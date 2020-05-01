«Жду новостей о том, что пандемия пошла на спад»

Начальник смены Казанской ТЭЦ-3 рассказал о работе во время коронавирусной пандемии

Из-за распространения опасного вируса на Казанской ТЭЦ-3, входящей в состав ТГК-16, сократили личные контакты между сотрудниками, а для соблюдения дистанции около всех щитов управления нанесена сигнальная разграничительная разметка. На ТЭЦ с повышенным вниманием относятся к самочувствию персонала, после каждой поездки дезинфицируют вахтовый автобус и обедают строго по одному. О том, как изменилась жизнь на Казанской ТЭЦ-3 во время пандемии, «Реальному времени» рассказал начальник смены Максим Тарасов.

«Работа оперативного персонала на станции не изменилась»

— Максим Валерьевич, как начинается ваш рабочий день на станции? Что входит в рабочие обязанности?

— Рабочий день у меня, как и у всего оперативного персонала Казанской ТЭЦ-3, начинается с приемки смены. Рабочие обязанности состоят из оперативного руководства, эксплуатации оборудования электростанции. Я должен следить за тем, чтобы режим работы станции соответствовал заданному графику электрической и тепловой нагрузки. Также отвечаю за надежность электрической и тепловой схем Казанской ТЭЦ-3 и обеспечиваю работу оборудования станции в наиболее экономичном режиме.

— Изменилась ли приемка смен из-за коронавирусной инфекции?

— Нет, для оперативного персонала режим работы на станции не поменялся.

Начальник смены следит за тем, чтобы режим работы станции соответствовал заданному графику электрической и тепловой нагрузки. Фото АО «ТГК-16»

— Как долго длится рабочая смена?

— Наша смена, как и раньше, продолжается 12 часов.

— Какие изменения появились в рабочем графике станции из-за коронавирусной угрозы?

— Сократилось количество социальных контактов между персоналом. На станции ограничили доступ к щитам управления. Для этого около них нанесли сигнальную разграничительную разметку для соблюдения дистанции между работниками.

«Чистой зоной я считаю дом и рабочее место»

— Какие еще профилактические меры приняты на Казанской ТЭЦ-3? Как часто меняете маску, проверяете температуру тела?

— Маску меняем каждые три часа, температуру тела замеряем каждые четыре часа. Показания градусников начальники смен заносят в специальный журнал, который потом передается руководству станции. Признаков ОРВИ у персонала сейчас нет. Нам даны жесткие указания при появлении первых признаков ОРВИ оставаться дома. Кроме того, на случай заражения на станциях выделено отдельное помещение для изолятора.

Специалисты станции, не участвующие в непрерывных технологических процессах, работают удаленно из дома. А все совещания с филиалами и сторонними организациями мы проводим в дистанционном режиме в формате аудио или видео-конференц-связи. Также станцию оборудовали ионизаторами. Они пригодятся и после отмены коронавирусной пандемии, например во время эпидемии гриппа.

В течение дня на ТЭЦ-3 идет трансляция радиосообщений о принимаемых мерах по недопущению заражения коронавирусной инфекцией. Фото АО «ТГК-16»

— Увеличилось ли количество работы на станции из-за пандемии?

— Нет, количество работы не изменилось.

— Какие еще меры предосторожности принимаете из-за угрозы коронавируса?

— Я сократил контакты с людьми. Во время каждого выхода из своей чистой зоны обеззараживаю руки кожным антисептиком, ношу перчатки. Чистой зоной я считаю дом и рабочее место.

Подразделения ТЭЦ-3 посещают столовую по индивидуальному графику

— Как сейчас организовано посещение столовой на станции? Можно ли приносить обед из дома, например?

— Для каждого подразделения станции составлен жесткий график: выделено свое время для посещения столовой. На полу нанесена разграничительная разметка и за столом может обедать только один человек. Приносить обед из дома также можно. В каждом подразделении ТЭЦ-3 для приема пищи выделена отдельная комната. В ней есть все необходимое для комфортного обеда, а также раковина для мытья рук.

— Время для приема еды из-за пандемии увеличилось?

— Нет, столовая работает по прежнему графику. Просто работники на обед стали приходить по распределенному времени, а не одномоментно. Столовая на станции одна, и за смену она обслуживает 44-45 человек. Всего на ТЭЦ-3 работает более 500 человек.

— На чем вы добираетесь до работы?

— Я приезжаю на личном автомобиле. Но в нашей организации предусмотрены вахтовые автобусы. В связи с пандемией после каждого выезда в город они проходят дезинфекцию. Перед тем как сесть за руль, дезинфицирую руки.

— Какие меры профилактики также появились на станции?

— Нас строго проверяют на проходных. Там теперь нельзя задерживаться больше трех человек. Также несколько раз в течение дня идет трансляция радиосообщений о принимаемых мерах по недопущению заражения коронавирусной инфекцией. По громкоговорителю объясняют, что основной источник заражения — это дом, магазины, аптеки. Просят сотрудников ограничить контакты с внешним миром и следить за здоровьем, соблюдением санитарных норм.

«Панических настроений среди близких нет»

— Как часто посещаете магазины? Как проводите время дома?

— В магазины хожу по мере необходимости примерно один раз в неделю. Изолировался я в загородном доме. А там всегда есть чем заняться: работаю в саду, дома играю с любимой дочкой. Мы делаем уроки, всей семьей смотрим фильмы.

Сотрудники ТЭЦ-3 при появлении первых признаков ОРВИ должны оставаться дома. Фото Рината Назметдинова

— Как в целом самоизоляцию переносите? Целый месяц не надоело дома сидеть?

— Надоело, но в загородном доме с этим справиться проще, чем в квартире.

— Как ваши родные воспринимают то, что вы ходите на работу? Не опасаются ли за ваше здоровье?

— Относятся с пониманием. Я объяснил, что в нашей компании в условиях коронавирусной пандемии рабочий процесс организован качественно. Выполняются все мероприятия для предупреждения распространения инфекции. Панических настроений среди близких нет.

— Как вы сами воспринимаете новости о коронавирусе?

— Жду новостей о том, что пандемия пошла на спад. Хочется услышать о скором налаживании обычной жизни.