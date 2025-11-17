Станции ТГК-16 получили паспорта готовности к зиме

ТЭЦ-предприятия доказали готовность к отопительному сезону

Фото: Максим Платонов

Станции АО «ТГК-16» — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1 — получили паспорта готовности к прохождению отопительного сезона 2025—2026 годов.

— Получение паспорта не просто формальная процедура. Это значит, что мы готовы обеспечить тепло— и электроснабжение наших потребителей в течение всего осенне-зимнего периода. Обе станции готовы к прохождению. Все оборудование, которое необходимо было отремонтировать, отремонтировано. Персонал укомплектован, подготовлен, обучен. Люди готовы выполнять свой функционал в круглосуточном режиме, как и положено. Есть аварийные запасы топлива, запасных частей. То есть мы можем гарантировать, что зимой люди без тепла не останутся, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

В рамках подготовки станций энергокомпании — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — к осенне-зимнему периоду 2025—2026 годов было выполнено 51 мероприятие, в том числе проведен капитальный ремонт трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1 260 тонн в час, одного котла утилизатора производительностью 401/121 тонн в час, двух паровых турбин общей мощностью 155 МВт, газовой турбины мощностью 405,6 МВт.

Запасы резервного топлива на ТЭЦ ТГК-16 сформированы и поддерживаются не ниже утвержденных Министерством энергетики РФ нормативов.

Наличие паспортов говорит о полной готовности предприятий к прохождению отопительного периода, что также подтверждается индексом, формируемым Минэнерго РФ на основании мониторинга показателей готовности, который проводится непрерывно в течение года.

Радифа Мингалева