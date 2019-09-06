Энергоотбор: ТГК-16 и «Татэнерго» «увезли» с конкурса 5% федерального лимита мощности

Татарстанские генераторы вышли в победители второго конкурентного отбора мощности на модернизацию тепловых станций: они смогут обновить около 200 МВт

Фото: Максим Платонов

Татарстанские генераторы ТГК-16 и «Татэнерго» вошли в число 25 победителей конкурентного отбора на модернизацию тепловых станций к 2025 году. «Системный оператор ЕЭС» определил в первой ценовой зоне 18 объектов суммарной мощностью 3 291,9 МВт, куда впервые попали региональные энергокомпании. ТГК-16 отыграло 3,1 процента от рыночной квоты на мощность, а «Татэнерго» — 1,97 процента, что позволит им обновить ТЭС за счет повышенных платежей с рынка в течение 15 лет после окончания ремонта. Сумма капитальных затрат регулятором пока не определена, но эксперты указывают, что отобранные проекты выгодны региональным игрокам, так как предусматривают локальную модернизацию отдельных блоков станции и поэтому не создают тяжелой финансовой нагрузки в длительной перспективе.

На каждую единицу мощности претендовало больше четырех генераторов

Организатор конкурсного отбора — «Системный оператор ЕЭС» опубликовал предварительный перечень проектов модернизации тепловых станций на 2025 год, которые получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет. В предварительный перечень попало 25 проектов суммарной мощностью 4 023,9 МВт, сообщила пресс-служба «Системного оператора ЕЭС». Всего же было подано 69 заявок на 9 940 МВт. Иначе говоря, спрос генераторов на мощность почти в два раза превышал выставленную рыночную квоту.

Но особенно острая конкурентная борьба сложилась в первой ценовой зоне: при выставленной квоте в 3 349 МВт были поданы технические заявки от генераторов на 8 161 МВт. «В зоне ОРЭМ (1 ЦЗ, Центр и Урал) подано 54 из 69 заявок в отношении 52 электростанций от 26 участников отбора, отмечал регулятор в сообщении СО ЕЭС, опубликованном 30 августа после окончания сбора ценовых заявок от генерирующих компаний. Среди конкурсантов значились крупные федеральные генераторы, среди которых выделяются «Интер РАО» и «Юнипро». Одним словом, второй по счету в этом году конкурентный отбор мощности вызвал небывалый ажиотаж и его исход был непредсказуем.

Итоги превзошли ожидания. В результате битвы гигантов в самой высококонкурентной ценовой зоне (в нее входит Поволжье, — прим. ред.) оператором было выбрано 18 проектов суммарной мощностью 3 291,9 МВт (или 80% от общей рыночной квоты, разыгранной на КОММод). Отбор проектов осуществлялся по показателю одноставочной цены на электрическую энергию в период поставки, который отражал стоимость всего проекта модернизации. Нижней границей отсечения, определившейся во время конкурса заявок генераторов, стала средневзвешенная цена в 1 804,42 рубля, верхняя цена составила 2 080,64 рубля. «Диапазон изменения коэффициента эффективности предварительно отобранных генерирующих объектов — показателя, по которому осуществлялся отбор проектов модернизации, и характеризующего уровень одноставочной цены на электрическую энергию в период поставки, составил в первой ценовой зоне от 1700,77 до 2080,64», — отмечается в сообщении «Системного оператора ЕЭС».

Как сообщили в пресс-службе «Системного оператора ЕЭС», в предварительный перечень попало 25 проектов суммарной мощностью 4 023,9 МВт. Всего же было подано 69 заявок на 9 940 МВт. Иначе говоря, спрос генераторов на мощность почти в два раза превышал выставленную рыночную квоту. Фото so-cdu.ru

Татарстанские генераторы взяли 5 процентов федерального лимита мощности



По этому критерию рыночная квота в первой зоне была распределена между 10 энергетическими компаниями. Впервые в победители вышли региональные компании: ТГК-16 отыграло 3,1% от общей рыночной квоты на мощность, а «Татэнерго» — 1,97%. ТГК-16 сможет обновить 102 МВт, а «Татэнерго» — 65 МВт, следует из результатов предварительного отбора.

«Мы довольны результатами конкурсного отбора, — прокомментировал итоги начальник отдела энерготрейдинга АО «ТГК-16» Булат Гиниятуллин. — В рамках общероссийской программы модернизации организатором был выбран проект обновления турбины ТГ-3 на Нижнекамской ТЭЦ-1 как наиболее эффективный. Турбина востребована, у нее большая наработка, которая превысила заводской ресурс. В результате модернизации мощность турбины увеличится на 2 МВт — со 100 МВт до 102 МВт. Мы планируем провести комплексную замену турбины на турбину такого же типа, но более совершенную. Дополнительная мощность продолжит поставляться на оптовый рынок, отпуск тепла останется неизменным».

В «Татэнерго» воздержались от комментариев, но, судя по заявленной мощности, речь идет о ремонте локальных блоков Набережночелнинской ТЭЦ-2. Ожидается, что в течение сентября СО ЕЭС проведет выездную проверку для оценки технической возможности реализации отобранных проектов, после чего будет составлен точный график их реализации. Ожидается, что проекты будут утверждены не ранее середины октября, когда пройдет заседание правительственной комиссии по распределению нерыночных квот.

Минэнерго РФ открыло лимиты на тепло регионам

Программа модернизации теплоэлектростанций была запущена в начале февраля 2019 года по инициативе Минэнерго России. Согласно ее условиям, отобранные во время конкурса проекты будут оплачиваться за счет повышенных платежей потребителей за мощность в течение 15 лет. Интересно, что в первый конкурсный отбор на 2022—2024 годы, проходивший весной этого года, региональные компании не могли отобраться.

Тогда разыгрывалась рыночная квота 8,61 ГВт, которая была распределена в узком кругу пяти крупных энергетических компаний. По этой причине итоги стартового конкурса не раз подвергались критике, однако они не были пересмотрены и утверждены правительством в августе этого года. «При расчете одноставочного тарифа цена на рынке РСВ (рынок на сутки вперед) применяется средняя цена за предшествующие отбору 12 месяцев. Предыдущий отбор включал период с марта 2018-го по февраль 2019-го. Этот отбор сдвинул сроки с июня 2018 по май 2019-го. Соответственно, цена немного выросла и тем самым увеличила для всех показатель эффективности. Плюс, участники в своих ценовых заявках заявляли инвестиции с учетом увеличения цены. В прошлый отбор были одни цены, сейчас другие. Это тоже влияет», — пояснил начальник отдела энерготрейдинга АО «ТГК-16» Булат Гиниятуллин.

Программа модернизации теплоэлектростанций была запущена в начале февраля 2019 года по инициативе Минэнерго России. Фото vistanews.ru

Зато во вторую волну попал более широкий круг участников. В результате модернизация ТЭС пройдет в 16 субъектах РФ. Объем капитальных инвестиций пока не определен, так как нет итогов распределения нерыночной квоты правительственной комиссией (она включает в программу проекты модернизации вне конкурса, — прим. ред.).

Победили локальные проекты обновления

Как ни странно, но отобранные проекты выгодны региональным игрокам, так как касаются модернизации отдельных блоков станции и не создают им тяжелой финансовой нагрузки в длительной перспективе, считает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Весь вопрос в этом отборе заключался в том, будут ли участники заявлять более дорогостоящие проекты, ведь была даже идея строительства газовой турбины, — рассуждает он. — Но они так и не появились. Максимум, на что замахнулись генераторы — это замена паровых котлов и обновление парогазовых турбин. Мы увидели, что генераторы выдвигали на конкурс низкобюджетные проекты. Почему? Я думаю, что они ориентировались на результаты стартового конкурса, где в победители вышли проекты со скромным ценником. Прошлый конкурс показал, что те, кто заявлялся по полной программе, те, кто хотел проводить глубокую модернизацию, проиграли. Выиграли те, кто заявил минимальные ценники и, соответственно, с минимальным объемом оборудования. Никто не хотел проиграть! Но, с другой стороны, для региональных компаний это идет в плюс, так как не влечет большой финансовой нагрузки».