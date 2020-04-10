Казанская ТЭЦ-3 продолжает бесперебойную подачу тепла и электроэнергии в условиях пандемии

Фото: Ринат Назметдинов

Во время нерабочих дней деятельность станций ТГК-16 продолжается в непрерывном режиме: тепло и электроэнергия подаются по графику. Эпидемиологическая ситуация не отразилась и на плановых ремонтных работах на Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав ТГК-16. Сейчас сотрудники станции завершают бароскопическую инспекцию газовой турбины, соблюдая при этом все меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в ходе пресс-тура по Казанской ТЭЦ-3. Подробности — в материале «Реального времени».

Контроль за оборудованием 24 часа в сутки

Корреспонденты республиканских СМИ посетили Казанскую ТЭЦ-3, где смогли убедиться в непрерывной и бесперебойной работе энергостанции. При входе на территорию ТЭЦ гостям раздали медицинские маски, измерили температуру и предложили использовать антисептик. С возникновением неспокойной эпидемиологической обстановки таким способом встречают весь персонал энергостанции на посту охраны.

Несмотря на то, что отопительный сезон продолжается и тепло подается по графику до окончания сезона, часть сотрудников, преимущественно центрального офиса ТГК-16, были переведены на удаленную работу.

— Офисные сотрудники могут работать из дома, обмениваться информацией, готовить документы, вести договорную работу, либо находятся в режиме готовности прибыть на рабочее место в случае необходимости. Но управлять станциями дистанционно просто невозможно. Поэтому оперативный персонал на местах, — рассказал генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Отопительный сезон продолжается, и ТЭЦ-3 будет подавать тепло по графику до окончания сезона

Также на местах посменно работают руководители цехов или заместители, чтобы контролировать работу станций, действия персонала и выдавать наряды на проведение работ. Эдуард Галеев добавил, что на станциях имеется необходимый запас топлива. Этого объема точно хватит для бесперебойной работы до окончания отопительного сезона.

Нерабочая неделя не повлияла на плановый ремонт оборудования

В ходе пресс-тура журналисты посетили турбинное отделение газотурбинной установки. В защитном костюме и респираторе их встретил Илья Минналиев, начальник участка ГТУ Казанской ТЭЦ-3. Свой внешний вид он объяснил плановым ремонтом ГТУ, который длился пять дней.

Илья Минналиев, начальник участка ГТУ Казанской ТЭЦ-3, рассказал о плановом ремонте ГТУ

— Во время ремонта мы стараемся ограничить попадание внешних факторов в разобранный механизм турбины, поэтому работаем в защитном костюме. А маска надета из-за коронавируса. В ходе ремонта была проведена бароскопическая инспекция газовой турбины. Эта процедура проводится каждые 8 тыс. часов, — рассказал Илья Минналиев.

Представителям СМИ показали один из основных элементов газовой турбины — щеточный контактный аппарат генератора. Во время ремонта были очищены его контактные поверхности и изоляторы.

В ремонте участвовало восемь представителей генподрядчика, которые также соблюдали все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На станции каждое рабочее место оборудовано антисептиками, персонал носит медицинские маски или респираторы. Работа проводится в защитных перчатках.

На станции каждое рабочее место оснащено антисептиками

Экскурсия по ТЭЦ продолжилась в операторной, где находится пульт управления газовой турбиной. Здесь машинисты на экранах отслеживают работу оборудования, производят оперативное переключение и регулирование. Пульт управления также оснащен антисептиками. На станции каждые два часа поверхности, к которым прикасаются люди — дверные ручки, оргтехника, рабочие столы — обрабатываются антисептическими составами.

ТЭЦ успешно завершает отопительный сезон

Завершилась экскурсия встречей с главным инженером Казанской ТЭЦ-3, филиала АО «ТГК-16», Рашидом Ахметзяновым.

— Казанская ТЭЦ-3 является объектом федерального, стратегического значения. От надежной и бесперебойной работы которой в значительной степени зависит снабжение электрической и тепловой энергией Казани. Цикл работы основных цехов и подразделений станции неразрывно связан и является важнейшей составляющей всей жизнедеятельности ТЭЦ, — заявил представителям СМИ Рашид Ахметзянов.

«Отопительный сезон 2019 года мы завершаем успешно, без аварий и неполадок», — сказал главный инженер Казанской ТЭЦ-3

Он подтвердил, что энергостанция работает непрерывно и не может останавливаться на выходные дни. Главный инженер отметил, что с объявлением нерабочих дней снизилось потребление электроэнергии. Насколько произошло сокращение сказать пока трудно. Выработку энергостанция не снижает, а предварительные расчеты о сокращении энергопотребления будут известны в конце апреля.

— Отопительный сезон 2019 года мы завершаем успешно, без аварий и неполадок. Сейчас приступаем к плановому ремонту и готовимся к отопительному сезону 2020 года. Отопительный сезон по правилам Российской Федерации завершится, когда средняя температура наружного воздуха в течение недели продержится не ниже 8 градусов. Решение об окончании отопительного сезона примет Исполком, — рассказал Рашид Ахметзянов.

В апреле ремонтные работы на ТЭЦ продолжатся. Отметим, что их график расписан на 2-3 года вперед.

1 / 16 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Харитонова, фото Рината Назметдинова