Каждый пятый поставщик электроэнергии имеет крайне низкую платежеспособность

Эксперт энергоотрасли — о том, как возникает механизм долговой нагрузки на оптовом рынке электрической энергии и мощности

Фото: «Реальное время»

К 1 июля этого года общая задолженность участников оптового рынка электроэнергии составила 76 млрд рублей, а общая задолженность участников розничных рынков достигла 270,54 млрд рублей. Начальник отдела сопровождения рынка ТГК-16 Николай Гущин рассказал, как на оптовом рынке электрической энергии и мощности возникают и растут долги. Эксперт также предложил решение для борьбы с долгами гарантирующего поставщика электроэнергии.

Гарантирующий поставщик электрической энергии

У долгов на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее — ОРЭМ) многолетняя история. Фактически она ведет свое начало с момента создания самого оптового рынка. Каков же механизм возникновения и роста долговой нагрузки на ОРЭМ?

В России, напомню, действует двухуровневый рынок электрической энергии и мощности — оптовый и розничный. На оптовом рынке действуют крупные поставщики и покупатели, а весь оборот оптового рынка транслируется на розничный рынок. На розничном рынке (плюсом к обороту оптового) могут выступать мелкие поставщики, здесь же на рознице добавляются обязательные платежи: за транспорт, сбытовые и инфраструктурные надбавки.

Энергосбытовые организации, имеющие одновременно и статус субъекта оптового рынка, и статус субъекта розничного рынка, являются основными проводниками товарно-денежных отношений между поставщиками оптового рынка и покупателями розничного. Среди таких энергосбытовых организаций необходимо выделить особые компании, известные рыночному сообществу как гарантирующие поставщики электрической энергии (далее — ГП).

«Электроэнергия продолжает играть роль социального продукта»

Следует ли из этого, что среди энергосбытовых компаний есть свободные и не очень? Да, это так. Представим гипотетически ситуацию, когда обычный энергосбыт, не ГП, договорился с неким единственным потребителем, например заводом, снабжать его электроэнергией. Завод сначала платил за электроэнергию исправно, но потом оказался в трудном экономическом положении, и платежи прекратились.

Обслуживающему его энергосбыту денег взять неоткуда, чтобы расплатиться с поставщиками оптового рынка. Из-за неплатежей уже на оптовом рынке энергосбыт теряет статус субъекта оптового рынка и не может продолжать обслуживать проблемного потребителя. Но завод тем временем продолжает потреблять электроэнергию и накачивать долговой пузырь. Теперь, внимание, вопрос: куда перейдет данный завод в части энергоснабжения и кто будет обязан его «подхватить»? Правильно, гарантирующий поставщик.

В России, напомню, действует двухуровневый рынок электрической энергии и мощности — оптовый и розничный. Фото aggreko.com

Теперь увеличим масштабы: это уже не один завод, а регион с множеством промышленных и непромышленных потребителей и, конечно же, населением и приравненными к населению потребителями. Да, всех их обязан обслуживать гарантирующий поставщик. В итоге имеем простую схему: был свободный энергосбыт — лопнул, оставил долги на оптовом рынке перед поставщиками. Далее проблемный потребитель уходит под ГП — продолжает не платить, и теперь уже ГП наращивает долги перед теми же самыми поставщиками оптового рынка.

С другой стороны, почему бы не начать решать вопрос сразу с проблемным потребителем? Пытались, не получается. В нашем обществе электроэнергия продолжает играть роль социального продукта, поставки которого нельзя прекратить сразу в то же мгновение, как только потребитель перестал платить. Иначе пострадают население, больницы, оборонка, регионы с тяжелым финансовым положением... Вот сотовую связь, интернет — отключат сразу, а электроэнергию нет.

Долг розничного рынка электроэнергии в 3,5 раза выше долга оптового

По оценкам инфраструктурных организаций ОРЭМ, по состоянию на 1 июля 2019 года общая задолженность участников оптового рынка составила 76 млрд рублей. Для понимания масштабов пропасти между оптовым и розничным рынками: по состоянию на эту же дату общая задолженность участников розничных рынков составила 270,54 млрд рублей. Разница более чем в 3,5 раза.

Если пристально вглядеться в структуру долгов, выяснится, что лидируют ГП в силу их специального статуса. Среди отчетов инфраструктурных организаций ОРЭМ есть отчет, который показывает финансовое состояние каждого из ГП. Картина вырисовывается, прямо скажем, неутешительная.

В резюме анализа платежеспособности участников рынка — гарантирующих поставщиков (итоги I квартала 2019 г.) сказано, что 19 компаний (18% из общего числа) имеют крайне низкую платежеспособность. Финансовая устойчивость 17 компаний (более 16% от общего числа) оценивается как кризисная. Вероятность банкротства 17 компаний (16% от общего количества ГП) можно оценить как «высокую». 24% компаний не выполнили хотя бы один показатель ПП РФ №442 от 04.05.2012 г.

Таким образом, почти пятая часть ГП имеет «крайне низкую платежеспособность». Что это, если не кризис самого института ГП? И это при том, что за время своего существования рынок — и оптовый, и розничный — постоянно боролся за увеличение собираемости денежных средств за поставленную электроэнергию. Здесь и увеличение пени по неисполненным обязательствам, и введение механизма финансовых гарантий, и лишение статуса субъекта оптового рынка, и лицензирование энергосбытового бизнеса.

Долги энергосбытового бизнеса связаны с особым статусом ГП

Ситуация несколько выровнялась, но сама проблема долгов никуда не делась. Она также связана с особым статусом ГП, поскольку он никуда не исчезает. Если статус теряет одна энергосбытовая компания, его тут же подхватывает другая; либо он закрепляется за местной сетевой компанией, которая будет в принудительном порядке нести статус ГП до проведения конкурса на присвоение статуса ГП. Сделано это через процедуру смены гарантирующего поставщика таким образом, чтобы в любой момент времени у некоторой компании всегда оставался статус ГП.

Непрерывность нужна, поскольку население и прочих потребителей, даже тех, которые не платят, обслуживать надо постоянно. На этом стыке возникает и другая проблема: конфликт интересов поставщиков оптового рынка и территориальных сетевых компаний, речь только о тех, которые являются «принудительными» ГП.

МРСК Северного Кавказа по сути является сетевой организацией, но выполняет функции гарантирующего поставщика и влияет на решения энергосбытовых компаний в регионах Северного Кавказа. Фото volgograd.kp.ru

Как известно, потребитель платит за все: и за товар поставщикам, и за транспорт сетевым компаниям. В упрощенном варианте потребитель платит своему энергосбыту, а уже тот распределяет денежные средства между поставщиками и сетевыми компаниями. Представим теперь, что статус ГП, а это и есть статус энергосбытовой организации, получила, пусть и в принудительном порядке, сетевая компания. А еще представим, что потребитель расплачивается не на 100%, а, предположим, на 50%. Где осядут денежные потоки?

Вероятно, у сетевой компании будет велик соблазн оставлять львиную долю выручки у себя в счет оплаты своих услуг и лишь по остаточному принципу передавать денежные средства поставщикам электроэнергии, например поставщикам оптового рынка. Способствует ли это разрастанию долгового пузыря? Несомненно.

«Никто не хочет выигрывать конкурс в регионе с проблемным ГП»

Теперь внимательный читатель обладает еще и примерным представлением о том, что происходит с долговой нагрузкой оптового рынка из-за присутствия там одного из ярких представителей проблемных ГП — МРСК Северного Кавказа, которая по сути является сетевой организацией, но выполняет функции ГП и влияет на решения энергосбытовых компаний в регионах Северного Кавказа. При этом сейчас на полном серьезе на площадке инфраструктурных организаций оптового рынка, с участием субъектов оптового рынка проходят обсуждения, каким образом можно законно не отдавать долги, накопленные перед поставщиками оптового рынка за время управления МРСК Северного Кавказа энергосбытовым бизнесом в этом регионе.

Если заглянем в «Информационный бюллетень о функционировании оптового и розничных рынков электроэнергии в апреле 2019 года» (на момент написания статьи он самый свежий), то узнаем, что в структуре общей долговой нагрузки оптового рынка на долю ГП ДЗО «Россети» или МРСК Северного Кавказа приходится 56% от общей задолженности, а на долю организаций, лишенных статуса субъекта ОРЭМ, — 38% от общей задолженности. Среди последних также немало бывших ГП.

Согласно процедуре смены гарантирующего поставщика, проводится конкурс между желающими получить данный статус, а одним из главных условий является оплата — полная или частичная — долгов проблемного ГП. Но, как показывает практика, никто не хочет выигрывать конкурс в регионе с проблемным ГП, где нет собираемости денежных средств, при этом необходимо платить долги «старого» ГП перед поставщиками.

Это доказывает, что институт ГП неустойчив. Пока потребители платят, все хорошо, как только они не выполняют обязательства, ГП становятся банкротами, приходит сетевая компания в статусе временного ГП либо новый ГП, которые с таким же успехом начинают наращивать долги, но уже «с нуля». От перемены названий смысл никак не меняется.

АО «ТГК-16» предлагает целевое распределение субсидий

Компания «ТГК-16» проводит активную работу по сокращению дебиторской задолженности, возникновение которой связано с обязанностью реализовывать электрическую энергию и мощность только на оптовом рынке. Среди подходов по улучшению финансовой дисциплины на оптовом рынке видится не только ужесточение различного рода санкций как таковых, но и проработка рациональных подходов, направленных на решение вполне конкретных долговых проблем. Примером может быть разработанное в АО «ТГК-16» и направленное в адрес Комитета Государственной думы по энергетике предложение о целевом распределении субсидий.

Компания «ТГК-16» проводит активную работу по сокращению дебиторской задолженности, возникновение которой связано с обязанностью реализовывать электрическую энергию и мощность только на оптовом рынке. Фото АО «ТГК-16»

Суть его состоит в том, что региону, в котором находится ГП-должник, и одновременно данный регион является получателем государственных субсидий, предоставляется выбор: либо на полученные субсидии развивать собственную генерацию, с соответствующим снижением потребления от генераторов оптового рынка через привязку по регулируемым договорам по схеме «своя генерация — свой потребитель», либо субсидии распределяются между поставщиками оптового рынка — кредиторами проблемного ГП. Это более действенный механизм сокращения долговой нагрузки оптового рынка. В случае внедрения он способен решить проблему вместо того, чтобы создавать новые неработающие механизмы с выделением ГП Северного Кавказа в отдельную категорию, имеющую преференции относительно других субъектов-ГП в части осуществления платежей на ОРЭМ.