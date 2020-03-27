ТГК-16: курс на успех

Фото: пресс-служба АО «ТГК-16»

В этом году 10 лет со дня основания отмечает ТГК-16. Татарстанская энергокомпания сегодня лидирует по производству тепла в республике. Ее главной целью было и остается надежное и бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и населения Татарстана. ТГК-16 ежегодно наращивает производственные показатели, улучшает параметры экологичности, вкладывается в технологии.

Коренная модернизация

10 лет назад один из крупнейших холдингов России — ТАИФ — приобрел в собственность две станции: Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1). Сумму сделки утвердило правительство Татарстана. Так в составе ГК ТАИФ появилась новая компания — ТГК-16, которая взяла «под крыло» обе ТЭЦ.

Сразу же после сделки ТАИФ разработал стратегическую программу повышения надежности и эффективности энергетического комплекса. Ее суть состояла в коренной модернизации станций.

На Казанской ТЭЦ-3 весь процесс включил в себя несколько этапов. Вначале были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение надежности производства электро- и теплоэнергии. Далее стартовал этап комплексной реконструкции и модернизации — нужно было повысить эффективность и конкурентоспособность энергопроизводства.

После сделки ТАИФ разработал стратегическую программу повышения надежности и эффективности энергетического комплекса

В 2014 году компания провела реконструкцию открытого распределительного устройства (ОРУ) на 110 кВ на Казанской ТЭЦ-3. Совместно с «Сетевой компанией» Татарстана специалисты ТГК-16 построили воздушно-кабельные заходы 220 кВ на ТЭЦ-3. Благодаря этому проекту впервые за всю историю «Казаньоргсинтез» и другие потребители северо-востока Казани были обеспечены электроснабжением по первой категории надежности. Риск остановки производств удалось снизить до минимума.

Самым масштабным мероприятием стало строительство газотурбинного энергоблока, в основу которого заложена уникальная газовая турбина 9HA.01 производства компании General Electric. Аналогов такой турбины в России сегодня нет. Именно ее ввод в коммерческую эксплуатацию и стал финальным аккордом комплексной программы модернизации Казанской ТЭЦ-3. Стоимость строительства одного кВт установленной мощности составила 535 евро.

Энергоблок мощностью 405,6 МВт запустили на станции в июне 2017 года. Это событие по праву можно назвать одним из важнейших для татарстанской электроэнергетики. В результате выработка электроэнергии в комбинированном цикле на станции увеличилась в 3,4 раза. Кроме того, снизился и удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию (показатель эффективности станции) Казанской ТЭЦ-3 с 306,3г/кВт*ч до 220,6 г/кВт*ч (факт 2018 года).

В запуске газотурбинного энергоблока принял участие Рустам Минниханов

«Это самая крупная газотурбинная установка в нашей стране. Это очень серьезный шаг и хороший пример», — сказал на открытии установки президент Татарстана Рустам Минниханов.

При этом энергетики прогнозируют: если бы опоздали с запуском проекта, ситуация на КТЭЦ-3 стала бы сложной. Дело в том, что цены на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭМ) в 2017 году сильно упали. Это связано с вводом новых эффективных мощностей в энергосистеме России, а также с длительным периодом паводка. Паводок был продолжительным и закончился только в августе. Как следствие, на рынке увеличилась доля выработки электроэнергии от гидроэлектростанций. А цена на ОРЭМ в этот период снизилась в среднем на 100 рублей за МВт*ч. Без наличия высокоэффективной генерирующей мощности КТЭЦ-3 было бы сложно обеспечить свою конкурентоспособность на ОРЭМ.

В фокусе — надежность

Главной миссией ТГК-16 было и остается обеспечивать требуемую надежность и максимальную эффективность энергоснабжения потребителей. Учитывая, что тепловые нагрузки постоянно растут, компания уделяет особое внимание состоянию оборудования электростанций и постоянно развивает производственную инфраструктуру.

Такой подход позволяет повышать надежность тепло- и электроснабжения потребителей, в том числе крупнейших нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана.

В 2019 году ТГК-16 завершила проект реконструкции речных водоводов на Нижнекамской ТЭЦ-1

Так, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в 2018-м реконструировали химический цех №1. В результате удалось серьезно нарастить его производительность. Станция стала дополнительно вырабатывать до 400 тонн/часов химобессоленной воды высокого качества. А два новых высокоскоростных осветлителя и три цепочки ионообменных фильтров повысили надежность всей водоподготовительной установки. Стоимость капиталовложений составила более 211 млн рублей.

Следом за первым цехом компания выполнила техническое перевооружение и химического цеха №2. В результате производительность цеха увеличилась на 200 тонн/час. Компания вложила более 240 млн рублей.

В 2019 году ТГК-16 завершила проект реконструкции речных водоводов на Нижнекамской ТЭЦ-1. Его реализация повысила надежность работы станции в бесперебойном снабжении ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и других промышленных потребителей, а также населения Нижнекамска паром и горячей водой. Стоимость строительства объекта составила более 100 млн рублей.

Приоритет Нижнекамской ТЭЦ-1 — в глубокой интеграции с промышленными потребителями. Компания постоянно внедряет на станции ресурсосберегающие технологии. Один из ярких примеров — техническое перевооружение конденсатоочистки химического цеха №1 совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проект обеспечил прием в цикл станции возвратного промышленного конденсата.

Закономерный итог планомерной работы в области энергетической и технической эффективности — рост производственных показателей. Отпуск тепловой энергии филиалы компании увеличивают ежегодно. В 2018 году Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) вышла на максимальный годовой объем отпуска тепла. Станция установила рекорд — таких показателей не было с 1985 года.

Технологические и экологические проблемы в ТГК-16 привыкли решать комплексно. Фото Максима Платонова

Аналогичный рекорд поставила Казанская ТЭЦ-3 по выработке электроэнергии в комбинированном цикле. С 1985 года производство электричества на станции увеличилось в три раза.

Технологические и экологические проблемы в ТГК-16 привыкли решать комплексно. Компания тщательно соблюдает требования природоохранного законодательства, постоянно работая над улучшением параметров экологичности.

В период с 2013 по 2019 год компания провела большую работу по внедрению ресурсосберегающих и наилучших доступных технологий при производстве энергии.

В 2013—2014 годах на станциях ввели турбины малой мощности для привода питательных насосов. Проект позволил ТГК-16 предотвратить выбросы в атмосферу суммарно на 200 тонн. Еще один бонус — компания сумела сэкономить расход топлива на собственные нужды.

В 2015 году на Нижнекамской ТЭЦ-1 ввели установку очистки возвратного конденсата. За 6 лет установка сократила потребление речной воды на 13,6 млн тонн и предотвратила сброс сточных вод в объеме 2,3 млн тонн.

В 2016 году благодаря строительству нового газораспределительного пункта на станции изменили схему подачи топливного газа. Раньше этот газ, побочный продукт производства Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти ТАИФ-НК, просто сжигали на факельных установках. Теперь это важный продукт для производства энергии. Эффект от внедрения получился двойной — экономический и экологический. Выбросы в атмосферу удалось предотвратить в объеме до 840 тонн в год.

Турбина Казанской ТЭЦ-3 снизила валовые и удельные выбросы в атмосферу

Позитивный экологический эффект компания получила и после ввода ГТУ на Казанской ТЭЦ-3. Турбина снизила валовые и удельные выбросы в атмосферу.

В прошлом году на Казанской ТЭЦ-3 компания запустила в работу очистные сооружения ливнево-талого и промышленного стока. Новая система очистки позволяет более эффективно очищать сточные воды предприятия от взвесей и нефтепродуктов. Общие затраты составили 165 млн рублей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 появились сразу две системы очистки, первая из которых связана с очисткой загрязненных нефтепродуктами сточных вод, а вторая — с очисткой ливнево-талых и промышленных стоков.

Лидер по производству тепла

Сегодня ТГК-16 занимает больше половины рынка тепловой энергии среди генерирующих компаний Татарстана. Установленная электрическая мощность компании составляет 1669,6 МВт, тепловая — 6136 Гкал/ч. ТГК-16 производит электроэнергию и тепло в комбинированном режиме. Это позволяет энергетикам ГК ТАИФ удерживать одни из самых низких тарифов.

Производственные успехи были бы немыслимы без направленной социальной поддержки работников. Поэтому условиям труда и дополнительным гарантиям ТГК-16 уделяет особое внимание.

На рабочих местах созданы комфортные условия труда и отдыха персонала, на станциях активно реализуется комплексная программа ТГК-16 по поддержке физической культуры и спорта. Ежегодно проходят спартакиады среди подразделений.

С момента создания ТГК-16 действуют коллективные договоры филиалов. В документах учтены основные принципы, льготы, гарантии и компенсации, на которые имеют право сотрудники.

Не останавливаться на достигнутом

Впереди у компании — масштабные проекты. В 2019 году ТГК-16 успешно прошла конкурентный отбор мощностей на 2025 год. Благодаря этому компания обновит турбину ТГ-3 на Нижнекамской ТЭЦ-1. Мощность турбины увеличится на 2 МВт — со 100 МВт до 102 МВт. Компания планирует заменить турбоагрегат и ротор генератора. После этого срок службы турбины продлят более чем на 30 лет.

В конце 2019 года в Москве на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике отобрали еще 19 проектов модернизации старых тепловых электростанций. В результате в дополнение к обновлению ТГ-3 Нижнекамской ТЭЦ-1 ТГК-16 получила право на реализацию еще трех проектов. Компания проведет модернизацию Казанской ТЭЦ-3 (50 МВт), а на Нижнекамской ТЭЦ-1 модернизируют два блока суммарной мощностью 165 МВт. Начало поставки мощности по трем проектам — 1 января 2025 года.

Эдуард Галеев заявил, что ТГК-16 обладает репутацией одного из самых надежных поставщиков тепла и электроэнергии в регионе

— ТГК-16 будет и дальше делать жизнь Татарстана более комфортной и благополучной. Фундамент для развития и приумножения достигнутых результатов у нас есть. За прошедшие годы стабильной и качественной работы компания заслужила репутацию одного из самых надежных поставщиков тепла и электроэнергии в регионе, — резюмирует генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

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