Женщины в промышленности: стереотип vs реальность
В преддверии 8 Марта «Реальное время» знакомит с хрупкими представительницами сложных профессий
Есть индустрии, которые традиционно считаются мужскими. Энергетика — одна из них. Однако стоит только заглянуть на любую ТЭЦ или ГРЭС, становится понятно, что это стереотип. Представительниц прекрасной половины в энергетике много. Они на своем примере показывают, что неженских профессий не бывает. На любой работе можно достичь успеха независимо от пола. Заместитель начальника химического цеха Казанской ТЭЦ-3 Эмма Демедюк — яркий тому пример. Что побудило хрупкую девушку прийти в энергетику, какие качества помогают расти и развиваться в профессии, — в материале «Реального времени».
«Были моменты, когда я думала, что это все не мое»
— Эмма, расскажите, как вы пришли в энергетику, чем был обусловлен такой выбор?
— Погружение в энергетику началось еще в детстве. При школе был колледж на базе энергетического института. Я там училась. Это давало возможность поступить нулевым потоком в Энергетический институт, чем и воспользовалась. Поступила и успешно его окончила в 2006 году.
— А как попали на Казанскую ТЭЦ-3?
— После окончания вуза какое-то время работала не по специальности. Но в определенный момент случился перелом. Я осознала, для чего училась в институте, зачем мне это было нужно, решила попробовать себя в своей специальности и устроилась на Казанскую ТЭЦ-3.
— Помните первый рабочий день? Каким он был, что чувствовали?
— Было страшно. Новое место работы, другая сфера, тем более такой масштабный объект. Я ощущала высокую степень ответственности.
— Что помогло справиться со страхом?
— Вера в себя, в свои знания. Были, конечно, и моменты, когда я думала, что это все не мое, но в определенный период сказала себе, что смогу, и у меня получилось.
— Вы же не сразу пришли на должность заместителя начальника, какой путь вы прошли на станции?
— Конечно, не сразу. Начинала я с позиции аппаратчика химводоочистки третьего разряда, потом стала лаборантом четвертого разряда химической лаборатории. Дальше работала инженером второй категории в этой же лаборатории, а потом возглавила ее. Последние два года занимаю должность заместителя начальника химического цеха.
Зачем на ТЭЦ очищают воду?
— Расскажите о своих функциональных обязанностях: чем вы занимаетесь на сегодняшний день?
— Функциональных задач масса, но основное — контролирую соблюдение технологических процессов водоподготовительного режима, дисциплину, слежу за выполнением и соблюдением требований норм и правил персоналом химцеха.
— Получается, основная функция химического цеха на ТЭЦ — водоподготовка. Для чего это надо?
— Давайте разберем на обывательском примере. Мы каждый день пьем чай, кипятим воду. От обычной водопроводной воды чайник через какое-то время покроется накипью. То же самое произойдет и с нашим основным оборудованием. Если без дополнительной очистки направить воду в основное оборудование, в скором времени оно выйдет из строя. Следовательно, понадобятся дополнительные затраты на ремонт. А это большие суммы.
Можно провести еще одну яркую параллель: подготовка воды сравнима со сменой масла в автомобиле. Чем качественнее масло в системе смазки и регулирования двигателя, тем исправнее и долговечнее будет автомобиль. Здесь то же самое: чем лучше и слаженнее мы отработаем и подготовим воду, тем оптимальнее будет водно-химический режим. Отложения на теплопередающих поверхностях теплоэнергетического оборудования будут исключены.
— А пить эту обработанную воду можно?
— Нельзя. В ней, конечно, минимальное количество примесей, но она пустая. И положительного для организма эффекта не даст.
— Насколько продлевается срок службы оборудования благодаря такой обработке?
— В разы. Есть определенные эксплуатационные нормы. Если их строго придерживаться, можно увеличить межпромывочный период основного оборудования. Таким образом, снижаются эксплуатационные затраты.
«Здесь же не детский сад, это предприятие стратегического назначения»
— Коллектив химического цеха преимущественно женский. С чем это связано? Здесь легче работать, чем в других цехах?
— Да, здесь работает преимущественно женский коллектив. Но то, что работа легче, — скорее стереотип. Например, у аппаратчиков задачи сложные: чтобы ежедневно крутить арматуру, необходима физическая подготовка. Когда я работала в должности аппаратчика, мне также было тяжело. Приходилось вызывать слесарей-мужчин, просить у них помощи.
— Да, эти огромные фильтры никак не стыкуются с образом хрупких женщин…
— Когда человек приходит на эту должность, мы сразу даем понять, что физический труд — это тяжело, есть определенная ответственность. Если человек эмоционально готов, понимает всю технологию процесса, думаю, справиться можно. Здесь же не детский сад, это предприятие стратегического назначения.
— Начало работы в руководящей должности: было сложно? Какие барьеры пришлось преодолевать?
— Первая моя руководящая должность — начальник химической лаборатории химического цеха. Да, были определенные нюансы, но я старалась все это перебороть. Мне очень помогла мой наставник, Ираида Владимировна Миронова, которая вселяла определенную веру в себя и давала очень дельные советы, которым я следую по сей день.
— Какие это советы?
— Не изменять своим принципам, действовать согласно всем нормам и правилам эксплуатации оборудования, вовремя и в кратчайшие сроки отслеживать, мониторить и устранять те замечания, которые выявляются.
— Как коллеги отреагировали на ваше назначение на новую должность?
— Восприняли позитивно. У меня не было абстрагирования, я так же общалась с людьми, но дала понять, что сейчас наши отношения переходят в ранг руководитель — подчиненный. Они все поняли.
— Вам приходится принимать решения, брать ответственность на себя. Легко ли всегда быть сильной и уверенной?
— Уверенность исходит от знаний. Если знаешь все процессы и понимаешь суть технологических процессов, то и принимать эти решения гораздо легче.
— Как вы считаете, кому проще руководить — мужчинам или женщинам?
— Думаю, мужчине-руководителю отдаваться работе полностью проще. У женщин есть определенные границы. Вечером нам нужно переделать массу домашних дел, а в течение дня держать в голове много вопросов, связанных с детьми, бытом.
«Только знания и саморазвитие дают нам уверенность в завтрашнем дне»
— А что поддерживает вас в работе, защищает от выгорания?
— Моя семья. Как только пересекаю порог дома, ко мне подбегают дети, и я на автомате переключаюсь с рабочих вопросов на них, на семейные заботы.
— А сложно совмещать различные роли: руководителя, мамы, жены?
— Здесь нужно уметь определять границы. На работе делать свою работу, а приходя домой, отпускать все и переключаться.
— Как трансформировалось ваше отношение к выбранной профессии за годы работы на станции? Что бы сейчас сказали той себе, которая делает только первые шаги в энергетике?
— Трансформировалась зона ответственности, понимание всех процессов. В самом начале многого не знала, многого боялась. Сейчас не боюсь. Знаю, что и как, каким путем идти, как сделать правильно. И себе прошлой сказала бы: «Ничего не бойся, все в наших руках. Если есть понимание и ответственность, все всегда получится».
— Ваш совет женщинам, которые хотят добиться успеха в неженском деле?
— Ничего не бойтесь! Идите вперед с полным пониманием и отдачей. Только знания и саморазвитие дают нам уверенность в завтрашнем дне.
Справка
Эмма Василевна Демедюк
Окончила Казанский государственный энергетический университет по специализации «Технология и контроль воды».
В 2008 году трудоустроилась на Казанскую ТЭЦ-3 аппаратчиком 3 разряда химводоочистки.
В этом же году была переведена на должность лаборанта 4 разряда химического цеха.
В 2009 году стала инженером 2-й категории химического цеха.
В 2016 году — начальником лаборатории химического цеха.
С 2020 года по настоящее время занимает должность заместителя начальника химического цеха.
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