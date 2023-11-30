Вопрос юристу: почему штраф ГИБДД оплачен, но приходят приставы?

Отвечает практикующий юрист — начальник Управления по корпоративным, правовым вопросам и собственности «ТГК-16»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Многие юридические лица сталкиваются с такой проблемой: штраф ГИБДД оплачен вовремя, но лицо почему-то вдруг оказывается в списке «должников». Эту наболевшую тему поднял в своей авторской колонке Игорь Галимов, начальник Управления по корпоративным, правовым вопросам и собственности «ТГК-16».

«Все это — следствие несовершенства системы оплаты штрафов»

Как лицо, оплатившее штраф, может в итоге оказаться «неплательщиком»? Все это — следствие несовершенства системы оплаты штрафов при внесении сведений об оплате в «базу», считает юрист.

По закону, для того чтобы физлицо оплатило штраф, достаточно уникального идентификатора начислений (УИН) или номера постановления об административном правонарушении. А юридическому лицу для оплаты штрафа, помимо номера УИН, необходимо заполнить еще и множество других реквизитов, в противном случае штраф может оказаться не засчитанным как оплаченный.

Органы ГИБДД очень формально относятся к проверке полноты заполнения всех реквизитов. И это при том, что для того чтобы денежные средства были учтены как погашение штрафа, фактически достаточно всего двух признаков — УИН и ИНН плательщика.

При этом суды при рассмотрении споров считают: чтобы оплаченный водителем за нарушение ПДД штраф был засчитан, в платежных документах должен быть указан уникальный идентификатор начисления (УИН) или номер постановления.

Как следствие, даже после того как штраф был своевременно оплачен, зачастую юридическое лицо все равно оказывается в списке «неплательщиков». Материалы оперативно отправляются к приставам, и те, в свою очередь, возбуждают исполнительное производство.

500 рублей превращаются в 11 тысяч

Судебные приставы действуют согласно своим регламентам. То есть как только поступили сведения о наличии задолженности по штрафу ГИБДД, запускается процедура взыскания. А помимо самого штрафа, взыскивается еще и исполнительский сбор. Для примера: сумма штрафа — 500 рублей. После того как дело попало к приставам, к сумме «задолженности» для юрлица добавляется исполнительский сбор в 10 тыс. рублей. Итого: уже оплаченная сумма, плюс повторное взыскание штрафа, плюс исполнительский сбор — и 500 рублей превращаются в 11 тысяч.

Выход из ситуации только один: обращаться в суд с требованием о признании действий ГИБДД и судебных приставов незаконными. Но для бизнеса время — деньги. И пока лишь малая часть готова отстаивать свои права в судебном порядке. Остальным кажется: проще заплатить. А если такой штраф не один — выходит переплата на значительные суммы. При этом данные цифры не отображаются в виде переплаты и не учитываются при погашении последующих штрафов (как, например, при уплате налогов).

Для малых предприятий, не имеющих в штате юристов, привлечение сторонних юристов будет стоить дороже, чем сумма исполнительского сбора и повторного штрафа.

Какой выход?

В настоящий момент изменить ситуацию можно путем оспаривания в судебном порядке каждого подобного факта. Также изменения возможны при снижении требований законодательства для плательщиков — юридических лиц, считает начальник Управления по корпоративным, правовым вопросам и собственности «ТГК-16».

Когда число случаев необходимости возврата средств, полученных в результате двойных оплат штрафов, превысит количество тех, при которых средства остаются на счетах ГИБДД, то и у руководства автоинспекции накопятся вопросы к своим сотрудникам. Ведь их действия будут приводить к дополнительной нагрузке на юридическую службу ведомства, оплату судебных издержек. Тогда и произойдет в ситуации перелом: количество штрафных «дублей» пойдет на убыль, уверен Игорь Галимов.