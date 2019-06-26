Рынок газа: на Петербургской бирже установили новые правила торгов

Эксперты о том, чего не хватает в биржевой торговле газом

Осенью прошлого года исполнилось 10 лет с того момента, как на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стартовали организованные торги дизельным топливом и авиакеросином в секции «Нефтепродукты». За это время биржа стала крупнейшей площадкой товарного рынка в России. Сегодня ее участниками являются более 2,1 тысячи организаций, а количество торгуемых инструментов товарного и срочного рынков превышает 2 тысячи. «Реальное время» разбиралось, как функционирует на площадке секция «Газ природный», где недавно вступили в силу новые правила проведения торгов.

Принцип паритета в биржевых продажах не сработал

В 2014 году на бирже запустили торговлю газом. Это должно было послужить развитию российского рынка газа и дать основу рыночного ценообразования для этого товара. В течение 3 лет создавалась техническая и нормативная база, обеспечивались равные условия доступа к торгам, внедрялись биржевые инструменты с поставкой газа на месяц, на сутки, на нерабочий день.

Дискуссии о необходимости реформирования российского рынка газа ведутся не один десяток лет. При этом, несмотря на нерешенность многих ключевых проблем (государственное регулирование оптовых цен, прозрачность тарифа на использование газотранспортной инфраструктуры или подземных хранилищ газа), по ряду других направлений очевиден прогресс по отходу от государственного регулирования в сторону рыночно ориентированной отрасли.

«На начальном этапе было неприятие механизмов биржевой торговли со стороны различных производителей. Но теперь отношение серьезно изменилось — получили, в частности, большую поддержку со стороны «Газпрома». Для рынка газа биржа стала важным механизмом конкурентной борьбы за потребителей, за целые регионы и дала возможность запустить реальную либерализацию ценообразования в этой отрасли. Создан механизм, который работает, и все большую роль в нем играют факторы экономики, эффективности, конкуренции», — рассказал в интервью «Ведомостям» президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников.

Фото theco.ru

Для рынка газа биржа стала важным механизмом конкурентной борьбы за потребителей, за целые регионы и дала возможность запустить реальную либерализацию ценообразования в этой отрасли

На этапе запуска биржевых торгов планировалось соблюдать равенство по объемам поставки газа на биржевой рынок между ПАО «Газпром» и независимыми поставщиками («Новатэк», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл»). Однако задекларированный принцип паритета в биржевых продажах не сработал. Если в 2015—2016 годах доля «Газпрома» на торгах составляла от 50 до 65%, то в последние годы выросла до 90%. На сложившуюся ситуацию значительно влияет отсутствие достаточных объемов свободного от контрактов газа независимых производителей. Так, например, «Новатэк» дополнительные объемы газа направляет на производство сжиженного природного газа (СПГ) на «Ямал СПГ» для последующего экспорта; «Роснефть» в 2018 году для исполнения своих контрактов заключила договор на закупку 5 млрд м³ у «Газпрома». В итоге потенциал для дальнейшего роста показателей оказался исчерпан.

Биржевому рынку по-прежнему не хватает объемов реализации

Для наглядности можно сравнить показатели предыдущих годов. Так, объем торгов секции «Газ природный» в 2018 году составил всего около 15,1 млрд м3, что на 25,6% меньше показателя предыдущего года (из которых на контракты с поставкой «на следующий месяц» пришлось 12,5 млрд м³, а на контракты с поставкой «на сутки» — 2,6 млрд м³). При этом с 2016 года объемы биржевого газа от независимых поставщиков неуклонно сокращаются, а количество покупателей увеличивается.

В 2018 году спрос на биржевой газ значительно превысил предложение. В первую очередь это было связано с уменьшением объемов газа, реализуемых как самим «Газпромом», так и сокращением объемов поставки и уходу с торгов независимых производителей.

Для решения этой проблемы ФАС направила на рассмотрение в министерства проекты постановлений о параметрах ликвидного рынка и о биржевой балансировке. Ожидается, что документы будут встречены возражениями, поскольку вопросы балансировки и внесения изменения в правила поставки газа коснутся всего населения, всех потребителей. В новых постановлениях в том числе описываются подходы к обеспечению ликвидности рынка: вместо условия «Газпрому» и независимым поставщикам поровну продавать в год на бирже по 17,5 млрд м³ газа вводится условие «Газпрому» продавать на организованных торгах не менее 6% добытого товарного газа, а прочим поставщикам — не менее 10%. Таким образом, будет увеличена доля разрешенных объемов «Газпрома» с 17,5 млрд м³ до не менее чем 35 млрд м³.

В 2018 году спрос на биржевой газ значительно превысил предложение. В первую очередь это было связано с уменьшением объемов газа, реализуемых как самим «Газпромом», так и сокращением объемов поставки и уходу с торгов независимых производителей. Фото dp.ru

По мнению экспертов рынка, такой шаг может привести лишь к ослаблению конкуренции: по сути, доминирование «Газпрома» усилится, а у независимых производителей и вовсе пропадет стимул. «Газпром», являясь еще и единственным владельцем газотранспортной системы, может использовать биржу как инструмент неконкурентной борьбы.

Можно, например, вспомнить относительно недавний демарш, когда в конце сентября — начале октября прошлого года «Газпром» необоснованно прекратил поставку объемов газа на суточную биржу. Учитывая, что «Газпром» обеспечивает порядка 90% продаж, уход компании с торгов фактически означал их прекращение. Тогда «Газпром» обосновывал это необходимостью заполнить подземные хранилища газа перед началом отопительного сезона и тем, что все плановые объемы уже были реализованы на торгах на месяц вперед. Впрочем, эксперты предполагали, что таким образом «Газпром» напоминал о своей значимости правительству, которое предпринимало попытки поддержки независимых производителей.

Биржевому рынку по-прежнему не хватает объемов реализации, как на «месячных», так и на «суточных» торгах. Основная реализация биржевых объемов в данный момент идет на базисе КС «Надым», а на базисе поставки «Локосово» рыночная цена практически не снижается уже на протяжении нескольких месяцев.

У специалистов сложилось предположение, что «Газпром» выходит на биржу и как покупатель, и как продавец, и согласованно заключает сам с собой сделки, пытаясь избегать понижения цены для всех желающих. Фактически биржа становится инструментом для «перекачки» газа «Газпромом» из регулируемого сектора в нерегулируемый.

Специалисты татарстанской энергокомпании АО «ТГК-16» отследили иногда не совсем логичное протекание сессий биржевых торгов. Фото предоставлено пресс-службой ОАО «ТГК-16»

Специалисты татарстанской энергокомпании АО «ТГК-16» отследили иногда не совсем логичное протекание сессий биржевых торгов. На суточных торгах при получасовом лимите времени торговой сессии основной объем сделок иногда совершался в первые 10—20 секунд, а в оставшееся время предлагаемая цена практически не менялась и, соответственно, не удовлетворяла запросы покупателей. На месячной бирже и вовсе цена, предлагаемая поставщиками на организованных торгах, не меняется на протяжении последних нескольких месяцев, и в совокупности с транспортной составляющей оказывается даже выше, чем цена, предлагаемая ФАС, что не позволяет ТГК-16 закупать биржевые объемы, отмечают специалисты компании.

Планы по дальнейшему развитию торгов

Предыдущая стратегия развития СПбМТСБ одобрялась на трехлетний период. За этот период был построен полноценный холдинг, включающий биржу, клиринговую организацию и электронную торговую площадку.

Сейчас подготовлен новый документ — долгосрочная стратегия, рассчитанная уже на 5 лет. Планируется, что многоотраслевая цифровая платформа сведет вместе все продукты для спотового, срочного и внебиржевого рынков. Это должно в первую очередь помочь участникам торгов находить наилучшие решения по всем вопросам, связанным с продажей, покупкой, перемещением, страхованием товара и другими сопутствующими услугами.

Фото iz.ru

Газ сейчас торгуется в реалиях действующих нормативных документов. Чтобы двигаться дальше, надо менять ряд постановлений правительства, корректировать совместные приказы Минэнерго и ФАС, принимать жесткие административные меры

Как отмечает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников:

«Газ сейчас торгуется в реалиях действующих нормативных документов. Чтобы двигаться дальше, надо менять ряд постановлений правительства, корректировать совместные приказы Минэнерго и ФАС, принимать жесткие административные меры. Если в свое время государство не стеснялось сделать это на рынке нефтепродуктов, то чего стесняться на рынке природного газа? Конкретные действия относительно развития биржевой торговли газом также прописаны в национальном плане и в дорожной карте развития конкуренции в России, ничего изобретать не надо. Нужна только политическая воля все это реализовать».

Коммерческая балансировка

Разговоры о необходимости создания коммерческой балансировки газа идут уже очень давно.

Коммерческая балансировка газа предполагает продажу невыбранных или покупку недопоставленных объемов газа по биржевым или внебиржевым договорам. Планируется создать систему вторичной перепродажи тех объемов, которые не отобраны по биржевым договорам. Речь идет о том, чтобы расторговывать перепроданные или неиспользованные объемы газа в режиме прямых контрактных отношений.

На первом этапе планируется балансировка по отторгованным на бирже, но не выбранным объемам, потому что определенная доля неисполнений по биржевым договорам на рынке газа присутствует. Следующий этап — переход к полномасштабной системе балансировки, для чего нужно будет решить в том числе вопрос о гарантирующих поставщиках и покупателях. Проект коммерческой балансировки газовых торгов планируется завершить в 2020 году, что позволит сделать биржевую цену газа более ликвидным индикатором, чем сейчас.

В целом программа действий проработана достаточно хорошо, но необходимо будет решить ряд принципиальных вопросов. В том числе введение в технологическую схему торгов балансирующего покупателя и продавца, чтобы в любой момент времени несбалансированные объемы можно было бы кому-то продать или у кого-то купить.

В дополнение ко всему ожидается выход нормативного документа Банка России. Фото vladtime.ru

Параллельно необходимым условием является создание оператора товарных поставок на рынке природного газа, которым должна выступить компания группы «Газпрома».

В дополнение ко всему ожидается выход нормативного документа Банка России, определяющего, что оператор товарных поставок может работать не только на основании договоров хранения, но и в других случаях, учитывающих особенности поставки природного газа.

Принципиальный момент, связанный с эффектом от коммерческой балансировки, — это стопроцентное исполнение договоров поставки и сокращение издержек производителей и поставщиков по управлению невыбранными объемами, отмена принципов «бери — или плати». Это же касается принципа перебора/недобора газа, когда покупатель может приобрести на 20% газа больше плановой суточной нормы или недобрать 10% без штрафов. Этот принцип приводит к избыточному заявлению объемов в газотранспортной системе, нарушает рыночный баланс, влияет на дефицит газа для биржевых торгов.

Планируется, что система балансировки будет работать при объеме биржевых торгов не менее 10% от потребления в промышленности и электрогенерации. Такой уровень продаж производителями и предусмотрен проектами нормативных актов.

Развитие рынка газа

В августе прошлого года правительство Российской Федерации утвердило дорожные карты по основным отраслевым товарным рынкам. В частности, утверждена дорожная карта, содержащая мероприятия по системному развитию организованных торгов природным газом, формированию рыночных цен, привлечению хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах.

План предусматривает повышение доступности газотранспортной инфраструктуры магистральных газопроводов, обеспечение недискриминационного доступа независимых организаций к услугам по транспортировке газа. Намечено совершенствование порядка и формы раскрытия информации газораспределительными организациями, установление единого тарифа на транспортировку газа для всех поставщиков газа. Планируется также увеличить объемы реализации природного газа на организованных торгах.

Дорожная карта по развитию конкуренции в сфере газоснабжения состоит из трех блоков. Первый касается вопросов по обеспечению доступа к услугам естественных монополий, включая вопросы совершенствования системы тарифообразования. Второй посвящен мерам по развитию организованной торговли природным газом. Третий — мероприятиям, которые необходимы для развития внутреннего рынка газа относительно текущего состояния.

Сейчас в стадии обсуждения находится вопрос совершенствования методики тарифообразования услуг по транспортировке газа, в которой ключевым условием является равенство условий работы независимых компаний и ПАО «Газпром». Фото teknoblog.ru

В связи с этим разработан и обсуждается с заинтересованными ведомствами и организациями проект постановления правительства Российской Федерации по вопросам развития рыночных принципов ценообразования на внутреннем рынке газа. Документ предполагает:

отмену государственного регулирования оптовой цены на газ (за исключением населения и приравненных к нему групп), реализуемой ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами;

установление единого тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа, равно как и для ПАО «Газпром» и его аффилированных лиц.

В результате предложений ФАС России по дерегулированию на рынке газоснабжения цена на газ для промышленных потребителей должна складываться из нерегулируемой оптовой цены поставщика газа («Газпром», «Роснефть», «Новатэк» и др.), тарифа ПАО «Газпром» по транспортировке по единой системе газоснабжения, тарифа по транспортировке по независимым магистральным отводам (для компаний, не аффилированных с ПАО «Газпром») и тарифа за транспортировку газораспределительных организаций.

Также сейчас в стадии обсуждения находится вопрос совершенствования методики тарифообразования услуг по транспортировке газа, в которой ключевым условием является равенство условий работы независимых компаний и ПАО «Газпром».

ФАС России также разработала проект постановления правительства Российской Федерации, который в том числе касается изменения существующих правил недискриминационного доступа. В них, в частности, появится новый раздел, связанный с технологическим присоединением к магистральным сетям. Этот вопрос имеет большое значение для развития как газодобывающих компаний, так и газопотребляющих организаций. В правилах также появился новый раздел, касающийся доступа к системам ПХГ (подземные хранилища газа).

Что поможет биржевой торговле газом

В качестве основных мероприятий по совершенствованию биржевой торговли газом на СПбМТСБ эксперты рынка выделяют:

отмену паритетного принципа. Для формирования полноценных индикаторов на биржевом рынке газа должно продаваться не менее 20% от объема поставок на внутренний рынок (или 10% от уровня добычи), то есть 70—80 млрд м³/год. Поэтому первым шагом должно стать принятие решений, отменяющих паритетный принцип и увеличивающих разрешенные объемы биржевых продаж газа, добываемого «Газпромом» и его аффилированными лицами с 17,5 млрд м³/год до 35 млрд м³/год;

Для формирования полноценных индикаторов на биржевом рынке газа должно продаваться не менее 20% от объема поставок на внутренний рынок (или 10% от уровня добычи), то есть 70—80 млрд м³/год. Поэтому первым шагом должно стать принятие решений, отменяющих паритетный принцип и увеличивающих разрешенные объемы биржевых продаж газа, добываемого «Газпромом» и его аффилированными лицами с 17,5 млрд м³/год до 35 млрд м³/год; минимальную величину продаж. Необходимо принять нормативный правовой акт, устанавливающий обязательную для «Газпрома» и независимых производителей минимальную величину продажи газа на организованных торгах;

Необходимо принять нормативный правовой акт, устанавливающий обязательную для «Газпрома» и независимых производителей минимальную величину продажи газа на организованных торгах; исключить неравномерность отбора. Внести в правила поставки газа изменения, исключающие неравномерность отбора по суткам в течение месяца без применения штрафных санкций, а также предоставить потребителям газа возможность реализации невыбранных объемов/приобретения недопоставленных объемов на организованных торгах газом;

Внести в правила поставки газа изменения, исключающие неравномерность отбора по суткам в течение месяца без применения штрафных санкций, а также предоставить потребителям газа возможность реализации невыбранных объемов/приобретения недопоставленных объемов на организованных торгах газом; формирование равных условий транспортировки газа, поставляемого по внебиржевым и биржевым договорам. Внесение изменений в систему тарифов на транспортировку газа, предусматривающих применение тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам по схеме «вход-выход», ориентированных на торговлю на виртуальных балансовых пунктах;

транспортировки газа, поставляемого по внебиржевым и биржевым договорам. Внесение изменений в систему тарифов на транспортировку газа, предусматривающих применение тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам по схеме «вход-выход», ориентированных на торговлю на виртуальных балансовых пунктах; упрощенную процедуру доступа продавцов и покупателей биржевого газа к услугам по транспортировке газа по магистральным и распределительным газопроводам, а также информирование участников торгов о свободных мощностях по точкам входа и выхода из газотранспортной системы.

Подводя итоги, можно сделать вывод: правительство РФ, ФАС РФ и АО «СПбМТСБ» предпринимают попытки реформирования рынка природного газа, развития конкуренции в сфере газоснабжения. Удастся ли сдвинуть с «мертвой» точки дальнейшее развитие рынка газа с принятием новых правил и нормативно-правовых актов или все останется только на бумаге, станет ясно в ближайшие 2 года.

АО «ТГК-16» — одного из лидирующих потребителей природного газа в Татарстане — всерьез заботит вопрос развития биржевого рынка. По мнению эксперта компании, чтобы усовершенствовать биржевую торговлю газом, нужно увеличить предлагаемые объемы, тем самым снизив дефицит спроса. К тому же в ТГК-16 считают, что на сегодняшний день отсутствует конкуренция на рынке газа. Это могло бы исправить участие в торгах независимых поставщиков, которые по непонятным причинам вышли с рынка. Кроме того, в компании полагают, что имеется риск приостановки биржевых торгов газа, как это уже было в 2018 году, когда «Газпром» прекратил предложения поставки газа на биржу, чего можно было избежать благодаря независимым поставщикам. Существенным положительным дополнением в работе торгов послужил бы принцип лояльности невыборки суточных объемов. Все вышеупомянутое, по мнению специалистов энергокомпании, усовершенствовало бы биржевую торговлю газом.