Дети энергетиков приняли участие в конкурсе художественного творчества

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Завершен корпоративный конкурс художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ. Тема конкурса — «ТАИФ — территория технологического развития», он приурочен к объявленному в 2024-м Году научно-технологического развития в Республике Татарстан.

Активное участие в нем принимали дети энергетиков, сотрудников «ТГК-16». От энергопредприятия на конкурс поступило 94 работы.

Ребята творчески подошли к участию — рисовали картины акварелью, гуашью и маслом, лепили поделки из пластилина и глины, вышивали крестиком и бисером. Призерами конкурса стали четыре участника от энергокомпании:

1-е место — Сергей Трутнев (номинация «Рисунок», возрастная группа: от 3 до 7 лет);

2-е место — Замира Зарипова (номинация «Декоративно-прикладное искусство», возрастная группа: от 3 до 7 лет);

2-е место — Михаил Ареев (номинация «Рисунок», возрастная группа: от 8 до 12 лет);

2-е место — Давид Рачковский (номинация «Рисунок», возрастная группа: от 8 до 12 лет).

Замира Зарипова участвовала в конкурсе впервые. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Моей дочке очень понравилось делать поделку для конкурса. Это ее первый такой опыт. Она из пластилина слепила работников теплоэлектростанции. Конечно, я ей подсказывала, направляла. Хочется сказать огромное спасибо за организацию такого конкурса. За возможность деткам раскрыть свои способности. Мне кажется, что такие конкурсы не только развивают талант у ребенка, но и сплачивают семьи, — поделилась впечатлениями мама Замиры Лиана Зарипова, ведущий экономист по труду — руководитель группы по труду отдела управления персоналом предприятия.

Не остались без наград и другие участники. Каждый ребенок получил подарок от организаторов конкурса.