Рынок газа в России: как биржевую торговлю голубым топливом выводят из стагнации

Торги природным газом стартовали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в 2014 году. С момента запуска было реализовано более 84,4 млрд кубометров природного газа на сумму 141 млрд рублей. Участниками секции «Природный газ» являются потребители из 48 субъектов России. Развитие российского рынка газа и становление рыночного ценообразования было главным для Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (АО «СПбМТСБ»). За шесть лет на бирже сформировалась техническая и нормативная база, были обеспечены равные условия доступа к торгам. На площадке внедрили биржевые инструменты поставки газа на месяц, сутки, нерабочий день. Между тем правила проведения торгов все еще нуждаются в модернизации. Участники рынка ожидают введения коммерческой балансировки газа, которая предполагает продажу невыбранных объемов газа. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост объемов поставок «Газпрома» выводит биржу из стагнации

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 г. №323, на первом этапе развития биржевых торгов «Газпрому» и его аффилированным лицам было разрешено реализовывать добытый ими природный газ на организованных торгах в объеме до 17,5 млрд куб. метров в год с соблюдением равенства объемов поставки газа на биржевой рынок между самим «Газпромом» и независимыми поставщиками («НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл»). Однако, как показали дальнейшие результаты торгов, принцип равенства объемов не сработал, независимые поставщики оказались неспособны предоставить свободные от контрактов объемы газа, и, как следствие, доля «Газпрома» в предоставлении объемов для биржевых торгов выросла с 50 до 90%.

В результате в 2018—2019 году спрос на биржевой газ значительно превысил предложение, появился большой объем неудовлетворенного спроса покупателей, биржевая цена газа стала экономически невыгодной для многих покупателей, биржевой рынок, откровенно говоря, начал стагнировать и явно не оправдывал возложенные на него обязательства.

Можно рассмотреть пример татарстанской энергокомпании АО «ТГК-16», которая является активным участником биржевых торгов в секции «газ природный» и закупает природный газ для двух своих тепловых электрических станций — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3.

В беседе с «Реальным временем» представитель АО «ТГК-16» Федор Косуров сравнил объемы покупки АО «ТГК-16» природного газа на биржевых торгах.

— Если провести сравнение по объемам покупки АО «ТГК-16» природного газа на биржевых торгах в 2019 году по отношению к наиболее успешному в этом плане 2016 году, то объем покупки природного газа сократился на 90%. Бирже не хватало объемов, «Газпром» из-за отсутствия возможностей у независимых поставщиков занял доминирующую позицию и диктовал свои условия по формированию рыночной цены, но при этом ограничен в объеме газа, предоставляемого для биржевых торгов — не более 17,5 млрд куб. метров в год, — отметил Федор Косуров.

Для выхода из сложившейся тупиковой ситуации и развития рыночных принципов ценообразования на газ Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 17.08.2019 г. №1063, разрешающее ПАО «Газпром» и его аффилированным лицам реализовывать добытый природный газ на организованных торгах в объеме до 25 млрд куб. м в год. При этом был отменен так и не сработавший принцип равенства реализации природного газа на организованных торгах между ПАО «Газпром» и независимыми поставщиками.

По итогам первого полугодия 2020 года на товарно-сырьевой бирже реализовано 7,8 млрд куб. м, что на 11% больше соответствующего показателя аналогичного периода прошлого года. Фото: infourok.ru

Несмотря на сложившиеся негативные экономические факторы в 2020 году, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, результат принятого правительством Постановления можно отследить уже по итогам первого полугодия 2020 года. Как следует из официального пресс-релиза АО «СПбМТСБ», по итогам первого полугодия 2020 года на товарно-сырьевой бирже реализовано 7,8 млрд куб. м, что на 11% больше соответствующего показателя аналогичного периода прошлого года. Возвращение на биржевой рынок таких независимых поставщиков, как ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НОВАТЭК», в целом также повлияло на снижение рыночной цены газа.

Коммерческая балансировка повысит ликвидность биржевых торгов

Руководство СПбМТСБ отметило, что при увеличении торгов газом для «Газпрома» должна вырасти ликвидность биржевых продаж. В таких условиях вновь актуальной задачей становится запуск коммерческой балансировки газа. Суть этого проекта состоит в том, чтобы невыбранные участниками торгов объемы газа вывести на биржу.

Вице-президент АО «СПбМТСБ» Антон Карпов заявил, что коммерческая балансировка призвана повысить ликвидность биржевых торгов газом. Фото: ngv.ru

Важность нового биржевого инструмента подчеркнул вице-президент АО «СПбМТСБ» Антон Карпов:

— Коммерческая балансировка призвана повысить ликвидность биржевых торгов газом, привлечь на торги больше участников, оптимизировать ценообразование, увеличить ликвидность биржевых индексов цен на газ. Соответствующие задачи поставлены в Национальном плане по развитию конкуренции.

Коммерческая балансировка газа предполагает продажу невыбранных объемов газа по биржевым договорам. Коммерческая балансировка должна обеспечить увеличение продаж, снижение штрафных санкций за не выборку, а также повышение привлекательности биржи.

Покупатель сможет подавать заявки на торги на больший объем газа, поскольку в случае не выборки возможна его реализация без применения штрафов и без существенной упущенной выгоды.

Речь о проекте коммерческой балансировки идет давно. В октябре 2019 года Банк России зарегистрировал правила биржевых торгов газом, регулирующие проведение биржевой балансировки невыбранных объемов газа. Участником проекта должен был стать оператор товарных поставок ООО «ОТП ТЭК». Запуск коммерческой балансировки был запланирован на 1 августа. Но на момент написания статьи система коммерческой балансировки так и не был запущена.

Специалисты АО «ТГК-16» смоделировали возможную работу энергокомпании при запуске проекта коммерческой балансировки.

— Мы можем увеличить объем покупки биржевого газа на 20% от существующего объема закупки. Как эта система будет работать при коммерческой балансировке, покажет время. Пока биржа проводила обучающие вебинары, знакомя покупателей с нововведениями. Все ожидают непосредственного старта проекта коммерческой балансировки, чтобы «обкатать» механизм и прийти к полному пониманию, какое дополнительное количество денежных средств компания сможет сэкономить, — отметил представитель АО «ТГК-16» Федор Косуров.

Резюмируя, можно сказать, что товарно-сырьевая биржа стремится к дальнейшему развитию и установлению рыночного подхода к формированию цен на один из важнейших энергоносителей — природный газ. И безусловно, введение коммерческой балансировки должно дать новый толчок для привлечения все большего числа покупателей. «Реальное время» продолжит наблюдать за торговлей природным газом на бирже и тем, как нововведения влияют на формирование рыночной цены.