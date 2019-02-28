«Качество инженерных кадров — один из ключевых факторов конкурентоспособности государства»

Персонал как стратегический ресурс: на чем строится кадровая политика ТГК-16

Фото: Олег Тихонов

Сегодня страна ощущает острую нехватку инженерных кадров. Причем тенденция эта скорее общемировая. В то же время от уровня квалификации, а также профессиональной подготовки работников в решающей степени зависят результаты деятельности всего производства, считают представители промышленных предприятий. Такого мнения придерживается и руководство ОАО «ТГК-16». Энергокомпания видит в кадрах стратегический ресурс, а ее руководство уверено: производственные успехи без социальной поддержки немыслимы.

«Наша страна всегда славилась своими инженерами»

2019 год в Татарстане объявлен Годом рабочих профессий. Летом в столице республики пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, уровень подготовки к которому оценил президент России Владимир Путин.

Первая и основная цель мирового чемпионата — популяризовать рабочие профессии. Сегодня тенденция такова, что миру не хватает специалистов среднего звена, а конкуренция среди рабочего персонала значительно ниже, чем по рынку. Особенно заметна нехватка в строительной и промышленной областях.

— Сейчас есть проблема перекоса в образовании, когда все бросились в IT-технологии, причем как на Западе, так и у нас в стране. А нужно просто уметь проектировать, строить, уметь монтировать, уметь налаживать оборудование и руководить этими работами. Именно таких специалистов стало не хватать повсеместно, — уверен главный инженер Казанской ТЭЦ-3 Рашид Ахметзянов.

Сейчас есть проблема перекоса в образовании, когда все бросились в IT-технологии, причем как на Западе, так и у нас в стране. А нужно просто уметь проектировать, строить, уметь монтировать, уметь налаживать оборудование и руководить этими работами



Вопросы кадровой политики сегодня ставятся на самом высоком уровне. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу.

— Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономической независимости. Наша страна всегда славилась своими инженерами. Всегда в обществе отношение к людям инженерной профессии было очень серьезным и уважительным, — отметил Путин в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию, призвав уделять вопросам поддержки и развития кадров особое внимание.

Глава Татарстана Рустам Минниханов также последовательно выступает за комплексную поддержку кадров. Как не раз отмечал президент РТ, в России и Татарстане очень много продвинутых молодых людей, и необходимо обеспечить им условия для эффективной работы и профессионального роста, чтобы они оставались работать, а не уезжали.

Конкурсы поднимают профессиональную планку

ТГК-16 — одна из немногих компаний, сохраняющая высокий уровень ответственности за компетенцию своих сотрудников. И подтверждение тому — ежегодные победы работников компании во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Инженер года». В феврале этого года объявили, что в 2018 году в номинации «Профессиональные инженеры» лауреатами стали заместитель главного инженера по ремонту Казанской ТЭЦ-3 Александр Анастасьев и начальник котлотурбинного цеха №1 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Мансур Биганаев.

Работники уверены, такие конкурсы немало способствуют развитию и повышению квалификации, являясь своеобразной ступенью карьерной лестницы.

ТГК-16 сохраняет высокий уровень ответственности за компетенцию своих сотрудников. И подтверждение тому — ежегодные победы работников компании во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Инженер года»



— Становясь лауреатом, ты поднимаешь свою профессиональную планку и начинаешь двигаться дальше, к новым вершинам. И то, что твои заслуги отмечают на федеральном уровне, также вызывает энтузиазм, и хочется новых свершений. К тому же руководство ТГК-16 это поощряет, постоянно организует обучение, курсы повышения квалификации, — говорит Александр Анастасьев.

Это особенно важно для молодых и амбициозных инженеров, которые также участвуют в конкурсе в категории «Инженерное искусство молодых». Так, в 2018 году звание лауреата было присвоено ведущему инженеру по наладке и испытаниям производственно-технического отдела Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Виктору Петрову. Внедряя новшества и совершенствуя производство, молодые и амбициозные специалисты получают возможность проявить себя.

«На острие прогресса»

Кадры являются стратегическим ресурсом ТГК-16, считает генеральный директор предприятия Эдуард Галеев.

— Ни для кого не секрет, что темпы развития технологий сейчас растут день ото дня. На современном высокотехнологичном производстве, таком, какое организовано в филиалах ТГК-16, где регулярно обновляется оборудование, мы не можем позволить, чтобы знания наших сотрудников устаревали. Для этого необходимо постоянно проводить переподготовку, ротацию кадров, обучение. Это планомерная работа, которая никогда не заканчивается. Но в то же время в таких условиях и сам сотрудник не может позволить себе отстать от коллег и общего уровня производства. Так что у наших сотрудников в порядке и внутренняя, и внешняя мотивация — поэтому они остаются, так сказать, «на острие прогресса», — рассказывает глава ТГК-16.



В ТГК-16 регулярно обновляется оборудование, мы не можем позволить, чтобы знания наших сотрудников устаревали







Компания осознает важность непрерывного развития. Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации. Ценный опыт сотрудники ТГК-16 приобрели в результате плотного взаимодействия с американской компанией General Electric — генеральным подрядчиком строительства газотурбинной установки на Казанской ТЭЦ-3. Уникальный энергоблок, установленный на станции, дает сотрудникам предприятия навыки обращения с оборудованием и программным обеспечением, не представленным более нигде в России.

Также в повышении квалификации сотрудникам ТГК-16 помогает еще одна форма международного сотрудничества. ТГК-16 выступает техническим заказчиком при реализации совместного проекта компаний «Нижнекамскнефтехим» и Siemens по строительству новой парогазовой электростанции мощностью 495 МВт.

— Мы считаем наших сотрудников важнейшим активом компании. И содействуем раскрытию их профессиональных и личных способностей, создаем условия для карьерного роста, — делится начальник отдела управления персоналом ТГК-16 Ольга Никишкова.

Примечательно, что сотрудники могут проходить несколько видов обучения в течение года. Значительную долю в подготовке персонала занимает обучение по обязательным программам, которое контролируется надзорными органами.

Обучение работников проводится на основании детального изучения потребностей компании. В то же время каждый сотрудник может предложить руководству программу, курс или семинар, который позволит получить новые знания и навыки. Подобные предложения в компании лишь поощряются.

Синергия поколений

Энергетическая отрасль требует уникальных знаний и навыков, а также слаженного взаимодействия профессионалов различных специальностей. ТГК-16 стремится создать такие условия работы, при которых каждый будет заинтересован в результатах своего труда, сможет получить заслуженное признание за личный вклад в общий результат.





ТГК-16 стремится создать такие условия работы, при которых каждый будет заинтересован в результатах своего труда, сможет получить заслуженное признание за личный вклад в общий результат



Как отмечает Александр Анастасьев, в настоящее время на производстве в ТГК-16 идет постепенная смена поколений — все чаще инженерами становятся молодые специалисты с новыми взглядами и новым подходом к работе.

— Соответственно, и требования к персоналу обновляются. Раньше нельзя было себе даже представить, что теплотехнику могут понадобиться знания в области программирования или владение иностранным языком. Сегодня это уже становится нормой. По крайней мере, у нас на производстве, — говорит Анастасьев.

Своеобразный симбиоз опытных ветеранов и молодых сотрудников с новыми компетенциями рождает необычную форму взаимодействия между «поколениями». Анастасьев называет ее «обратным наставничеством».

— В условиях стремительного обновления технологий и оборудования, которое постоянно происходит на нашей ТЭЦ, молодые ребята, специалисты начинают подсказывать и где-то даже обучать нас, опытных инженеров. В какой-то момент даже самого богатого опыта оказывается недостаточно. Очевидно, что новейшие технологии им осваивать легче, но наши «матерые волки» никогда не отказываются узнать что-то новое и с радостью принимают советы и рекомендации от молодых инженеров.

Хотя мы молодежи и сами часто помогаем — зарывшись в свои «высокие материи», наши молодые коллеги иногда не могут понять элементарных вещей, которые для нас привычны. Так что это даже, я бы сказал, «взаимное наставничество», — уточняет Александр.

Социально ответственная миссия

Одно из немаловажных направлений в работе с кадрами — снижение текучки. И это логично, ведь сотрудник с опытом работы на конкретном предприятии значительно эффективнее новичка, даже если схожи их квалификация и общий рабочий стаж.

Поэтому компания предлагает своим работникам широкие возможности построения успешной карьеры, развития и роста, проводит мотивирующую политику, предусматривающую выплату сотрудникам конкурентной зарплаты и высокий уровень социальных гарантий. Система социальных гарантий, помимо всего прочего, включает обеспечение работников жильем в рамках участия в программе социального ипотечного жилищного кредитования.

Предприятие ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по социальной ипотеке. С момента образования ТГК-16 участвует в программе «Социальная ипотека», а с 2014 года компания дополнительно участвовала в программах «Развитие промышленного комплекса в РТ» и «Реализация квартир по договорам приобретения жилого помещения». Всего за время своей работы компания обеспечила льготным жильем более 500 сотрудников.

Всего за время своей работы компания обеспечила льготным жильем более 500 сотрудников



Кроме этого, компания постоянно осуществляет выплаты по таким поводам, как первый брак, рождение ребенка, день рождения, профессиональный праздник.

— Миссия социально ответственной компании означает для нас приверженность устойчивому развитию социальной, экономической, экологической и гуманитарной сфер жизни общества, — говорит Ольга Никишкова.

Так, в компании на всех рабочих местах созданы хорошие условия труда и отдыха персонала на уровне европейских стандартов. На территории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), например, расположился спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивными и тренажерными залами, где сотрудники могут отдохнуть после трудовых будней. На всех филиалах компании есть здравпункты, оснащенные необходимым оборудованием. Также для сотрудников организовано транспортное обслуживание — на станцию людей доставляют комфортабельные автобусы.





На территории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) расположился спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивными и тренажерными залами



На протяжении всего времени существования ТГК-16 в компании действуют коллективные договоры филиалов, основанные на едином подходе. В документах учтены основные принципы, льготы, гарантии и компенсации, на которые имеют право сотрудники.

Подобные меры позволяют формировать лояльность и преданность сотрудников компании. Таким образом, комплексная поддержка кадров в ТГК-16 — один из ключевых факторов, позволяющих компании оставаться одним из наиболее высокотехнологичных энергетических предприятий во всей стране.