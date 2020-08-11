Цифровые тарифы — образ будущего

Энергетика Татарстана готовится к цифровизации тарифного регулирования

В России планируется переход на цифровое тарифное регулирование, автоматизацию процесса подачи тарифных заявок и установления тарифов во всех сферах услуг. Госорганы и экспертное сообщество активно обсуждают реализацию проекта, в том числе разработку специальных цифровых платформ. «Цифра» призвана обеспечить прозрачность принимаемых тарифных решений как для регулируемых организаций, так и для потребителей. Цифровизация позволит создать эталоны тарифных предложений и исключить «двойные стандарты» в процессе регулирования тарифов. Подробнее о преимуществах нового формата взаимодействия с регулятором — в материале «Реального времени».

Цифровое будущее тарифной политики

Электроэнергетика одной из первых отраслей России пошла по пути цифровизации. Переход на цифровые подстанции, создание «цифровых двойников» предприятий уже стали нашей реальностью. Следующий шаг — усовершенствовать тарифную политику с учетом реалий цифрового мира.

В России более 12 тысяч ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ. Ежегодно они подают регулирующим органам большой объем информации для установления тарифов на свои услуги. Данный пакет информации включает в себя расчет тарифа на основе прогноза расходов организации и обосновывающие материалы, подтверждающие заявленный уровень затрат. Объем передаваемых сведений довольно большой, и процедура нередко превращается в бумажную волокиту.

Переход на цифровые подстанции, создание «цифровых двойников» предприятий уже стали нашей реальностью. Фото: moesk.ru

— Документы зачастую полностью или частично направляются на бумажном носителе. При этом, так как компания осуществляет несколько регулируемых видов деятельности, многие материалы (например, правоустанавливающие документы, документы на право собственности на одни и те же объекты и т.д.) необходимо предоставлять на бумажном носителе ежегодно и в каждом тарифном деле. Цифровизация должна позволить отказаться от бумажного документооборота, оптимизировать процесс подготовки тарифной заявки, ее принятия и рассмотрения органом регулирования, — подчеркнул генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Того же мнения большинство экспертов. Автоматизация процесса формирования, передачи и обработки информации поможет снизить издержки работы регулятора с регулируемыми организациями. Кроме того, это отвечает цели национальной программы «Цифровая экономика» по созданию экосистемы, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнеса и государства.

Тема цифрового тарифного регулирования сейчас активно обсуждается госорганами и экспертным сообществом. В ФАС России готовят комплекс мер по автоматизации контроля принятия тарифных решений в электроэнергетике: «Цифровой тарифный светофор», интерактивную карту цен и тарифов, автоматизацию формирования сводного прогнозного баланса в цифровом виде, а также введение метода эталонных затрат в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (подробнее об этом ниже).

— Цифровые решения, которые сегодня внедряются нами в тарифном и антимонопольном регулировании, позволят обеспечить полноту охвата данных, прозрачность и качество принимаемых решений в сфере тарификации, а также повысят оперативность реагирования со стороны антимонопольных органов в случае выявления нарушений. Выиграют в первую очередь потребители, так как использование цифровых подходов поможет не только повысить качество оказываемых услуг, но и сдерживать рост цен, — пояснял преимущества цифровизации замглавы ФАС России Алексей Доценко на итоговой коллегии УФАС по РТ в начале года.

Как Татарстан переходит на «цифру»

Подчеркивая значимость реформы, в Госкомите РТ по тарифам отнесли цифровизацию и цифровую трансформацию к важнейшим вопросам стратегического развития государства. Это подтверждается реализацией нацпроекта «Цифровая экономика» и национальной цели развития России на период до 2030 года «Цифровая трансформация». В Татарстане же образована Минцифра РТ, а в самом Госкомитете — отдел цифровых технологий в сфере тарифного регулирования, что в масштабах страны является уникальным опытом.

Использование цифровых подходов поможет не только повысить качество оказываемых услуг, но и сдерживать рост цен. Фото: zhkhinfo.ru

Региональный регулятор находится в тесной связке с ФАС России, которая разработала проект цифровизации тарифного регулирования. В планах антимонопольщиков создать интеллектуальную цифровую платформу, которая позволит внедрить интеграцию данных обо всех ценах и тарифах. Также разрабатывается система контроля «Цифровой тарифный светофор». Механизм будет информировать регуляторов, насколько их решения соответствуют законодательству, позволит сопоставить затраты регулируемых организаций с «эталонными затратами» и контролировать решения региональных регуляторов до их принятия.

— На сегодняшний день около 97 процентов всех тарифных решений принимается РЭКами. И внушительная их доля может не соответствовать действующему законодательству. Поэтому мы предлагаем ввести механизм, который позволит контролировать тарифные решения перед их непосредственным принятием, — рассказал на форуме инновационных технологий InfoSpace в рамках сессии «Энергия инноваций для отрасли ТЭК» заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Филипп Чирков.

В перспективе обобщение макроэкономических данных в цифре, по мнению ФАС, позволит внедрить и другие полезные инструменты, например единый портал раскрытия информации или автоматизированный реестр гарантирующих поставщиков.

— Госкомитет уже реализовал ряд проектов по цифровизации своей деятельности. К примеру, осуществляется прием шаблонов с расчетом тарифов и работает региональный портал раскрытия информации, интегрированный с федеральной Единой информационно-аналитической системой (ЕИАС ФАС России), в целях автоматизации процесса регионального государственного надзора за соблюдением организациями стандартов раскрытия информации, — сообщил «Реальному времени» первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром.

В 2018 году регулятор автоматизировал процесс расчета индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике и предельных индексов по 913 муниципальным образованиям РТ посредством работы в модуле «Прайм. Плата граждан». В этом году с учетом пандемии коронавируса все проверки надзорная служба проводила в электронной форме. В данный момент Госкомитет РТ по тарифам разрабатывает план по цифровой трансформации до 2023 года, который станет частью большого республиканского плана.

Регулятор готовит еще ряд проектов по цифровизации. Например, интеграцию ЕИАС РТ с другими информационными системами. Это позволит предоставлять информацию: в случае интеграции с ГИС МЖФ РТ — по начислениям и объемам реализации коммунальных услуг населению; с ГИС ЖКХ — о начислении, оплате и собираемости коммунальных услуг, численности обслуживаемого населения, количестве лицевых счетов, объемах начисленных услуг; с ОАО «Транспортная карта» — о количестве поездок (транзакций) граждан с использованием электронной транспортной карты (в том числе льготников).

В случае интеграции с ГИС МЖФ РТ это позволит предоставить информацию по начислениям и объемам реализации коммунальных услуг населению Фото: ук-прогресс.рф

Благодаря реализации данных проектов можно будет уменьшить документооборот между Госкомитетом, регулируемыми организациями и ФАС, повысить достоверность предоставляемых регулируемыми организациями документов и эффективность тарифного регулирования, сократить размещаемую субъектами регулирования информацию в различных информационных системах, осуществлять дополнительный контроль за применением тарифов, а также исключить дублирование информации.

Кроме того, Госкомитет намерен перевести в электронный и цифровой вид 13 оказываемых им государственных услуг:

рассмотрение споров, связанных с применением платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы;

утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более;

утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 25 мегаватт и более;

утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 25 мегаватт и более;

утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Республики Татарстан;

установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения;

установление платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

установление предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

установление размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям;

установление размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

установление регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

установление цен (тарифов) в электроэнергетике, установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии.

— На первом этапе планируется осуществить переход на электронную тарифную заявку. Данное решение позволит и уменьшить бумажный документооборот, автоматизировать и ускорить процесс предоставления государственных услуг, — подчеркнул Александр Штром.

«Данное решение позволит и уменьшить бумажный документооборот, автоматизировать и ускорить процесс предоставления государственных услуг», — подчеркнул Александр Штром. Фото: kt.tatarstan.ru

Кто выиграет от цифровизации тарифов?

В сентябре 2019 года в Госкомитете РТ по тарифам была создана рабочая группа по цифровизации тарифного регулирования, в которую вошли 16 человек. Это руководители регулирующих органов Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Нижегородской, Самарской, Кировской, Ульяновской и Калининградской областей. Возглавил группу первый заместитель Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром. Группа занимается цифровизацией и развитием единой информационной системы тарифного регулирования, а также обменивается информацией с органами власти других субъектов.

— На сегодняшний день в режиме видео-конференц-связи проведено 3 рабочих совещания. Работа продолжается по обмену лучшими практиками по цифровизации процесса тарифного регулирования и по унификации региональных шаблонов для регулируемых организаций. Госкомитет, проанализировав информацию, представленную субъектами, направил в «Информационно-технический центр ФАС России» общую методологию разработки унифицированных шаблонов для всех региональных регуляторов, — рассказали в Госкомитете РТ по тарифам о работе группы.

Специалисты убеждены, что переход на «цифру» обеспечит прозрачность принимаемых тарифных решений для регулируемых организаций и потребителей, приведет к единообразию подготовки и обработки предложений по тарифам, исключит «двойные стандарты» в их регулировании.

— Переход на цифровое регулирование тарифов — прорывное дело. Сейчас круг проблем у энергетических компаний довольно широк, двумя словами не описать. Большое количество бумаг идет во всех направлениях, в контролирующие органы. Как снег на голову, для сетевой организации свалилась необходимость работать со счетчиками на границе балансовой принадлежности, а счетчики сейчас все цифровые, умные, и получается решения по тарифам — как, из каких источников все это осуществлять — все равно нет. Второй момент. Если мы идем на реконструкцию сетей, чтобы повысить надежность, это опять-таки большие деньги. Поэтому, чтобы прогресс двигался, нужна инвестиционная основа. И тарифная политика должна быть понятна и потребителям, населению, и сетевым организациям. Поэтому цифровизация, конечно, в этом отношении даст много плюсов, — считает директор ПО «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» Ильдар Башмаков.

В июне идея цифрового тарифного регулирования получила поддержку в Госдуме, что было закреплено соответствующим постановлением. «Цифра» поможет уйти от бумажного документооборота и унифицирует тарифные решения. Цифровизация автоматизирует и ускорит процессы тарифного регулирования, а также обеспечит доступ к информации субъектов электроэнергетических рынков, ЖКХ и органов власти.

Как изменится взаимодействие с регулятором после перехода на «цифру»? Отвечая на данный вопрос, в энергетических компаниях признаются, что пока не знают, как это будет работать на практике. Но многие надеются, что новый формат работы позволит уйти от установления тарифов в «ручном режиме», снизит так называемый «человеческий фактор», унифицирует принятие тарифных решений для всех регулируемых организаций, независимо от форм и прав собственности, и исключит «двойные стандарты». В то же время новый механизм ФАС России — «тарифный светофор» — поможет контролировать тарифные решения на соответствие действующему законодательству на стадии их утверждения, а не через суды уже после принятия тарифов.

— Хочется верить, что цифровизация сделает процедуру установления тарифов более обоснованной, прозрачной и понятной как для регулируемых организаций, так и для потребителей, — заявил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Хочется верить, что цифровизация сделает процедуру установления тарифов более обоснованной, прозрачной и понятной, — заявил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. Фото: Рината Назметдинова

Снизить издержки взаимодействия бизнеса и государства

При этом некоторые эксперты отмечают: при всей пользе цифровизации ее одной будет явно недостаточно для искоренения всех проблем взаимодействия бизнеса и государства.

— Сам переход в цифровое пространство принципиально ничего не изменит в бюрократических отношениях государства с бизнесом. Да, это внесет какие-то нюансы: будут меньше обманывать в одном месте и больше — в другом. Я не противник цифровизации, но я противник такого восприятия, что она все сразу решит. Ничего подобного. Конечно, КПД системы немного вырастет, но проблема не в этом. Во всем мире так: бюрократия и всевластие финансистов породили систему, при которой они забирают себе 25% общественного пирога. Даже секретарь ООН начал на эту тему говорить. КПД можно повысить и без цифры, а с нею — еще немного, но они же не позволят этого сделать, им надо часть ренты получить. Опыт России это доказывает. Как при правительстве Медведева хотели сделать цифровые торги и думали, что от этого сразу коррупция уменьшится, и накладные расходы сильно снизятся. Но в жизни это не случилось. Так же и здесь, думаю. Да, будет польза от цифровизации, но этого будет мало, — считает экс-депутат Госдумы РФ, бывший глава думского комитета энергетики, д.э.н., главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН Иван Грачев.

Согласны с этим и другие специалисты. При переходе на цифровое взаимодействие с регулятором необходимо решить ряд назревших проблем — без этого достичь эффективного тарифного регулирования не удастся. В частности, требуется решить проблему дублирования отчетности в контролирующие органы. Чтобы не подавать одни и те же документы в Росстат, ФНС, Росреестр, ГИС ЖКХ и ЕИАС, данным ведомствам также предлагают наладить сотрудничество между собой в электронном виде.

В частности, требуется решить проблему дублирования отчетности в контролирующие органы. Фото: spark.ru

— В настоящее время регулируемые организации направляют в орган регулирования всевозможную информацию и отчетность аналогичную по содержанию, но различную по форме представления. Кроме того, указанная аналогичная информация направляется и в другие госорганы. В связи с чем при рассмотрении вопроса о переходе на цифровое регулирование тарифов необходимо также устранять проблему дублирования запрашиваемой информации, систематизировать перечень предоставляемой отчетности и наладить межведомственное взаимодействие между контролирующими органами, — отметил глава ТГК-16.

Серьезными минусами собеседник издания также назвал избыточность запрашиваемой регулятором информации и отсутствие четкого перечня подаваемых сведений для обоснования тарифов: «Регулятор может запрашивать у организации любую нерегламентированную информацию и в любой форме. Необходимо провести анализ действующего законодательства и закрепить четкий исчерпывающий перечь информации и материалов, которые могут быть запрошены у организации в процессе установления регулируемых тарифов».

Таким образом, цифровизация в тарифной политике обеспечит не только прозрачность и долгосрочный характер регулирования, но и будет способствовать достижению еще ряда целей. Это устранение проблемы дублирования отчетности и запроса регулятором избыточной информации, формирование четкого перечня предоставляемых документов и определенность в трактовке тарифного законодательства.