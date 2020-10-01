ОЗП 2020–2021: как АО «ТГК-16» готовится к зиме
Подготовка теплоснабжающих организаций и объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду начинается сразу, как только в конце апреля — начале мая завершается отопительный сезон. В этом году в некоторых субъектах России из-за падения платежей за ЖКУ в период ограничительных мер ввиду пандемии возникли проблемы по подготовке теплоэнергетического комплекса к зиме. С этими регионами министерство строительства и ЖКХ РФ работает в индивидуальном порядке. Между тем ремонтная кампания и подготовка к зиме энергетического комплекса Татарстана, несмотря на ограничительные мероприятия, идет в соответствии с утвержденными планами.
Ремонт — по графику
Станции ТГК-16 начали готовиться к зиме сразу же, как только завершился предыдущий отопительный сезон. Несмотря на снижение энергопотребления, объявленный режим нерабочих дней и карантинные мероприятия, подготовка филиалов ТГК-16 к ОЗП проходит по утвержденным планам.
Планы подготовки филиалов энергокомпании к осенне-зимнему периоду 2020—2021 годов предусматривали 52 мероприятия. На 30 сентября все работы выполнены.
Сейчас на станциях полностью выполнен график ремонта оборудования теплосети. На всех энергетических и водогрейных котлах Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) провели пробные растопки на резервном топливе. На Казанской ТЭЦ-3 также проведены пробные растопки на мазуте на всех действующих энергетических и водогрейных котлах. Выполнены гидравлические испытания оборудования теплосети Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Проверку теплосетевого оборудования Казанской ТЭЦ-3 завершили 11 июня.
Для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией на электростанциях ТГК-16 в этом году запланированы капитальные ремонты трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1320 тонн в час, трех паровых турбин общей мощностью 104 МВт, средний ремонт газотурбинной установки 9НА.01.
У каждой компании свой индекс готовности
Плановый ремонт на станциях необходим, чтобы энергооборудование надежно функционировало в осенне-зимний максимум нагрузок. Ведь именно в этот период энергопотребление значительно возрастает. Также для бесперебойной работы станциям нужен достаточный запас топлива. Сейчас запас резервного топлива на ТЭЦ ТГК-16 превышает утвержденные на 1 сентября Министерством энергетики РФ нормативы запаса топлива.
Готовность электростанций к отопительному сезону определяют в том числе по параметрам, связанным с техническим состоянием оборудования и с подготовкой персонала к работе в период максимальных зимних нагрузок.
По состоянию на 28 августа, по данным, опубликованным на сайте Минэнерго России, уровень готовности к отопительному сезону субъекта электроэнергетики АО «ТГК-16» составляет 0,99.
Что такое паспорт готовности
Решение о готовности субъекта электроэнергетики к отопительному сезону Минэнерго России принимает на основании результатов мониторинга показателей готовности. При принятии окончательного решения комиссия Минэнерго России по оценке выполнения условий готовности может провести выездную проверку субъекта электроэнергетики с учетом сработавших специализированных индикаторов. Одним из таких индикаторов являются данные о несвоевременном выполнении команд субъекта оперативно-диспетчерского управления о пуске оборудования из состояния резерва. Эту информацию предоставляют субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Мониторинг готовности проводится непрерывно в течение года. Решение о готовности оформляется приказом Министерства энергетики Российской Федерации до 5 ноября 2020 года. После этого выдается паспорт готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон.
Когда начинается отопительный сезон в Казани
Отопительный сезон в Казани начинается с выхода постановления Исполкома и подачи тепла в системы отопления потребителей. Первыми тепло получают детские сады, школы, больницы. Во вторую очередь оно подается в жилые дома. Затем тепло поступает коммерческим потребителям — торговым центрам, офисам, предприятиям.
Учитывая огромную площадь России и многообразие климатических условий, в разных регионах страны дата начала отопительного сезона различается. Татарстан традиционно начинает отопительный сезон в третьей декаде сентября, когда среднесуточная температура на улице на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов.
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