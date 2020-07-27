Оптовый рынок электроэнергии: почему энергокомпании заинтересованы в коммерческом учете

Ведущий инженер отдела сопровождения рынка энергокомпании «ТГК-16» Сергей Посмыгаев в авторской колонке для интернет-газеты «Реальное время» рассказал о коммерческом учете электроэнергии. Субъекты торговли на оптовом рынке должны быть лично заинтересованы в поддержке системы коммерческого учета в состоянии, соответствующем требованиям регламентов оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), считает эксперт. Обо всем подробнее — читайте далее.

Основа развития ОРЭМ

Электричество — самый востребованный энергетический ресурс, без которого не обходится ни одна область жизни человека. Как и любой товар, электричество нуждается в учете. При этом цена на него зависит от множества факторов: времени суток, сезонности, погоды, рабочий день или выходной, от загрузки потребителей, свободных мощностей производителей. Из-за этих факторов цена колеблется буквально каждый час.

Поэтому администратор торговой системы, который организует продажу электрической энергии, должен обладать полным и точным объемом информации об учете между всеми участниками оптового рынка. К слову, сейчас на рынке России электрическую энергию производят 98 компаний, а 253 предприятия являются ее крупными покупателями.

Ведущий инженер отдела сопровождения рынка энергокомпании «ТГК-16» Сергей Посмыгаев рассказал о коммерческом учете электроэнергии. Фото: Ринат Назметдинов

При формировании рынка для обеспечения потребности в электроэнергии появились требования к системе коммерческого учета: точность и единство измерения, полнота данных, защищенность информации, надежность системы, создание и хранение архивов, возможность развития системы.

На каждом месте поставки электрической энергии был организован измерительный комплекс, который непосредственно связан с администратором торговой системы. Данные учета, которые передаются, защищены электронно-цифровой подписью. Администратор торговой системы аккумулирует всю информацию об учете электроэнергии в стране между поставщиками и потребителями электрической энергии за каждый час, автоматически обрабатывает ее, организует хранение и использует в дальнейшем для организации финансовых расчетов.

Система учета электроэнергии со временем развилась в мощный информационно-измерительный комплекс, который вывел весь процесс купли-продажи электроэнергии на новый уровень.

Спасительный электронный документооборот

При взаимодействии администратора торговой системы с участниками рынка кроме данных учета электроэнергии формирует­ся огромный массив документов, который также необходимо обрабатывать.

Система электронного документооборота на базе системы коммерческого учета позволяет заключать сделки, подписывать договоры, согласовывать регистрационные документы, формировать различные отчеты. Электронный документооборот способствует более четкой организации бизнес-процессов. Таким образом, компании избавились от бумажного документооборота, что значительно сэкономило время и ресурсы.

Как не лишиться права торговли на ОРЭМ

Администратор торговой системы строго контролирует систему коммерческого учета каждого участника оптового рынка, регулярно проверяет формируемые системой коммерческого учета данные на наличие ошибок и отсутствие расхождений. В случае расхождений администратор торговой системы вызывает на дисциплинарную комиссию компанию-нарушителя.

Кроме этого, под пристальным вниманием администратора торговой системы находится выполнение субъектами оптового рынка требований регламентов и законодательства в сфере коммерческого учета.

Для подтверждения соответствия системы учета требованиям проводятся испытания системы. Они включают в себя формирование данных, передачу информации, организацию доступа ко всем частям системы. После испытания субъект получает акт соответствия системы учета требованиям ОРЭМ.

Администратор торговой системы строго контролирует систему коммерческого учета каждого участника оптового рынка. Фото: klevo.net

Отсутствие акта влечет за собой штрафные санкции с предписанием устранить замечания в определенный срок. Неоднократное невыполнения предписаний может привести к лишению права торговли на оптовом рынке электроэнергии.

Интерес субъектов оптового рынка электроэнергии в коммерческом учете

Субъекты оптового рынка лично заинтересованы в поддержке системы коммерческого учета в состоянии, соответствующем требованиям регламентов, для сохранения самой возможности торговли электроэнергией на оптовом рынке.

Данные коммерческого учета используются для формирования финансовых обязательств и требований субъектов оптового рынка. Они также необходимы для определения и прогнозирования технико-экономических показателей производства, передачи, распределения электроэнергии в энергетических системах.

Данные коммерческого учета применяют в том числе при формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии в рамках Единой энергетической системы России. Они используются для обеспечения энергосбережения и управления режимами электропотребления.

Таким образом, коммерческий учет является фундаментом оптового рынка электрической энергии и мощности, на котором строится вся коммерческая инфраструктура оптового рынка. И без него невозможно было бы появление самого оптового рынка электрической энергии и мощности.

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