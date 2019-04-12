«Темпы строительства жилья влияют на теплонагрузку»: нижнекамцы обсудили новую схему теплоснабжения

Исполком Нижнекамска утверждает схему теплоснабжения города до 2034 года

Фото: Ринат Назметдинов

В Нижнекамске актуализируют схему теплоснабжения до 2034 года. Публичные слушания по теме прошли накануне в Доме Советов города. Обсудить вопрос пришли больше 290 человек. Впрочем, несмотря на массовость, результаты удовлетворили практически всех действующих лиц. Подробности — в материале «Реального времени».

Новая схема на 15 лет

Накануне Исполком Нижнекамска вынес на общественное обсуждение новый вариант схемы теплоснабжения города. Надо сказать, что, в отличие от Казани, здесь публичные слушания прошли в гораздо более открытом формате. В большом зале Дома Советов собрались депутаты нижнекамского Горсовета, заместители руководителя Исполкома района, начальники отделов и управлений, руководители промпредприятий и жители города — всего зарегистрировались 292 человека.

Действующая схема теплоснабжения Нижнекамска была утверждена в 2013 году. Ежегодно документ принято актуализировать в части распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую, переключения нагрузки от котельных на ТЭЦ, мероприятий по переоборудованию котельных, строительству и реконструкции тепловых сетей. В этом году, помимо стандартного пересмотра, схему утверждают на 15 лет — до 2034 года.

Денис Баландин рассказал, что победителем тендера стала инжиниринговая компания «ВИД-Энерго»



Руководил заседанием глава Исполкома Нижнекамска Денис Баландин. Он рассказал, что в декабре 2018 года Исполком Нижнекамска обратился к крупнейшему поставщику тепловой энергии в городе АО «Татэнерго» с просьбой оказать финансовую поддержку по актуализации схемы теплоснабжения. «Татэнерго» разместило тендер, победителем которого стала инжиниринговая компания «ВИД-Энерго». Кроме того, для разработки сформировали рабочую группу, куда вошли представители управления строительства и архитектуры Исполкома города, теплоснабжающие, теплосетевые организации, крупнейшие промышленные потребители, а также разработчик схемы. Все предложения принимались до 1 марта этого года. 12 марта проект был размещен на официальном сайте Нижнекамского района, а также в газете «Нижнекамская правда».



Защищать проект перед собравшимися вышел главный инженер «ВИД-Энерго» Владимир Агеев.

— Схема теплоснабжения является основным документом города в части обеспечения надежного и качественного теплоснабжения. Проект разрабатывался на основании договора между «ВИД-Энерго» и «Татэнерго». Все замечания обсуждались на заседаниях рабочей группы. Из них 20 было принято, два принято частично и шесть отклонено, — отчитался он.

Тепловая нагрузка снижается из-за темпов ввода жилья

Сегодня в Нижнекамске действует несколько теплоснабжающих организаций. Это: Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), принадлежащая ТГК-16, и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-2) «Татнефти», а поставками и транспортировкой тепловой энергии занимается филиал «Татэнерго» «Нижнекамские сети» и Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство (ВКиЭХ). Кроме того, в городе действует ЕТО промышленной зоны, такие как «Нижнекамскнефтехим», «Танеко» и «Энергошинсервис».

По словам Агеева, если действующая схема предполагала более быстрый темп ввода (3—4 года), то актуализированная увеличила период ввода жилья в три раза (до 15 лет). Как следствие, городу не нужна настолько большая тепловая нагрузка



Отличие обсуждаемой схемы от предыдущей состоит в том, что снижается тепловая нагрузка на город. Прежде всего, это связано со снижением темпов ввода застройщиками жилья. По словам Агеева, если действующая схема предполагала более быстрый темп ввода (3—4 года), то актуализированная увеличила период ввода жилья в три раза (до 15 лет). Как следствие, городу не нужна настолько большая тепловая нагрузка.

Также Владимир Агеев отметил, что по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в схеме увеличился прогноз отпуска пара, согласно практическим показателям 2018 года. Увеличился прогноз и по ПТК-2. Что касается «Татэнерго», то увеличение не стало масштабным из-за темпов строительства жилья.

Общая потребность в инвестициях источников теплоснабжения Нижнекамска составляет почти 13 млрд рублей.

— Большая часть (почти 10 млрд рублей) требуется в проект по обустройству котлов сжигания нефтяного кокса ПТК-2 и будет финансироваться из нетарифных источников станции, — пояснил Агеев.

Потребность в инвестициях в тепловые сети оценивается в 7 млрд рублей. При этом порядка 5 млрд рублей будет направлено на реконструкцию тепловодов «Татэнерго». Кроме того, ожидается снижение тарифа ТГК-16 на второе полугодие 2019 года за счет корректировки валовой выручки. У «Татэнерго» тариф не поменяется.

Растет процент потерь тепла по сетям

Далее слово перешло к представителям отрасли. По проекту высказалась заместитель генерального директора ОАО «ТГК-16» по экономике и финансам Динара Гильмутдинова. Она сказала, что предложения ТГК-16 по сохранению паритетных нагрузок между ПТК-1 и ПТК-2 были учтены. При этом, компания просит доработать схему в части объема отпуска в паре от Нижнекамской ТЭЦ-1.

«В проекте схемы отмечается, что растет процент потерь по сетям. Если раньше они утверждались на уровне 19,6 процента, то сейчас установлены на уровне 21 процента», — подчеркнула Динара Гильмутдинова



— Данный объем заявлен на уровне прошлого года. В прошлом году цифра была максимальной. Но по l кварталу 2019 года мы наблюдаем снижение этих объемов, — обратилась Динара Гильмутдинова к разработчикам. По ее словам, снижение связано с предстоящим пуском завода КГПТО на ТАИФ-НК, где сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы. После запуска завод будет выступать самостоятельным теплоисточником.

— Это нужно принять во внимание и общий объем паров от ТГК-16 снизить на 700 тысяч гигакалорий. При этом обращаем внимание, что общий объем отпуска тепла от ТГК-16 по сравнению с действующей схемой вырастет порядка на 700 тысяч гигакалорий. Рост объемов идет колоссальный, — заявила Гильмутдинова.

Также у ТГК-16 есть вопрос по теплопотерям.

— В проекте схемы отмечается, что растет процент потерь по сетям. Если раньше они утверждались на уровне 19,6 процента, то сейчас установлены на уровне 21 процента. Считаем, что тренды должны идти в сторону снижения. Просим обратить на это внимание, — сказала Динара Гильмутдинова.

С доводами представительницы ТГК-16 согласился и заместитель главного энергетика «Нижнекамскнефтехима» Павел Сушков



С доводами представительницы ТГК-16 согласился и заместитель главного энергетика «Нижнекамскнефтехима» Павел Сушков.

— Мы поддерживаем ТГК-16 в этом вопросе. И хотим отметить, что касается НКНХ, все предложения учтены, — обратился он к залу.

Вопросы возникли только у главного инженера Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2) Александра Шерстобитова.

— Почему не были учтены пожелания станции в части перераспределения нагрузок между нами и ТЭЦ-1 в схеме? — спросил он у разработчиков.

По итогам слушания признали состоявшимися. Исполком поручил «ВИД-Энерго» доработать схему и представить окончательный проект до 12 апреля



— Решение о пересмотре исторически сложившегося распределения оставили до следующей актуализации. Мы хотим посмотреть, как будут изменяться тарифы у станций. Ожидаем снижения тарифа от ТГК-16, — ответил ему Владимир Агеев.

По итогам слушания признали состоявшимися. Исполком поручил «ВИД-Энерго» доработать схему и представить окончательный проект до 12 апреля.