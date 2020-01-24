Квота на мощность и повышение надежности станций — ТГК-16 подводит итоги 2019 года

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

ТГК-16 — одно из крупнейших энергопредприятий Татарстана. Главной целью компании было и остается надежное и бесперебойное энергоснабжение. В 2019 году компания получила право на реализацию проектов модернизации своих станций. О том, чего еще удалось достичь за 12 месяцев, — в материале «Реального времени».

Квота на обновление мощностей

В 2019 году ТГК-16 получила право на модернизацию Нижнекамской ТЭЦ-1. Компания отыграла 3,1 процента от рыночной квоты на мощность в рамках конкурентного отбора мощностей на 2025 год. Это стало одним из значимых событий для предприятия.

ТГК-16 получила право обновить турбину ТГ-3 на Нижнекамской ТЭЦ-1. В результате модернизации энергоблока мощность турбины увеличится на 2 МВт — со 100 МВт до 102 МВт. Компания планирует заменить турбоагрегат и ротор генератора. После этого турбина продлит срок службы более чем на 30 лет. Ресурс высокотемпературных узлов и деталей составит более 220 тыс. часов, период между капитальными ремонтами — более 6 лет.

ТГК-16 получила право обновить турбину ТГ-3 на Нижнекамской ТЭЦ-1

Подготовка к замене паровой турбины будет длиться 5 лет.

Под занавес года в Москве на заседании Правительственной комиссии по электроэнергетике отобрали еще 19 проектов модернизации старых тепловых электростанций. В результате в дополнение к обновлению Нижнекамской ТЭЦ-1 ТГК-16 получила право на реализацию еще трех проектов. Компания проведет модернизацию Казанской ТЭЦ-3 (50 МВт), а на Нижнекамской ТЭЦ-1 заменят два блока суммарной мощностью 165 МВт.

Начало поставки по трем проектам — 1 января 2025 года. Договор на поставку мощности будет подписан в этом году после выхода распоряжения правительства.

Вложения в экологию

Станции ТГК-16 одновременно производят тепло и электричество. В результате уменьшается суммарный расход топлива, поэтому нагрузка на окружающую среду снижается. Компания тщательно соблюдает требования природоохранного законодательства, постоянно работая над улучшением параметров экологичности.

Чтобы обезопасить природу от вредного воздействия, ТГК-16 постоянно применяет наилучшие доступные технологии, которые призваны заботиться о чистоте атмосферы.

В 2019 году на Казанской ТЭЦ-3 энергетики запустили в работу очистные сооружения ливнево-талового и промышленного стока. Новая система очистки позволяет более эффективно очищать сточные воды предприятия от взвесей и нефтепродуктов. Общие затраты компании составили 165 млн рублей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 появились сразу две системы очистки, первая из которых связана с очисткой загрязненных нефтепродуктами сточных вод, а вторая — с очисткой ливнево-талых и промышленных стоков.

Приоритет — надежность

Главной миссией ТГК-16 было и остается обеспечивать требуемую надежность и максимальную эффективность энергоснабжения потребителей. Учитывая, что тепловые нагрузки постоянно растут, компания уделяет особое внимание состоянию оборудования электростанций и постоянно развивает производственную инфраструктуру.

Такой подход позволяет повышать надежность тепло- и электроснабжения потребителей, в том числе крупнейших нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана.

В 2019 году ТГК-16 завершила проект реконструкции речных водоводов

В 2019 году ТГК-16 завершила проект реконструкции речных водоводов. Его реализация повысила надежность работы станции в бесперебойном снабжении ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и других промышленных потребителей, а также населения Нижнекамска паром и горячей водой. Стоимость строительства объекта составила более 100 млн рублей.

В списке лучших предприятий России

В 2019 году ТГК-16 удостоилась почетного статуса «Предприятие года 2019» и вошла в сообщество «Лига лучших предприятий России». Эта награда присуждается за вклад в развитие российской экономики и достижение высоких экономических показателей.

Компания заняла лидирующие позиции в сфере «Производство пара и горячей воды тепловыми электростанциями». А именно:

— 1-е место в рейтинге среди предприятий ПФО;

— 1-е место в рейтинге среди предприятий Республики Татарстан;

— 2-е место в общенациональном рейтинге среди предприятий РФ.

Цифровизация закупок

В августе ТГК-16 подписала контракт с крупным российским интегратором, партнером фирмы «1С» ООО «Аксиома-Софт Консалтинг». Компания автоматизирует процесс закупок в крупных российских компаниях.

ТГК-16 подписала контракт с крупным российским интегратором, партнером фирмы «1С» ООО «Аксиома-Софт Консалтинг»

Совместный продукт предполагает единую автоматизированную систему закупок ТГК-16 на платформе программного обеспечения «1С:Управление холдингом». Проект планируется реализовать в несколько этапов. Планируемый ввод системы в промышленную эксплуатацию — лето 2021 года.

Автоматизированная система минимизирует рутинный ручной труд, построит эффективную систему формирования и согласования закупочной документации и договоров, а также создаст единую в компании базу данных по закупочным процедурам. Все это снизит влияние человеческого фактора на проведение закупок.

Автоматизация закупочного процесса охватит все этапы — от планирования потребности ТГК-16 в товарно-материальных ценностях, работах и услугах до заключения договоров и фактического их исполнения.

К зиме готовы

В ноябре ТГК-16 получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2019—2020 годов. Документ подписан заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком. Паспорт подтверждает, что станции ТГК-16 полностью готовы обеспечить энергоснабжением потребителей даже в самые сильные зимние морозы.

Получение паспорта — не просто формальная процедура. Это гарантия того, что теплоснабжающая организация выполнила все обязательства по подготовке к зиме: отремонтировала и полностью подготовила к отопительному сезону энергетическое оборудование, создала необходимые запасы топлива, провела экспертизу промышленной безопасности, — пояснил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Готовность электростанций определяли по параметрам, связанным с техническим состоянием оборудования и с подготовкой персонала к работе в период максимальных зимних нагрузок.

Комиссия оценивает готовность станций круглогодично на основании отчетных документов. В результате экспертная группа формирует индекс готовности для каждой компании. В этом году ТГК-16 присвоили индекс готовности 1. Это наивысший балл.

Спортивные успехи

ТГК-16 поддерживает здоровый образ жизни. Поэтому компания не жалеет сил на поддержку и развитие спорта. Энергетики — постоянные участники региональных и отраслевых состязаний.

Энергетики — постоянные участники региональных и отраслевых состязаний

Весной команда Казанской ТЭЦ-3 «Энергия» в очередной раз стала победителем турнира по мини-футболу на кубок М.Ф. Аскарова в рамках XX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Вскоре после этого команда отправилась в Москву, где завоевала серебро в турнире по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Победы».

Спортсмены Нижнекамской ТЭЦ-1 заняли первое место в турнире по бадминтону. Заработанные на турнире очки идут в зачет городской Спартакиады КФК. Итоги состязаний подведут в августе 2020 года, в День физкультурника.

Профессиональные победы

Любовь к своему делу помогает сотрудникам ТГК-16 побеждать и в профессиональных конкурсах. В 2019 году работники энергокомпании в очередной раз заслуженно стали лауреатами конкурса «Инженер года». Премия считается одной из самых престижных в профессии.

Сотрудницы Казанской ТЭЦ-3 победили в конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан»

В декабре стало известно о том, что две сотрудницы Казанской ТЭЦ-3 победили в конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». Проект, который выдвинули девушки, позволил сократить негативное воздействие электростанции на окружающую среду, а также улучшить условия труда в цехе химической водоочистки. Они предложили разделить стоки, что привело к повышению экологической безопасности на станции.

Церемония награждения молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан состоялась в рамках республиканского конгресса работающей молодежи «Будущее Татарстана строим вместе».

Ставка на молодежь

Молодежь — не только будущее страны, но и настоящее. Поддерживая молодых энергетиков, помогая делать им первые шаги в профессии, ТГК-16 формирует новое поколение лидеров в своей отрасли.

ТГК-16 формирует новое поколение лидеров в энергетической отрасли

В 2019 году филиал компании — Казанская ТЭЦ-3 — неоднократно принимал в гости будущих энергетиков. В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» студентам показали работающую на КТЭЦ-3 уникальную газотурбинную установку (ГТУ) — самую мощную в мире и самую эффективную в своем классе турбину GE 9HA.01, которая сосредоточила в себе самые последние передовые технологии и достижения.

— Работу с молодежью можно считать прямой инвестицией в будущее, причем инвестицией очень эффективной, — заверил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. — ТГК-16 — высокотехнологичная компания, и нам всегда нужны молодые, квалифицированные и перспективные кадры для того, чтобы оставаться на острие прогресса. Так что мы очень приветствуем подобные акции, где молодежь может познакомиться с производством, а мы — с будущими коллегами.

В марте специалисты ТГК-16 провели десятки собеседований с будущими энергетиками на площадке «Казань Экспо». В рамках «Молодежного дня» 100 потенциальных сотрудников презентовали резюме и креативный взгляд на тему «энергетики будущего».

Творческие личности

Сотрудники ТГК-16 не только профессионалы своего дела, но и творческие личности. В суперфинале фестиваля «Наше время — Безнен заман» работники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) заняли призовые места в номинации «Музыка».

Работники ТГК-16 каждый год участвуют в фестивале «Наше время — Безнен заман»

Республиканский фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» был основан 7 лет назад. С тех пор филиалы ТГК-16 входят в число его постоянных участников. В 2019 году фестиваль посвятили Году рабочих профессий. В нем соревновались 174 предприятия, организации и учреждения республики. В течение нескольких дней жюри отбирало лучшие номера. Именно эти выступления и увидели зрители на финальном шоу. Конкурсанты состязались в номинациях: «Музыка», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Минута славы» и «Визитка-презентация». Кульминацией праздника стала церемония награждения, где творческая молодежь получила заслуженные награды.

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