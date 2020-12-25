Энергетики ТГК-16 вошли в число лучших рационализаторов Татарстана

В республике подвели итоги конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане завершился ежегодный республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан — 2020». Он создан для поощрения тех, кто внедряет новые технологии, придумывает, как оптимизировать производство и поднять его качество. В этом году жюри рассмотрело 334 рационализаторских предложения и 44 патента. Среди лучших — проекты сотрудников энергокомпании ТГК-16.

Цель конкурса — повысить престиж рабочих профессий

Конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» проводится на протяжении 10 лет. Его цель — повысить престиж рабочих профессий и статус рационализаторов и изобретателей. По условиям возраст участников не должен превышать 30 лет. Все предложения молодых специалистов либо уже внедрены, либо будут реализованы в ближайшем будущем.

Отбор проходит в несколько этапов: сначала лучших выбирают на самом предприятии, а уже потом их предложения оказываются на столе жюри. В комиссию входят эксперты из различных министерств и ведомств.

— В конкурсе 54 номинации, среди них: «Транспорт», «Электроэнергетика», «Судостроение», «Легкая промышленность», «Электроснабжение» и так далее. Нужно поддерживать ребят в самом начале пути, чтобы они понимали: их знания и способности нужны родному предприятию, — рассказала руководитель Общества изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан Асия Поварова.

«Оперативный персонал знает, как безопаснее и экономичнее организовать работу на ТЭЦ»

Призерами конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» в 2020 году стали два сотрудника энергокомпании ТГК-16: машинист котлотурбинного цеха Казанской ТЭЦ-3 Айнур Шагиев и аппаратчик цеха химводоочистки Казанской ТЭЦ-3 Алсу Садриева.

«Реальное время» пообщалось с молодыми рационализаторами.

— Почему вы решили участвовать в конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель»?

Айнур Шагиев: О конкурсе мне рассказал мой руководитель Олег Игоревич Хайруллин. Заявки подаются от молодых сотрудников, которые работают в цехах. И это логично, потому что именно оперативный персонал видит и знает, как удобнее, безопаснее и экономичнее организовать работу станции.

Поэтому я оформил все рацпредложения, поданные мною за текущий год. На конкурс направил около семи-восьми проектов, все они внедрены на станции.

Алсу: Согласна. Мы изнутри знаем нюансы оборудования, на котором работаем, разбираемся в тонкостях производства, а значит, можем определять направления повышения его эффективности. О конкурсе я так же, как и Айнур, узнала от начальника. Она предложила поучаствовать, потому что я неоднократно подавала рацпредложения.

— На что направлены ваши проекты?

Айнур: Мои работы направлены на снижение потерь пара и конденсата на ТЭЦ, улучшение технико-экономических показателей станции, увеличение надежности работы оборудования, а также облегчение труда и снижение риска получения производственных травм.

Алсу: На суд жюри я представила пять проектов. Они касаются повышения сферы обслуживания, охраны труда, модернизации узлов, механизмов и оборудования. Их реализация позволяет надежно и безаварийно эксплуатировать технику.

Айнур Шагиев стал призером в номинации «Теплоэнергетика» и занял второе место по республике, а по Казани — первое

— Какое место вы заняли в конкурсе?

Айнур: Я стал призером в номинации «Теплоэнергетика» и занял второе место по республике, а по Казани — первое.

Алсу: Я стала дипломантом.

Алсу Садриева представила на суд жюри 5 проектов

— Сколько всего рацпредложений вы подали за время работы на ТЭЦ?

Айнур: Не считал, думаю, около 40-50.

Алсу: За все время работы на станции я вносила 20 рацпредложений. Из них 15 внедрили.

«С детства было интересно, как устроено электричество»

— Почему вы решили связать свою жизнь с энергетикой?

Айнур: С детства мне нравилась физика, было интересно, как устроено электричество. Мечтал работать на АЭС, но, когда поступал учиться, профильной кафедры еще не было. На Казанскую ТЭЦ-3 пришел студентом четвертого курса КГЭУ — хотелось закрепить теоретические знания на практике. Начинал с машиниста-обходчика котельного оборудования.

Алсу: У меня немного другая история. После школы передо мной стоял выбор: поступить в театральное училище или пойти по серьезной стезе в энергоуниверситет. Все же выбрала второе. И ни дня не сожалею. Как только попала в энергетику, поняла: это на 100 процентов мое. На станции я уже 11 лет.

— Как родители отреагировали на ваш выбор профессии?

Айнур: Они обрадовались, знали, что эта профессия востребована. Мама работала на Заинской ГРЭС, а в 70-х годах — на Казанской ТЭЦ-3. Ее рассказы о специальности повлияли на мой выбор. Старшая сестра тоже работает в сфере энергетики.

Алсу: Мои родители тоже были рады.

В обязанности Айнура Шагиева входит обеспечение надежной эксплуатации энергетических котлов и паровых турбин

— Какими навыками надо обладать, чтобы освоить вашу специальность?

Айнур: Главное — это стрессоустойчивость. Опыт придет, но если ты не можешь быстро и правильно принимать решения, от которых зависит оборудование или жизнь человека, то не сможешь работать на ТЭЦ. Важно быть внимательным, уметь быстро реагировать. Надо понимать, какую арматуру крутишь, куда потечет вода, что произойдет через пять минут.

— В чем заключается ваша работа?

Алсу: Я должна следить за качеством подаваемой воды, наблюдать за состоянием фильтров.

Айнур: В мои обязанности входит обеспечение надежной эксплуатации энергетических котлов и паровых турбин. Наблюдаю за тем, чтобы в цеху были выдержаны договорные параметры пара.

— С чем связаны сложности профессии энергетика?

Айнур: Когда начинается отопительный сезон и температура на улице понижается, то ответственность оперативного персонала станции сильно возрастает. В это время бывают тяжелые смены. Но это все мелочи. Работа такая. Когда понимаешь, насколько важную миссию выполняешь, детали становятся неважны. Говорят, что вместе с теплом энергетики дарят людям часть тепла своей души. И я думаю, это действительно так (улыбается).

— Айнур и Алсу, спасибо за интересную беседу и поздравляем с заслуженными дипломами!