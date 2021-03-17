Социальный гарант: станции ТГК-16 подписали колдоговоры на 2021 год
Коллективный договор — один из важных документов для работодателя и сотрудников. Итоги его выполнения предприятия подводят в начале каждого года. В это время анализируют результаты реализации социальной политики. В колдоговоре содержатся аспекты социальных, экономических, трудовых отношений между работниками и работодателем. Накануне документ подписали станции энергокомпании «ТГК-16». Подробнее — в материале.
«Коллектив — главный актив ТГК-16»
В энергокомпании «ТГК-16» работают более 1500 человек. Достижения коллектива позволили в 2020 году сохранить экономическую стабильность и заложить основу для дальнейшего успешного развития энергокомпании. В свою очередь, предприятие создает для трудового коллектива благоприятные условия, выполняет законодательные требования и обеспечивает социальную защищенность работников, предусмотренную коллективными договорами филиалов АО «ТГК-16».
Каждый год во время конференции трудовых коллективов на станциях подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями. Недавно на станциях заключили коллективные договоры на 2021 год.
— При составлении коллективных договоров на 2021 год учитывались все социальные обязательства, предусмотренные в Отраслевом (региональном) тарифном соглашении. Оно было заключено между ТГК-16 и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза на срок 2019—2021 годов, — рассказал Эрвин Сеитосманов, представитель Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).
В 2020 году станции выполнили все предусмотренные договорами обязательства. Работники получили материальную помощь при заключении первого брака, рождении ребенка, к профессиональному празднику.
— Команда ТГК-16 состоит из профессионалов, чьи компетенции высоко ценятся на рынке труда. Каждый сотрудник станции прошел тщательный отбор перед тем, как был принят на работу. Коллектив — главный актив компании, мы ценим сотрудников за яркие деловые качества, которые влияют на эффективность и рост производства, — сказал генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.
Энергокомпания ежегодно проводит обучение сотрудников, повышает профессиональную подготовку, переподготовку. Создаются условия для повышения квалификации работников, оказывается консультативная помощь.
Социальная политика компании основывается на соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда, предоставлении определенных гарантий и социальных льгот работникам и пенсионерам.
— В компании действует добровольное медицинское страхование работников. ДМС обеспечивает всем застрахованным работникам своевременную и качественную медицинскую, лечебно-оздоровительную и профилактическую помощь, — добавил Эрвин Сеитосманов.
С заботой о сотрудниках
ТГК-16 всегда уделяла внимание здоровью персонала, каждый год сотрудники станций проходят профмедосмотр. В 2020 году компания неукоснительно соблюдала все противоэпидемические мероприятия. На станциях Казани и Нижнекамска были созданы условия работы для оперативного и управленческого персонала.
В апреле 2020 года Роспотребнадзор по РТ дал высокую оценку профилактическим мероприятия, реализованным на станциях ТГК-16. Инспекторы ведомства посетили Казанскую ТЭЦ-3, где положительно отметили систематическую трансляцию на станции радиосообщений о принимаемых мерах по недопущению заражения коронавирусной инфекцией.
Сотрудники ТГК-16 каждый год проходят вакцинацию от вирусных заболеваний. В этом году к плановым прививкам добавилась вакцинация от COVID-19. Чтобы сохранить здоровье и создать иммунитет от заболевания, коллектив предприятия на добровольной основе проходит вакцинацию российским препаратом «Спутник V».
Поддержка ветеранов
Несмотря на ограничительные меры из-за пандемии, компания продолжила заботиться и о ветеранах. Только в ветеранской организации Нижнекамской станции числятся 670 неработающих пенсионеров. Ежеквартально дополнительно к государственной пенсии им выплачивается материальная помощь.
Для ветеранов на предприятии создан отдельный профсоюз пенсионеров производства. Традиционно компания организует для бывших сотрудников мероприятия по случаю праздников.
— На пенсии нас коллектив не бросает. Ветеранская организация постоянно о нас заботится, проводит различные мероприятия, — рассказал Тагирзян Мухаметзянов, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».
Традиционно накануне Дня Победы ветеранов и тружеников тыла, работавших в филиалах — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), сотрудники станции поздравляют с праздником. В 2020 году, несмотря на ограничительные меры, компания продолжила заботиться о ветеранах-энергетиках.
Заслуги ветеранской организации Нижнекамской ТЭЦ-1 даже были отмечены на правительственном уровне. В 2020 году Нижнекамская ТЭЦ-1 в конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию в Нижнекамском муниципальном районе заняла второе место.
Спортивные приоритеты
В компании реализуется масштабная программа по поддержке спорта и здорового образа жизни. Филиалы ежегодно участвуют в станционных спартакиадах и Спартакиаде Электропрофсоюза РТ, включающей в себя порядка 20 видов спорта.
Зимой коллектив отправляется на лыжные прогулки, летом организуется катание на велосипедах, проходят соревнования по шашкам и шахматам.
Несмотря на то, что 2020 год внес коррективы, энергетикам удалось добиться успехов на спортивном поприще. Так, команда ТГК-16 «Энергия» в марте 2020 года успешно выступила в чемпионате Казани по мини-футболу. Спортсмены компании завоевали серебряные медали. Коллектив Нижнекамской ТЭЦ-1 занял первое место в шахматном турнире XХI Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Волейбольная команда станции удостоилась третьего места.
— В филиалах ТГК-16 удалось создать целостную систему мер, социальных льгот и гарантий, которые отвечают высоким стандартам социальной политики предприятия. При этом социальная политика компании — это живой организм, который постоянно развивается и совершенствуется, и откликается на вызовы современности, — отметил Эдуард Галеев.
Партнерский материал
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым