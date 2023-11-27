Учет и контроль: как «ТГК-16» модернизирует узлы учета тепловой энергии

На Нижнекамской ТЭЦ-1 завершился большой этап обновления узлов учета тепловой энергии

Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

На Нижнекамской ТЭЦ-1 (входит в состав «ТГК-16») завершился большой этап обновления узлов учета тепловой энергии. «Для нас важно быстро получать достоверную, качественную измерительную информацию», — объясняет необходимость модернизации главный метролог энергопредприятия Андрей Воропаев. Какого эффекта получилось достичь благодаря реконструкции, отразится ли это на потребителях — читайте в материале «Реального времени».

Полностью российское оборудование

Счетчики тепла на ТЭЦ — это комплексная система приборов, предназначенная для учета отпускаемой потребителям тепловой энергии и теплоносителя на основе измерений и вычислений ряда параметров: расхода, разности температур, давления параметров трубопровода и т. д.

— На этом этапе модернизации мы заменили верхний уровень узлов учета — это часть датчиков, счетчики и сервер опроса. Датчики измеряют давление, температуру. Их опрашивает счетчик, по сути, это микрокомпьютер, мозг, который на основе измеренных значений вычисляет тепловую энергию и передает информацию дальше — на сервер опроса. На Нижнекамской ТЭЦ-1 больше 50 узлов учета тепловой энергии, на каждом стоят свои счетчики, информация со всех них попадает на этот сервер, который несколько раз в секунду опрашивает эти счетчики и формирует информацию для оперативных технико-экономических отчетов и показателей работы ТЭЦ, то есть практически онлайн — у руководителей стоят мониторы, куда сводятся и потребленные, и отданные ресурсы, формируется текущая картинка по техническим показателям и по эффективности работы станции. Модернизация была необходима, чтобы вот эта информация формировалась надежно, быстро и качественно, — объяснил главный метролог генерирующей компании Андрей Воропаев.

Главный метролог «ТГК-16» Андрей Воропаев: «Модернизация была необходима, чтобы вот эта информация формировалась надежно, быстро и качественно». realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, было обновлено не только устаревшее, требующее замены по сроку службы оборудование, но и все иностранные составляющие. Их заменили российскими аналогами. Собеседник заверил, что по качеству они абсолютно не уступают прежним, а наоборот, позволили повысить качество и надежность получения информации:

— Качество не уступает. Надо отдать должное, сейчас большинство потребностей закрывается российскими измерительными приборами и системами. Да, есть на мировом рынке средства измерения, которые действительно имеют уникальные характеристики, но их потребность на наших предприятиях носит точечный характер. Российская приборостроительная отрасль сейчас на подъеме, это не может не радовать!

«Мы стараемся свои узлы содержать лучше, чем требует законодательство»

Модернизация позволила повысить качество измерения, его стабильность, отказоустойчивость и, как следствие, надежность.

Модернизация позволила повысить качество измерения, его стабильность, отказоустойчивость и, как следствие, надежность. realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Как удалось достичь такого эффекта? Раньше на станции был центральный счетчик, на который приходили сведения со всех узлов. Сейчас же на каждом узле, теплопункте стоит отдельный счетчик, то есть вся информация со всех узлов не сводится в одну точку, она распределена. Каждый из этих счетчиков со своей памятью, если случится что-то с этим счетчиком, то другие в это время будут считать. А раньше было так: один сбой — и все узлы остаются без учета на какое-то время.

— Благодаря такой распределенности нагрузки выросла надежность и ремонтопригодность. Прежний счетчик стоил около миллиона рублей, что с ним случись, мы его не заменим быстро. Сейчас стоимость единичного счетчика — в районе 50 тысяч рублей, поэтому всегда есть запасные. Если что-то случится, мы снимем, поставим другой, и в течение часа можно будет восстановить работу узла. Распределенность сети измерений и наличие унифицированного комплекта ЗИП дает такую возможность быстро устранять недостатки, какие-то аварийные случаи и восстанавливать работоспособность. Был упор именно на повышение надежности, ни в коем случае не в ущерб требованиям закона — мы этого добились, — рассказал Андрей Воропаев.

По словам собеседника, в выигрыше от обновления и потребители. Это стандартизированное оборудование и аттестовано на соответствие правилам учета тепловой энергии, у приборов большая память на прошлые события, таким образом, у потребителя повышается доверие, имеется возможность перепроверить при необходимости и возможность нести меньше потерь в каких-то неопределенных ситуациях.

Если говорить о потерях и погрешностях, то Нижнекамская ТЭЦ-1 не только входит в нормативные требования, но и показывает цифры, которые в реальности намного лучше, чем этого требует законодательство.

— У нас всегда стоит задача содержать свои узлы лучше, чем требует законодательство, и лучше, чем у наших потребителей и поставщиков ресурсов, — подчеркнул главный метролог.

Это стандартизированное оборудование и аттестовано на соответствие правилам учета тепловой энергии. realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Обновление узлов учета, как и всех станций в целом, — процесс непрерывный.

На сегодняшний день полностью модернизированы все узлы учета на Казанской ТЭЦ-3, которая также входит в состав энергопредприятия.

На Нижнекамской ТЭЦ-1 обновлены узлы учета газа, речной воды, электроэнергии, продолжается модернизация узлов учета тепловой энергии.

— Мы, таким образом, модернизацией охватили все основные наши измерительные системы: газ и воду на входе, тепловую и электрическую энергию на выходе. Все эти системы прошли основные этапы модернизации. Сейчас у нас все оборудование современное и поддерживается оно на высоком уровне, — подытожил Андрей Воропаев.