ТГК-16 в 2018 году: рекордная выработка, расширение производственных мощностей и рост выручки

Энергокомпания подвела итоги работы за прошлый год

Фото: ОАО "ТГК-16"

В 2018 году станции ТГК-16 вышли на рекордные показатели: Казанская ТЭЦ-3 впервые за всю историю электростанции выработала 4,5 млрд кВт•ч электроэнергии, а Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — 18,2 млн Гкал тепла. Таких показателей энергокомпании удалось добиться за счет планомерной работы по обновления мощностей и максимальной концентрации на надежной работе оборудования электростанций. Подробные итоги работы ТГК-16 — в материале «Реального времени».

Рекордная выработка

В 2018 году ОАО «ТГК-16» показало высокие производственные и финансовые результаты, в очередной раз подтвердив статус надежной энергокомпании.

— Меньше чем за 10 лет результатом нашей стратегии и инвестиционной политики стало то, что станции ТГК-16 по праву считаются одними из самых эффективных объектов в энергетике не только Татарстана, но и всей Российской Федерации, — говорит генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Выработка электрической энергии по всем филиалам компании в прошлом году составила почти 9,4 млрд киловатт-часов (кВт•ч) и выросла относительно 2017 года более чем на 18%. В сеть было отпущено более 8,4 млрд кВт•ч, на собственные нужды предприятие потратило почти 0,9 млрд кВт•ч.

Выработка электрической энергии по всем филиалам компании в прошлом году составила почти 9,4 млрд киловатт-часов (кВт•ч) и выросла относительно 2017 года более чем на 18%

Во многом достижение таких показателей стало возможным благодаря вводу на Казанской ТЭЦ-3 в 2017 году уникальной для России газотурбинной установки 9HA.01 производства General Electric. К тому же на новом энергоблоке КТЭЦ-3 были внедрены программные решения специализированной платформы Predix™ для сбора промышленных данных и аналитики. Система Predix™ осуществляет мониторинг технических параметров работы установки и при этом происходит непрерывное сравнение математической модели действующего оборудования с математической моделью «идеальной машины». Программа централизует большие объемы данных и позволяет прогнозировать ситуации, возникающие при работе. Параметры работы непрерывно анализируются, создается карта возможных дефектов и рекомендаций. Все это позволяет: избежать аварий и внеплановых остановов, более точно планировать ремонт и оптимизировать сервисные работы, а главное, обеспечить надежность работы станции и еще больше увеличить выработку электроэнергии. В общей сложности казанский филиал выработал более 4,5 млрд кВт•ч, что на 40% больше, чем годом ранее (в 2017 году показатель составил 3,2 млрд кВт•ч). Таким образом, впервые с момента ввода в эксплуатацию электростанция поставила рекорд по выработке электроэнергии в комбинированном цикле.



В 2018 году Казанская ТЭЦ-3 поставила рекорд по выработке электроэнергии в комбинированном цикле

Другой филиал компании — Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — в 2018 году выработал более 4,8 млрд кВт•ч, увеличив показатели более чем на 3% по отношению к 2017 году.



Отпуск тепловой энергии в сеть от Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в 2018 году составил 21,3 млн Гкал, что на 2% больше относительно уровня 2017 года

Отпуск тепловой энергии в сеть от Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в 2018 году составил 21,3 млн Гкал, что на 2% больше относительно уровня 2017 года. Несомненным лидером по этой позиции стал нижнекамский филиал ТГК-16. Станция выработала 18,2 млн Гкал тепловой энергии, достигнув максимальных значений за всю историю. Таким образом, НкТЭЦ (ПТК-1) установила своеобразный рекорд.



В 2018 году НкТЭЦ (ПТК-1) установила рекорд по выработке тепла

Почти 3 млрд рублей в строительство и обновление мощностей



Одним из основных показателей успешности станций является показатель удельного расхода топлива. Он определяет, сколько топлива теплоэлектроцентраль потребляет для отпуска одного киловатт-часа электроэнергии, являясь показателем конкурентоспособности станции на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по ТГК-16 составил 232,5 г/кВт•ч, тогда как многие станции страны стремятся достичь хотя бы 300 г/кВт•ч.

— К примеру, в 2016 году удельный расход топлива по казанскому филиалу составлял 306,3 г/кВт•ч, а в 2018 – уже 220,6 г/кВт•ч. Такое снижение показателя за 2 года явно говорит о том, что эффективность станции увеличилась. На снижение удельных расходов условного топлива большое влияние оказало увеличение доли выработки электроэнергии от ГТУ больше чем на 13%, — пояснили «Реальному времени» в энергокомпании.

В этом году компании снова удалось снизить удельный расход топлива. Фото Максима Платонова

Электрическая энергия и мощность в 2018 году реализовывались 328 контрагентам, среди которых основная доля пришлась на крупные энергосбытовые организации (АО «Татэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс» и другие), а также генерирующие компании с государственным участием в акционерном капитале (ПАО «РусГидро» и АО «Концерн Росэнергоатом»). География реализации электрической энергии осталась прежней и совпадает с географией поставки мощности — первая ценовая зона оптового рынка (объединяет электростанции Центрального, Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов).



Весь объем тепловой энергии компания реализовала по договорам поставки тепловой энергии и теплоносителя. Реализация производилась как промышленным потребителям, так и теплоснабжающим организациям (отпуск тепла в горячей воде). В числе основных клиентов компании ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», АО «Татэнерго» и другие крупные предприятия Татарстана.

Во главу угла компания ставит надежность и максимальную эффективность энергоснабжения потребителей. Поэтому состоянию мощностей и производственной инфраструктуре на предприятии уделяется особое внимание. В прошлом году ТГК-16 направила на техперевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений почти 3 млрд рублей.

— Большая работа в казанском и нижнекамском филиалах в 2018 году проведена по модернизации системы газоснабжения котельных агрегатов. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на основе наилучших доступных технологий был реконструирован химический цех №1, после чего его производительность удалось увеличить до 1 900 тонн химобессоленной воды в час. При этом впервые в энергетике Татарстана в технологической схеме были применены компактные высокоскоростные осветлители собственной разработки «НПК Медиана Фильтр», — поясняет Эдуард Галеев.

Одновременно с этим ведется постоянная работа с ПАО «Нижнекамскнефтехим» — основным потребителем пара Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — по увеличению объемов возврата конденсата после использования его в технологическом цикле. Это позволяет экономить расходы на подготовку осветленной воды и, соответственно, рациональнее использовать водные ресурсы и химреагенты.

Планомерная социальная работа

Производственные успехи компании были бы немыслимы без направленной социальной поддержки работников. Взаимодействие с персоналом основано на принципах социального партнерства, которые закреплены в коллективных договорах станций.

Для улучшения жилищных условий работников ТГК-16 с момента образования участвует в программе «Социальная ипотека», а с 2014 года — в программах «Развитие промышленного комплекса в РТ» и «Реализация квартир по договорам приобретения жилого помещения». Всего за время деятельности ОАО «ТГК-16» среди работников распределены 528 квартир, из них 25 — в 2018 году.

Компания большое внимание уделяет здоровью сотрудников. Для них обеспечено добровольное медицинское страхование, также на станциях активно реализуется комплексная программа по поддержке физической культуры и спорта. Ежегодно проводятся комплексные спартакиады по 19 видам спорта. Так в прошлом году команда МФК «Энергия», состоящая из сотрудников компании ТГК-16, вышла в высшую лигу чемпионата Казани по мини-футболу под эгидой Федерации мини-футбола Казани (ФМФК). Соревнования являются одними из самых престижных в городе. Событию предшествовали завоеванные серебряные медали в первой лиге чемпионата Казани сезона 2017/2018 гг.

— Наша команда в соревнованиях под эгидой ФМФК дебютировала в 2015 году. За это время команда прошла путь с третьей лиги чемпионата до высшей лиги, — отмечает капитан МФК «Энергия» Кирилл Киреев. — Немаловажно для нашей успешной спортивной «карьеры» то, что что коллектив наш в целом больше похож на семью. Это помогает нам быть очень сплоченной и дружной командой и вместе добиваться успехов.

Рост выручки на 12 процентов

В целом планомерная работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ТГК-16 положительно отразилась на финансовых показателях компании. Так, в 2018 году выручка от продаж составила 30,7 млрд рублей, что на 3,3 млрд рублей или 12% больше, чем в 2017 году. В структуре выручки наибольший удельный вес заняла продажа тепловой энергии и теплоносителя (доля составила 56%), а также реализация электрической энергии и мощности (43% от общей выручки).

Рост выручки от реализации тепловой энергии и теплоносителя связан с увеличением объемов отпуска тепловой энергии и повышением тарифа реализации тепла и теплоносителя. Рост выручки по электроэнергии и мощности произошел за счет увеличения объема реализации электроэнергии на 18% и объема реализации мощности на 15%. Такие показатели по электрике обусловлены работой ГТУ на Казанской ТЭЦ-3.

Фото Олега Тихонова

В минувшем году были предприняты все необходимые шаги для еще большего увеличения объемов производства и достижения новых параметров эффективности

Чистая прибыль ТГК-16 в 2018 году составила 1,9 млрд рублей. Из заработанных средств уплачено 2,3 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет Татарстана 1 млрд рублей, что составляет более 44% от общей уплаченной суммы.

— В минувшем году были предприняты все необходимые шаги для еще большего увеличения объемов производства и достижения новых параметров эффективности. Компания становится все более конкурентоспособной на энергетическом рынке. Сейчас у ТГК-16 есть все необходимое для стратегического развития успеха: сильный бренд, мощная и современная производственная база, квалифицированный и преданный своему делу коллектив и мотивированный менеджмент, имеющий обширный опыт успешной деятельности, — подводит итоги Эдуард Галеев.

Компания и дальше планирует снабжать потребителей тепловой и электрической энергией по конкурентоспособным ценам, применяя инновационные технологии и минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.