Почему генерирующие компании не должны платить за развитие сетей?

Мнение производителей энергии

Фото: Динар Фатыхов

Одной из ключевых дискуссий в современной электроэнергетике остается вопрос финансирования масштабных инвестиционных программ, необходимых для развития единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Сетевые компании сталкиваются с необходимостью привлечения значительных ресурсов для модернизации и расширения инфраструктуры, что диктуется как растущими потребностями экономики, так и требованиями к надежности и безопасности энергосистемы. В качестве потенциального источника финансирования было предложено привлечение генерирующих компаний. Как к этому относятся сами производители энергии и к каким последствиям может привести такая инициатива — рассказал в авторской колонке ведущий инженер отдела сопровождения рынка АО «ТГК-16» Артем Самаркин.

Риски финансирования сетей за счёт генерации

Сегодня сетевые компании вынуждены привлекать значительные средства для модернизации и наращивания мощностей сетей. Одним из вариантов финансирования предлагается участие генерирующих компаний. Однако данная инициатива встречает серьезные возражения со стороны производителей электроэнергии. Их позиция основывается на ряде системных рисков и ограничений, которые могут возникнуть в случае реализации такого подхода.

Во-первых, дополнительная финансовая нагрузка на генерирующий сектор может создать угрозу выполнению их собственных инвестиционных обязательств. Отрасль уже сталкивается с вызовами, связанными с недостаточностью средств для технического обслуживания, ремонтов и реализации проектов по вводу новых мощностей. Изъятие части финансовых ресурсов может поставить под вопрос не только развитие генерации, но и текущую надежную работу оборудования.

Во-вторых, механизм взимания платежей с генераторов представляется сложным и спорным с точки зрения экономической логики. Фактическим потребителем услуг по передаче электроэнергии является конечный покупатель. Включение генераторов в эту цепочку платежей создает избыточное звено, усложняет систему расчетов и может привести к необходимости пересмотра фундаментальных принципов рыночного ценообразования, что вызовет волну непредсказуемых последствий для всего оптового рынка.

В-третьих, существует риск нарушения принципа равной конкуренции. Предложение может создать ситуацию перекрестного субсидирования, при котором станции, подключенные к сетям разного уровня, окажутся в заведомо неравных условиях. Это исказит конкурентную среду и может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности отдельных регионов.

Кроме того, прямая передача затрат на развитие сетей генераторам противоречит сложившейся практике, согласно которой услуга по передаче одного и того же киловатт-часа не должна оплачиваться дважды — и потребителем, и производителем. Это фундаментальный принцип, отход от которого подрывает прозрачность и справедливость тарифной системы.

Учитывая эти сложности, представляется целесообразным поиск альтернативных, более сбалансированных и прозрачных механизмов финансирования сетевого комплекса, которые не перекладывали бы бремя на генерирующие компании.

Альтернативное видение: отдельный целевой сбор

Чтобы не усложнять существующую систему взаиморасчетов, более эффективным и справедливым решением видится создание целевого механизма финансирования развития ЕНЭС. Таким механизмом могла бы стать специальная надбавка, непосредственно связанная с услугой передачи электроэнергии.

Данный подход имеет несколько неоспоримых преимуществ:

Прямая и прозрачная цель. Надбавка будет иметь четкое целевое назначение — финансирование конкретных инвестиционных проектов в рамках развития ЕНЭС. Это обеспечивает понятность и контролируемость использования средств для всех участников рынка и регулятора.

Справедливое распределение нагрузки. Поскольку надбавка включается в тариф на передачу, ее бремя несут конечные потребители, которые и являются фактическими пользователями сетевой инфраструктуры. Это соответствует логике «пользователь платит» и позволяет избежать перекрестного субсидирования между разными типами генерации.

Отсутствие негативного влияния на оптовый рынок. В отличие от моделей с участием генерации, этот механизм не оказывает прямого влияния на цены оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), не искажает конкурентные сигналы и не создает рисков для финансовой устойчивости генерирующих компаний.

Административная простота. Механизм может быть реализован в рамках существующей системы тарифного регулирования с минимальными изменениями. Регулятор (ФАС России) утверждает размер надбавки и контролирует целевое использование средств, что делает процесс управляемым и предсказуемым.

Учет социального фактора. Для населения и социально значимых категорий потребителей могут быть предусмотрены механизмы адресной поддержки или ограничения роста платежей в рамках общего порога инфляции, что согласуется с социальной политикой государства.

Модель финансирования сетей через технологическое присоединение новых объектов

Еще одним вариантом, заслуживающим внимания, является модель, при которой финансирование развития сетей обеспечивается через механизм технологического присоединения новых объектов. В этом случае инвестиционная составляющая может быть заложена в единовременный платеж за присоединение к сетям, который впоследствии учитывается при формировании долгосрочных тарифных решений для данного объекта. Такой подход точечно распределяет нагрузку на новых участников рынка, которые создают дополнительную нагрузку на сеть и являются бенефициарами ее развития.

Кроме того, учитывая стратегический характер объектов ЕНЭС и их критическую важность для обеспечения национальной безопасности, логичным и обоснованным представляется рассмотрение варианта прямого бюджетного финансирования. Единая национальная электрическая сеть является кровеносной системой экономики, а её устойчивое функционирование обеспечивает работу объектов критической инфраструктуры, промышленных предприятий и социальных учреждений. Бюджетное финансирование позволит обеспечить необходимые объемы инвестиций без создания дополнительной нагрузки на участников энергорынка, сохранит стабильность тарифообразования и предотвратит риски для энергобезопасности страны. Такой подход также обеспечит максимальную прозрачность использования средств и централизованный контроль за реализацией стратегически важных проектов, что особенно важно в условиях современных вызовов.

Два рациональных пути финансирования развития электросетей

Таким образом, наиболее рациональными и справедливыми выглядят два альтернативных пути:

Введение целевой надбавки к тарифу на передачу электроэнергии. Она позволяет привлечь необходимые инвестиции, сохраняя финансовую устойчивость генерирующих компаний, здоровую конкурентную среду на оптовом рынке, и не нарушает сложившихся принципов рыночного ценообразования. Такой подход обеспечивает прямую и понятную связь между инвестициями в инфраструктуру и теми, кто ею пользуется, закладывая основу для устойчивого развития всей электроэнергетической системы России. Прямое бюджетное финансирование развития единой национальной электрической сети. Это соответствует стратегическому характеру данных объектов и их общегосударственному значению. Такой механизм позволяет равномерно распределить финансовую нагрузку на всех налогоплательщиков, избежав избыточного давления на отдельных участников энергорынка и конечных потребителей. Подобная модель финансирования обеспечивает необходимый уровень предсказуемости и стабильности инвестиционного процесса, гарантируя своевременное выполнение программ развития критически важной инфраструктуры без рисков для энергетической безопасности страны.

Развитие электросетевого комплекса — общенациональная задача, от которой зависит энергетическая безопасность и экономический рост страны. Однако выбор инструментов для ее решения должен быть взвешенным и не создавать системных рисков для других секторов энергетики.