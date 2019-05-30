Спортивные достижения в рабочем процессе

Футбольная команда филиала АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» «Энергия» за короткий период стала победителем и призером двух важных турниров по мини-футболу

Фото: ТГК-16

ГК «ТАИФ» с большим вниманием относится к поддержанию здорового образа жизни и популяризации спорта среди сотрудников. И это приносит свои плоды. Так, команда филиала АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» «Энергия» недавно в очередной раз стала победителем турнира по мини-футболу на кубок М.Ф. Аскарова в рамках XX Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Вскоре после этого команда отправилась в Москву, где завоевала серебро в турнире по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Победы». «Реальное время» поговорило с капитаном команды «Энергия» — ведущим инженером по расчетам и режимам производственно-технического отдела Казанской ТЭЦ-3 Кириллом Киреевым.

«Кубок победы»

— Кирилл, расскажите, как прошел турнир?

— Вообще, такой выезд для нашей команды — редкость. В последний раз на игру мы выезжали года четыре назад — в Набережные Челны. Обычно мы играем в Казани, а в Москву и вовсе ездили впервые. Так что всех участников турнира мы видели в первый раз, и принципиальных противников у нас, конечно, не было. Там были команды со всей России — из Свердловской области, Калуги, Тулы и множества других городов… Вообще, мы в подобных турнирах бизнес-лиги участвовали здесь, в Казани, только формат был немного другой. Мы рассчитывали, что на поле, как в классическом мини-футболе, будут четыре игрока и вратарь, но в итоге на поле было пять игроков плюс вратарь. Хотя мы быстро сориентировались и хорошо сыграли. Вообще, турнир был проведен на достаточно высоком уровне, нам понравилось. Сам уровень команд примерно как и в Казани — есть сильные, а есть слабые.

Турнир был проведен на достаточно высоком уровне, нам понравилось. Сам уровень команд примерно как и в Казани — есть сильные, а есть слабые



— Как получилось, что команда «Калугаприбор» вышла вперед? Как в целом прошел финальный матч?

— Если честно, нам просто сил не хватило, — смущенно признается Кирилл Киреев. — Мы четыре игры в группе отыграли, потом сразу были четвертьфинал, полуфинал и финал, причем между последними играми вообще не было перерыва. Буквально минута — и следующий матч. У нас было восемь игроков, то есть всего две замены. А у Калуги было как минимум две пятерки. Если бы сил больше осталось, думаю, мы могли бы победить. А так — пропустили в начале, после чего они грамотно ушли в оборону, и мы не смогли отыграться. Были голевые моменты, но, наверное, чуть-чуть не повезло. Всякое бывает.

Я считаю, что на этих соревнованиях мы показали достойный результат. Не повезло немного, конечно, но, вообще, задача была в тройку попасть, а заняли второе место. И все же нам всем очень понравился турнир. Хотелось бы таких выездов почаще — мы бы с удовольствием ездили, играли.

Победный коллектив

— Расскажите подробнее про команду. Как давно вы вместе играете?

— Основная масса в команде играет давно — около пяти лет практически этим составом. Мы достаточно слаженная команда, все друг друга давно знают, взаимопонимание есть. Хотя в спорте всякое бывает, эмоции зашкаливают — можем где-то поругаться, покричать, — смеется капитан команды. — Но мы все равно дружные — если кого-то обидят, будем друг за друга стоять стеной.

— Насколько важны взаимоотношения в команде для результатов игры?

— Если в коллективе хорошая атмосфера, то и результат на высоте, а если бы мы все разругались или были бы безразличны друг к другу, соответственно, и никаких побед бы не было.

На протяжении 4—5 лет, просто тяжело вспомнить, столько турниров было. Где-то побеждали, где-то нет, но все равно стараемся и держимся «в призах»



— Какие еще есть примечательные достижения у вашей команды? Вы ведь не раз становились обладателями Кубка Аскарова…



— Да, насколько я помню, мы брали его три раза. В остальные разы тоже брали призовые места. Этот турнир для нас основной, несколько даже обыденным стал. Основная задача — взять этот кубок, и мы стабильно показываем достойную игру. Еще в этом году мы впервые участвовали в Высшей лиге федерации мини-футбола Казани. Заняли, конечно, пятое место, но разница с первым составляла буквально 3 очка. То есть все решал один матч, который мы проиграли.

Вообще, в различных турнирах участвуем. В прошлом году в Бизнес-лиге участвовали, взяли там серебряный кубок. На протяжении этих 4—5 лет, просто тяжело вспомнить, столько турниров было. Где-то побеждали, где-то нет, но все равно стараемся и держимся «в призах».

— Есть ли у вас принципиальный соперник, с кем у вас ожесточенное «дерби»?

— С «Оргсинтезом» так часто бывает — они для нас и есть такой принципиальный соперник. Играли с ними не раз — и проигрывали, и выигрывали. В финале нередко с ними встречаемся. Но в целом мы часто играем, и со многими командами пересекаемся на разных турнирах. Сейчас спорт серьезно развивается, так что и конкуренция, и уровень игроков — даже по предприятиям — очень высокий. Люди и тренируются, и так же, как и мы, играют в различных турнирах, чтобы «наигрывать» свои команды. Уровень хороший — нет такого, что все проходные матчи и «на одной ноге» выигрываем.

— А какой у вашей команды стиль футбольной игры? Кто определяет стратегию?

— Стратегию определяет тренер. Все зависит от состава и от турнира. Когда чувствуем свою силу, мы можем спокойно играть в атакующий футбол. Где-то, где не знаем соперника, как, например, в Москве, — начинали аккуратно, от защиты, чтобы не пропустить. А потом, когда уже начинали чувствовать свою игру, просто начинали атаковать, забивать. То есть тактика меняется. Но в целом наш футбол больше атакующий.

Работа и спорт

— Как руководство компании поддерживает ваши спортивные устремления?

— Очень серьезно поддерживает. Даже если говорить о последней поездке — руководство отпустило нас на время игры, профинансировало и организовало поездку. В принципе, все очень положительно относятся к нашим занятиям спортом. Все поздравляли на работе со вторым местом.

На последний Кубок Аскарова поболеть приезжали и простые работники, и начальство — начальник КТЦ Дмитрий Сергеевич Кондратьев и заместить главного инженера по ГТУ Разиль Камилевич Авзалов. Многие интересуются, смотрят. Непосредственно со своими коллегами частенько обсуждаем. Есть коллеги, которые раньше тоже играли в команде.

Нам оказывают хорошую поддержку, болеют за нас. Так что мы будем продолжать играть, защищать честь своей станции и завоевывать новые трофеи



— А какими еще видами спорта занимаются работники Казанской ТЭЦ-3?



— В основном, конечно, футболом, но везде есть желающие поучаствовать. Волейбол в последнее время подтягивать на станции начали, стараются. И легкая атлетика — бегают за станцию, я в том числе. Тоже призовые места занимаем из года в год. Еще лыжи, комплекс ГТО — «Готов к труду и обороне». Спорт на станции поддерживают, чтобы сотрудники были здоровыми.

— А вы сами в спорте давно?

— Я как с первого класса записался в секцию футбола, так и занимаюсь. Это моя основная страсть — болею футболом. Вот только ни за кого конкретно не болею. Я просто за красивый футбол. Футбол же постоянно меняется — разные команды по-разному играют. Есть команды, игра которых мне нравится, — тот же самый «Ливерпуль», «Ювентус». Но болельщиком конкретной команды я себя назвать не могу.

— Какие у вашей команды планы на будущее?

— Как я говорил, нам оказывают хорошую поддержку, болеют за нас. Так что мы будем продолжать играть, защищать честь своей станции и завоевывать новые трофеи. А еще будем стараться вовлекать в занятия спортом коллег. Как говорится: в здоровом теле — здоровый дух. А благодаря командным видам спорта — еще и здоровый коллектив!