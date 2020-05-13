«Главное, чтобы войны не было»: энергокомпания «ТГК-16» поздравила тружеников тыла
В этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия впервые прошли для страны в новом — онлайн-формате, а парад и шествие «Бессмертного полка» перенесли на более поздний срок. Ко многим ветеранам в этом году праздник прибыл на дом. Так, энергокомпания «ТГК-16» поздравила с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне ветеранов и тружеников тыла, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1.
«Не забывают нас. Большое спасибо за это!»
В этом году страна отмечает 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной
войне. 9 мая — священная дата для каждой семьи. В этот день вся Россия,
вопреки ограничениям в связи с пандемией коронавируса, широко отметила
праздник. Люди почтили память погибших предков в новом формате — онлайн.
А к ветеранам праздник прибыл на дом.
В этот юбилейный год на энергостанциях татарстанской компании «ТГК-16» подготовили праздничные концерты. Но из-за неблагополучной эпидемической ситуации пришлось перенести торжества на осень. Поэтому представители компании навестили ветеранов-энергетиков дома. Общение прошло с учетом всех мер безопасности: в защитных масках и на социальной дистанции. Тем не менее встречи в семейной обстановке получились теплыми, а ветераны поделились воспоминаниями о войне.
Главные герои праздника накануне Дня Победы получили от ТГК-16 продуктовые корзины, букеты цветов, а также финансовую помощь.
Труженица тыла Зинаида Шарипова до самой пенсии проработала на Казанской ТЭЦ-3. Сначала — в столовой, затем — в должности начальника караула станции.
— Каждый год в честь Дня Победы компания поздравляет подарками. Не забывают нас! В прошлом году мне установили газовую плиту. Большое им спасибо за это, — благодарит Зинаида Шарипова.
— Мы регулярно встречаемся с нашими ветеранами и тружениками тыла. В 2010 году у Казанской ТЭЦ-3 было 35 подшефных ветеранов. К сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. В этом году их осталось всего семеро. Стараемся всячески им помогать, — рассказал специалист по социальной работе Казанской ТЭЦ-3 Рамиль Ариткулов.
«Когда война закончилась, у меня и болезнь на радости прошла»
Зинаида Шарипова родилась в поселке Новочувашский Зеленодольского района. В большой семье, кроме нее было еще трое детей. Когда началась война, маленькой Зине едва исполнилось 9 лет. Отца на фронт забрали сразу: Николай Кириллович Матвеев командовал бронепоездом. С войны он так и не вернулся. Погиб в марте 1944 года.
— Дома надо было помогать, потому что я была самой старшей в семье. Окончила всего пять классов. Дальше учиться не пошла. Помню, как надо было идти в школу, а на ногах лапти… В лаптях-то не походишь в такую погоду, — рассказывает Зинаида Шарипова. — А куда идти? Помню, пойдем за клюквой в болото, потом продадим и что-нибудь купим. Или за гнилой картошкой в овраг спускались. Потом из нее делали лепешки.
Когда Зине исполнилось десять, она начала работать в колхозе. «Меня научили косить. Косить было тяжело. Подросткам за работу давали полпорции, а мне — полную порцию горохового супа за то, что косила. Это я часто вспоминаю и плачу», — со слезами говорит Зинаида Шарипова. В 1945 году девочка попала в больницу с воспалением легких, там она и узнала о долгожданной победе над фашистами.
— Когда сообщили, что война закончилась, все выбежали на улицу, радовались, плакали от счастья. У меня и болезнь на радости прошла, — рассказывает Зинаида Шарипова.
Послевоенные годы были нелегкими, приходилось много работать. Особенно тяжелыми выдались 1947—1948 годы: на них пришлась денежная реформа и отмена карточной системы.
— В 1948 году около села Лебяжье мы ставили столбы. Девчонки и мальчишки жили в одном бараке. Тогда мне было 16 лет. Убираешь снег, а потом начинаешь копать замерзшую землю. Копаешь яму, на плече носишь лом, молоток, клин. Эти столбы предназначались для электричества. За хорошую работу начальник наградил нас шестью килограммами муки и одним килограммом сахара. Когда я привезла домой продукты, мама плакала: «Мне надо кормить детей, а меня дочка кормит», — добавляет Зинаида Шарипова.
«Можно сказать, война нас пощадила»
На одной улице с Зинаидой Шариповой живет еще одна труженица тыла Валентина Волкова. На Казанской ТЭЦ-3 она проработала более 40 лет. На пенсию ушла с должности кладовщицы. Валентина Волкова войну встретила подростком. Ее отец тоже воевал — помогал раненым. К счастью, вернулся домой живым.
— Когда началась война, я была в деревне. Мама работала в школе техничкой. От нее мы и узнали, что на нашу страну напали фашисты, — рассказывает при встрече труженица тыла. — Работали мы много, за работу давали продукты. Держали скотину, поэтому голодать особо не приходилось. Можно сказать, война нас пощадила.
После войны, по приглашению подруги, Валентина Павловна переехала из Удмуртии в Татарстан. Здесь встретила любовь, вышла замуж, растила и воспитывала детей. Несколько лет назад Валентина Павловна похоронила мужа. Сейчас она живет одна, но ее часто навещают дети и внуки.
«Брата сразу забрали на фронт. Больше мы его не видели»
Зоя Максимова войну встретила 12-летний девчонкой. Она была старшей из восьмерых детей в семье.
— О войне я узнала после объявления по радио. Брата сразу забрали на фронт. Больше мы его не видели. Он успел написать только одно письмо. В деревне остались одни женщины, всех мужчин забрали на фронт. В это время я работала в колхозе. Пахала землю на поле. Плуг-то тяжелый, поднять не могу. Сил почти не было. Бывало, мама мне на обед принесет одно яйцо, так и питались, — рассказывает Зоя Алексеевна, утирая слезы с лица.
К концу войны женщина устроилась на работу в Юдино. Здесь и встретила новости о победе: «Нас всех собрали и сказали, что война закончилась. Кто-то плакал тогда, кто-то пустился в пляс от радости».
Всю жизнь Зоя Алексеевна прожила в родной деревне Воронино в Зеленодольском районе. Замуж ехать далеко не пришлось: в соседний дом. Этот счастливый брак длится и по сей день. Недавно Зоя Алексеевна с мужем отметили 70 лет совместной жизни. В их доме всегда слышен веселых смех детей, внуков и правнуков.
Два десятка лет Зоя Максимова посвятила работе на Казанской ТЭЦ-3.
— Сейчас в мирное время живем хорошо. Главное, чтобы войны не было, — убеждена она.
«Так с осколком и умер»
Григорий Потапов родился и вырос в Казани. В семье было семеро детей — пятеро братьев и две сестры. Когда началась война, ему было 16 лет. О страшной беде узнал по радио.
— Помню, в тот же день отцу и сестре принесли повестки на фронт. Отец собрался и ушел… Прошел всю войну, был дважды ранен. Он был пулеметчиком. Воевал еще в Первую мировую войну. Тогда попал в плен в Германии, где ему делали операцию. В Великой Отечественной войне отца ранили уже во второй раз в шею, но он сумел выжить. После войны прожил всего 8 месяцев. У него осколок остался в шее. Главный врач Татарии сказал, что операцию делать нельзя, вены мелкие. Так с осколком и умер, — вспоминает Григорий Яковлеевич.
Другой брат пропал без вести. В годы войны его отправили в Сарапул — там он проходил курс молодого бойца. Оттуда же и ушел на фронт. «Остальные братья и сестры были еще маленькими. Сестра работала на заводе в Васильево, другой брат комбайнером. Фронт надо было кормить», — рассказал труженик тыла.
Григорий Яковлевич на фронт не попал — был несовершеннолетним. В тылу 2 года проработал на тракторе в колхозе на Сухой реке. Уже после войны устроился работать на завод, сначала — токарем, а потом шофером. После перевелся на Казанскую ТЭЦ-3, где и проработал 10 лет до выхода на заслуженный отдых.
«Настоящий праздник был, когда поспевала картошка»
Профсоюзная организация Нижнекамской ТЭЦ-1 курирует десять ветеранов войны и тружеников тыла. Одним из первых сотрудники станции посетили труженика тыла Деймата Исмагилова. Когда началась война, ему было 12 лет. Мальчишкой работал на комбайне, отправляли продовольствие на фронт.
— Комбайн молотил, я сидел наверху и смотрел, как набирается копна. Когда она набиралась, я дергал за аркан… и по всему полю оставались копны, которые потом собирали. Это зерно мы ели. Настоящий праздник был, когда поспевала картошка. Когда ты молод, постоянно хочется кушать — это очень неприятное чувство. Тогда практически ничего не было, — вспоминает Деймат Исмагилов.
В 1943 году семья получила извещение с фронта о смерти отца. После войны близкие Деймата Исмагилова, как и многие в стране, жили скудно. Семь классов он закончил на татарском, а в восьмой перешел в русский класс.
— Я учился в альметьевской школе №1, где директором был бывший фронтовик. В 1947 году я пытался поступить в Высшее военно-морское пограничное училище в Ленинграде. Оказалось, 12 человек на место... Когда приехал из Ленинграда, меня забрали в школу фабрично-заводского обучения. Там отучился 6 месяцев, — рассказывает Деймат Исмагилов.
Труженик тыла участвовал в строительстве Нижнекамской ТЭЦ-1. Сначала работал на монтаже котлов прорабом, а потом — инженером.
«75 лет прошли, как 75 дней»
Валентина Михеева всю жизнь прожила в Нижнекамске. Из ее семьи на фронт ушли дядя и брат. Тогда детям пришлось оставить учебу и начать работать.
— Есть нечего было, в пищу добавляли траву, варили суп из крапивы. Дядю взяли в колхоз, а потом стали требовать единоличный налог. Мы платили двойной налог, остались совершенно голыми: все распродали, — вспоминает трудное время Валентина Михеева.
Отчетливо ей запомнился День Победы. Тогда она ездила с семьей за семенами на Красный ключ. «Выехали из лесу, а навстречу верхом на лошади едет парнишка и кричит: «Война закончилась!». Кто радуется, кто плачет», — рассказывает с улыбкой труженица тыла.
В 1946 году с фронта вернулся раненый брат. Он долгое время пролежал в госпитале. Позднее брат устроил Валентину Михееву на Нижнекамскую ТЭЦ-1, где она проработала 12 лет.
— Я желаю молодому поколению счастья и здоровья, а еще учиться. Везде нужны грамотные. У меня два правнука учатся. Приятно, что не забываете, и каждый год поздравляете нас. 75 лет прошли, как 75 дней, — добавила Валентина Михеева.
Председатель профкома Нижнекамской ТЭЦ-1 Эрвин Сеитосманов рассказал, что совет ветеранов Нижнекамской ТЭЦ-1 постоянно навещает ветеранов-энергетиков. Шефство над ветеранами взяли и молодежные комитеты Нижнекамской ТЭЦ-1.
— До угрозы коронавируса по четвергам ветеранов на автобусе привозили в наш спортивно-оздоровительный комплекс. Они занимались в спортзале, плавали в бассейне, отдыхали в сауне. Организовывали для ветеранов поездки в Болгар и Свияжск, — рассказал об участии ТЭЦ в жизни пенсионеров до пандемии Эрвин Сеитосманов.
Забота о ветеранах войны и тружениках тыла — важная часть социальной политики ТГК-16. Сегодня компания поддерживает 17 ветеранов. Их регулярно навещают, а также оказывают помощь и поддержку.
— Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Вечное спасибо им за жизнь, подаренную нам, нашим детям и грядущим поколениям. Эта категория граждан неприкасаема ни в каких случаях, несмотря ни на какие экономические кризисы. Напротив, сегодня мы должны усилить внимание и заботу к нашим героям, — резюмирует генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.
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