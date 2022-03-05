Женщины в промышленности: стереотип vs реальность

В преддверии 8 Марта «Реальное время» знакомит с хрупкими представительницами сложных профессий

Фото: Максим Платонов

Есть индустрии, которые традиционно считаются мужскими. Энергетика — одна из них. Однако стоит только заглянуть на любую ТЭЦ или ГРЭС, становится понятно, что это стереотип. Представительниц прекрасной половины в энергетике много. Они на своем примере показывают, что неженских профессий не бывает. На любой работе можно достичь успеха независимо от пола. Заместитель начальника химического цеха Казанской ТЭЦ-3 Эмма Демедюк — яркий тому пример. Что побудило хрупкую девушку прийти в энергетику, какие качества помогают расти и развиваться в профессии, — в материале «Реального времени».

«Были моменты, когда я думала, что это все не мое»

— Эмма, расскажите, как вы пришли в энергетику, чем был обусловлен такой выбор?

— Погружение в энергетику началось еще в детстве. При школе был колледж на базе энергетического института. Я там училась. Это давало возможность поступить нулевым потоком в Энергетический институт, чем и воспользовалась. Поступила и успешно его окончила в 2006 году.

— А как попали на Казанскую ТЭЦ-3?

— После окончания вуза какое-то время работала не по специальности. Но в определенный момент случился перелом. Я осознала, для чего училась в институте, зачем мне это было нужно, решила попробовать себя в своей специальности и устроилась на Казанскую ТЭЦ-3.

— Помните первый рабочий день? Каким он был, что чувствовали?

— Было страшно. Новое место работы, другая сфера, тем более такой масштабный объект. Я ощущала высокую степень ответственности.

— Что помогло справиться со страхом?

— Вера в себя, в свои знания. Были, конечно, и моменты, когда я думала, что это все не мое, но в определенный период сказала себе, что смогу, и у меня получилось.

— Вы же не сразу пришли на должность заместителя начальника, какой путь вы прошли на станции?

— Конечно, не сразу. Начинала я с позиции аппаратчика химводоочистки третьего разряда, потом стала лаборантом четвертого разряда химической лаборатории. Дальше работала инженером второй категории в этой же лаборатории, а потом возглавила ее. Последние два года занимаю должность заместителя начальника химического цеха.

Зачем на ТЭЦ очищают воду?

— Расскажите о своих функциональных обязанностях: чем вы занимаетесь на сегодняшний день?

— Функциональных задач масса, но основное — контролирую соблюдение технологических процессов водоподготовительного режима, дисциплину, слежу за выполнением и соблюдением требований норм и правил персоналом химцеха.

— Получается, основная функция химического цеха на ТЭЦ — водоподготовка. Для чего это надо?

— Давайте разберем на обывательском примере. Мы каждый день пьем чай, кипятим воду. От обычной водопроводной воды чайник через какое-то время покроется накипью. То же самое произойдет и с нашим основным оборудованием. Если без дополнительной очистки направить воду в основное оборудование, в скором времени оно выйдет из строя. Следовательно, понадобятся дополнительные затраты на ремонт. А это большие суммы.

Можно провести еще одну яркую параллель: подготовка воды сравнима со сменой масла в автомобиле. Чем качественнее масло в системе смазки и регулирования двигателя, тем исправнее и долговечнее будет автомобиль. Здесь то же самое: чем лучше и слаженнее мы отработаем и подготовим воду, тем оптимальнее будет водно-химический режим. Отложения на теплопередающих поверхностях теплоэнергетического оборудования будут исключены.

— А пить эту обработанную воду можно?

— Нельзя. В ней, конечно, минимальное количество примесей, но она пустая. И положительного для организма эффекта не даст.

— Насколько продлевается срок службы оборудования благодаря такой обработке?

— В разы. Есть определенные эксплуатационные нормы. Если их строго придерживаться, можно увеличить межпромывочный период основного оборудования. Таким образом, снижаются эксплуатационные затраты.

«Здесь же не детский сад, это предприятие стратегического назначения»

— Коллектив химического цеха преимущественно женский. С чем это связано? Здесь легче работать, чем в других цехах?

— Да, здесь работает преимущественно женский коллектив. Но то, что работа легче, — скорее стереотип. Например, у аппаратчиков задачи сложные: чтобы ежедневно крутить арматуру, необходима физическая подготовка. Когда я работала в должности аппаратчика, мне также было тяжело. Приходилось вызывать слесарей-мужчин, просить у них помощи.

— Да, эти огромные фильтры никак не стыкуются с образом хрупких женщин…

— Когда человек приходит на эту должность, мы сразу даем понять, что физический труд — это тяжело, есть определенная ответственность. Если человек эмоционально готов, понимает всю технологию процесса, думаю, справиться можно. Здесь же не детский сад, это предприятие стратегического назначения.

— Начало работы в руководящей должности: было сложно? Какие барьеры пришлось преодолевать?

— Первая моя руководящая должность — начальник химической лаборатории химического цеха. Да, были определенные нюансы, но я старалась все это перебороть. Мне очень помогла мой наставник, Ираида Владимировна Миронова, которая вселяла определенную веру в себя и давала очень дельные советы, которым я следую по сей день.

— Какие это советы?

— Не изменять своим принципам, действовать согласно всем нормам и правилам эксплуатации оборудования, вовремя и в кратчайшие сроки отслеживать, мониторить и устранять те замечания, которые выявляются.

— Как коллеги отреагировали на ваше назначение на новую должность?

— Восприняли позитивно. У меня не было абстрагирования, я так же общалась с людьми, но дала понять, что сейчас наши отношения переходят в ранг руководитель — подчиненный. Они все поняли.

— Вам приходится принимать решения, брать ответственность на себя. Легко ли всегда быть сильной и уверенной?

— Уверенность исходит от знаний. Если знаешь все процессы и понимаешь суть технологических процессов, то и принимать эти решения гораздо легче.

— Как вы считаете, кому проще руководить — мужчинам или женщинам?

— Думаю, мужчине-руководителю отдаваться работе полностью проще. У женщин есть определенные границы. Вечером нам нужно переделать массу домашних дел, а в течение дня держать в голове много вопросов, связанных с детьми, бытом.

«Думаю, мужчине-руководителю отдаваться работе полностью проще». Фото: Максим Платонов

«Только знания и саморазвитие дают нам уверенность в завтрашнем дне»

— А что поддерживает вас в работе, защищает от выгорания?

— Моя семья. Как только пересекаю порог дома, ко мне подбегают дети, и я на автомате переключаюсь с рабочих вопросов на них, на семейные заботы.

— А сложно совмещать различные роли: руководителя, мамы, жены?

— Здесь нужно уметь определять границы. На работе делать свою работу, а приходя домой, отпускать все и переключаться.

— Как трансформировалось ваше отношение к выбранной профессии за годы работы на станции? Что бы сейчас сказали той себе, которая делает только первые шаги в энергетике?

— Трансформировалась зона ответственности, понимание всех процессов. В самом начале многого не знала, многого боялась. Сейчас не боюсь. Знаю, что и как, каким путем идти, как сделать правильно. И себе прошлой сказала бы: «Ничего не бойся, все в наших руках. Если есть понимание и ответственность, все всегда получится».

— Ваш совет женщинам, которые хотят добиться успеха в неженском деле?

— Ничего не бойтесь! Идите вперед с полным пониманием и отдачей. Только знания и саморазвитие дают нам уверенность в завтрашнем дне.

Радифа Мингалева