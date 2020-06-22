«Препятствием для реализации Энергостратегии может быть экономический кризис, вызванный пандемией»
В России определили направление развития энергетической отрасли до 2035 года
Правительство Российской Федерации одобрило проект Энергетической стратегии до 2035 года. Стратегия будет реализована в два этапа: первый этап — до 2024 года, второй — с 2025 по 2035 год.
Эксперты, опрошенные «Реальным временем», заявили, что Стратегия покрывает большую часть проблем энергетического сектора. Однако есть в ней и пробелы: темпы роста инвестиций даны без анализа ситуации на рынке.
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Денис Красновский старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА
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По моему мнению, документ является достаточно объемным и покрывает большую часть проблем сектора, а также создает задел на его развитие. К сожалению, в нем нет путей решения основных проблем, таких как перекрестное субсидирование, повышение эффективности тепловых станций, перегрузка оптового рынка электроэнергии искусственными надбавками, решения вопросов с окупаемостью тепловой генерации. К примеру, Стратегия предусматривает рост установленной мощности энергосистемы России к 2035 году, когда мощность системы уже избыточна.
Основными целевыми показателями электроэнергетики в Стратегии являются: снижение средней продолжительности отключений по системе (SAIDI) и частоты отключений по системе (SAIFI), а также снижение потерь в сетях; строительство современных АЭС; начало экспорта водорода; снижение экономически обоснованных затрат на производство электроэнергии; повышение эффективности тепловой генерации. На мой взгляд, поставленные в Стратегии цели не являются амбициозными и могут быть вполне достигнуты в установленные сроки.
Препятствием для реализации Стратегии может быть усиливающийся экономический кризис, вызванный пандемией. Наблюдается падение потребления электроэнергии, кроме того, возрастают риски неплатежей со стороны населения, что обусловлено падением общих доходов. Все это в совокупности может привести к уменьшению размера средств, необходимых для финансирования предусмотренных Стратегией мероприятий.
В такой ситуации энергетическому сектору может понадобиться поддержка со стороны государства. Например, поможет мораторий на принятие регуляторных решений, ухудшающих условия ведения бизнеса. Компаниям потребуются льготные кредиты на покрытие кассовых разрывов, предоставление нештрафуемой отсрочки по запуску мощности, если это произошло по причине коронакризисных ограничений. Также в тарифах расходов энергетиков следует учесть влияние коронавируса, а со временем необходимо отменить мораторий на начисление штрафов за неоплату ЖКУ.
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Эдуард Галеев генеральный директор АО «ТГК-16»
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Новая доктрина энергетической безопасности Российской Федерации учитывает глобальные экономические и политические изменения, трансформацию мировой и российской энергетики. В документе учтены практически все параметры развития отраслей ТЭК.
Энергостратегия делает акцент на эффективность, надежность, доступность и качество энергоресурсов. И это в полной мере соответствует целям и миссии нашей компании. Главное для нас — обеспечить требуемую надежность и максимальную эффективность энергоснабжения потребителей. Учитывая, что тепловые нагрузки постоянно растут, мы уделяем особое внимание состоянию оборудования электростанций и постоянно развиваем производственную инфраструктуру. В прошлом году ТГК-16 направила на техперевооружение, реконструкцию и модернизацию, а также техобслуживание и ремонт основного оборудования, зданий и сооружений более 2 млрд рублей.
Немаловажная роль в документе отводится интеллектуальным системам учета электроэнергии, умным сетям, цифровым технологиям. ТГК-16 активно поддерживает цифровые инициативы и технологические проекты трансформации производственных процессов. Так, наша станция — Казанская ТЭЦ-3 — стала одной из первых пилотных площадок Татарстана по внедрению концепции «Индустрии 4.0». В рамках модернизации компанией General Electric установлена система «Предикс». Сейчас работают два блока — «Управление эффективностью производственных активов» и «Оптимизация эксплуатации». Программные решения помогают прогнозировать внештатные ситуации и различные неисправности, мониторить ключевые показатели работы оборудования, сравнивать возникающие проблемы с опытом эксплуатации, рассчитывать экономический эффект.
В целом хочу отметить, что ТЭК — очень наукоемкая и эффективная отрасль. Это основа экономики нашей страны, основа инфраструктуры центра и регионов. Именно поэтому нельзя недооценивать важность и значимость Энергостратегии — 2035. Этот документ создает видение на перспективу, на ближайшие 15 лет. В условиях новой действительности, очередного кризиса, для нашей отрасли особенно важно найти вектор, приоритеты дальнейшего развития.
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Ирина Ахметова доктор технических наук, проректор по научной работе КГЭУ
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Энергетическая стратегия России обновляется не реже одного раза в 5 лет. Однако, когда случаются такие события, как пандемия, происходит корректировка этого важного документа. Например, в отличие от Энергетической стратегии — 2030, в новой версии можно увидеть дополнительные разделы, такие как вызовы для российской энергетики или основные риски реализации стратегии. Среди задач Энергетической стратегии — 2035 указаны модернизация и развитие энергетики. Сегодня же энергетические компании сокращают издержки и корректируют инвестпрограммы. Это приведет к торможению модернизации, тем более развитию всей энергетики в целом.
Также одной из важных задач Энергетической стратегии — 2035 является внедрение принципов устойчивого развития, в том числе развитие альтернативных источников энергии. Хотя настало не самое лучшее время для «зеленой» энергетики. Сыграли роль цены на энергоресурсы. Я верю в «зеленую» энергетику, но в ближайшие годы она не будет столь актуальна.
Что касается Республики Татарстан, то исследованиями в области альтернативных источников энергии занимается Казанский государственный энергетический университет. Несмотря на сложившуюся ситуацию, научно-исследовательскую работу в этой области мы продолжим.
Замедление темпов роста российской экономики снизит ожидаемый объем внутреннего спроса на энергоресурсы и ужесточит требования к повышению эффективности энергетического сектора, снижению операционных и особенно инвестиционных издержек. Важнейшим приоритетом Энергетической стратегии — 2035 является ограничение роста внутренних цен на ключевые виды энергетических товаров. Причем не за счет недофинансирования топливно-энергетического комплекса, а за счет внутренних резервов повышения эффективности.
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Валерий Дзюбенко заместитель директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»
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В части электроэнергетики стратегия декларативная. В документе заявляются «правильные» цели и задачи, но на практике мы видим, что Минэнерго реализует совершенно обратное. И в реальности указанные в Стратегии цели недостижимы. В части задач и мероприятий документ получился бессвязный и местами противоречивый. Особенно примечательно, что в ближайшие годы предполагается сугубо инерционное развитие отрасли, которое не ведет развитие по «высокому» сценарию, обеспечивающему выполнение «майских» указов главы государства.
Среди недостижимых целевых показателей Стратегии следует выделить удельный расход топлива на отпуск электрической энергии, который является одним из критериев энергоэффективности тепловой генерации. Согласно Стратегии, удельный расход топлива на отпуск электрической энергии в России должен снизиться с 309,8 г у.т./кВт.ч до 285,4 г у.т./кВт.ч в 2024 году и до 255,6 г у.т./кВт.ч в 2035 году. Для достижения этих показателей до 2025 года необходимо ввести не менее 21 ГВт высокоэффективных генерирующих мощностей в парогазовом цикле. А к 2030 году объем ввода таких установок должен достигать 45 ГВт. Действующие планы и программы этого не предусматривают.
Мы обратили внимание и на то, что темпы роста инвестиций в основной капитал ТЭК даны свободно, без внутриотраслевой разбивки, анализа ситуации и обоснования. Сейчас уровень инвестиций в электроэнергетике составляет 24—26% отраслевой выручки. Его рост на 35—40% к 2024 году означает увеличение доли инвестиций до 35—37% в выручке. При этом инвестирование уже стало причиной создания избыточных мощностей в электросетевом и генерирующем комплексе. И как следствие произошел рост цен и тарифов на электроэнергию.
Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» считает, что проект Энергостратегии необходимо переработать, чтобы синхронизировать цели и мероприятия по их достижению.
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