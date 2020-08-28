Без долгов: как на оптовом рынке электроэнергии и мощности реструктуризируют обязательства

С каждым годом в России усугубляется проблема неплатежей за электроэнергию и мощность на оптовом рынке. По данным на 21 июля этого года, задолженность потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности перед поставщиками составляет уже более 80 млрд рублей. Об основных причинах роста задолженности потребителей ОРЭМ и о том, как решается проблема по снижению уровня неплатежей за поставленные энергоресурсы в Северо-Кавказском федеральном округе, — в материале «Реального времени».

Разница между основными игроками ОРЭМ

По материалам Центра финансовых расчетов, на 21 июля текущего года в России задолженность потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) перед поставщиками составляет более 80 млрд рублей. Согласно опубликованным данным, основное ухудшение расчетов по итогам 7 месяцев зафиксировано в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах.



Вообще же приобретать электроэнергию на оптовом рынке могут три покупателя: гарантирующие поставщики (ГП), энергосбытовые компании (ЭСК) и крупные потребители электроэнергии, удовлетворяющие условиям ОРЭМ. Гарантирующие поставщики покупают электроэнергию и мощность на ОРЭМ и реализуют ее на розничном рынке для нужд населения и других потребителей, обратившихся к ним за заключением договора энергоснабжения или договора купли-продажи электроэнергии.

Гарантирующие поставщики покупают электроэнергию и мощность на ОРЭМ и реализуют ее на розничном рынке для нужд населения. Фото: pravdaurfo.ru

Энергосбытовые компании как участники оптового рынка реализуют электроэнергию и мощность на розничном рынке для потребителей, с которыми у них заключены договоры энергоснабжения или договоры купли-продажи электроэнергии и мощности. К категории крупных потребителей относят компании, удовлетворяющие условиям ОРЭМ и самостоятельно покупающие электроэнергию и мощность на ОРЭМ для нужд собственного производства. Они имеют возможность обойтись без услуг ГП или ЭСК и, соответственно, экономить на сбытовой надбавке. Так в чем же разница между гарантирующим поставщиком и энергосбытовой компанией? Можно выделить несколько главных отличий.

Энергосбытовые компании могут отказать в заключении договора энергоснабжения или купли-продажи электроэнергии и мощности обратившемуся к нему потребителю. Они также вправе разорвать договор в случае неоплаты со стороны потребителя. Энергосбытовая организация может устанавливать сбытовые надбавки для каждого потребителя индивидуально, надбавки же гарантирующему поставщику устанавливаются комитетом по тарифам. Энергосбытовая компания не обслуживает население.

Выгодное положение ЭСК и долги ГП на оптовом рынке

Таким образом, энергосбытовые компании оказываются в более выгодном положении. Они вправе переманивать у гарантирующих поставщиков платежеспособных потребителей, предлагая более низкую сбытовую надбавку. Гарантирующие поставщики, в свою очередь, не могут отказаться от договора энергоснабжения или договора купли-продажи электроэнергии и мощности. Они остаются с потребителями с низкой платежной дисциплиной и населением, которые тоже не всегда оплачивают потребленную электроэнергию в полном объеме.

Договоры, заключаемые гарантирующими поставщиками с потребителями, носят публичный характер. В качестве гарантирующего поставщика компании выступают в рамках определенной зоны деятельности. Вне ее гарантирующий поставщик может действовать как энергосбытовая организация. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков не пересекаются.

Введение требования о запрете совмещения конкурентных и монопольных видов деятельности в электроэнергетике привело к разделению деятельности по передаче электроэнергии и деятельности по ее продаже и производству.

Энергосбытовые компании вправе переманивать у гарантирующих поставщиков платежеспособных потребителей, предлагая более низкую сбытовую надбавку. Фото: pravdaurfo.ru

Если компания не оплачивает покупку электроэнергии и мощности, то механизм оптового рынка может лишить ее статуса субъекта ОРЭМ. Это влечет за собой потерю статуса гарантирующего поставщика, поскольку без него она не может покупать электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности. К сожалению, этот механизм не гарантирует 100% оплату обязательств.

Гарантирующие поставщики часто лишаются статуса субъекта ОРЭМ за неплатежи. Компания заранее знает, что потеряет статус, и прекращает исполнение любых обязательств, накапливая задолженность сразу за 2—3 месяца. Так, по состоянию на 21 июля 2020 года задолженность на ОРЭМ по компаниям, лишенным статуса субъекта ОРЭМ, составляет более 66 млрд рублей.

«Голландский аукцион» для гарантирующего поставщика

Что же происходит после лишения ГП статуса субъекта ОРЭМ? Так как функции гарантирующего поставщика должны выполняться непрерывно, после потери статуса его передают местной сетевой компании, но не более чем на год, для проведения конкурса на статус ГП. Конкурс проводит Минэнерго РФ. Компании-претенденты должны соответствовать требованиям ОРЭМ и погасить задолженность ОРЭМ предыдущего гарантирующего поставщика.

Конкурсы проводятся по принципу «голландского аукциона». Сначала условием является погашение 100% задолженности предыдущего ГП. Если желающих не находится, то следующим этапом предлагается погасить 80%, затем 60% и т. д. до 20 %. Затем круг снова повторяется. Все это время функции ГП выполняет местная сетевая организация.

Такой механизм приводит к ситуации, когда в регионах с высокой платежной дисциплиной конкурсы проходят на 100% и компания, желающая стать новым ГП в регионе, полностью погашает задолженность предыдущего ГП перед поставщиками ОРЭМ, а в регионах с традиционно низкой платежной дисциплиной процесс становится практически бесконечным, поскольку мало компаний, желающих получить статус ГП, в регионе с большим количеством неплательщиков.

К таким регионам традиционно относится Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). По данным Центра финансовых расчетов, на компании СКФО приходится более 82% задолженности на ОРЭМ. Функции гарантирующих поставщиков там исполняют компании, подконтрольные ПАО «Россети». В 2020 году ПАО «Россети» совместно с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями ОРЭМ провело большую работу по урегулированию задолженности компаний СКФО. В соответствии с достигнутыми договоренностями часть задолженности компаний, возникшая до 1 января 2020 года, реструктуризирована.

Также планируется частичная реструктуризация задолженности, накопленной за первое полугодие этого года. Лишены статуса субъекта ОРЭМ самые проблемные ГП СКФО, а именно: с 01.04.2020 г. ОРЭМ покинуло АО «Севкавказэнерго», выполнявшее функции ГП в Республике Северная Осетия-Алания; с 01.07.2020 г. — ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», выполнявшее функции ГП в Республике Дагестан. Функции ГП в данных республиках перешли к ПАО «Россети Северный Кавказ». В рамках договоренностей со второго полугодия «Россети» взяли на себя обязательства по 100-процентной оплате текущих платежей на ОРЭМ гарантирующих поставщиков Северного Кавказа, входящих в ДЗО ПАО «Россети».

— С 1 июля мы планируем выйти на 100%-ную оплату. С учетом снижения платежей от потребителей во II квартале, связанного с режимом пандемии, нам будет это сделать сложнее. Однако с каждой генерирующей компанией, а их более 150, подписаны соответствующие соглашения, будем платить, — комментировал в СМИ генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Данные шаги позволяют надеяться на решение проблемы неплатежей за поставленные энергоресурсы со стороны гарантирующих поставщиков СКФО и улучшение платежной дисциплины на оптовом рынке электроэнергии и мощности.