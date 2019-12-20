Программу работающей молодежи Татарстана планируют представить на федеральном уровне

Фото: Ринат Назметдинов

Деревня Универсиады на три дня стала местом встречи работающей молодежи Татарстана. На конгресс из разных уголков республики прибыло около 250 работников промышленных предприятий. В день открытия мероприятия денежными призами и благодарственными письмами министерства промышленности и торговли РТ отметили победителей конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». Награду вручили 54 работникам промышленного сектора, среди них две сотрудницы Казанской ТЭЦ-3, филиала АО «ТГК-16» — Ляйсан Гаффарова и Юлия Гришина. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Статус работающей молодежи в законе

В пленарном заседании Конгресса работающей молодежи Татарстана приняли участие наиболее активные и талантливые представители промышленного сектора республики. К ним, а также к заместителю премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой, и первому заместителю министра по делам молодежи РТ Тимуру Сулейманову с приветственным словом обратилась депутат Государственной думы РФ седьмого созыва Альфия Когогина.

С приветственным словом к участникам конгресса обратилась депутат Государственной думы РФ седьмого созыва Альфия Когогина

— Не нефть и газ являются движущей силой, а человеческий капитал. Компетенции людей являются конкурентным преимуществом в любой стране. Сегодня здесь собрались креативные смелые девушки и юноши, люди, устремленные в будущее. Мне приятно осознавать, что в моем любимом Татарстане проходит Конгресс рабочей молодежи, и что именно здесь была утверждена первая среди российских регионов республиканская программа поддержки развития работающей молодежи. Если в этом году мы получим положительный опыт, то сможем представить эту инициативу на уровне Российской Федерации. Татарстану не привыкать быть лидером и новатором законодательных мод. От нового поколения инженеров, конструкторов, организаторов производства зависит будущее, — сказала Альфия Когогина.

Деревня Универсиады на три дня стала местом встречи работающей молодежи Татарстана

В ходе пленарного заседания представители промышленных предприятий Татарстана поинтересовались, как в государственной подпрограмме «Работающая молодежь Республики Татарстан на 2019 — 2022 гг.» будет закреплен статус молодого специалиста. Тимур Сулейманов отметил, что на федеральном уровне государственный совет по вопросам молодежной политики обсуждает два варианта законопроекта.

— Один из документов предусматривает определение категорий молодежи и закладывает механизм их поддержки. Второй законопроект носит рамочный характер, но в нем прописана категория работающей молодежи. Что говорит о приоритете и внимании на федеральном уровне к этой категории граждан. В республике создана отдельная рабочая группа, которая обсуждает, каким должен быть законопроект. Мы считаем, что его принятие позволит системно и качественно реализовывать программы, которые ведутся в РТ, а также привлечь организационную и финансовую поддержку со стороны федерального центра, — заявил Тимур Сулейманов.

Возраст работающей молодежи и мастер-класс от Лейлы Фазлеевой

Участники конгресса предложили повысить возраст молодых специалистов. Сейчас к ним относятся работники до 30 лет. Первый заместитель министра по делам молодежи РТ отметил, что этот вопрос обсуждается. К тому же ведомство старается не ограничивать участие рабочей молодежи по возрастному признаку в социальных и жилищных госпрограммах. Тимур Сулейманов в минмолодежи предложил создать рабочую группу, чтобы определить типы госпрограмм, для которых этот вопрос наиболее актуален.

Участники конгресса предложили повысить возраст молодых специалистов

Также рабочую молодежь из ПАО «КАМАЗ» интересовал вопрос привлечения специалистов в моногорода, а работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» — создание программ по развитию коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. Лейла Фазлеева с энтузиазмом ответила на вопрос представителя НКНХ. По ее словам, программа детских садов и школ содержат развитие коммуникативных навыков. По инициативе заместителя премьер-министра в рамках летней оздоровительной программы республики Татарстан в этом году в лагерях даже были созданы коммуникативные смены. Чтобы усилить развитие навыков общения, Лейла Фазлеева провести после нового года для всех желающих мастер-класс по коммуникациям.

— Мы не страдаем от нехватки коммуникации, мы страдаем от ее избытка. Мы не знаем, как отличить манипуляцию, коммуникацию, давление, не владеем ораторским искусством. Обещаю провести всем желающим мастер-класс на эту тему, — сказала Лейла Фазлеева.

Участие в конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан»

В конце пленарного заседания денежными призами и благодарственными письмами министерства промышленности и торговли РТ были отмечены победители конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан». Награду вручили 54 работникам промышленного сектора, среди них две сотрудницы Казанской ТЭЦ-3, филиала АО «ТГК-16» — Ляйсан Гаффарова и Юлия Гришина.

Ляйсан Гаффарова устроилась на ТЭЦ-3 аппаратчиком третьего разряда через год после окончания КГЭУ

Обе девушки работают аппаратчиками на электростанции в цехе химической водоочистки. Ляйсан Гаффарова устроилась на ТЭЦ-3 аппаратчиком третьего разряда через год после окончания КГЭУ. Она призналась, что выбрала энергетику как наиболее перспективное направление для развития молодых специалистов. Юлия Гришина окончила кафедру нефтепереработки и газа в КХТИ, однако жизнь связала с энергетикой и совершенно об этом не жалеет. По ее словам, энергетика интересна нетривиальными задачами.

В этом году проект, с которым Ляйсан Гаффарова и Юлия Гришина победили в конкурсе «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан», позволил сократить негативное воздействие электростанции на окружающую среду, а также улучшить условия труда в цехе химической водоочистки. Они предложили разделить стоки, что привело к повышению экологической безопасности на станции.

Конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» проходит с 2010 года. Одно из условий участия — возраст работников не должен превышать 30 лет.

«За три года обучения, с 9 по 11 класс, мы прошли программу первого курса»

После получения диплома Ляйсан Гаффарова рассказала «Реальному времени» о том, как пришла в профессию и дала совет школьникам, планирующим работать в сфере энергетики.

— Почему вы решили связать свою жизнь с работой в сфере энергетики?

— Энергетика — это перспективная и развивающаяся отрасль. Именно поэтому профессия энергетика всегда была и будет востребована. Моя мама почти 34 года работает на Казанской ТЭЦ-3. И это подвигло меня на выбор профессии.

— Что в ее примере вас привлекло?

— Мне нравилось, что в семье все было стабильно, жили в достатке. С энергетикой также связан мамин родной брат, он также работает на станции.

— У вас не было желания попробовать себя в другой профессии?

— Нет, еще в 9 классе я поступила в малый энергетический колледж при КГЭУ. Утром ходила в школу, а с 14.00 до 16.00 — на пары. За три года обучения, с 9 по 11 класс, мы прошли программу первого курса. После окончания колледжа и сдачи ЕГЭ на льготных условиях смогла поступить на второй курс КГЭУ.

— Тяжело было учиться в двух учебных заведениях сразу?

— Нет, учеба давалась легко и мне было интересно.

«Было нелегко влиться в сменный график»

— Как после окончания учебы в вузе определились с местом работы?

— Я подала заявку на вакансию на Казанской ТЭЦ-3 в химический цех. И когда появилось вакантное место, то меня пригласили на работу.

— Помогала ли мама в работе?

— Первое время объясняла технический процесс, поскольку я закончила электроэнергетический факультет, а на ТЭЦ работала в сфере теплоэнергетики и для меня все было новым. Электроэнергетическое направление все-таки больше подходит для мужчин, поскольку требуется физическая сила, поэтому я подумала, что мне будет лучше в химическом цехе.

— Какие сложности возникали в первые месяцы работы на ТЭЦ-3?

— Было нелегко влиться в сменный график. Я работала в утреннюю смену — с 7.00 до 19.00 и в ночную с 19.00 до 7. 00. Ночью работать было тяжело, но быстро к этому привыкла. Сейчас меня перевели на дневной режим работы: с 7.30 до 16.30.

— Действует ли на электростанции система наставничества?

— При поступлении на станцию за новым сотрудником закрепляют наставника, который в течение месяца обучает тонкостям профессии. Без такой поддержки молодой специалист не сможет работать. Они объясняют и практику, и теорию.

«Я и дальше планирую расти по карьерной лестнице»

— Какое дополнительное обучение вы проходили после работы на ТЭЦ-3?

— В течение трех месяцев я прошла курс повышения квалификации аппаратчиков. На нем вводят в специальность, рассказывают о химической стороне процесса.

— Какой рост карьеры ожидает специалиста вашего звена на ТЭЦ в течение 5-10 лет?

— Сейчас я аппаратчик третьего разряда, возможно повышение до аппаратчика четвертого разряда, либо перевод на инженерно-техническую должность. Чтобы стать инженером у работника должно быть высшее образование и опыт работы не менее трех лет. Я и дальше планирую расти по карьерной лестнице. Текучка кадров у нас не большая, работники держатся за свои места. Коллектив на 80% женский, поэтому меняется в основном только когда кто-то уходит в декретный отпуск. Издавна принято считать, что работа в химическом цехе женская. Наверно это связано с тем, что нам надо делать точные анализы, быть аккуратными, внимательными.

— Какими навыками необходимо обладать, чтобы освоить вашу специальность?

— Как и в любой специальности надо быть ответственным и целеустремленным.

— Какой совет вы бы дали школьникам, мечтающим о работе на ТЭЦ?

— Найти возможность побывать на станции, потому что после этого их представления о работе могут поменяться.

— Как на ТЭЦ организована работа с рационализаторами и изобретателями?

— Руководству нашего цеха поступает около 15 рацпредложений в месяц. Оно рассматривает их на возможность внедрения. Далее они подаются в планово-технический отдел, где на более высоком уровне определяется, будет ли получен экономический или экологический эффект.

— Сколько рацпредложений вы внесли за время работы?

— За прошлый год в тандеме с коллегами внесли четыре рацпредложения.