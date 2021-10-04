«На дворе XXI век, а летом до сих пор отключают горячую воду!..»

Самые актуальные вопросы казанцев об отоплении

Фото: sаlsknеws

В Казани стартовал отопительный сезон. В это время у жителей часто возникают вопросы, касающиеся запуска тепла в квартирах. Представители энергокомпании АО «ТГК-16» ответили на самые популярные из них. Почему тепло в дома жителям Казани направляют не одномоментно, для чего отключают летом горячую воду, из чего состоит тариф на отопление и горячую воду, разбиралось «Реальное время».

«Почему тепло не получают все в один день?»

— Почему тепло дают не всем жителям одновременно и как определяется приоритетность?

— Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок: «Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже…» При установлении такой погоды выходит соответствующее постановление руководителя исполнительного комитета о начале отопительного периода, после чего управляющие компании подают заявки на подачу тепла в теплоснабжающие организации. Далее комиссия, состоящая из представителей теплосетевых, теплоснабжающих организаций и управляющих компаний, принимает решение о подаче тепла.

Что касается очередности, то постановление предусматривает в первую очередь подачу тепла на объекты здравоохранения, в детские дошкольные и образовательные учреждения. Далее в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» поэтапно тепло подается в многоквартирные дома. Важно, чтобы к этому моменту была обеспечена полная готовность внутридомовых систем к приему тепла. Невзирая на большое количество домов, теплосетевые, теплоснабжающие организации и управляющие компании при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха не выше +8°С стремятся обеспечить включение их отопительных систем в максимально сжатый срок.

В период отопительного сезона диспетчеры отслеживают температуру наружного воздуха, и по их распоряжению устанавливается необходимая температура для сетевой воды, подаваемой в централизованные системы отопления. Фото: khаkasia.infо

— Почему осенью, когда на улице уже холодно, батареи чуть теплые, а весной в квартире очень жарко. Топят по-разному?

— Есть несколько факторов, влияющих на теплоснабжение потребителей:

Температурный график. Источники тепловой энергии работают по утвержденному в схеме теплоснабжения температурному графику. В период отопительного сезона, вне зависимости от времени года, диспетчеры отслеживают температуру наружного воздуха, и по их распоряжению устанавливается необходимая температура для сетевой воды, подаваемой в централизованные системы отопления. Схема теплоснабжения дома. Системы отопления жилых домов могут быть подключены к централизованной системе по зависимым и независимым схемам. При зависимой схеме теплоноситель непосредственно с магистральных тепловодов поступает на приборы отопления (радиаторы). В этом случае большое значение имеют правильно настроенный управляющими компаниями элеваторный узел и собранная схема включения инженерных сетей внутри дома. Недостатком элеваторных узлов является их низкая точность регулирования и инерционность, так как настройка осуществляется вручную, что, в свою очередь, и может приводить к отклонению расхода теплосетевой воды, фактически поступающей на батареи от необходимого. То есть расход теплоносителя не успевает изменяться соразмерно изменяющейся температуре наружного воздуха, такие режимы, как правило, и возникают в наиболее динамичный период изменения температур, а именно весной и осенью. В независимых схемах устанавливаются индивидуальные тепловые пункты (ИТП, АИТП), и в этом случае большую роль в точности регулирования расхода теплосетевой воды играет наличие в составе ИТП автоматических систем погодного регулирования, а также их правильная настройка. Правильная настройка узла погодного регулирования и правильно выбранное место установки температурного датчика, отслеживающего температуру наружного воздуха (снаружи дома), позволяют автоматически изменять расход и быстро реагировать на изменение температуры. Класс энергоэффективности дома, который зависит от проектных конструктивных элементов и технических характеристик, а также от фактического технического состояния здания и его внутридомовых инженерных систем.

Тем не менее могут возникать и иные нестандартные причины, приводящие к отклонению отопительного режима, но в любом случае при возникновении проблем с отоплением нужно обратиться в свою управляющую компанию.

«Можно ли избежать отключения горячей воды?»

— На дворе XXI век, а летом до сих пор отключают горячую воду! Этого как-то можно избежать?

— Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определяет случаи временного прекращения или ограничения в том числе горячего водоснабжения.

Постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» допускается возможность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения.

Ранее в СанПиН 2.1.4.2496–09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» было установлено, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Однако с 01.03.2021г. взамен СанПиН 2.1.4.2496–09 введены в действие СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, жилым помещениям…», которые не устанавливают срок отключения системы горячего водоснабжения на период проведения профилактического ремонта.

Конечная сумма в платежных квитанциях зависит от объемов потребляемой тепловой энергии, эффективности внутридомовых систем теплоснабжения, а также точности ее учета. Фото: iz.ru

Тем не менее в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением №170 Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следует производить одновременно в летнее время. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, — 14 дней. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления.

Таким образом, отключение горячей воды, выполняемое в плановом порядке, как правило, в летнее время, — это вынужденная мера, обусловленная необходимостью проведения планового технического обслуживания и ремонта тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и инженерных сетей дома. Только своевременное обслуживание сетей позволяет обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды на благо всех потребителей. Что касается зимнего периода, то горячую воду могут отключить при возникновении аварии. В таких случаях специальные аварийные службы теплосетевых и управляющих компаний в кратчайшие сроки устраняют причину возникновения поломки, чтобы восстановить теплоснабжение.

— Когда случается авария, прекращается подача горячей воды. Может, в таком случае стоит придумать резерв воды?

— Аварии могут произойти на различных участках системы теплоснабжения: на магистральных или квартальных сетях, непосредственно на коммуникациях многоквартирного жилого дома. Согласно требованиям правил, нет необходимости в 100%-ном резервировании всех коммуникаций для горячего водоснабжения. При этом схемами теплоснабжения городов часто предусматривается так называемая закольцовка, при которой один потребитель, подключенный к централизованной системе теплоснабжения, может снабжаться теплом от разных тепловодов или даже от разных источников теплоснабжения, тем самым обеспечивается взаимное резервирование и гибкость централизованной системы теплоснабжения

«Из чего складываются суммы за тепло?»

— Каждый год приходят разные суммы за отопление. Из чего они складываются?

— Тарифы утверждает Государственный комитет РТ по тарифам. Структура конечного тарифа формируется из затрат на производство и передачу тепловой энергии и ее сбыт. Кроме того, конечная сумма в платежных квитанциях зависит от объемов потребляемой тепловой энергии в зависимости от погодных условий и эффективности внутридомовых систем теплоснабжения, а также точности ее учета.

По Казани самые низкие тарифы у жителей ЖК «Салават купере». Фото: dоmofоto.ru

— То есть по городу у жильцов могут быть разные тарифы?

— Да, тарифы зависят от того, к каким сетям и источникам подключены жилые дома. Тарифы устанавливаются для каждой конкретной теплоснабжающей организации. К основным факторам различия тарифов можно отнести:

— разные виды топлива, используемого при производстве тепловой энергии (природный газ, мазут, каменный уголь и т. д.). Как правило, самым дорогостоящими являются мазут и каменный уголь, далее по убыванию — природный газ);

— разница в объемах реализации тепла (чем больше объем реализации услуг по конкретной организации, тем меньше размер тарифа (за счет распределения условно-постоянных расходов на единицу предоставляемой услуги)).

Кроме того, на величину тарифа оказывают влияние: уровень энергоемкости установленного оборудования, степень изношенности сетей и оборудования, а также другие технологические особенности процесса производства и транспортировки коммунальных услуг конкретной ресурсоснабжающей организации (например, загрузка источника теплоснабжения и, как следствие, удельные нормы расхода энергоносителей, конструктивные особенности и плотность застройки жилья, обусловливающие, соответственно, различные величины тепловых нагрузок и потерь коммунального ресурса).

По Казани самые низкие тарифы у жителей ЖК «Салават купере» (с 1 июля 2021 года тариф на поставку тепловой энергии АО «ТГК-16» для населения составляет 1700,81 руб./Гкал с НДС). Для сравнения, тарифы у крупных поставщиков тепла населению Казани АО «Татэнерго» и АО «Казэнерго» на указанный период составляют соответственно 1889,33 и 1922,76 руб./Гкал с НДС.

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