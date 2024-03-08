Эдуард Галеев поздравил с Международным женским днем!

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев поздравил женщин с Международным женским днем — 8 Марта.

«Милые дамы! Вам удается умело сочетать в своей жизни совершенно разные сферы: добиваться успеха в профессии и карьере, давать энергию и согревать теплом огромные города и производства, при этом восхищая окружающих красотой и обаянием, быть прекрасными женами и хозяйками, добрыми и нежными матерями.

В этот замечательный день 8 Марта позвольте выразить искреннее восхищение вами! Тем, с какой легкостью и безупречностью вы решаете самые сложные задачи, наглядно подтверждая, что каждому делу, за которое берется Женщина, просто гарантирован успех.

От всей души желаем вам всегда быть любимыми и прекрасными, и пусть сбываются все ваши мечты, а глаза светятся счастьем!» — говорится в тексте обращения.