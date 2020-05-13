«Главное, чтобы войны не было»: энергокомпания «ТГК-16» поздравила тружеников тыла

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия впервые прошли для страны в новом — онлайн-формате, а парад и шествие «Бессмертного полка» перенесли на более поздний срок. Ко многим ветеранам в этом году праздник прибыл на дом. Так, энергокомпания «ТГК-16» поздравила с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне ветеранов и тружеников тыла, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1.

«Не забывают нас. Большое спасибо за это!»



В этом году страна отмечает 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной

войне. 9 мая — священная дата для каждой семьи. В этот день вся Россия,

вопреки ограничениям в связи с пандемией коронавируса, широко отметила

праздник. Люди почтили память погибших предков в новом формате — онлайн.

А к ветеранам праздник прибыл на дом.

В этот юбилейный год на энергостанциях татарстанской компании «ТГК-16» подготовили праздничные концерты. Но из-за неблагополучной эпидемической ситуации пришлось перенести торжества на осень. Поэтому представители компании навестили ветеранов-энергетиков дома. Общение прошло с учетом всех мер безопасности: в защитных масках и на социальной дистанции. Тем не менее встречи в семейной обстановке получились теплыми, а ветераны поделились воспоминаниями о войне.

Главные герои праздника накануне Дня Победы получили от ТГК-16 продуктовые корзины, букеты цветов, а также финансовую помощь.



Представители компании навестили ветеранов-энергетиков дома. Фото Рината Назметдинова

Труженица тыла Зинаида Шарипова до самой пенсии проработала на Казанской ТЭЦ-3. Сначала — в столовой, затем — в должности начальника караула станции.

— Каждый год в честь Дня Победы компания поздравляет подарками. Не забывают нас! В прошлом году мне установили газовую плиту. Большое им спасибо за это, — благодарит Зинаида Шарипова.

— Мы регулярно встречаемся с нашими ветеранами и тружениками тыла. В 2010 году у Казанской ТЭЦ-3 было 35 подшефных ветеранов. К сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. В этом году их осталось всего семеро. Стараемся всячески им помогать, — рассказал специалист по социальной работе Казанской ТЭЦ-3 Рамиль Ариткулов.

«Когда война закончилась, у меня и болезнь на радости прошла»

Зинаида Шарипова родилась в поселке Новочувашский Зеленодольского района. В большой семье, кроме нее было еще трое детей. Когда началась война, маленькой Зине едва исполнилось 9 лет. Отца на фронт забрали сразу: Николай Кириллович Матвеев командовал бронепоездом. С войны он так и не вернулся. Погиб в марте 1944 года.

— Дома надо было помогать, потому что я была самой старшей в семье. Окончила всего пять классов. Дальше учиться не пошла. Помню, как надо было идти в школу, а на ногах лапти… В лаптях-то не походишь в такую погоду, — рассказывает Зинаида Шарипова. — А куда идти? Помню, пойдем за клюквой в болото, потом продадим и что-нибудь купим. Или за гнилой картошкой в овраг спускались. Потом из нее делали лепешки.

Труженица тыла Зинаида Шарипова до самой пенсии проработала на Казанской ТЭЦ-3. Фото Рината Назметдинова

Когда Зине исполнилось десять, она начала работать в колхозе. «Меня научили косить. Косить было тяжело. Подросткам за работу давали полпорции, а мне — полную порцию горохового супа за то, что косила. Это я часто вспоминаю и плачу», — со слезами говорит Зинаида Шарипова. В 1945 году девочка попала в больницу с воспалением легких, там она и узнала о долгожданной победе над фашистами.

— Когда сообщили, что война закончилась, все выбежали на улицу, радовались, плакали от счастья. У меня и болезнь на радости прошла, — рассказывает Зинаида Шарипова.

Послевоенные годы были нелегкими, приходилось много работать. Особенно тяжелыми выдались 1947—1948 годы: на них пришлась денежная реформа и отмена карточной системы.

— В 1948 году около села Лебяжье мы ставили столбы. Девчонки и мальчишки жили в одном бараке. Тогда мне было 16 лет. Убираешь снег, а потом начинаешь копать замерзшую землю. Копаешь яму, на плече носишь лом, молоток, клин. Эти столбы предназначались для электричества. За хорошую работу начальник наградил нас шестью килограммами муки и одним килограммом сахара. Когда я привезла домой продукты, мама плакала: «Мне надо кормить детей, а меня дочка кормит», — добавляет Зинаида Шарипова.

«Можно сказать, война нас пощадила»

На одной улице с Зинаидой Шариповой живет еще одна труженица тыла Валентина Волкова. На Казанской ТЭЦ-3 она проработала более 40 лет. На пенсию ушла с должности кладовщицы. Валентина Волкова войну встретила подростком. Ее отец тоже воевал — помогал раненым. К счастью, вернулся домой живым.

— Когда началась война, я была в деревне. Мама работала в школе техничкой. От нее мы и узнали, что на нашу страну напали фашисты, — рассказывает при встрече труженица тыла. — Работали мы много, за работу давали продукты. Держали скотину, поэтому голодать особо не приходилось. Можно сказать, война нас пощадила.

На Казанской ТЭЦ-3 Валентина Волкова проработала более 40 лет. Фото Рината Назметдинова

После войны, по приглашению подруги, Валентина Павловна переехала из Удмуртии в Татарстан. Здесь встретила любовь, вышла замуж, растила и воспитывала детей. Несколько лет назад Валентина Павловна похоронила мужа. Сейчас она живет одна, но ее часто навещают дети и внуки.

«Брата сразу забрали на фронт. Больше мы его не видели»

Зоя Максимова войну встретила 12-летний девчонкой. Она была старшей из восьмерых детей в семье.

— О войне я узнала после объявления по радио. Брата сразу забрали на фронт. Больше мы его не видели. Он успел написать только одно письмо. В деревне остались одни женщины, всех мужчин забрали на фронт. В это время я работала в колхозе. Пахала землю на поле. Плуг-то тяжелый, поднять не могу. Сил почти не было. Бывало, мама мне на обед принесет одно яйцо, так и питались, — рассказывает Зоя Алексеевна, утирая слезы с лица.

Зоя Максимова войну встретила 12-летний девчонкой. Она была старшей из восьмерых детей в семье. Фото Рината Назметдинова

К концу войны женщина устроилась на работу в Юдино. Здесь и встретила новости о победе: «Нас всех собрали и сказали, что война закончилась. Кто-то плакал тогда, кто-то пустился в пляс от радости».

Всю жизнь Зоя Алексеевна прожила в родной деревне Воронино в Зеленодольском районе. Замуж ехать далеко не пришлось: в соседний дом. Этот счастливый брак длится и по сей день. Недавно Зоя Алексеевна с мужем отметили 70 лет совместной жизни. В их доме всегда слышен веселых смех детей, внуков и правнуков.

Два десятка лет Зоя Максимова посвятила работе на Казанской ТЭЦ-3.

— Сейчас в мирное время живем хорошо. Главное, чтобы войны не было, — убеждена она.

«Так с осколком и умер»

Григорий Потапов родился и вырос в Казани. В семье было семеро детей — пятеро братьев и две сестры. Когда началась война, ему было 16 лет. О страшной беде узнал по радио.

— Помню, в тот же день отцу и сестре принесли повестки на фронт. Отец собрался и ушел… Прошел всю войну, был дважды ранен. Он был пулеметчиком. Воевал еще в Первую мировую войну. Тогда попал в плен в Германии, где ему делали операцию. В Великой Отечественной войне отца ранили уже во второй раз в шею, но он сумел выжить. После войны прожил всего 8 месяцев. У него осколок остался в шее. Главный врач Татарии сказал, что операцию делать нельзя, вены мелкие. Так с осколком и умер, — вспоминает Григорий Яковлеевич.

Григорий Потапов рассказал о том, что его отец воевал в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Фото Рината Назметдинова

Другой брат пропал без вести. В годы войны его отправили в Сарапул — там он проходил курс молодого бойца. Оттуда же и ушел на фронт. «Остальные братья и сестры были еще маленькими. Сестра работала на заводе в Васильево, другой брат комбайнером. Фронт надо было кормить», — рассказал труженик тыла.

Григорий Яковлевич на фронт не попал — был несовершеннолетним. В тылу 2 года проработал на тракторе в колхозе на Сухой реке. Уже после войны устроился работать на завод, сначала — токарем, а потом шофером. После перевелся на Казанскую ТЭЦ-3, где и проработал 10 лет до выхода на заслуженный отдых.

«Настоящий праздник был, когда поспевала картошка»

Профсоюзная организация Нижнекамской ТЭЦ-1 курирует десять ветеранов войны и тружеников тыла. Одним из первых сотрудники станции посетили труженика тыла Деймата Исмагилова. Когда началась война, ему было 12 лет. Мальчишкой работал на комбайне, отправляли продовольствие на фронт.

Профсоюзная организация Нижнекамской ТЭЦ-1 курирует десять ветеранов войны и тружеников тыла. Фото Максима Липина

— Комбайн молотил, я сидел наверху и смотрел, как набирается копна. Когда она набиралась, я дергал за аркан… и по всему полю оставались копны, которые потом собирали. Это зерно мы ели. Настоящий праздник был, когда поспевала картошка. Когда ты молод, постоянно хочется кушать — это очень неприятное чувство. Тогда практически ничего не было, — вспоминает Деймат Исмагилов.

В 1943 году семья получила извещение с фронта о смерти отца. После войны близкие Деймата Исмагилова, как и многие в стране, жили скудно. Семь классов он закончил на татарском, а в восьмой перешел в русский класс.

Фото Максима Липина

— Я учился в альметьевской школе №1, где директором был бывший фронтовик. В 1947 году я пытался поступить в Высшее военно-морское пограничное училище в Ленинграде. Оказалось, 12 человек на место... Когда приехал из Ленинграда, меня забрали в школу фабрично-заводского обучения. Там отучился 6 месяцев, — рассказывает Деймат Исмагилов.

Труженик тыла участвовал в строительстве Нижнекамской ТЭЦ-1. Сначала работал на монтаже котлов прорабом, а потом — инженером.

«75 лет прошли, как 75 дней»

Валентина Михеева всю жизнь прожила в Нижнекамске. Из ее семьи на фронт ушли дядя и брат. Тогда детям пришлось оставить учебу и начать работать.

— Есть нечего было, в пищу добавляли траву, варили суп из крапивы. Дядю взяли в колхоз, а потом стали требовать единоличный налог. Мы платили двойной налог, остались совершенно голыми: все распродали, — вспоминает трудное время Валентина Михеева.

Отчетливо ей запомнился День Победы. Тогда она ездила с семьей за семенами на Красный ключ. «Выехали из лесу, а навстречу верхом на лошади едет парнишка и кричит: «Война закончилась!». Кто радуется, кто плачет», — рассказывает с улыбкой труженица тыла.

Фото Максима Липина

В 1946 году с фронта вернулся раненый брат. Он долгое время пролежал в госпитале. Позднее брат устроил Валентину Михееву на Нижнекамскую ТЭЦ-1, где она проработала 12 лет.

— Я желаю молодому поколению счастья и здоровья, а еще учиться. Везде нужны грамотные. У меня два правнука учатся. Приятно, что не забываете, и каждый год поздравляете нас. 75 лет прошли, как 75 дней, — добавила Валентина Михеева.

Председатель профкома Нижнекамской ТЭЦ-1 Эрвин Сеитосманов рассказал, что совет ветеранов Нижнекамской ТЭЦ-1 постоянно навещает ветеранов-энергетиков. Шефство над ветеранами взяли и молодежные комитеты Нижнекамской ТЭЦ-1.

— До угрозы коронавируса по четвергам ветеранов на автобусе привозили в наш спортивно-оздоровительный комплекс. Они занимались в спортзале, плавали в бассейне, отдыхали в сауне. Организовывали для ветеранов поездки в Болгар и Свияжск, — рассказал об участии ТЭЦ в жизни пенсионеров до пандемии Эрвин Сеитосманов.

Забота о ветеранах войны и тружениках тыла — важная часть социальной политики ТГК-16. Сегодня компания поддерживает 17 ветеранов. Их регулярно навещают, а также оказывают помощь и поддержку.

— Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Вечное спасибо им за жизнь, подаренную нам, нашим детям и грядущим поколениям. Эта категория граждан неприкасаема ни в каких случаях, несмотря ни на какие экономические кризисы. Напротив, сегодня мы должны усилить внимание и заботу к нашим героям, — резюмирует генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

