COVIDный апрель: итоги работы ТГК-16 во время самоизоляции

Офисные сотрудники энергокомпании вернулись с «удаленки», соблюдая строгий масочный режим

Фото: Ринат Назметдинов

Энергокомпания «ТГК-16» завершила работу в удаленном формате. С середины мая все подразделения организации работают по прежнему графику. При этом сотрудники продолжают соблюдать строгие меры безопасности из-за угрозы распространения COVID-19: носят перчатки, защитные маски, придерживаются социальной дистанции на производстве. Сейчас на станциях начинается череда капремонтов. Подробнее — в материале.

Масочный режим в силе

C 12 мая в Татарстане начали постепенно ослаблять ограничения, наложенные в связи с пандемией коронавируса. В республике отменили систему СМС-пропусков и справки для работы. Открыли парки и скверы, а также магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м. При этом жителей обязали носить в общественных местах маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

В апреле на производствах непрерывного цикла также ввели ограничительные меры. Офисные сотрудники энергокомпании «ТГК-16» перешли на удаленную работу. При этом станции продолжили работать в прежнем режиме.

Сейчас ТГК-16 также выполняет все постановления Главного государственного санитарного врача РФ, предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и рекомендации ВОЗ. Из-за угрозы коронавируса в филиалах и центральном офисе АО «ТГК-16» к работе не допускаются сотрудники старше 65 лет, имеющие хронические заболевания. Все они по-прежнему находятся дома, в режиме самоизоляции. Остальные — завершили работу по удаленному графику.

Чтобы попасть на территорию станций, сотрудники проходят «температурный контроль». Фото Рината Назметдинова

Меры профилактики на контрольно-пропускных пунктах станций не поменялись. На полу — специальная маркировка для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра. Таким образом, в помещении не задерживается больше трех человек. В спокойной обстановке работники ждут своей очереди. Тех, кто еще не попал на проходную, но ждет своей очереди на улице, контролирует охрана.

Чтобы попасть на территорию станций, сотрудники проходят «температурный контроль». Инфракрасным термометром дежурные измеряют температуру на запястьях работников.

Вслед за измерением температуры — незамедлительная дезинфекция рук. Антибактериальные растворы находятся на каждом КПП и во всех общественных и санитарных местах.

Профилактические меры против распространения COVID-19 на Казанской ТЭЦ-3 высоко оценили инспекторы Роспотребнадзора по РТ. Проверяющие особо отметили предприятие за систематическую трансляцию на станции радиосообщений. Каждые 30 минут по громкоговорителю сотрудников оповещают о том, как защитить себя от заражения коронавирусом.

На энергообъектах ТГК-16 создан запас топлива и запчастей

Правительство Татарстана также отслеживает работу энергопредприятий республики в условиях распространения коронавирусной инфекции. В апреле президент РТ Рустам Минниханов поговорил по видеоконференцсвязи с начальниками смен Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Они доложили главе Татарстана о том, что за месяц самоизоляции работа на станциях ТГК-16 осуществлялась в плановом режиме — без ограничений энергоснабжения потребителей.

В апреле президент РТ Рустам Минниханов обсудил по видеоконференцсвязи с начальниками смен Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) работу станций. Фото АО «ТГК-16"

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев сообщил, что на энергообъектах ТГК-16 создан запас топлива, материалов и запчастей для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Количество химических реагентов на станции позволяет работать в случае полного прекращения поставок. При этом ограничений поставок со стороны РЖД не предвидится.

Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников энергостанций за стабильную работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Снижение энергопотребления из-за самоизоляции

Между тем нерабочие дни негативно сказались на потреблении электроэнергии. Так, в марте этого года энергопотребление в РТ составило 2688,4 млн кВт•ч, что на 1,2% меньше, чем за тот же месяц 2019 года. Снижение потребления энергетики также связывают с температурным фактором: среднемесячная температура воздуха в марте на 3,1°С была выше, чем в марте 2019 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Татарстана в марте составила 2181,0 млн кВт•ч, что на 8,3% меньше, чем за март 2019 года.

По мнению экспертов, энергоотрасли, снижение электропотребления произошло из-за парализованной сферы розничных услуг, дистанционного режима образования, снижения спроса на перевозки. Наибольший спад был зафиксирован в энергосистеме Средней Волги, где располагается большой кластер автомобильного машиностроения.

— Конечно, сокращение потребления электроэнергии негативно отразится на энергокомпаниях. Снизится выручка при сохранении постоянных затрат. У энергокомпаний есть свои затраты, которые не зависят от объема выпуска продукции. Государство обязало сбытовые компании не взимать штрафы и пени с потребителей, которые имеют просрочку платежа менее трех месяцев. Таким образом, власти намерены поддержать потребителей электроэнергии во время карантина, — отметила Ирина Ахметова, доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе КГЭУ.

По некоторым оценкам, из энергосистемы выпадут около 3 ГВт мощностей из-за срыва ремонтных кампаний. Фото Рината Назметдинова

Генеральный директор АО «ТГК-16» также негативно оценил влияние самоизоляции на развитие электроэнергетики. По его словам, это может отразиться на сокращении финансирования и корректировке сроков ввода проектов строительства, реконструкции, модернизации. По некоторым оценкам, из энергосистемы выпадут около 3 ГВт мощностей из-за срыва ремонтных кампаний.

— Если не будет адресной поддержки государства, мы ожидаем взрывной рост задолженности. Хотя в настоящее время нет лавинообразного прироста должников на оптовом рынке, поскольку процесс накопления, а тем более взыскания дебиторской задолженности характеризуется длительными сроками. Однако спад экономической активности, который мы наблюдаем, несомненно, приведет к определенным трудностям с платежами, в первую очередь со стороны финансово неустойчивых организаций — субъектов оптового рынка, — отметил Эдуард Галеев.

Ремонт по плану

Несмотря на снижение энергопотребления, объявленный режим нерабочих дней и ограничения, ремонтная кампания ТГК-16 проходит по утвержденному графику.

В этом году в компании запланировали капитальные ремонты основного оборудования: четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1380 тонн в час, двух паровых турбин общей мощностью 80 МВт и ремонт газовой турбины мощностью 405,6 МВт. Все необходимые материалы и детали, в том числе иностранного производства, были закуплены и поставлены на станцию заблаговременно.

В этом году в компании запланировали капитальные ремонты основного оборудования. Фото Рината Назметдинова

В апреле на Казанской ТЭЦ-3 провели бороскопическую инспекцию ГТУ. Она проводится через каждые 8 тысяч часов работы газовой турбины. Специалисты проверили внутреннее состояние ГТУ, воздушный компрессор, а также камеры сгорания.

Также на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 уже завершили ремонт четырех энергетических котлоагрегатов и пяти турбоагрегатов. Ремонтные работы на станциях продолжаются.