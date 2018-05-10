Галеев Эдуард Геннадьевич
Общая информация
Родился 18 октября 1967 года в Казани.
Образование:
1990 год — Московский энергетический институт, специальность — электрические станции, квалификация — инженер-электрик
В 2002 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, специальность — юриспруденция, квалификация — юрист
В 2007 г. получил диплом МВА в Казанском государственном финансово–экономическом институте
Трудовая деятельность:
С 1992 года работает в энергосистеме РТ
С 1994 по 2008 гг. – на разных должностях в центральной диспетчерской службы компании «Татэнерго»
С 2008 по 2016 гг. – директор ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»
С 1 августа 2016 года – генеральный директор ОАО «ТГК-16»
Женат, воспитывает двоих сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул. Зинина, д.10
- Телефон: (843) 203-75-59
- Email: office@tgc16.ru
- Сайт: www.tgc16.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018