Энергоэффективные трубопроводы: «дочка» ТГК-16 обновит сетевую инфраструктуру Осиново
В течение пяти лет ООО «ПЭСТ» заменит изношенные трубопроводы в Осиново
Дочерняя компания АО «ТГК-16» — ООО «ПЭСТ» — после успешного завершения отопительного сезона в Осиново приступила к ремонту трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В мае после гидроопрессовки предприятие заменило семь задвижек и провело теплоизоляцию на 700 м трубопровода. Осиновские тепловоды на балансе у ПЭСТ находятся с 2019 года. Тепло в поселок поступает от Казанской ТЭЦ-3. Жители отмечают, что за отопление они платят значительно меньше, чем казанцы. «Реальное время» съездило в Осиново и узнало, как в ближайшие пять лет изменится тепловая инфраструктура поселка.
В июле в Осиново отремонтируют трубы горячего водоснабжения и отопления
Тепловоды в Осиново много лет эксплуатировались Осиновскими инженерными сетями. Но в 2019 году компания обанкротилась, и теплоснабжающая инфраструктура оказалась бесхозной. Ремонтом труб никто не занимался, запорная арматура постепенно стала негодной.
Год назад в поселок зашел новый подрядчик — дочерняя компания АО «ТГК-16» — ООО «ПЭСТ». На ее балансе оказались 7,4 км трубопроводов с изношенностью 90%. Возраст сетей тоже солидный — в эксплуатации больше 30 лет. Специалисты ПЭСТ сразу принялись за дело: привели сети в нормативное состояние и основательно подготовили их к отопительному сезону.
— Мы заменили изоляцию на 14% трубопроводов, отремонтировали 20 секционных задвижек. Задвижки на трубах нужны для надежности. В случае прорыва нам не надо отсекать большую часть домов от горячей воды. Достаточно перекрыть ее для 5-6 зданий. В этом году мы поменяли семь задвижек, — рассказал Фоат Абдельманов, ведущий инженер ООО «ПЭСТ».
Глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов отметил, что отопительный сезон в 2019 году прошел без прорывов. А значит, к подрядчику замечаний не было.
— ПЭСТ содержит трубы в надлежащем состоянии. Компания всегда откликается на наши пожелания, устраняет замечания. Мы работаем для людей, поэтому важно, чтобы все функционировало исправно, — сказал Альберт Салимов.
После окончания отопительного сезона в мае представители ПЭСТ провели гидроопрессовку труб, чтобы выявить слабые участки трубопровода. Для этого в трубы закачивают большой объем сжатого воздуха или холодной воды для создания давления, близкого к критическому. Если сеть выдерживает испытание и сохраняет герметичность, то трубопровод признается пригодным для использования. Если в трубопроводе есть прорыв, который фиксируют падением давления на манометре, то тестируемый канал требует ремонта.
На июль сотрудники ПЭСТ запланировали ремонт труб горячего водоснабжения и отопления.
«Трубы в какую обертку не заверни, все равно портят местность»
Цели у компании масштабные: в ближайшие пять лет заменить все трубопроводы в Осиново. В следующем году ПЭСТ собирается перевести трубы горячего водоснабжения под землю, поскольку воздушный трубопровод создает большие теплопотери.
— Подача горячей воды сейчас выполнена в однотрубном исполнении. Без разбора она там застаивается и остывает. В результате происходят большие теплопотери. В итоге до конечного потребителя горячая вода доходит уже в остывшем состоянии. Чтобы избежать этого, мы планируем сделать реконструкцию труб по программе энергосбережения, — рассказал Фоат Абдельманов.
ПЭСТ установит энергоэффективные трубопроводы и трубы горячего водоснабжения с использованием системы изоляции изопрофлекс с циркуляционной линией. В результате улучшится качество теплоснабжения, теплопотери уменьшатся. И трубы больше не будут портить внешний вид улиц.
Решение ПЭСТ поддержал Альберт Салимов:
— Трубы часто мешают проезду, поэтому их приходится переносить. К тому же в какую обертку их не заверни, все равно портят местность. Если ПЭСТ перенесет их под землю с использованием современных технологий, то мы все будем рады, — отметил глава сельского поселения.
Жители Осиново довольны работой ПЭСТ
В Осиново ПЭСТ поставляет горячее водоснабжение и тепло жителям 97 домов, двум детсадам, школе, муниципалитету, больнице, дому культуры, а также обслуживает производственные здания. Теплоэнергию поселок получает от филиала АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3».
Прошедший отопительный сезон энергетики оценивают как успешный. Весь период работа систем теплоснабжения осуществлялась без сбоев. А сами жители с благодарностью вспоминают бесперебойную подачу отопления и качество горячей воды.
— Я живу в Осиново девять лет. Батареи в 2019 году в отопительный сезон были горячие, нам было даже жарко. Часто проветривали квартиру, — отметила жительница поселка Алина Суханова.
Женщина с энтузиазмом встретила решение ПЭСТ ремонтировать поселковые сети.
— Когда мы сюда переехали и увидели трубы, то были неприятно удивлены. Мы за то, чтобы их реконструировали и убрали под землю. И соседи оценят перепланировку, — сказала жительница Осиново.
Ее поддержала пенсионерка Тамара Грызунова. Она считает, что трубы портят вид поселка.
— Отоплением я довольна. К тому же мы платим за него меньше, чем жители Казани. А вот трубы и правда хорошо бы задекорировать, — сказала Тамара Грызунова.
Компания ПЭСТ подтвердила «Реальному времени», что намерена заменить все трубопроводы в течение пяти лет. При этом на реализации инвестпрограммы не отразятся последствия коронавирусной пандемии.
Справка
ООО «ПЭСТ» было учреждено 22 июня 2009 года.
Основными видами деятельности являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) для последующей ее реализации потребителям на розничном рынке электроэнергии.
С 2018 года основным учредителем компании является крупная татарстанская генерирующая компания ТГК-16, ее доля в ПЭСТ составляет 90,1%. Остальная доля в ПЭСТ в размере 9,9% уставного капитала принадлежит ПАО «ТАИФ-НК».
Клиентами компании являются промпредприятия Татарстана и поселок Осиново.
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