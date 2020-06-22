«Препятствием для реализации Энергостратегии может быть экономический кризис, вызванный пандемией»

По моему мнению, документ является достаточно объемным и покрывает большую часть проблем сектора, а также создает задел на его развитие. К сожалению, в нем нет путей решения основных проблем, таких как перекрестное субсидирование, повышение эффективности тепловых станций, перегрузка оптового рынка электроэнергии искусственными надбавками, решения вопросов с окупаемостью тепловой генерации. К примеру, Стратегия предусматривает рост установленной мощности энергосистемы России к 2035 году, когда мощность системы уже избыточна.

Основными целевыми показателями электроэнергетики в Стратегии являются: снижение средней продолжительности отключений по системе (SAIDI) и частоты отключений по системе (SAIFI), а также снижение потерь в сетях; строительство современных АЭС; начало экспорта водорода; снижение экономически обоснованных затрат на производство электроэнергии; повышение эффективности тепловой генерации. На мой взгляд, поставленные в Стратегии цели не являются амбициозными и могут быть вполне достигнуты в установленные сроки.

Препятствием для реализации Стратегии может быть усиливающийся экономический кризис, вызванный пандемией. Наблюдается падение потребления электроэнергии, кроме того, возрастают риски неплатежей со стороны населения, что обусловлено падением общих доходов. Все это в совокупности может привести к уменьшению размера средств, необходимых для финансирования предусмотренных Стратегией мероприятий.

В такой ситуации энергетическому сектору может понадобиться поддержка со стороны государства. Например, поможет мораторий на принятие регуляторных решений, ухудшающих условия ведения бизнеса. Компаниям потребуются льготные кредиты на покрытие кассовых разрывов, предоставление нештрафуемой отсрочки по запуску мощности, если это произошло по причине коронакризисных ограничений. Также в тарифах расходов энергетиков следует учесть влияние коронавируса, а со временем необходимо отменить мораторий на начисление штрафов за неоплату ЖКУ.