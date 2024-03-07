«Важно не то, где ты работаешь, а то, приносит ли тебе это удовлетворение»

В преддверии 8 Марта «Реальное время» пообщалось с Гулией Нурмухаметовой, которая посвятила свою жизнь энергетике

Есть индустрии, которые традиционно считаются мужскими. Энергетика — одна из них. Однако стоит только заглянуть на любую ТЭЦ или ГРЭС, становится понятно, что это стереотип. Представительниц прекрасной половины человечества в энергетике много. Они на своем примере показывают, что неженских профессий не бывает. На любой работе можно достичь успеха независимо от пола. Начальник санитарно-промышленной лаборатории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Гулия Нурмухаметова — яркий тому пример. Что ее побудило прийти в энергетику, какие качества помогают расти и развиваться в профессии — в материале «Реального времени».

Одна работа на всю жизнь

— Гулия Мирсаетшариповна, расскажите, как вы пришли в энергетику, чем был обусловлен такой выбор?

— Вопрос выбора профессии у нас в семье даже не обсуждался, так как я выросла в Уруссу, в поселке энергетиков. Мой брат работал на Уруссинской ГРЭС, помню, он мне как-то сказал: «В энергетике работают особенные люди, которые в любой жизненной ситуации не бросят, помогут». И я с детства знала, что пойду в эту профессию. После окончания школы поехала в Уфу поступать в энергетический техникум, профессию выбрала чисто женскую, специальность называлась «Технология воды, пара и смазочных материалов».

— А как попали на Нижнекамскую ТЭЦ-1?

— Техникум я окончила в 87-м году, в то время еще было распределение молодых специалистов. Можно было уехать в любую точку страны, но мне не хотелось быть далеко от родных, поэтому выбрала Нижнекамск.

— С тех пор ни разу не меняли место работы?

— Нет, я 37 лет здесь. В этом году собираюсь на заслуженный отдых.

— Это очень большой срок. Какой карьерный путь прошли за эти годы?

— Когда мы только приехали на станцию, нас, молодых специалистов, в отделе кадров встретили руководители подразделений. Тогда начальник химического цеха №2 Фиргат Фоатович Ямгуров предложил мне пойти на работу к нему. Я согласилась, начала работать аппаратчиком. Работали по сменам, коллектив был хороший, все молодые. Через два года перешла в санитарно-промышленную лабораторию техником, потом по мере работы стала инженером по качеству. Получила высшее образование. Начальником лаборатории тогда была Сагида Салахутдиновна Ямгурова, она научила меня всем азам, мы с ней вместе проработали 24 года. В последнее время в прямом смысле с полуслова понимали друг друга. Когда она ушла на заслуженный отдых, ее место заняла я, стала начальником лаборатории.

«Наша лаборатория занимается производственным контролем» Альберт Муклоков

— Расскажите подробнее, чем занимается ваша лаборатория?

— Наша лаборатория занимается производственным контролем. Она у нас аккредитованная. В лаборатории семь человек, мы практически весь производственный контроль ведем своими силами. Это контроль сточной и природной воды, воздуха рабочей зоны, выбросов в атмосферу, шума, вибрации, освещенности, микроклимата. Следим, чтобы показатели не превышали предельно допустимую концентрацию. Работа в лаборатории очень интересная, ответственная. Весь этот контроль ведется с целью минимизации действий химических и физических факторов на здоровье работников станции и исключения неблагоприятных последствий на экологию.

«Сейчас нет понятия «неженская профессия»

— В начале работы на руководящей должности было сложно?

— Первые годы работы было нелегко, но наше руководство в лице директора Сергея Юрьевича Олюнина и других руководителей всегда меня поддерживало, приходило на помощь. Лаборатория аккредитованная, требования жесткие. Должно быть очень много специального оборудования, приборов, реактивов, посуды. Это все мы заказываем, руководство всегда идет навстречу, никогда ни в чем не отказывает. В целом на предприятии уделяется очень серьезное внимание вопросам экологии и охраны труда.

— А коллектив?

— Коллектив у нас небольшой, всего семь человек, каждый работает на совесть. Девочки все целеустремленные. Коллектив дружный, стараемся всегда помогать друг другу. Команда для любого руководителя — это самое главное. Я в своей команде уверена на все сто процентов.

— Вы много лет следите за воздействием работы ТЭЦ на окружающую среду. Что можете сказать, как менялась ситуация с годами?

— Определенно в лучшую сторону. На станции очень много финансов выделяется на обновление оборудования, что напрямую связано с экологичностью производства. Сейчас на ТЭЦ есть целая группа наладки и испытания, которая следит за тем, чтобы минимизировать выбросы в атмосферу. Такая работа, конечно, дает положительные результаты.

«На предприятии уделяется очень серьезное внимание вопросам экологии и охраны труда» Альберт Муклоков

— Энергетику принято считать мужской профессией, что вы думаете об этом?

— Мне кажется, сейчас вообще нет понятия «неженская профессия». Женщины руководят большими предприятиями — этим никого не удивить. У нас на станции среди руководителей подразделений нас две женщины. Я не чувствую какого-то дискомфорта. Важно не то, где ты работаешь, а то, приносит ли тебе это удовлетворение.

— Стоит ли сегодня идти в энергетику? Насколько востребованы молодые специалисты?

— Конечно, стоит. Я рекомендую девушкам и юношам присмотреться к этой области. Энергетика в стране развивается, специалисты востребованы и будут востребованы всегда.

«Руководить проще тому, кто начинал с низов»

— Как вы считаете, кому проще руководить — мужчинам или женщинам?

— Я считаю, что руководить проще тому, кто начинал с низов и прошел весь этот путь по карьерной лестнице, хорошо знаком с внутренней кухней. А мужчине или женщине — сложно сказать. Возможно, мужчине проще в том плане, что они жестче. А женщины более эмоциональные. В этом тоже есть плюсы, нам легче создать психологически комфортную атмосферу в коллективе. Я лично всегда стараюсь разобраться в особенностях характера, найти подход к сотрудникам.

— Сейчас очень модно говорить о выгорании. Вам это знакомо? Удается соблюдать баланс «работа — личная жизнь»?

— Сейчас уже у меня идет перекос в сторону работы. Сын вырос, живет отдельно, у него своя семья. И все 24 часа в сутках у меня заняты работой или мыслями о работе. Выгорания как такого не помню, наверное, опять-таки это связано с тем, что я занимаюсь любимым делом. Конечно, по молодости, когда сын был маленьким, было важно соблюдать этот баланс. На мой взгляд, для этого важно тщательно планировать свой день и уметь различать важные задачи и второстепенные.

«Я в своей команде уверена на все сто процентов» Альберт Муклоков

— Что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы расти по карьерной лестнице?

— Во-первых, надо профессию выбирать по душе, чтобы эта работа радовала тебя, мотивировала на развитие. А если говорить о практических советах — не нужно бояться задавать вопросы старшим коллегам, перенимать их опыт, не нужно зацикливаться только на своей компетенции, необходимо расширять свои знания, повышать квалификацию, в том числе занимаясь саморазвитием. На любой позиции нужно общаться, обмениваться опытом с коллегами. Я, например, сижу в нескольких чатах с руководителями лабораторий других предприятий, такое общение полезно всегда. Ну и главное — не бояться, не придумывать себе барьеры. Если человек старается, руководство обязательно заметит это и будет повышать по карьерной лестнице.

— Работа занимает такое важное место в вашей жизни, не страшно уходить на пенсию? Не переживаете, что образуется пустота?

— Иногда страшно. Но в коллективе у меня много молодых девушек, с опытом, образованием, надо место уступать молодежи. Буду заниматься внуками, отдыхать, путешествовать.