Инвестируя в будущее: как «ТГК-16» организовала летний отдых для детей сотрудников

О том, как и где провели летние каникулы дети сотрудников АО «ТГК-16»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16»

Полностью летний отдых детям сотрудников оплачивает только 10% бизнеса. Еще порядка 40% компаний берут на себя лишь половину расходов. Однако есть компании, для которых одно из основных проявлений корпоративной культуры — это внимание к детям сотрудников. В числе таковых — один из крупнейших игроков теплового и энергорынков Татарстана АО «ТГК-16». О том, как и где провели летние каникулы дети сотрудников АО «ТГК-16», — в материале «Реального времени».

Социальная поддержка работников — важная составляющая деятельности АО «ТГК-16»

Около 80 детей сотрудников АО «ТГК-16» в возрасте от 8 до 14 лет отдохнули этим летом в оздоровительных учреждениях республики. При этом предприятие полностью оплатило путевки для детей в лагеря. Это стало возможным благодаря мощной всесторонней поддержке со стороны предприятия АО «ТАИФ».

— Без поддержки акционеров и руководства головной компании Группы — АО «ТАИФ» — такие программы были бы просто невозможны. Ведь вопросам социальной поддержки сотрудников здесь всегда уделяют особое внимание. Предоставление персоналу дополнительных льгот, услуг и так далее вызывает у коллектива заинтересованность в работе, мотивирует их, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» начальник отдела управления делами АО «ТГК-16» Лейсан Абрамова.

В этом году для ребят, чьи родители трудятся на Казанской ТЭЦ-3 и в Центральном офисе «ТГК-16», был организован отдых на берегу озера Яльчик в Марий Эл. Дети сотрудников Нижнекамской ТЭЦ-1 провели каникулы в лагере «Юность».

— Когда встал вопрос о том, куда отправить отдыхать деток сотрудников «ТГК-16», нам в первую очередь нужно было выбрать правильные локации, полностью отвечающие нашим требованиям. Для казанских детей мы остановились на лагере, расположенном на берегу озера Яльчик в Марий Эл. Этот лагерь трудно назвать просто местом отдыха. Это настоящий детский городок, с улицами-аллеями, которые проходят прямо по сосновому бору, спортплощадками и другими местами для развития и развлечения ребят, — отметила Лейсан Абрамова.

Целью «ТГК-16» было, чтобы школьники отдохнули, завели интересные знакомства и восстановились перед школой. предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16»

В Нижнекамске выбор пал на уже привычный и проверенный детский оздоровительный лагерь «Юность», который находится в одном из самых живописных уголков Татарстана. Место отдыха школьников расположено в пяти километрах от Нижнекамска в Корабельной роще. Для ребят были подготовлены пять трехэтажных жилых корпусов, столовая на 460 человек с пятиразовым питанием, библиотека, футбольное поле, два бассейна (большой и малый), спортивная и танцевальные площадки и даже автогородок.

— В первую очередь целью «ТГК-16» было, чтобы школьники отдохнули, восстановились, завели нужные и интересные знакомства и, конечно, набрались сил перед новым учебным годом. Желающих было очень много, но мы постарались сделать все, чтобы максимальное количество ребят смогли интересно и с пользой провести лето. И уже сейчас получаем отзывы и слова благодарности от работников «ТГК-16» за эту возможность, — подчеркнула начальник отдела.

Социальная поддержка работников всегда была и остается для АО «ТГК-16» важной составляющей деятельности. предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16»

Лето еще не закончилось, а «ТГК-16» уже планирует отдых на следующее лето для детей сотрудников. Ведь после каждой смены довольные и счастливые дети и их родители обращаются с просьбой сделать поездки в лагерь доброй и долгой традицией.

— Каждый день к нам обращаются сотрудники, чьи дети отдохнули этим летом в лагерях. Они благодарят за отличную организацию и намекают, а порой и прямо говорят, что на следующий год хотели бы снова воспользоваться такой возможностью. Социальная поддержка работников всегда была и остается для нас важной составляющей деятельности, и мы дальше будем сохранять и продвигать эти традиции. Ведь, вкладывая в детей, мы инвестируем в наше будущее, — отметила начальник отдела управления делами АО «ТГК-16» Лейсан Абрамова.

Лагерь подарил дочери «живое общение»

О том, что компания дает возможность детям сотрудников за счет предприятия поехать на летние каникулы в лагерь на берегу Яльчика, специалист отдела реализации тепловой энергии и топливообеспечения ЦО АО «ТГК-16» Юлия Галимова узнала через электронную корпоративную рассылку. Сразу же отправила заявку и через несколько дней получила приглашение выбрать смену, в которую хочет отправить дочку.

— Я рассказала о возможности отдохнуть в лагере своей дочке Арине. Она сразу же согласилась, даже несмотря на то, что ехала одна, без друзей или каких-то знакомых. Выбрали спортсмену, она нам ближе по духу, ведь дочь раньше занималась гимнастикой, — рассказала Юлия Галимова.

По ее словам, с первых дней смены у детей забрали гаджеты и мобильные телефоны. Позвонить давали только вечером на несколько минут, чтобы услышать родных и поделиться впечатлениями.

— Сейчас современные дети все чаще предпочитают живому общению гаджеты, игры и социальные сети. А в лагере были созданы условия, при которых дочка смогла наладить контакты в «живом» мире, пообщаться со сверстниками, стать частью большой лагерной жизни. На мой взгляд, это очень важно для правильного развития ребенка. И я очень благодарна компании «ТГК-16» за эту возможность — поехать в замечательный лагерь и обзавестись новыми знакомствами и друзьями, — подчеркнула Юлия.

В лагере были созданы условия, при которых дочка смогла наладить контакты в «живом» мире. предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16»

Каждый день в лагере был насыщен веселыми спортивными конкурсами и мастер-классами, а главное, общением. Ребята отрядами проходили обучение различным видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, велоспорту и даже чирлидингу. Школьники полностью погружались в мир подготовки и проведения соревнований, а также освоили организаторские «фишки», ведь каждому был дан шанс стать творцом программы лагерной жизни.

— Арине очень запомнилась игра в «живые» шахматы. На огромной бело-черной доске каждый смог почувствовать себя ферзем или королевой и разыграть шахматный матч. Дочка была в восторге. А вообще, это большая удача, что наша компания дала детям возможность весело и увлекательно, а главное, с пользой провести дни летних каникул! — с улыбкой сказала сотрудница «ТГК-16».

Море эмоций и новые друзья

Лаборант химанализа Нижнекамской ТЭЦ-1 Эльмира Кудусова работает на предприятии «ТГК-16» вот уже 10 лет. Она рассказала, что по корпоративной почте пришла информация о том, что предприятие организует летний лагерный отдых для детей сотрудников. Нужно было только подать заявку. Эльмира сразу же заполнила необходимые документы, отправила их и стала ждать.

— Коллеги сказали, что собирают список сотрудников, кто бы хотел отправить детей в лагерь «Юность». У меня раньше туда старший сын ездил, всегда смены проходили на ура. А здесь такой бонус — прекрасный лагерь и полностью за счет предприятия. Я, не теряя времени, предложила младшему сыну, но тот воспринял без особого энтузиазма. Современные подростки, им не всегда угодишь. Но мы объяснили, рассказали, что нужно заводить новые знакомства, и он поехал, — начала свой рассказ Эльмира Кудусова.

Приятные сюрпризы и подарки от компании «ТГК-16» начались с первых минут появления детей на лагерной территории. Их разделили на факультеты и подарили футболки и бейсболки с цветами отрядов. Теперь каждый ребенок мог безошибочно найти «своего».

Сын Эльмиры попал на факультет безопасности. На протяжении всей смены их отряд, одетый в ярко-зеленые футболки и кепки, проверял лагерную безопасность, выписывал шуточные предостережения и, как и положено безопасникам, контролировал работу всего учреждения.

— Сын был просто в восторге от отдыха, даже забыл про телефон! Звонил лишь на минутку, чтобы рассказать, чему новому он научился. Каждый день у ребят были разнообразные мастер-классы, квесты, спортивные и познавательные мероприятия, КВН и конкурсы. В одном из интеллектуальных состязаний отряд, в котором был мой сын, занял первое место. Каждому в качестве награды вручили Большую энциклопедию школьника. Ребята были очень горды собой, — подчеркнула сотрудница «ТГК-16».

После окончания смены первое, о чем спросил сын Эльмиры, — поедет ли он в следующем году снова в лагерь. Ведь за 21 один день мальчик получил не только море положительных эмоций и ярких впечатлений, но и завел новых друзей.

— Если на следующий год компания предложит путевку в лагерь, обязательно поедем. Сын уже грезит летом, встречей с новыми друзьями. От себя хочу поблагодарить компанию «ТГК-16» за то, что организовали такой яркий отдых для детей, подарили им настоящий праздник. Очень хочется, чтобы эта традиция поддерживалась и дальше, — подытожила Эльмира Кудусова.

Слезы расставания и ниточки на память

Этим летом стать частью большой спортивной команды и побывать в лагере на живописном побережье озера Яльчик посчастливилось дочери специалиста отдела закупок «ТГК-16» Алены Лампеевой.

— Когда пришло подтверждение «брони» на путевку, мы с Миланой долго не раздумывали и сразу выбрали спортивную смену. Ту, которая больше всего соответствовала ее интересам и темпераменту, ведь дочка долгое время занимается танцами. Да и возраст у ребят, которые поехали в июле, был самый подходящий, собирали учеников 5—8-х классов, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» Алена Лампеева.

Все дни лагерной смены были наполнены увлекательными мероприятиями на спортивную тематику. Дети учились играть в футбол и стритбол, участвовали в соревнованиях, проходили квесты и мастер-классы и даже сами стали организаторами программы. К каждому ребенку был найден индивидуальный подход, и им просто некогда было скучать.

Дети завязывали друг другу на запястьях ниточки с пожеланиями и обещаниями обязательно вернуться. предоставлено realnoevremya.ru АО «ТГК-16»

— Нас предупредили на входе, что мобильные телефоны у ребят заберут и будут давать лишь раз в день для контрольного созвона. Для детей XXI века день без гаджета — практически трагедия. Но тут у них просто нет свободного времени: с утра обучение, тренировки, потом соревнования по разным видам спорта, дальше они бегут на кружки, рисование, лепку, чтение и так далее. Вечером «свечки» и дискотеки. Дочка даже ни разу не пожаловалась, что скучает по мобильнику, настолько в лагере была насыщенная общественная жизнь, — продолжила Алена.

За день до окончания смены дочь Алены Лампеевой позвонила и со слезами попросила отправить ее еще на одну смену. По словам женщины, организаторы создали целую церемонию прощания. Дети завязывали друг другу на запястьях ниточки с пожеланиями и обещаниями обязательно вернуться в лагерь еще раз.

— Комфортные условия проживания, созданные здесь, а также насыщенная программа отдыха дали нашим ребятам с максимальной пользой для себя провести время летних каникул. И, безусловно, море эмоций и новые увлечения, которые они привезли домой. Милана, к примеру, теперь решила заняться футболом. Так прониклась этим видом спорта, — добавила сотрудница «ТГК-16».

В конце беседы Алена попросила передать слова благодарности за душевные и такие необходимые летние лагерные каникулы, которые стали возможны благодаря компании.

— Очень важно и ценно, что летний отдых детей сотрудников АО «ТГК-16» — часть большой социальной политики предприятия, — в завершение отметила Алена Лампеева.

Реклама АО «ТГК-16»