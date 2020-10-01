ОЗП 2020–2021: как АО «ТГК-16» готовится к зиме

Подготовка теплоснабжающих организаций и объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду начинается сразу, как только в конце апреля — начале мая завершается отопительный сезон. В этом году в некоторых субъектах России из-за падения платежей за ЖКУ в период ограничительных мер ввиду пандемии возникли проблемы по подготовке теплоэнергетического комплекса к зиме. С этими регионами министерство строительства и ЖКХ РФ работает в индивидуальном порядке. Между тем ремонтная кампания и подготовка к зиме энергетического комплекса Татарстана, несмотря на ограничительные мероприятия, идет в соответствии с утвержденными планами.

Ремонт — по графику

Станции ТГК-16 начали готовиться к зиме сразу же, как только завершился предыдущий отопительный сезон. Несмотря на снижение энергопотребления, объявленный режим нерабочих дней и карантинные мероприятия, подготовка филиалов ТГК-16 к ОЗП проходит по утвержденным планам.

Планы подготовки филиалов энергокомпании к осенне-зимнему периоду 2020—2021 годов предусматривали 52 мероприятия. На 30 сентября все работы выполнены.

На станциях полностью выполнен график ремонта оборудования теплосети. Фото АО «ТГК-16»

Сейчас на станциях полностью выполнен график ремонта оборудования теплосети. На всех энергетических и водогрейных котлах Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) провели пробные растопки на резервном топливе. На Казанской ТЭЦ-3 также проведены пробные растопки на мазуте на всех действующих энергетических и водогрейных котлах. Выполнены гидравлические испытания оборудования теплосети Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Проверку теплосетевого оборудования Казанской ТЭЦ-3 завершили 11 июня.

Для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией на электростанциях ТГК-16 в этом году запланированы капитальные ремонты трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1320 тонн в час, трех паровых турбин общей мощностью 104 МВт, средний ремонт газотурбинной установки 9НА.01.

В этом году запланированы капитальные ремонты трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1320 тонн в час. Фото Рината Назметдинова

У каждой компании свой индекс готовности

Плановый ремонт на станциях необходим, чтобы энергооборудование надежно функционировало в осенне-зимний максимум нагрузок. Ведь именно в этот период энергопотребление значительно возрастает. Также для бесперебойной работы станциям нужен достаточный запас топлива. Сейчас запас резервного топлива на ТЭЦ ТГК-16 превышает утвержденные на 1 сентября Министерством энергетики РФ нормативы запаса топлива.

Уровень готовности к отопительному сезону субъекта электроэнергетики АО «ТГК-16» составляет 0,99. Фото Рината Назметдинова

Готовность электростанций к отопительному сезону определяют в том числе по параметрам, связанным с техническим состоянием оборудования и с подготовкой персонала к работе в период максимальных зимних нагрузок.

По состоянию на 28 августа, по данным, опубликованным на сайте Минэнерго России, уровень готовности к отопительному сезону субъекта электроэнергетики АО «ТГК-16» составляет 0,99.

Что такое паспорт готовности

Решение о готовности субъекта электроэнергетики к отопительному сезону Минэнерго России принимает на основании результатов мониторинга показателей готовности. При принятии окончательного решения комиссия Минэнерго России по оценке выполнения условий готовности может провести выездную проверку субъекта электроэнергетики с учетом сработавших специализированных индикаторов. Одним из таких индикаторов являются данные о несвоевременном выполнении команд субъекта оперативно-диспетчерского управления о пуске оборудования из состояния резерва. Эту информацию предоставляют субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Мониторинг готовности проводится непрерывно в течение года. Решение о готовности оформляется приказом Министерства энергетики Российской Федерации до 5 ноября 2020 года. После этого выдается паспорт готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

Когда начинается отопительный сезон в Казани

Отопительный сезон в Казани начинается с выхода постановления Исполкома и подачи тепла в системы отопления потребителей. Первыми тепло получают детские сады, школы, больницы. Во вторую очередь оно подается в жилые дома. Затем тепло поступает коммерческим потребителям — торговым центрам, офисам, предприятиям.

Учитывая огромную площадь России и многообразие климатических условий, в разных регионах страны дата начала отопительного сезона различается. Татарстан традиционно начинает отопительный сезон в третьей декаде сентября, когда среднесуточная температура на улице на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов.