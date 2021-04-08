Экономические и производственные итоги ТГК-16: обеспечение надежности энергопроизводства

Энергокомпания опубликовала бухгалтерскую отчетность за 12 месяцев 2020 года

Фото: Максим Платонов

В прошлом году на развитие энергорынка России, как и многих других промышленных отраслей, в наибольшей степени повлияла пандемия COVID-19. Если в первую половину года из-за действия ограничений энергопотребление сократилось, то в декабре начался незначительный, но все-таки рост. В такой ситуации компании ТЭК продолжали реализацию долгосрочных инвестпрограмм и обеспечивали бесперебойное электроснабжение потребителей. Одно из ведущих энергопредприятий Татарстана — АО «ТГК-16» приложило максимум усилий, чтобы нивелировать воздействие негативных факторов. «Реальное время» проанализировало финансовые показатели компании.

В условиях падения энергопотребления

ТГК-16 обнародовала бухгалтерскую отчетность за 12 месяцев 2020 года. В условиях пандемии и последовавшего за ней спада производства у потребителей выручка предприятия за прошлый год составила 28,8 млрд рублей, что на 8,9% меньше, чем выручка за 2019 год. Тогда выручка достигала 31,6 млрд рублей.

Чистая прибыль ТГК-16 за 12 месяцев 2020 года зафиксирована на уровне 1,97 млрд рублей. В 2019 году компания принесла чистую прибыль в размере 2,87 млрд рублей. В 2020 году налог на прибыль составил 479 млн рублей, годом ранее показатель достигал 712 млн рублей.

В прошлом году в государственный бюджет компания направила налоговых платежей в размере 2,2 млрд рублей, для сравнения: в 2019 году ТГК-16 заплатила налогов на 2,4 млрд рублей.

В прошлом году в государственный бюджет компания направила налоговых платежей в размере 2,2 млрд рублей. Фото: АО «ТГК-16»

Между тем из-за ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19, в России наблюдалось самое глубокое снижение потребления электроэнергии за последнее десятилетие, за этот период падение спроса наблюдалось лишь дважды — в 2013 и 2015 годах. В 2020 году спрос по стране упал на 2,3% и приблизился к уровню четырехлетней давности.

Пандемия отразилась и на работе потребителей ТГК-16. В результате снижения производства нижнекамскими промышленными предприятиями отпуск тепла от филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» сократился на 13,2% по сравнению с 2019 годом. Как следствие, снизилась выработка электроэнергии станции на 12,9%. В филиале АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» снижение отпуска тепла и выработки электроэнергии составило 1,3% и 8% соответственно.

В целом в России по итогам 2020 года выработка электроэнергии сократилась на 3% и составила 1 трлн 63,5 млрд кВт·ч, хотя из-за низких температур потребление электроэнергии в декабре увеличилось на 2,4%. Потребление электроэнергии в 2020 году уменьшилось на 2,3% — до 1 трлн 50 млрд кВт·ч.

Работа станций в условиях коронавирусной пандемии

2020 год стал для ТГК-16 знаковым. Компания отметила 10 лет со дня образования. Сегодня ТГК-16 является одним из ведущих предприятий отрасли: среди действующих в Республике Татарстан поставщиков оптового рынка электрической энергии и мощности компания занимает второе место по электрической и тепловой мощности установленного генерирующего оборудования. Доля установленной электрической мощности электростанций ТГК-16 в Единой энергетической системе составляет 0,68% (1,67 ГВт), в части выработки электроэнергии — 0,79% (8,3 млрд кВт·ч). В 2020 году правительство России включило ТГК-16 в перечень системообразующих организаций ТЭК РФ.

Во время спада мировой и российской экономической активности в результате мер, которые принимались по борьбе с пандемией, ТГК-16 продолжала свою деятельность в непрерывном режиме и соблюдала все противоэпидемические мероприятия. На станциях Казани и Нижнекамска были приняты необходимые меры, препятствующие распространению инфекции, созданы условия работы для оперативного и управленческого персонала.

Высокий уровень готовности объектов, эффективность работы ТЭЦ высоко оценил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он поблагодарил энергетиков АО «ТГК-16» за стабильную работу в условиях коронавирусной пандемии.

Обеспечение готовности для надежного энергоснабжения

В 2020 году, несмотря на сложные экономические условия, ТГК-16 продолжила модернизацию оборудования на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Затраты по плану капитальных вложений за 12 месяцев 2020 года составили более 800 млн рублей.

Впрочем, непростая ситуация, вызванная ограничительными мерами, не помешала ТГК-16 выполнить в полном объеме ремонтную и инвестиционную программы. Это позволило вовремя подготовить станции к осенне-зимнему периоду 2020—2021 годов.

В апреле прошлого года на Казанской ТЭЦ-3 в рамках сервисных договоров для выполнения плановых инспекций газовой турбины и дожимных компрессоров нужно было обеспечить приезд зарубежных специалистов компаний General Electric и Atlas Copco. Их посещение электростанции осложнялось из-за закрытия границ. Однако федеральные и региональные органы власти помогли решить вопросы с приездом иностранных коллег. «Благодаря их поддержке и принятию необходимых нормативно-правовых актов мы сумели провести все запланированные мероприятия в срок», — рассказал о сложностях генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

«Благодаря их поддержке и принятию необходимых нормативно-правовых актов мы сумели провести все запланированные мероприятия в срок», — рассказал о сложностях генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. Фото: АО «ТГК-16»

На электростанциях ТГК-16 были проведены капитальные ремонты трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1320 тонн в час, трех паровых турбин общей мощностью 104 МВт, средний ремонт газотурбинной установки 9НА.01.

В рамках комплексного решения технологических и экологических задач совместно с АО «ТАИФ-НК» была завершена реконструкция схемы подачи топливного газа (сингаза) от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1). По итогам проведенных работ повысилась эффективность использования нефтегазового сырья, значительно снизился сброс горючих газов на факельные установки.

На электростанциях ТГК-16 были проведены капитальные ремонты трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1320 тонн в час. Фото: Максим Платонов

Планомерная работа ТГК-16 по модернизации и повышению эффективности мощностей демонстрирует положительные итоги. В 2020 году Казанская ТЭЦ-3 обновила рекорд по показателю удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии. Он составил 210,8 г/кВт·ч, в то время как среднегодовой показатель по стране находится на уровне 306,2 г/кВт·ч. За активное участие в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности республики станцию наградили дипломом в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития» на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Участие в программе модернизации тепловых электростанций

В 2020 году ТГК-16 для обновления генерирующих мощностей подала заявку на участие в отборе проектов модернизации тепловых электростанций с началом поставки мощности в 2026 году (КОММод-2026). Всего для участия в программе было подано 54 заявки, отбор прошли 15 заявок шести энергетических компаний. Татарстан был представлен единственным проектом — модернизацией турбины филиала АО «ТГК-16» — Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). АО «ТГК-16» получило право модернизации 100 МВт мощности с заменой турбины и ее вспомогательного оборудования, замкнув в первой ценовой зоне перечень отобранных проектов. Проект станет для компании пятым по счету в рамках программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций.

Ранее, в феврале 2020 года, были утверждены четыре заявки энергокомпании на 2025 год. Результатом модернизации паровых турбин Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3 суммарной мощностью 417 МВт станет повышение эффективности и надежности тепло- и электроснабжения потребителей.

Главный актив компании

Среднегодовая численность работников ТГК-16 за 2020 год составила 1350 человек. Это сильная, сплоченная и профессиональная команда, проверенная делами и временем. Достижения коллектива позволили в 2020 году сохранить стабильность и заложить основу для дальнейшего успешного развития.

Деятельность компании в области управления персоналом носит системный характер и направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, обеспечение социальной стабильности работников, непрерывное профессиональное развитие персонала, поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.

Среднегодовая численность работников ТГК-16 за 2020 год составила 1350 человек. Фото: Ринат Назметдинов

Профессиональные достижения работников предприятия были отмечены в рамках Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019». Также ТГК-16 вошла в число лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

Компания поддерживает молодые кадры. Проекты молодых специалистов энергокомпании каждый год выдвигают на республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». В 2020 году призерами конкурса стали два сотрудника энергокомпании.

Несмотря на все ограничительные меры, компания продолжила заботиться о ветеранах. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ТГК-16 поздравили с праздником ветеранов и тружеников тыла, работавших на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Социальная ответственность

Корпоративная социальная ответственность является важнейшим принципом работы ТГК-16. Взаимодействие с работниками основано на принципах социального партнерства, которые закреплены в коллективных договорах.

Коллективный договор содержит взаимные обязательства работодателя и профсоюзного комитета, представляющего интересы целевых групп компании — работников и пенсионеров. В коллективных договорах отражены задачи по эффективному управлению производством, организации безопасного труда, а также предусмотрены компенсации и выплаты социального характера неработающим пенсионерам, изложенные в Отраслевом (региональном) тарифном соглашении.

В АО «ТГК-16» осуществляются мероприятия по добровольному медицинскому страхованию работников, поскольку это направление как часть социальной политики компании помогает привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов, а его отсутствие в компенсационном пакете снижает конкурентоспособность работодателя на рынке труда. Добровольное медицинское страхование АО «ТГК-16» — это качественное медицинское обслуживание в ведущих клиниках, обеспечивающих всем застрахованным работникам компании своевременную и качественную медицинскую помощь.

Коллективный договор содержит взаимные обязательства работодателя и профсоюзного комитета. Фото: Ринат Назметдинов

В целом система мер, социальных льгот и гарантий, реализуемых в рамках социальной политики АО «ТГК-16», постоянно развивается и совершенствуется исходя из экономической целесообразности и социальной ответственности компании.

Несмотря на то, что 2020 год в экономическом плане оказался непростым, ТГК-16 направила на благотворительную помощь 9,4 млн рублей. Компания смогла надежно отработать весь прошлый год без серьезных аварий, пожаров и чрезвычайных происшествий, сохранить коллектив и заложить основу для дальнейшего развития.

Партнерский материал