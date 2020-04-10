Казанская ТЭЦ-3 продолжает бесперебойную подачу тепла и электроэнергии в условиях пандемии
Во время нерабочих дней деятельность станций ТГК-16 продолжается в непрерывном режиме: тепло и электроэнергия подаются по графику. Эпидемиологическая ситуация не отразилась и на плановых ремонтных работах на Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав ТГК-16. Сейчас сотрудники станции завершают бароскопическую инспекцию газовой турбины, соблюдая при этом все меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в ходе пресс-тура по Казанской ТЭЦ-3. Подробности — в материале «Реального времени».
Контроль за оборудованием 24 часа в сутки
Корреспонденты республиканских СМИ посетили Казанскую ТЭЦ-3, где смогли убедиться в непрерывной и бесперебойной работе энергостанции. При входе на территорию ТЭЦ гостям раздали медицинские маски, измерили температуру и предложили использовать антисептик. С возникновением неспокойной эпидемиологической обстановки таким способом встречают весь персонал энергостанции на посту охраны.
Несмотря на то, что отопительный сезон продолжается и тепло подается по графику до окончания сезона, часть сотрудников, преимущественно центрального офиса ТГК-16, были переведены на удаленную работу.
— Офисные сотрудники могут работать из дома, обмениваться информацией, готовить документы, вести договорную работу, либо находятся в режиме готовности прибыть на рабочее место в случае необходимости. Но управлять станциями дистанционно просто невозможно. Поэтому оперативный персонал на местах, — рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.
Также на местах посменно работают руководители цехов или заместители, чтобы контролировать работу станций, действия персонала и выдавать наряды на проведение работ. Эдуард Галеев добавил, что на станциях имеется необходимый запас топлива. Этого объема точно хватит для бесперебойной работы до окончания отопительного сезона.
Нерабочая неделя не повлияла на плановый ремонт оборудования
В ходе пресс-тура журналисты посетили турбинное отделение газотурбинной установки. В защитном костюме и респираторе их встретил Илья Минналиев, начальник участка ГТУ Казанской ТЭЦ-3. Свой внешний вид он объяснил плановым ремонтом ГТУ, который длился пять дней.
— Во время ремонта мы стараемся ограничить попадание внешних факторов в разобранный механизм турбины, поэтому работаем в защитном костюме. А маска надета из-за коронавируса. В ходе ремонта была проведена бароскопическая инспекция газовой турбины. Эта процедура проводится каждые 8 тыс. часов, — рассказал Илья Минналиев.
Представителям СМИ показали один из основных элементов газовой турбины — щеточный контактный аппарат генератора. Во время ремонта были очищены его контактные поверхности и изоляторы.
В ремонте участвовало восемь представителей генподрядчика, которые также соблюдали все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На станции каждое рабочее место оборудовано антисептиками, персонал носит медицинские маски или респираторы. Работа проводится в защитных перчатках.
Экскурсия по ТЭЦ продолжилась в операторной, где находится пульт управления газовой турбиной. Здесь машинисты на экранах отслеживают работу оборудования, производят оперативное переключение и регулирование. Пульт управления также оснащен антисептиками. На станции каждые два часа поверхности, к которым прикасаются люди — дверные ручки, оргтехника, рабочие столы — обрабатываются антисептическими составами.
ТЭЦ успешно завершает отопительный сезон
Завершилась экскурсия встречей с главным инженером Казанской ТЭЦ-3, филиала АО «ТГК-16», Рашидом Ахметзяновым.
— Казанская ТЭЦ-3 является объектом федерального, стратегического значения. От надежной и бесперебойной работы которой в значительной степени зависит снабжение электрической и тепловой энергией Казани. Цикл работы основных цехов и подразделений станции неразрывно связан и является важнейшей составляющей всей жизнедеятельности ТЭЦ, — заявил представителям СМИ Рашид Ахметзянов.
Он подтвердил, что энергостанция работает непрерывно и не может останавливаться на выходные дни. Главный инженер отметил, что с объявлением нерабочих дней снизилось потребление электроэнергии. Насколько произошло сокращение сказать пока трудно. Выработку энергостанция не снижает, а предварительные расчеты о сокращении энергопотребления будут известны в конце апреля.
— Отопительный сезон 2019 года мы завершаем успешно, без аварий и неполадок. Сейчас приступаем к плановому ремонту и готовимся к отопительному сезону 2020 года. Отопительный сезон по правилам Российской Федерации завершится, когда средняя температура наружного воздуха в течение недели продержится не ниже 8 градусов. Решение об окончании отопительного сезона примет Исполком, — рассказал Рашид Ахметзянов.
В апреле ремонтные работы на ТЭЦ продолжатся. Отметим, что их график расписан на 2-3 года вперед.
Справка
АО «ТГК-16» — энергетическое предприятие в составе Группы компаний ТАИФ. В состав предприятия входят две крупные станции — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1). Теплоэлектроцентрали ТГК-16 десятилетиями обеспечивают электроэнергией и теплом растущие потребности экономики Татарстана.
Сегодня станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана. ТЭЦ ежегодно наращивают динамику производства, обеспечивая энергетическую безопасность потребителей и внедряя инновационные технологии. Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ТГК-16 в совокупности составляет 1 669,6 МВт, установленная тепловая мощность — 6 136 Гкал/час.
Казанская ТЭЦ-3 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Казани. С 1968 года вошла в строй действующих теплоэлектроцентралей. В настоящее время является источником тепловой и электрической энергии для населения и промышленных предприятий северо-западной части города. С 1 июня 2010 г. Казанская ТЭЦ-3 является филиалом АО «ТГК-16», входящего в группу компаний АО «ТАИФ».
Установленная электрическая мощность станции составляет 789,6 МВт, тепловая — 2390 Гкал/ч.
Выдача электроэнергии в сеть от Казанской ТЭЦ-3 производится по линиям 110 кВ и 220 кВ.
Тепловая энергия для использования в технологическом цикле предприятий отпускается в парах с давлением 13 ата, 30 ата и 45 ата.
Общая численность собственного персонала Казанской ТЭЦ-3 на текущий момент составляет 536 человек.
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