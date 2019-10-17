Пошаговая инструкция: как снизить затраты на покупку электроэнергии

Ведущий инженер группы сопровождения рынка ТГК-16 Сергей Посмыгаев в авторской колонке для интернет-газеты «Реальное время» рассказал о способах приобретения электрической энергии и мощности. Эксперт поделился мнением о том, какой из способов приобретения самый выгодный и безопасный — на оптовом рынке или при помощи гарантирующего поставщика.

Основные способы покупки электроэнергии

Законодательство дает возможность покупать электроэнергию различными путями, что позволяет потребителю повлиять на конечную цену покупки. Чаще всего потребитель заключает договор покупки электроэнергии с энергоснабжающей организацией, имеющей статус гарантирующего поставщика в регионе. В Татарстане это «Татэнергосбыт».

Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке (ОРЭМ) и реализует на розничном, он несет все заботы по организации покупки и оплате сопутствующих услуг. И также сообщает цену покупки потребителю. В этом случае потребитель дополнительно к приобретаемой электрической энергии должен заплатить поставщику сбытовую надбавку. Сумму надбавки для каждого региона устанавливает госорган в области тарифной политики.

Ведущий инженер группы сопровождения рынка ТГК-16 Сергей Посмыгаев о способах приобретения электрической энергии и мощности. Фото Рината Назметдинова

Таким образом, для каждого региона существуют свои сбытовые надбавки, которые, кроме этого, различаются от величины присоединенной мощности и от тарифной группы потребителя (население/ненаселение). Что касается «Татэнергосбыта», то во втором полугодии 2019 года сбытовая надбавка предприятия составила для потребителей с присоединенной мощностью до 670 кВА — 17,04 коп. за кВт*час. А для потребителей с присоединенной мощностью свыше 670 кВА — 5,68 коп. за кВт*час. Для населения — 36,28 коп. за кВт*час. Каких-либо способов снизить эту надбавку и повлиять таким образом на конечную цену не существует. В свою очередь, цена электроэнергии для населения — регулируемая, устанавливается на год Федеральной антимонопольной службой и не зависит от свободных цен на оптовом рынке. При этом риски от изменений оптовой цены ложатся на гарантирующего поставщика.

Повлиять на цену при покупке электрической энергии через гарантирующего поставщика возможно путем выбора ценовой категории потребителя, которые установлены постановлением правительства РФ от 21.07.2017 N 863. Ценовые категории различают по способу учета электроэнергии (почасовой, по зонам суток или в целом за период), выбору способа оплаты сетевого тарифа (одноставочный или двухставочный), наличию или отсутствию прогнозирования потребителем своего потребления.

Всего существует шесть ценовых категорий.

Первая ценовая категория — осуществляется учет электрической энергии в целом за расчетный период.

Вторая ценовая категория — осуществляется учет электрической энергии по зонам суток расчетного периода. Зоны суток можно разбить на дневную, ночную или на пиковую, полупиковую, ночную.

Третья ценовая категория — осуществляется почасовой учет электрической энергии, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении.

Категория выгодна для потребителя, который не может или не хочет планировать почасовое потребление и имеет неровный график потребления (днем работает, ночью не работает).

Четвертая ценовая категория — осуществляется почасовой учет электрической энергии, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Категория выгодна для потребителя, который не может или не хочет планировать почасовое потребление и имеет ровный график потребления (круглосуточная работа).

Пятая ценовая категория — осуществляется почасовой учет и планирование потребления электрической энергии, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении.

Категория выгодна для потребителя, который может планировать почасовое потребление и имеет неровный график потребления (днем работает, ночью не работает).

Шестая ценовая категория — осуществляется почасовой учет и планирование потребления электрической энергии, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Категория выгодна для потребителя, который может планировать почасовое потребление и имеет ровный график потребления (круглосуточная работа).

Цена по всем шести категориям на электрическую энергию рассчитывается гарантирующим поставщиком и публикуется на официальном сайте. Потребитель, используя эти цены и накладывая их на собственное потребление и собственные возможности по точному прогнозированию потребления, может подобрать наиболее выгодную для себя ценовую категорию.

Население может приобретать электрическую энергию только по первой и второй ценовой категории. Потребители, относящиеся к ненаселению, с присоединенной мощностью до 670 кВА могут приобретать электрическую энергию по всем шести ценовым категориям. Потребители, относящиеся к ненаселению, с присоединенной мощностью свыше 670 кВА могут приобретать электрическую энергию только с третью по шестую ценовую категорию.

Самостоятельная покупка электроэнергии на оптовом рынке

Потребитель с энергопринимающим оборудованием, суммарная присоединенная мощность которого равна или превышает 20 МВА, может самостоятельно стать субъектом оптового рынка и приобретать электрическую энергию без посредника в лице гарантирующего поставщика, тем самым не оплачивая сбытовую надбавку.

При этом вся работа по сопровождению деятельности на оптовом рынке ложится на плечи потребителя, включая ведение договоров, регистрационные действия в торговой системе, взаимодействие с инфраструктурными организациями, прогнозирование и учет потребления электроэнергии, построение и содержание системы коммерческого учета (соответствующей требованиям оптового рынка), подбор оптимального сетевого тарифа (одноставочного или двухставочного). Потребитель сам будет оплачивать услуги, связанные с обращением электрической энергии, и нести затраты по содержанию и подтверждению соответствия требованиям рынка системы коммерческого учета. Кроме этого, для покупки электрической энергии на оптовом рынке в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» потребитель должен стать членом некоммерческого партнерства Ассоциации «НП Совет рынка» и оплачивать членские взносы (вступительный и ежеквартальные).

Данный способ выгоден крупным компаниям с большим потреблением электроэнергии, для которых экономия на сбытовой надбавке позволит окупить затраты, связанные с работой на оптовом рынке, и получить дополнительную прибыль.

Покупка электроэнергии на оптовом рынке через сбытовую организацию

Таким образом, учитывая необходимость содержания персонала для работы потребителя на оптовом рынке, дополнительные расходы по построению и содержанию системы коммерческого учета (соответствующей требованиям рынка) и оплату членских взносов Ассоциации «НП Совет рынка», самостоятельная работа на ОРЭМ не всегда оказывается экономически выгодной.

Компромиссным вариантом будет покупка электроэнергии на оптовом рынке через сбытовую организацию. В этом случае потребитель заключает договор энергоснабжения со сбытовой компанией, являющейся субъектом ОРЭМ. Сбытовая компания приобретает для потребителя электрическую энергию на оптовом рынке и продает потребителю. Все затраты включаются в сбытовую надбавку сбытовой компании.

При таком способе покупки электроэнергии потребитель может получить выгоду за счет более низкой, чем у гарантирующего поставщика, сбытовой надбавки, величина которой является договорной и не регулируется государственными органами.

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