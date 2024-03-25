Достижения татарстанских энергетиков отметили на конкурсе «Инженер года»

Фото: Реальное время/Динар Фатыхов

В Москве подвели итоги XXIV Всероссийского конкурса «Инженер года — 2023». В число лучших инженеров России в очередной раз вошли сотрудники энергокомпании «ТГК-16».

Звания «Профессиональный инженер России» по результатам I тура удостоился заместитель главного инженера по ремонту нижнекамского филиала энергопредприятия Алексей Лыхин. По версии «Инженерное искусство молодых» дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» наградили ведущего инженера по расчетам и режимам казанского филиала компании Рустема Гайфуллина.

Всероссийский конкурс «Инженер года» — социальный проект, способствующий выявлению и распространению передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Это одна из наиболее престижных премий в профессии.

Алексей Лыхин представил на конкурс ряд работ по ремонту и модернизации основных цехов Нижнекамской ТЭЦ-1, которые он непосредственно сам курировал. По словам энергетика, получение звания «Профессиональный инженер России» — это гордость.

— Победители заносятся в реестр профессиональных инженеров России. Фотографии размещаются в Зале инженерной славы. Это мечта любого энергетика, поэтому я испытал огромную радость и гордость, — поделился впечатлениями Алексей Лыхин.

Алексей Лыхин представил на конкурс ряд работ по ремонту и модернизации основных цехов Нижнекамской ТЭЦ-1. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Для Рустема Гайфуллина — это первый опыт участия в конкурсах. Он представил на суд жюри знаковые результаты проектов по станции, которые были достигнуты и выполнены при его непосредственном участии.

— После реализации проекта модернизации Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ принимал участие в вопросах улучшения технико-экономических показателей. Также участвовал в разработке мастер-плана на 2022—2026 годы, который представляет собой комплекс мероприятий по постепенному снижению удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии, в том числе снижение объемов сточных вод в рамках реализации бесточной схемы, а также снижение потерь энергоресурса станции, — рассказал энергетик.

По его словам, опыт участия в конкурсе «Инженер года» замотивировал его на дальнейшее развитие своих компетенций.

Всего в предварительном этапе конкурса участвовало более 70 тыс. человек из 65 регионов России. Всего лауреатами конкурса в 51 номинации стали более 400 участников: 280 — в версии «Профессиональные инженеры» и 136 — по версии «Инженерное искусство молодых».

Радифа Мингалева