 -0,9% -0,8% Сибирский федеральный округ 206 960,4 210 238,6 210 042,3 -1,6% -1,5% Республика Алтай 688,6 602,6 598,8 14,3% 15,0% Республика Тыва 824,3 825,2 819,2 -0,1% 0,6% Республика Хакасия 16 468,5 16 122,8 16 613,9 2,1% -0,9% Алтайский край 10 304,3 10 519,7 10 721,9 -2,0% -3,9% Красноярский край 54 734,2 54 173,8 53 412,0 1,0% 2,5% Иркутская область 55 146,9 56 546,1 55 664,7 -2,5% -0,9% Кемеровская область 34 165,5 35 312,9 35 612,7 -3,2% -4,1% Новосибирская область 16 056,3 16 496,8 16 645,7 -2,7% -3,5% Омская область 10 351,1 10 800,6 11 091,3 -4,2% -6,7% Томская область 8 220,8 8 837,9 8 862,1 -7,0% -7,2% Дальневосточный федеральный округ 65 576,1 66 119,9 65 272,7 -0,8% 0,5% Республика Бурятия 5 057,2 5 301,3 5 888,4 -4,6% -14,1% Республика САХА (Якутия) 9 431,6 9 730,6 8 977,7 -3,1% 5,1% Забайкальский край 8 192,5 8 225,3 7 960,5 -0,4% 2,9% Камчатский край 1 970,1 1 918,3 1 861,1 2,7% 5,9% Приморский край 13 419,3 13 373,8 13 411,8 0,3% 0,1% Хабаровский край 8 953,2 9 392,5 9 339,2 -4,7% -4,1% Амурская область 8 722,2 8 739,9 8 722,1 -0,2% 0,0% Магаданская область 2 793,0 2 747,1 2 544,7 1,7% 9,8% Сахалинская область 4 814,1 4 652,4 4 516,4 3,5% 6,6% Еврейская автономная область 1 443,6 1 289,8 1 331,8 11,9% 8,4% Чукотский автономный округ 779,5 749,0 719,1 4,1% 8,4%

В Республике Коми стали меньше потреблять электроэнергию с -0,6% в апреле до -5,8% в мае и -11,1% в августе (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Транснефть-Север»), в Томской области — с +3,2% в апреле до -16,6% в мае и -19,2% в августе (АО «Томскнефть» ВНК, АО «Транснефть- Центральная Сибирь»).

По итогам 2020 года суммарное потребление электроэнергии нефте- и газодобывающими предприятиями зафиксировано со снижением к факту прошлого года на 11,9%. Потребление электроэнергии на транзит нефти по нефтепроводам в апреле 2020 года было на 16,1% выше показателя апреля 2019 года, а в мае снижение составило 19,5%. Суммарно с начала 2020 года снижение электропотребления предприятиями по транспортировке нефти и газоперекачивающими станциями составляет 18% к показателям прошлого года.

Суммарное снижение потребления электроэнергии предприятиями нефтегазовой отрасли в 2020 году составило 13,3% к показателям прошлого года. Доля снижения потребления данных предприятий в суммарном снижении электропотребления в ЕЭС России составляет 51,8% (более 13 млрд кВтч).

Максимальное потребление электроэнергии пришлось на Тюменскую область (98 401,1 млн кВтч). Вторым субъектом по ранжированию объема потребленной электроэнергии стала Иркутская область (55 146,9 млн кВтч). Третье место досталось Красноярскому краю (54 734,2 млн кВтч). Самыми экономными в электропотреблении стали Республика Алтай (688,6 млн кВтч), Республика Калмыкия (731,9 млн кВтч) и Чукотский автономный округ (779,5 млн кВтч).

Приволжский федеральный округ — третий в стране (среди федеральных округов) по объему потребления (190 943 млн кВтч). А Татарстан в нем больше других расходует электроэнергию (28 928,2 млн кВтч). Однако объем потребления за год снизился на 6,5% (с 30 952,5 млн кВтч в 2019 году).

Изменение соотношения производства и потребления в России

В 2020 году сальдо произведенной и потребленной энергии сократилось до 4,6 млрд кВтч (с 11,4 млрд кВтч в 2019 году). Самодостаточных регионов, в которых произведено электроэнергии больше, чем потребили в России в 2020 году, было 25 (в 2019-м — 24). Так за 2020 год энергопрофицитным регионом стала Астраханская область.

Самым энергодефицитным субъектом в 2020 году была Московская область. Она произвела (18 млрд кВтч) на 30,7 млрд кВтч меньше, чем потребила (48,7 млрд кВтч). В тройку регионов с самым большим энергодефицитом также входят Белгородская область (сальдо: -15,2 млрд кВтч) и Краснодарский край (сальдо: -14,3 млрд кВтч).

Татарстан за последние три года энергодефицитен. В ПФО электроэнергии производят больше, чем тратят только Саратовская область и Пермский край. По статистическим данным, сама энергосистема Татарстана является дефицитной. Причиной этому может быть — большой износ мощностей на станциях.

Производством электроэнергии в республике занимаются АО «Татэнерго» (установленная электрическая мощность — 5360 МВт), АО «ТГК-16» (1669,6 МВт) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (724МВт). Их выработка электроэнергии в 2020 году составила: АО «Татэнерго» — 12,5 млрд кВтч, АО «ТГК-16» — 8,3 мдрд кВтч, ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — 1,5 млрд кВтч.

Отпущено за пределы Российской Федерации (млн.кВт.час)

Регион 2020 2019 2018 Изменение за 1 год Изменение за 3 года Российская федерация 7 906,2 12 914,7 12 085,5 -38,8% -34,6% Центральный федеральный округ - - - - Белгородская область 1,0 3,6 647,2 -72,2% -99,8% Брянская область 1 182,7 1 110,7 1 180,5 6,5% 0,2% Владимирская область 1 599,6 1 855,3 1 399,0 -13,8% 14,3% Воронежская область 19 190,1 15 024,4 10 586,4 27,7% 81,3% Ивановская область 955,5 821,8 730,2 16,3% 30,9% Калужская область 1 843,4 1 534,7 1 192,9 20,1% 54,5% Костромская область 11 623,9 16 200,8 14 426,7 -28,3% -19,4% Курская область 19 076,2 16 560,2 17 271,2 15,2% 10,5% Липецкая область 450,9 474,2 409,3 -4,9% 10,2% Московская область 16 642,4 17 742,1 22 974,1 -6,2% -27,6% Орловская область 687,0 576,2 530,0 19,2% 29,6% Рязанская область 1 088,1 914,1 887,4 19,0% 22,6% Смоленская область 18 237,2 16 147,2 15 291,9 12,9% 19,3% Тамбовская область 373,0 315,4 291,2 18,3% 28,1% Тверская область 28 630,2 30 603,7 34 254,0 -6,4% -16,4% Тульская область 513,1 449,5 412,5 14,1% 24,4% Ярославская область 3 713,9 3 608,7 3 540,1 2,9% 4,9% г.Москва 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Северо-Западный федеральный округ - - - - Республика Карелия 1 782,3 1 676,1 1 690,9 6,3% 5,4% Республика Коми 1 438,0 1 495,4 1 465,9 -3,8% -1,9% Архангельская область 529,4 525,0 608,9 0,8% -13,1% Архангельская область (кроме автономного округа) 529,4 525,0 608,9 0,8% -13,1% Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Вологодская область 2 901,5 2 719,9 2 384,2 6,7% 21,7% Калининградская область 2 227,1 2 798,0 3 113,6 -20,4% -28,5% Ленинградская область 19 227,0 22 551,7 21 992,6 -14,7% -12,6% Мурманская область 4 109,5 3 951,4 4 751,6 4,0% -13,5% Новгородская область 646,5 686,6 892,0 -5,8% -27,5% Псковская область 85,3 106,8 89,9 -20,1% -5,1% г.Санкт-Петербург 6 146,4 5 960,4 4 387,2 3,1% 40,1% Южный федеральный округ - - - - Республика Адыгея 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Республика Калмыкия 342,7 511,7 526,9 -33,0% -35,0% Республика Крым 1 170,6 1 391,5 544,0 -15,9% 115,2% Краснодарский край 5 477,4 5 602,9 4 525,0 -2,2% 21,0% Астраханская область 2 035,0 2 000,0 1 963,5 1,8% 3,6% Волгоградская область 14 490,7 10 481,1 11 446,1 38,3% 26,6% Ростовская область 25 183,4 26 064,9 23 311,1 -3,4% 8,0% г.Севастополь 1 528,3 2 008,2 312,3 -23,9% 389,4% Северо-Кавказский федеральный округ - - - - Республика Дагестан 879,1 1 226,0 1 447,9 -28,3% -39,3% Республика Ингушетия 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Кабардино-Балкарская Республика 350,7 320,5 387,2 9,4% -9,4% Карачаево-Черкесская Республика 1 370,9 1 674,7 1 632,7 -18,1% -16,0% Республика Северная Осетия 670,3 181,1 64,2 270,1% 944,1% Чеченская республика 852,4 176,1 176,1 384,0% 384,0% Ставропольский край 3 229,9 4 515,1 8 612,4 -28,5% -62,5% Приволжский федеральный округ - - - - Республика Башкортостан 14 094,3 13 393,7 12 022,0 5,2% 17,2% Республика Марий-эл 200,7 277,5 360,0 -27,7% -44,3% Республика Мордовия 401,3 568,9 543,2 -29,5% -26,1% Республика Татарстан 9 952,5 11 623,8 11 065,8 -14,4% -10,1% Удмуртская Республика 3 705,0 3 724,7 3 277,8 -0,5% 13,0% Чувашская Республика 1 381,6 892,1 967,1 54,9% 42,9% Пермский край 10 074,3 13 054,4 14 258,9 -22,8% -29,3% Кировская область 2 480,8 2 040,9 2 132,4 21,6% 16,3% Нижегородская область 3 038,5 3 347,0 3 320,0 -9,2% -8,5% Оренбургская область 2 627,4 2 008,4 2 048,7 30,8% 28,2% Пензенская область 1 102,0 1 011,6 1 038,9 8,9% 6,1% Самарская область 1 465,9 1 211,5 1 514,4 21,0% -3,2% Саратовская область 28 491,3 26 474,4 28 316,2 7,6% 0,6% Ульяновская область 505,7 288,3 322,2 75,4% 57,0% Уральский федеральный округ - - - - Курганская область 377,3 411,0 260,7 -8,2% 44,7% Свердловская область 9 163,9 8 929,4 7 983,1 2,6% 14,8% Тюменская область 7 098,5 12 356,9 11 211,3 -42,6% -36,7% в том числе Тюменская область (кроме автономных округов) 1 254,4 994,7 1 676,0 26,1% -25,2% Ханты-Мансийский автономный округ 5 844,1 11 362,3 12 297,4 -48,6% -52,5% Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Челябинская область 5 113,7 5 422,8 5 512,9 -5,7% -7,2% Сибирский федеральный округ - - - - Республика Алтай 41,7 21,8 19,3 91,3% 116,1% Республика Тыва 33,8 36,9 42,1 -8,4% -19,7% Республика Хакасия 13 983,0 11 928,0 26 336,2 17,2% -46,9% Алтайский край 1 586,4 1 967,9 2 456,5 -19,4% -35,4% Красноярский край 13 191,6 15 474,6 15 505,8 -14,8% -14,9% Иркутская область 12 962,3 8 756,4 5 022,6 48,0% 158,1% Кемеровская область 3 740,2 3 775,8 4 053,6 -0,9% -7,7% Новосибирская область 1 365,6 1 443,8 1 408,2 -5,4% -3,0% Омская область 611,1 560,6 1 256,7 9,0% -51,4% Томская область 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Дальневосточный федеральный округ - - - - Республика Бурятия 30,7 12,8 4,8 139,8% 539,6% Республика САХА (Якутия) 1 321,9 968,1 1 194,0 36,5% 10,7% Забайкальский край 445,0 389,6 480,9 14,2% -7,5% Камчатский край 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Приморский край 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Хабаровский край 280,5 453,3 457,8 -38,1% -38,7% Амурская область 7 727,5 6 487,2 27 218,4 19,1% -71,6% Магаданская область 231,3 219,9 194,4 5,2% 19,0% Сахалинская область 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Еврейская автономная область 147,4 136,6 2,9 7,9% 4982,8% Чукотский автономный округ 13,7 66,6 13,5 -79,4% 1,5%

Директор Центра исследований в электроэнергетике Сергей Сасим рассказал, как решается эта проблема:

— Дефицит электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Республики Татарстан, покрывается за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Устранение последствий энергодефицита может решаться в том числе за счет развития электросетевого хозяйства и повышения уровня энергоэффективности.

В свою очередь генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев добавил, что энергодефицит Татарстана необходимо восполнять модернизацией действующего оборудования электроэнергетического комплекса РТ.

— В республике запланированы масштабные проекты по модернизации оборудования в ТГК-16, «Татэнерго», на Нижнекамской ТЭЦ-2, а также промышленных потребителей ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», — сказал Эдуард Галеев.

Говоря о модернизации, ТГК-16 уделяет огромное внимание этому вопросу. Благодаря вводу в эксплуатацию в 2017 году энергоблока ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 был снят имеющийся в Казани энергодефицит. Установка увеличила выработку электрической энергии станцией как минимум в два раза на базе текущего теплопотребления. Сейчас на энергопредприятии так же в процессе несколько масштабных проектов. ТГК-16 успешно прошла конкурентный отбор мощностей на 2025, на 2026 и на 2027 годы. Благодаря этой модернизации компания обновит 517 МВт мощности на двух своих ТЭЦ.

— Для эффективного развития генерации требуется пересмотр механизмов ценообразования на оптовом рынке. В текущих условиях повысить конкурентоспособность производимой электрической энергии можно за счет технического перевооружения, модернизации и развития сетевого хозяйства. Мне кажется, что оснований для введения специальных надбавок для развития генерации Татарстана на сегодня нет, — сказал о перспективах развития генерации в Татарстане Сергей Сасим.

Основные события на рынке энергетики России с 2018 года

Среди основных событий в энергетике России с 2018 года Сергей Сасим выделил определение Министерством энергетики базовых принципов модернизации тепловых электростанций. Было заявлено, что отбор проектов для модернизации будет проводиться на конкурсной основе, а предметом конкурса объявлена минимизация затрат по проектам.

— В целом можно отметить, что в отрасли действует рынок мощности, надежно гарантирующий инвестиционные вложения генерирующих компаний в новое строительство, а теперь и в модернизацию генерирующего оборудования. И хотя логика работы рынка мощности способствует повышению финансовой привлекательности сектора генерации, можно констатировать, что уровень конкуренции за истекший период не исчерпал потенциал для роста, — сказал Сергей Сасим.

Важными решениями для энергорынка эксперт назвал отказ от идеи дифференциации тарифа ФСК и пересмотр подходов к порядку определения резерва электросетевой мощности.

— Минэнерго повело себя очень взвешенно, отказавшись от введения повышенных сетевых тарифов для энергоемких экспортеров, а также согласившись учесть замечания экспертного и отраслевого сообщества относительно проекта постановления по оплате сетевого резерва. Уверен, что такие решения способствуют проведению разумной тарифной политики и стимулируют экономическое развитие нашей страны. С 2018 по 2020 год у генерирующих компаний существенно увеличилась выручка и чистая прибыль, — отметил эксперт.

Получено из-за пределов Российской Федерации (млн.кВт.час)

регион 2020 2019 2018 Изменение за 1 год Изменение за 3 года Российская федерация 3 283,6 1 472,6 5 131,9 123,0% -36,0% Центральный федеральный округ - - - - Белгородская область 15 154,3 15 042,9 14 475,3 0,7% 4,7% Брянская область 4 796,8 4 825,8 4 986,8 -0,6% -3,8% Владимирская область 6 518,5 6 962,3 6 689,8 -6,4% -2,6% Воронежская область 2 644,8 3 932,8 4 561,1 -32,8% -42,0% Ивановская область 2 871,6 2 893,5 2 934,0 -0,8% -2,1% Калужская область 9 281,5 9 268,6 9 583,4 0,1% -3,2% Костромская область 4 714,9 3 829,3 3 992,0 23,1% 18,1% Курская область 136,0 136,8 127,6 -0,6% 6,6% Липецкая область 7 431,4 7 343,6 7 978,0 1,2% -6,9% Московская область 47 356,5 46 143,7 49 858,0 2,6% -5,0% Орловская область 2 265,7 2 049,6 2 042,7 10,5% 10,9% Рязанская область 3 441,7 3 357,6 3 087,5 2,5% 11,5% Смоленская область 71,1 10,2 6,3 597,1% 1028,6% Тамбовская область 2 969,0 3 076,5 2 881,8 -3,5% 3,0% Тверская область 451,7 298,3 309,6 51,4% 45,9% Тульская область 5 620,6 5 433,2 5 432,5 3,4% 3,5% Ярославская область 4 892,6 5 410,5 5 519,9 -9,6% -11,4% г.Москва 4 472,3 4 599,0 5 778,6 -2,8% -22,6% Северо-Западный федеральный округ - - - - Республика Карелия 3 961,6 4 537,7 4 596,9 -12,7% -13,8% Республика Коми 68,2 133,1 69,3 -48,8% -1,6% Архангельская область 2 094,9 2 174,1 2 218,4 -3,6% -5,6% Архангельская область (кроме автономного округа) 1 775,3 1 770,8 1 801,6 0,3% -1,5% Ненецкий автономный округ 319,6 403,3 416,8 -20,8% -23,3% Вологодская область 7 136,2 6 818,0 6 811,0 4,7% 4,8% Калининградская область 218,7 134,4 162,8 62,7% 34,3% Ленинградская область 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Мурманская область 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Новгородская область 3 150,9 3 470,9 3 417,6 -9,2% -7,8% Псковская область 1 958,3 1 992,1 2 028,5 -1,7% -3,5% г.Санкт-Петербург 11 224,1 10 306,6 9 574,0 8,9% 17,2% Южный федеральный округ - - - - Республика Адыгея 1 277,5 1 273,6 1 282,1 0,3% -0,4% Республика Калмыкия 848,1 963,6 947,8 -12,0% -10,5% Республика Крым 3 699,8 3 970,0 4 438,4 -6,8% -16,6% Краснодарский край 19 760,2 19 681,9 15 982,4 0,4% 23,6% Астраханская область 1 989,2 2 067,0 2 033,6 -3,8% -2,2% Волгоградская область 12 382,4 9 825,5 9 077,7 26,0% 36,4% Ростовская область 1 140,4 826,6 585,9 38,0% 94,6% г.Севастополь 1 107,8 1 495,8 1 585,6 -25,9% -30,1% Северо-Кавказский федеральный округ - - - - Республика Дагестан 3 884,0 3 635,3 3 040,7 6,8% 27,7% Республика Ингушетия 829,6 807,3 765,4 2,8% 8,4% Кабардино-Балкарская Республика 1 481,7 1 530,6 1 520,0 -3,2% -2,5% Карачаево-Черкесская Республика 1 607,6 1 839,1 1 721,1 -12,6% -6,6% Республика Северная Осетия 1 407,8 1 386,6 1 205,6 1,5% 16,8% Чеченская республика 2 440,6 2 393,0 2 922,5 2,0% -16,5% Ставропольский край 846,6 883,5 974,8 -4,2% -13,2% Приволжский федеральный округ - - - - Республика Башкортостан 14 665,3 14 545,9 15 192,8 0,8% -3,5% Республика Марий-эл 2 178,6 2 092,7 2 108,0 4,1% 3,3% Республика Мордовия 2 179,4 2 383,5 2 327,2 -8,6% -6,4% Республика Татарстан 14 853,3 13 334,5 14 262,3 11,4% 4,1% Удмуртская Республика 8 584,8 9 075,5 9 181,1 -5,4% -6,5% Чувашская Республика 1 700,0 1 868,8 1 507,6 -9,0% 12,8% Пермский край 7 483,0 7 999,9 8 278,2 -6,5% -9,6% Кировская область 5 521,3 5 080,1 5 215,8 8,7% 5,9% Нижегородская область 12 749,5 16 266,0 15 916,8 -21,6% -19,9% Оренбургская область 8 681,2 7 616,0 6 820,5 14,0% 27,3% Пензенская область 4 511,8 4 589,2 4 580,7 -1,7% -1,5% Самарская область 2 555,2 4 696,3 3 852,6 -45,6% -33,7% Саратовская область 23,9 27,5 30,7 -13,1% -22,1% Ульяновская область 3 451,8 3 181,1 3 192,3 8,5% 8,1% Уральский федеральный округ - - - - Курганская область 1 689,0 1 353,5 1 427,3 24,8% 18,3% Свердловская область 947,3 1 231,7 1 327,6 -23,1% -28,6% Тюменская область 4 334,0 1 491,4 586,1 190,6% 639,5% в том числе Тюменская область (кроме автономных округов) 2 914,7 490,0 576,0 494,8% 406,0% Ханты-Мансийский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Ямало-Ненецкий автономный округ 1 419,3 1 001,4 2 772,1 41,7% -48,8% Челябинская область 15 932,2 13 009,5 12 678,0 22,5% 25,7% Сибирский федеральный округ - - - - Республика Алтай 578,6 559,2 564,4 3,5% 2,5% Республика Тыва 752,6 743,6 751,1 1,2% 0,2% Республика Хакасия 363,8 373,3 13 161,4 -2,5% -97,2% Алтайский край 6 244,9 6 265,7 6 275,1 -0,3% -0,5% Красноярский край 1 591,6 1 887,6 2 031,0 -15,7% -21,6% Иркутская область 6 891,5 6 378,7 8 500,2 8,0% -18,9% Кемеровская область 17 340,5 16 887,7 16 974,8 2,7% 2,2% Новосибирская область 4 967,4 4 626,6 4 941,4 7,4% 0,5% Омская область 5 028,0 5 102,8 5 592,9 -1,5% -10,1% Томская область 4 747,2 5 220,1 4 931,2 -9,1% -3,7% Дальневосточный федеральный округ - - - - Республика Бурятия 251,7 48,6 4,1 417,9% 6039,0% Республика САХА (Якутия) 645,9 590,7 444,5 9,3% 45,3% Забайкальский край 1 305,5 1 161,4 1 201,7 12,4% 8,6% Камчатский край 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Приморский край 2 569,2 2 022,3 2 470,0 27,0% 4,0% Хабаровский край 288,6 842,6 247,7 -65,7% 16,5% Амурская область 42,1 68,4 22 101,7 -38,5% -99,8% Магаданская область 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Сахалинская область 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Еврейская автономная область 1 590,8 1 436,1 1 334,6 10,8% 19,2% Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Совокупная выручка генерирующих компаний — участников оптового рынка электроэнергии и мощности — в 2019 году составила 2,6 трлн рублей, а совокупная чистая прибыль — 417 млрд рублей. Это связано в том числе с логикой возврата инвесторам средств в рамках исполнения договоров о предоставлении мощности.

Младший директор группы корпоративных рейтингов АО «Эксперт РА» Роман Андреев называет 2020 год пессимистичным для электрогенерации. По данным Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС), без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, составило 3,4% по ЕЭС России.

— Виной всему не только фактор пандемии, но и теплая погода в первом квартале 2020 года. Выработка теплоэнергии в меньшей степени подвержена фактору пандемии по сравнению с выработкой электроэнергии. На большей части территории РФ средняя зимняя температура имеет отрицательное значение, и даже при остановке промышленных предприятий собственник не может позволить себе охладить цех, так как в случае заморозки здания потом придется проводить капитальный ремонт, стоимость которого несопоставимо выше, чем плата за отопление. В 2020 году наблюдалось падение потребления тепла, но основной вклад в это внесла теплая зима 2019/2020 отопительного сезона, — заявил Роман Андреев.

Эксперты разошлись во мнениях о достижении докризисных показателей, поскольку год еще не закончен. Сергей Сасим отметил, что на мировом энергорынке наблюдается восстановление спроса на электроэнергию.

— В ближайшее время серьезным вызовом для наших экспортеров будет реализация так называемой «зеленой сделки», в рамках которой может быть введено трансграничное углеродное регулирование. Насколько серьезно это отразится на внутреннем электропотреблении, сейчас сказать весьма непросто, — добавил эксперт.

В свою очередь Роман Андреев уверен в том, что по результатам первого полугодия 2021 года можно сделать выводы о восстановлении спроса на электроэнергию до допандемийного уровня.

— По данным СО ЕЭС, без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года, рост выработки за январь — июнь 2021 года составил 6,8% по ЕЭС России. Спрос на тепло в первой половине текущего года также показал положительную динамику благодаря холодной зиме 2020/2021 отопительного сезона, — сказал Роман Андреев.

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