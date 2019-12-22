«Энергетика — это призвание. Профессия не для всех»

Праздничное интервью с ветераном энергетики

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня Россия празднует День энергетика. В этот день в 1920 году был принят Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО). С этого дня берет начало история энергетики нашей страны. В честь праздника «Реальное время» публикует интервью с ветераном Казанской ТЭЦ-3 Рэмом Мубаракзяновичем Мухаметзяновым, который месяц назад отпраздновал 90-летие.

«Мы работали на износ»

— Рэм Мубаракзянович, как вы пришли в энергетику?

— На дворе стоял 1946 год. Было голодно, холодно, одежды нормальной толком не было. И чтобы как-то себе помочь, я поступил в ремесленное училище. Там кормили и давали форму. Меня записали в группу на помощника машиниста паровых турбин. Я даже и не знал, что это такое. Понял суть дела, только когда стал учиться.

— О выборе не пожалели?

— Ни разу. Я настолько проникся профессией. Она стала делом моей жизнь. Все годы отдал этому ремеслу.

— А что было после училища?

— Через два года меня отправили на Сахалин по распределению. Там я проработал машинистом паровых турбин на ТЭЦ. Через четыре года вернулся домой. И поступил на работу машинистом паровых турбин на Уруссинскую ГРЭС. На этой станции трудился 8 лет. После переехал в Казань, где устроился в проектный институт тоже по линии теплоэнергетики. Ну а в 1967 году узнал, что строится Казанская ТЭЦ-3, и сразу пошел туда работать.

Меня приняли начальником смены пиковых котлов. А когда стали монтировать первую турбину, я перешел туда мастером. С 1970 года на ТЭЦ-3 работал мастером, потом старшим мастером. В 55 лет ушел на пенсию.

«С 1970 года на ТЭЦ-3 работал мастером, потом старшим мастером. В 55 лет ушел на пенсию»

— Вы стояли у истоков пуска Казанской ТЭЦ-3. Расскажите, как это было.

— Тогда только начали монтировать первую турбину. Здание уже было готово. А турбина трудно шла. Она была двухцилиндровая. Приходилось ночевать на работе. Сутками дома не были.

Мы работали на износ. Это были трудные времена, но мы твердо знали, что решаем важнейшую задачу, что наша работа нужна, что тепло нашей станции ждут с нетерпением в городе и на заводе. Люди самоотверженно работали и добились того, чтобы станция была передана в казанскую энергосистему. На смену напряженному периоду монтажа и подготовки комплекса к пуску пришли кропотливый повседневный труд по отработке режимов работы котельной и повышенная ответственность за обеспечение надежности теплоснабжения строящихся и действующих производств. Основная нагрузка по эксплуатации энергетического оборудования легла на плечи оперативного персонала, который с честью прошел через трудности первого пуска.

А как запустили первую турбину, дальше легче стало. Опыт появился.

«У каждой турбины был свой характер»

— С какими сложностями пришлось столкнуться?

— Сильно не хватало кадров. Искали энергетиков по всему СССР: приезжали специалисты из Армении, Молдавии, Украины, Киргизии. Но основной костяк, руководство было нашим, казанским. Монтаж следующих котлов вели прямо во время эксплуатации. Сейчас 90% рабочих на станции — это люди с высшим образованием, знающие и понимающие даже в самом начале своего трудового пути. А мы шишки набивали на своем опыте. Фактически не с кем было посоветоваться.

— Что ярче всего запомнилось за время работы?

— Помню все. У каждой турбины был свой характер. К каждому агрегату был нужен свой подход. Интересная работа.

С благодарностью вспоминаю награждение в Кремле. Мне тогда вручали медаль «Заслуженный энергетик». Переполняла радость и гордость за признание в профессии. А еще я впервые тогда побывал в казанском Кремле.

— Как со временем менялась Казанская ТЭЦ-3?

— Станция изменилась до неузнаваемости. Представьте, сначала стояло всего одно здание. А сейчас там целый комплекс. Новый блок станции — просто сказка. Это чудо-техника.

— С бывшими коллегами общаетесь?

— А как же? Каждый раз встречаемся. Станцию вспоминаем. Жаль, что многих замечательных специалистов уже нет в живых…

«Сейчас 90% рабочих на станции — это люди с высшим образованием, знающие и понимающие даже в самом начале своего трудового пути»

«Энергетика — это призвание»

— Кто-то из семьи пошел по вашим стопам в энергетику?

— Младшая дочь окончила энергетический университет, но в профессию не пошла. Зять хотел работать в энергетике, но, побывав на ТЭЦ, сказал: «Ни за что!» (Смеется). Тяжелая, конечно, профессия. Не для всех. Энергетика — это призвание. Нужно, чтобы душа отзывалась.

— Какой совет вы могли бы дать молодым энергетикам?

— Работать и еще раз работать. На совесть. За всю трудовую деятельность у меня не было ни одного выговора. Главное — честным оставаться. И перед людьми, и перед самим собой. Не нужно бояться сложностей. Они нас закаляют.

— В чем секрет вашего долголетия?

— Энергетика (улыбается). Ощущение причастности к важному, чувство нужности людям дает силы, чтобы работать и жить. Да и скучать с нашей профессией не приходится.

Эдуард Галеев, генеральный директор АО «ТГК-16»:

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!

День энергетика — больше, чем просто профессиональный праздник. Ведь от нас, энергетиков, зависит судьба страны. Развитие промышленных предприятий, тепло и свет больших городов и маленьких поселков — все это в наших руках.

Наверное, есть глубокий смысл в том, что праздник энергетиков приходится на день зимнего солнцестояния, поворота от темноты к свету и от зимы к лету. Это еще и канун Нового года, время подведения итогов и проверки планов на ближайшее будущее.

Энергетик — это призвание, объединяющее тех, на кого всегда можно положиться. Оно отличает людей надежных и умелых, всегда осознающих всю меру своей ответственности и принимающих верные решения в самых непростых ситуациях.

2019 год компания «ТГК-16» завершает успешно. Мы провели объемные работы по капитальному строительству, ремонтной программе, завершили строительство водоводов и провели реконструкцию Химцеха №2 на Нижнекамской ТЭЦ-1. Теперь объем воды, который мы готовы поставлять на промышленные предприятия и город, возрос.

Еще одно наше достижение — прохождение конкурентного отбора на 2025 год в программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на нижнекамском филиале. Эта работа позволит не только развиваться ТГК-16, но и создавать рабочие места на промышленных предприятиях России, поскольку турбина будет отечественная.

Наша ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 продолжает бить рекорды, наращивать выработку электроэнергии и улучшать свои характеристики. С вводом этой машины станция воспряла.

Мы гордимся своими людьми. Станции работают на очень высоком уровне. Один из показателей — то, что ТГК-16 получила коэффициент готовности к зиме «единицу». Это наивысший балл. Он очень значим для нас.

Энергетика республики — одна из ведущих отраслей, которая вносит большой вклад в экономику Татарстана. Уже введены в работу большие мощности, в будущем появится еще больше мощностей. Перспектива развития энергетики Татарстана расписана на ближайшие 5—10 лет с большим потенциалом развития.

Мы все гордимся причастностью к этому ответственному делу и благодарны возможности, которая есть у каждого из нас на рабочем месте: делать сегодня нашу работу лучше, чем вчера, для того чтобы свет и тепло были у людей и завтра, и на длительную перспективу вперед. Любовь к своей земле и вера в будущее, которое мы делаем светлым, рождают энергию, которой мы согреваем людей.

Хочу пожелать, чтобы все наши достижения были оценены, люди с удовольствием ходили на работу, в домах было тепло и счастливо, чтобы все жили в мире и согласии!