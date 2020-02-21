«Главное — любить то, чем занимаешься. Без этого никак»

Фото: Ринат Назметдинов

На днях в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Инженер года». Премия считается одной из самых престижных в профессии. В число лучших инженеров России вошли сотрудники энергокомпании «ТГК-16». Трое из них стали лауреатами по версии «Инженерное искусство молодых». В интервью молодые энергетики рассказали о том, почему предпочли производство теплым офисам и какие перспективы открывает для них работа на ТЭЦ.

«Когда занимаешься любимым делом, комфорт не столь важен»

— Почему выбрали профессию энергетика?

Татьяна Корнеева: Профессию выбрала по примеру папы. Мне нравился его удобный график работы. У папы были выходные среди недели, благодаря чему он много времени проводил с семьей. Саму профессию в детстве я не понимала, но отец всегда говорил, что дает людям свет и тепло. И для меня это были главные слова.

После девятого класса я поступила в политехнический колледж. Там выучилась на техника-технолога в строительной сфере. Но по этому направлению не работала.

Перед тем как попасть на электростанцию, прошла курсы аппаратчиков. В 2012 году устроилась на Нижнекамскую ТЭЦ-1 аппаратчиком химводоочистки третьего разряда. На станции помогли пройти курсы повышения квалификации. И постепенно я повысила разряд до пятого. Когда стала зарабатывать, поступила в КГЭУ.

Рафик Рахматулин: Я выбрал эту профессию еще в школе. Энергетика всегда меня привлекала — с детства паял какие-то схемы. Поэтому даже вопросов не было, в какой вуз поступать. Окончил кафедру «Релейной защиты и автоматизации» КГЭУ.

Еще во время учебы работал инженером-проектировщиком в «Энергозащите». После перешел в ТГК-16 на должность ведущего инженера по релейной защите Казанской ТЭЦ-3. Сейчас работаю ведущим инженером по электротехническому оборудованию.

В энергетику Кирилла Киреева привел футбол

Кирилл Киреев: У меня не совсем типичная история. В энергетику меня привел футбол. Во время учебы в КНИТУ (КХТИ) увлекался этим видом спорта, и мне предложили выступать за команду «Энергия» ТГК-16. Так пришел на Казанскую ТЭЦ-3.

Моя семья далека от энергетики. Так что я первый представитель этой профессии среди родных. Хотя общее представление о специальности у меня уже было до того, как попал на ТЭЦ. На механическом факультете нам дали основы.

— Это довольно необычный выбор. В наше время многие стремятся стать менеджерами, экономистами, предпочитая теплый офис…

Татьяна: У энергетиков работа тоже теплая. В прямом и переносном смысле (смеется). В нашем цехе работать очень интересно. Профессия разноплановая. Рутины нет.

Рафик: Теплый офис — второстепенная деталь. Когда занимаешься любимым делом, это не столь важно.

— Как сложилась ваша карьера?

Татьяна: От аппаратчика третьего разряда я дошла до начальника смены станции. В моем подчинении десять человек: семь аппаратчиков, реагентщицы и дежурные слесари. Зарабатывать авторитет в коллективе было тяжело, но мне это удалось. Помогли советы коллег, которые давно работают на станции.

Кирилл: Я начинал машинистом, а через 8 месяцев перешел в производственно-технический отдел на позицию инженера второй категории. Спустя время стал ведущим специалистом. На станции в принципе много возможностей для карьерного роста. Есть куда расти, в чем развиваться.

Рафик Рахматуллин с позиции ведущего инженера по релейной защите перешел на участок ГТУ

Рафик: Я как раз нашел для себя новую область развития. С позиции ведущего инженера по релейной защите перешел на участок ГТУ. Тоже на должность ведущего инженера.

— Сейчас как проходит среднестатистический рабочий день? Что входит в обязанности?

Татьяна: Утром обхожу цех. Потом принимаю смену, ведомости, оперативный персонал, сдаю рапорт. Наш химических цех восполняет потери пара конденсатов в пароводяном цикле. Аппаратчики под моим руководством должны вести бесперебойную работу станции. Они обслуживают установки. А я их контролирую.

В подчинении Татьяны Корнеевой семь аппаратчиков, реагентщицы и дежурные слесари. Фото из архива Татьяны Корнеевой

Кирилл: Утром проводится селекторное совещание с руководством станции. Там выявляют проблемные участки и определяют план на день. Дальше начальник отдела ставит нам задачи. Сложные вопросы стараемся решить в оперативном порядке. Если все спокойно, готовим отчетные данные. Еще у каждого из нас есть график посещения цеха.

Рафик: Я пока только перевелся на этот участок работы, поэтому изучаю оборудование. Сейчас сконцентрировался на энергоблоке ГТУ.

«В этой профессии много мужчин, но женщины тоже не отстают»

— На ваш взгляд, энергетиками могут стать все? Или это особенный путь для определенного типа людей, с конкретным складом ума и характера?

Рафик: Попасть в энергетику может каждый. Гораздо важнее твои амбиции. Если сфера интересна, то человек сделает все, чтобы стать лучшим специалистом в своей области. В сущности, как и в медицине, юриспруденции, IT… Так можно сказать о любой специальности.

Татьяна: Должно быть желание и развитое чувство ответственности.

«Многие хотят получать деньги в комфортных условиях, а прикладывать силы не хотят», — отметил Кирилл Киреев

Кирилл: Не все. Это точно. Знаю людей, у которых не получилось. И им пришлось уйти из энергетики. Многие хотят получать деньги в комфортных условиях, а прикладывать силы не хотят. В нашей отрасли, чтобы чего-то достичь, надо сначала поработать. Комфортные условия заработать нужно. Поэтому очень важны характер и выдержка.

— Какими качествами должен обладать человек вашей профессии?

Татьяна: Он должен быть стрессоустойчивым, коммуникабельным и позитивным.

Рафик: Упорным, целеустремленным и любить свое дело.

Кирилл: Очень важны стрессоустойчивость, самообладание, высокий уровень самосознания.

— Принято считать, что энергетика — мужская профессия. Это стереотип?

Рафик: Я думаю, это стереотип. Энергетика — широкая область. Например, у нас есть расчетчики. Среди расчетчиков много женщин. И они отличные специалисты.

Татьяна: Конечно, в этой профессии много мужчин, но женщины тоже не отстают. Я не скажу, что на станции работать тяжело. Если дело любимое, то все будет по плечу. И половая принадлежность здесь абсолютно ни при чем.

Кирилл: Если мы говорим о тяжелых участках, скорее мужская. Хотя я знаю женщин, которые работают в цехах. Но у них стальная закалка.

«Новый день — новый вызов»

— Отрасль накладывает отпечаток? Все-таки она полувоенная…

Татьяна: На меня отпечаток не наложила. Я такая же хохотушка, как была.

Работа в режиме многозадачности научила четко планировать время, признался Рафик Рахматуллин

Рафик: А меня поменяла. Мы работаем в режиме многозадачности. Это научило правильно распределять свои силы и соизмерять возможности. Также теперь четко планирую время.

— Какие трудности испытывают энергетики в работе?

Рафик: Многозадачность. Нужно быть везде здесь и сейчас. К этому привыкаешь. Такая работа сильно развивает, расширяет кругозор.

Татьяна: Я бы не сказала, что есть трудности. Это просто наша работа.

Кирилл: Согласен. У нас разноплановые задачи. Новый день — новый вызов.

— Профессия энергетика сложная, требует высокой концентрации, организации. Есть ли в вашей жизни место для творчества?

Татьяна: У меня маленький ребенок. И сейчас мое творчество — рисование и лепка из пластилина.

Кирилл: Я свободное время посвящаю футболу, возглавляю команду нашей компании. Два раза в неделю по вечерам мы тренируемся, в выходные у нас игры. Многие мои коллеги — творческие личности. Энергетики и танцуют, и поют. На станции часто проходят творческие вечера.

Кирилл Киреев рассказал, что на станции работают творческие люди

Рафик: Часто приходится решать задачи, которые требуют нестандартного подхода. Поэтому место для творчества есть всегда. А в свободное время я занимаюсь кроссфитом, на любительском уровне. Энергетики — разносторонние ребята. У многих есть какие-то увлечения.

«Главное — любить свою работу. Без этого никак»

— Какие у вас отношения внутри коллектива? Вы друзья/товарищи или просто коллеги?

Татьяна: У нас сплоченный коллектив.

Рафик: Мы друзья. Мой коллектив меня очень поддерживает. Я недавно на участке, мне все помогают, подсказывают, как правильно. У нас душевные люди.

Кирилл: Мы хорошо общаемся. Это помогает. Вместе решаем проблемы.

— Как было принято решение участвовать в конкурсе «Инженер года»?

Татьяна: В 2018 году на станции установили высокоскоростные осветлители. Тогда это было единственное оборудование в Татарстане. Также появились водоподготовительные установки — противоточные цепочки ВПУ химобессоливания. Мы узнали о конкурсе и решили рассказать о работе с новым оборудованием на своем примере. Инициатива шла от руководства станции.

Рафик: Руководитель выдвинул мою кандидатуру, и я согласился.

Кирилл: Аналогично.

— Как проходил сам конкурс? Сколько этапов было?

Татьяна: Этап был один. Мы заполнили анкету, внесли данные, фотографии.

Рафик: Нужно было написать о своих достижениях и карьерном пути, показать научные работы.

— Что было особенно трудным? Что далось легко?

Татьяна: Трудно было начать, потому что не знали, как проходит конкурс. Участвовали в нем впервые. Легко было собирать материал об установке, потому что мы с ней работали каждый день и знали, о чем пишем.

— Какие качества должны быть у работника, претендующего на звание лучшего по профессии?

Татьяна: Надо любить свое дело, быть активным в работе, профсоюзной жизни, ответственным, пунктуальным.

«В работе важно уметь грамотно распределять свое время, ресурсы», — рассказал Рафик Рахматуллин.

Рафик: Главное — любить свою работу. Без этого никак. Ну и, конечно, важно уметь грамотно распределять свое время, ресурсы.

— Каковы ваши дальнейшие планы в карьере?

Татьяна: Мне нравится персонал, руководство станции. Победа в конкурсе — это плюс. Пока не знаю, стоит ли поступать еще куда-то учиться. У меня и так образование магистра. Сейчас все устраивает.

Кирилл: Пока свое развитие вижу в производственно-техническом отделе. Открыт для всего нового.

Рафик: Работать, трудиться, развиваться и шагать вверх по карьерной лестнице.

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