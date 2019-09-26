Эдуард Галеев: «Уже в следующем году проблема со сжиганием мазута на Нижнекамской ТЭЦ-1 будет закрыта»

Генеральный директор ТГК-16 о временном переходе станции на мазут

Фото: Олег Тихонов

С 27 сентября по 6 октября все нижнекамские теплоэлектроцентрали перейдут на сжигание мазута. Временная мера связана с ремонтными работами на газопроводе «Газпром трансгаз Казань». О том, как будут работать станции в этот период, рассказал генеральный директор энергокомпании ТГК-16 Эдуард Галеев. Подробности — в интервью «Реального времени».

Во избежание аварий

— Эдуард Геннадьевич, завтра нижнекамские ТЭЦ, в том числе и станция ТГК-16, перейдут на сжигание резервного топлива — мазут. Объясните, пожалуйста, с чем это связано?



— Дело в том, что с 27 сентября по 6 октября «Газпром трансгаз Казань» будет проводить диагностику магистрального газопровода к газораспределительной станции-2. Поэтому подача газа к двум нижнекамским ТЭЦ прекратится.

— Получается, мера вынужденная?

— Абсолютно верно. Нужно, чтобы газовики определили состояние газопроводов, смогли выявить проблемные участки, чтобы вовремя их отремонтировать. И в дальнейшем избежать аварий.

— Компания тщательно следит за экологической безопасностью. Какие меры предпринимает ТГК-16 при вынужденном переходе на мазут?

— Мы всегда мониторим состояние атмосферного воздуха в городе. И переход на мазут — не исключение.

Кроме того, в Нижнекамске установлены посты наблюдений за загрязнением воздуха Управления Росгидромета по РТ, Министерства экологии Татарстана. При этом на сайте УГМС (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, — прим. ред.) можно наглядно увидеть ежесуточные данные по загрязнению городского воздуха. Вся информация есть в открытом доступе. При этом также фиксируются и выбросы автотранспорта. Ведь они тоже связаны со сжиганием жидкого и газообразного моторного топлива.

Еще раз повторюсь, персонал станции будет жестко соблюдать все технологические процессы.

На период сжигания мазута будет организовано круглосуточное дежурство на станции высококвалифицированных специалистов группы наладки и испытаний, санитарно-промышленной лаборатории, экологической группы.

Мы будем контролировать состояние атмосферного воздуха и на промышленной площадке электростанции, и на границе санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.

Фото Максима Платонова

«Мы используем продукт с пониженным содержанием серы»

— Что скажете о качестве топлива? Насколько мы понимаем, чем выше качество мазута, тем меньше рисков для экологии?

— Верно. Сейчас мы используем продукт с пониженным содержанием серы и других посторонних примесей. Мы используем продукт только высокого качества. К тому же мы закупили новые пароакустические мазутные форсунки, которые обеспечивают 100-процентную полноту сжигания топлива. Если опустить все сложные термины, благодаря таким форсункам снижаются выбросы сажи и золы.

И еще хотелось бы добавить, что во время сжигания мазута будет поддерживаться оптимальный избыток воздуха по режимной карте. Мы будем четко контролировать температуру подогрева мазута, поддерживать расчетное разряжение в топке и усилим контроль факела мазутных форсунок.

— Станция переходит на мазут полностью или частично останется работать на газе?

— Не полностью. Частично станция останется работать на газе. Нижнекамская ТЭЦ-1 будет получать природный газ от газораспределительной станции-3 в объеме до 50—80 тысяч кубометров в час. Другие предприятия Группы ТАИФ («Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК) также будут получать газ по газопроводу-перемычке от ГРС-3. Это позволит исключить случаи остановки опасных производств и вредные выбросы в атмосферу.

— Имеется ли у станции, кроме мазута, еще какое-то альтернативное топливо?

— Пока нет. Но как раз сейчас мы решаем этот вопрос. Группа «ТАИФ» строит резервный источник газоснабжения для Нижнекамского промышленного узла. Это очень важно. Когда мы введем его в эксплуатацию, ТГК-16 в принципе прекратит использовать мазут во время ремонтных работ газовиков.

В будущем к этому резервному газопроводу планируется подключить также и другие производства. В результате можно будет полностью избежать нарушений работы нефтехимических производств из-за перебоев в подаче газа. Уже сейчас можно говорить, что в 2020 году проблема со сжиганием мазута на Нижнекамской ТЭЦ-1 будет закрыта.

Фото Олега Тихонова

— Что будет с загрузкой оборудования станции в ближайшие 2 недели? Планируется ли грузить его полностью?

— В период ограниченной поставки газа будет снижена загрузка оборудования на ТЭЦ. Чтобы снизить выбросы, были смещены сроки капитальных ремонтов как на Нижнекамской ТЭЦ-1, так и на смежных предприятиях группы ТАИФ.

— Сниженная загрузка означает, что использование мазута будет минимально. А как насчет надежности?

— Сейчас мы выводим часть генерирующего оборудования в ремонт и оставляем в работе только тот минимум оборудования, который обеспечит надежное энергоснабжение Нижнекамска, опасных производств промышленного узла.

— На температуру горячей воды переход как-то повлияет?

— Абсолютно не повлияет. На станции достаточно теплофикационного оборудования, которое ежегодно подвергается ремонтам и испытаниям при подготовке к отопительному сезону. Поэтому температурный график теплосети выдерживается всегда.

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