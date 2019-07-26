Вопросы и ответы по теплоснабжению в «Салават купере»

Фото: предоставлено ТГК-16

Жильцы одного из недавно сданных домов в ЖК «Салават купере» — по ул. А. Авзаловой, 15, пожаловались на отсутствие в квартирах горячей воды. Корреспондент «Реального времени» попытался разобраться в ситуации и поговорил с жителями дома, а также со специалистом АО «ТГК-16», начальником отдела реализации тепловой энергии и топливообеспечения Федором Косуровым.

Андрей Иванов, житель дома №15 по ул. А. Авзаловой:

— Ключи от своей квартиры я получил 2 июля и вскоре уже заселился — 15 июля. Откровенно говоря, я не знаю, какая управляющая компания у нашего дома. Но оно и понятно, ведь проблем никаких не возникало, так что и не было необходимости это выяснять. Соответственно, участия в выборе УК я не принимал и даже ни с кем не говорил по этому поводу.

Когда я получал ключи от квартиры, я, естественно, проверил все, включая работу водоснабжения. На тот момент все было в порядке. Однако когда я заселился, оказалось, что горячей воды нет. Я понимаю, что это новый дом и должно пройти некоторое время для того, чтобы все нюансы уладились.

На вопросы отвечает Федор Косуров, начальник отдела реализации тепловой энергии и топливообеспечения:

— В ЖК «Салават купере» 29 июня сдан дом №15 по ул. А. Авзаловой. Но в этом доме до сих пор нет горячего водоснабжения. Чем это вызвано?

— Для горячего водоснабжения жилого дома управляющая компания, принявшая дом на обслуживание, должна своевременно обратиться в ресурсоснабжающую организацию с заявкой на заключение договора и предоставить всю требуемую законодательством документацию. Дом по ул. А. Авзаловой, 15 обслуживает ООО «Управляющая компания «Жилищный фонд». Эта управляющая компания, несмотря на заселение дома 29 июня, обратилась в АО «ТГК-16» только 3 июля с заявкой на заключение договора теплоснабжения, однако не предоставила полный комплект документов. Об этом управляющую компанию мы своевременно проинформировали.

— Жители дома утверждают, что отсутствует подписанное Ростехнадзором заявление на эксплуатацию тепловых энергоустановок. Так ли это?

— Действительно, согласно п. 36 постановления правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, УК «Жилищный фонд» при обращении с заявкой на заключение договора теплоснабжения была обязана предоставить АО «ТГК-16» разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок, выдаваемый органом федерального государственного энергетического надзора. В данном случае это Ростехнадзор. Этот документ, по сути, является подтверждением безопасности использования энергоустановок, находящихся в доме. Без него подача тепловой энергии в дом является неправомерной и жизнеопасной.

— Есть какая-либо договоренность между компанией «Ак Таш», ТГК-16 и Ростехнадзором о вводе дома в эксплуатацию без соответствующего документа?

— Договоренностей таких быть не может, так как это влечет нарушение федерального закона «О теплоснабжении». С подрядными организациями ТГК-16 заключает договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя на период строительства согласно порядку, утвержденному постановлением правительства РФ от 08.08.2012 г. №808. То есть только по предоставлении всего необходимого перечня документации компания заключает договор и согласовывает подачу теплоносителя. На практике строительные организации предъявляют на проверку энергоустановки Ростехнадзору и получают срочные разрешения на их допуск в эксплуатацию. Особых проблем эта процедура, насколько мне известно, не вызывает. Почему УК «Жилищный фонд» не может получить разрешение в установленном порядке, мне неизвестно.

— По словам жильцов, ООО «УК «РСК» является дочерней организацией АО «ТГК-16» и она не смогла выиграть управление домом. Также активисты дома утверждают, что этим обусловлено препятствование работе нынешней УК со стороны ТГК-16. Так ли это?

— ТГК-16 не имеет дочернего или зависимого общества в лице ООО «УК «РСК». На сегодняшний день на обслуживании УК «РСК» находятся 30 домов ЖК «Салават купере». Договоры теплоснабжения с управляющей компанией на указанные дома заключались при предъявлении ими всех требуемых документов. К слову, руководителем УК «Жилищный фонд» и ООО «УК «РСК» на сегодняшний день является одно лицо.

— Какую роль играет АО «ТГК-16» в обслуживании дома?

— ТГК-16 в обслуживании не участвует, она только обеспечивает горячее водоснабжение жилого дома. В соответствии с нормами действующего законодательства в сфере теплоснабжения компания обеспечивает бесперебойную поставку ресурса.

— Какие действия и каким организациям необходимо предпринять, чтобы в доме появилось горячее водоснабжение? Может ли ТГК-16 оказать содействие в решении этого вопроса или повлиять на ситуацию?

— Повлиять на ситуацию АО «ТГК-16» не может — компания неправомочна в вопросах выдачи разрешений на безопасную эксплуатацию энергоустановок. А для согласования подачи тепловой энергии в горячей воде, как было уже сказано ранее, УК «Жилищный фонд» должна получить и предоставить полный комплект документов для заключения договора теплоснабжения.

— Согласно нынешним прогнозам, когда жильцы могут рассчитывать на подключение к горячему водоснабжению?

— УК «Жилищный фонд» 15 июля направила письмо в адрес АО «ТГК-16», в котором говорится о том, что ими сданы документы в Приволжское управление Ростехнадзора для получения разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок и что документы будут предоставлены в кратчайшие сроки.

Дополнение

Управляющая компания «Жилищный фонд» предоставила АО «ТГК-16» разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию энергоустановок. Подача горячей воды в дом начнется 27 июля.