Социальный гарант: станции ТГК-16 подписали колдоговоры на 2021 год

Фото: Альберт Муклоков

Коллективный договор ­­— один из важных документов для работодателя и сотрудников. Итоги его выполнения предприятия подводят в начале каждого года. В это время анализируют результаты реализации социальной политики. В колдоговоре содержатся аспекты социальных, экономических, трудовых отношений между работниками и работодателем. Накануне документ подписали станции энергокомпании «ТГК-16». Подробнее — в материале.

«Коллектив — главный актив ТГК-16»

В энергокомпании «ТГК-16» работают более 1500 человек. Достижения коллектива позволили в 2020 году сохранить экономическую стабильность и заложить основу для дальнейшего успешного развития энергокомпании. В свою очередь, предприятие создает для трудового коллектива благоприятные условия, выполняет законодательные требования и обеспечивает социальную защищенность работников, предусмотренную коллективными договорами филиалов АО «ТГК-16».

Каждый год во время конференции трудовых коллективов на станциях подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями. Недавно на станциях заключили коллективные договоры на 2021 год.

— При составлении коллективных договоров на 2021 год учитывались все социальные обязательства, предусмотренные в Отраслевом (региональном) тарифном соглашении. Оно было заключено между ТГК-16 и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза на срок 2019—2021 годов, — рассказал Эрвин Сеитосманов, представитель Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В 2020 году станции выполнили все предусмотренные договорами обязательства. Работники получили материальную помощь при заключении первого брака, рождении ребенка, к профессиональному празднику.

Энергокомпания ежегодно проводит обучение сотрудников, повышает профессиональную подготовку, переподготовку. Фото: Альберт Муклоков

— Команда ТГК-16 состоит из профессионалов, чьи компетенции высоко ценятся на рынке труда. Каждый сотрудник станции прошел тщательный отбор перед тем, как был принят на работу. Коллектив — главный актив компании, мы ценим сотрудников за яркие деловые качества, которые влияют на эффективность и рост производства, — сказал генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Энергокомпания ежегодно проводит обучение сотрудников, повышает профессиональную подготовку, переподготовку. Создаются условия для повышения квалификации работников, оказывается консультативная помощь.

Каждый год во время конференции трудовых коллективов на станциях подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями. Фото: Альберт Муклоков

Социальная политика компании основывается на соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда, предоставлении определенных гарантий и социальных льгот работникам и пенсионерам.

— В компании действует добровольное медицинское страхование работников. ДМС обеспечивает всем застрахованным работникам своевременную и качественную медицинскую, лечебно-оздоровительную и профилактическую помощь, — добавил Эрвин Сеитосманов.

С заботой о сотрудниках

ТГК-16 всегда уделяла внимание здоровью персонала, каждый год сотрудники станций проходят профмедосмотр. В 2020 году компания неукоснительно соблюдала все противоэпидемические мероприятия. На станциях Казани и Нижнекамска были созданы условия работы для оперативного и управленческого персонала.

На станциях Казани и Нижнекамска были созданы условия работы для оперативного и управленческого персонала. Фото: Ринат Назметдинов

В апреле 2020 года Роспотребнадзор по РТ дал высокую оценку профилактическим мероприятия, реализованным на станциях ТГК-16. Инспекторы ведомства посетили Казанскую ТЭЦ-3, где положительно отметили систематическую трансляцию на станции радиосообщений о принимаемых мерах по недопущению заражения коронавирусной инфекцией.

Сотрудники ТГК-16 каждый год проходят вакцинацию от вирусных заболеваний. В этом году к плановым прививкам добавилась вакцинация от COVID-19. Чтобы сохранить здоровье и создать иммунитет от заболевания, коллектив предприятия на добровольной основе проходит вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

Поддержка ветеранов

Несмотря на ограничительные меры из-за пандемии, компания продолжила заботиться и о ветеранах. Только в ветеранской организации Нижнекамской станции числятся 670 неработающих пенсионеров. Ежеквартально дополнительно к государственной пенсии им выплачивается материальная помощь.

Для ветеранов на предприятии создан отдельный профсоюз пенсионеров производства. Традиционно компания организует для бывших сотрудников мероприятия по случаю праздников.

— На пенсии нас коллектив не бросает. Ветеранская организация постоянно о нас заботится, проводит различные мероприятия, — рассказал Тагирзян Мухаметзянов, ветеран труда филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».

Традиционно накануне Дня Победы ветеранов и тружеников тыла, работавших в филиалах — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), сотрудники станции поздравляют с праздником. В 2020 году, несмотря на ограничительные меры, компания продолжила заботиться о ветеранах-энергетиках.

Традиционно накануне Дня Победы ветеранов и тружеников тыла, работавших в филиалах — на Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), сотрудники станции поздравляют с праздником. Фото: Максим Липин

Заслуги ветеранской организации Нижнекамской ТЭЦ-1 даже были отмечены на правительственном уровне. В 2020 году Нижнекамская ТЭЦ-1 в конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию в Нижнекамском муниципальном районе заняла второе место.

Спортивные приоритеты

В компании реализуется масштабная программа по поддержке спорта и здорового образа жизни. Филиалы ежегодно участвуют в станционных спартакиадах и Спартакиаде Электропрофсоюза РТ, включающей в себя порядка 20 видов спорта.

Зимой коллектив отправляется на лыжные прогулки, летом организуется катание на велосипедах, проходят соревнования по шашкам и шахматам.

Команда ТГК-16 «Энергия» в марте 2020 года успешно выступила в чемпионате Казани по мини-футболу. Фото: Ринат Назметдинов

Несмотря на то, что 2020 год внес коррективы, энергетикам удалось добиться успехов на спортивном поприще. Так, команда ТГК-16 «Энергия» в марте 2020 года успешно выступила в чемпионате Казани по мини-футболу. Спортсмены компании завоевали серебряные медали. Коллектив Нижнекамской ТЭЦ-1 занял первое место в шахматном турнире XХI Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП. Волейбольная команда станции удостоилась третьего места.

— В филиалах ТГК-16 удалось создать целостную систему мер, социальных льгот и гарантий, которые отвечают высоким стандартам социальной политики предприятия. При этом социальная политика компании — это живой организм, который постоянно развивается и совершенствуется, и откликается на вызовы современности, — отметил Эдуард Галеев.

Партнерский материал