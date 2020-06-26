Энергоэффективные трубопроводы: «дочка» ТГК-16 обновит сетевую инфраструктуру Осиново

В течение пяти лет ООО «ПЭСТ» заменит изношенные трубопроводы в Осиново

Фото: Ринат Назметдинов

Дочерняя компания АО «ТГК-16» — ООО «ПЭСТ» — после успешного завершения отопительного сезона в Осиново приступила к ремонту трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В мае после гидроопрессовки предприятие заменило семь задвижек и провело теплоизоляцию на 700 м трубопровода. Осиновские тепловоды на балансе у ПЭСТ находятся с 2019 года. Тепло в поселок поступает от Казанской ТЭЦ-3. Жители отмечают, что за отопление они платят значительно меньше, чем казанцы. «Реальное время» съездило в Осиново и узнало, как в ближайшие пять лет изменится тепловая инфраструктура поселка.



В июле в Осиново отремонтируют трубы горячего водоснабжения и отопления

Тепловоды в Осиново много лет эксплуатировались Осиновскими инженерными сетями. Но в 2019 году компания обанкротилась, и теплоснабжающая инфраструктура оказалась бесхозной. Ремонтом труб никто не занимался, запорная арматура постепенно стала негодной.

Год назад в поселок зашел новый подрядчик — дочерняя компания АО «ТГК-16» — ООО «ПЭСТ». На ее балансе оказались 7,4 км трубопроводов с изношенностью 90%. Возраст сетей тоже солидный — в эксплуатации больше 30 лет. Специалисты ПЭСТ сразу принялись за дело: привели сети в нормативное состояние и основательно подготовили их к отопительному сезону.

— Мы заменили изоляцию на 14% трубопроводов, отремонтировали 20 секционных задвижек. Задвижки на трубах нужны для надежности. В случае прорыва нам не надо отсекать большую часть домов от горячей воды. Достаточно перекрыть ее для 5-6 зданий. В этом году мы поменяли семь задвижек, — рассказал Фоат Абдельманов, ведущий инженер ООО «ПЭСТ».

«Мы заменили изоляцию на 14% трубопроводов, обновили 20 секционных задвижек», — сказал Фоат Абдельманов, ведущий инженер ООО «ПЭСТ»

Глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов отметил, что отопительный сезон в 2019 году прошел без прорывов. А значит, к подрядчику замечаний не было.

— ПЭСТ содержит трубы в надлежащем состоянии. Компания всегда откликается на наши пожелания, устраняет замечания. Мы работаем для людей, поэтому важно, чтобы все функционировало исправно, — сказал Альберт Салимов.

После окончания отопительного сезона в мае представители ПЭСТ провели гидроопрессовку труб, чтобы выявить слабые участки трубопровода. Для этого в трубы закачивают большой объем сжатого воздуха или холодной воды для создания давления, близкого к критическому. Если сеть выдерживает испытание и сохраняет герметичность, то трубопровод признается пригодным для использования. Если в трубопроводе есть прорыв, который фиксируют падением давления на манометре, то тестируемый канал требует ремонта.

На июль сотрудники ПЭСТ запланировали ремонт труб горячего водоснабжения и отопления.

«Трубы в какую обертку не заверни, все равно портят местность»

Цели у компании масштабные: в ближайшие пять лет заменить все трубопроводы в Осиново. В следующем году ПЭСТ собирается перевести трубы горячего водоснабжения под землю, поскольку воздушный трубопровод создает большие теплопотери.

— Подача горячей воды сейчас выполнена в однотрубном исполнении. Без разбора она там застаивается и остывает. В результате происходят большие теплопотери. В итоге до конечного потребителя горячая вода доходит уже в остывшем состоянии. Чтобы избежать этого, мы планируем сделать реконструкцию труб по программе энергосбережения, — рассказал Фоат Абдельманов.

Цели у ПЭСТ масштабные: в ближайшие пять лет заменить все трубопроводы в Осиново

ПЭСТ установит энергоэффективные трубопроводы и трубы горячего водоснабжения с использованием системы изоляции изопрофлекс с циркуляционной линией. В результате улучшится качество теплоснабжения, теплопотери уменьшатся. И трубы больше не будут портить внешний вид улиц.

Решение ПЭСТ поддержал Альберт Салимов:

— Трубы часто мешают проезду, поэтому их приходится переносить. К тому же в какую обертку их не заверни, все равно портят местность. Если ПЭСТ перенесет их под землю с использованием современных технологий, то мы все будем рады, — отметил глава сельского поселения.

Жители Осиново довольны работой ПЭСТ

В Осиново ПЭСТ поставляет горячее водоснабжение и тепло жителям 97 домов, двум детсадам, школе, муниципалитету, больнице, дому культуры, а также обслуживает производственные здания. Теплоэнергию поселок получает от филиала АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3».

Прошедший отопительный сезон энергетики оценивают как успешный. Весь период работа систем теплоснабжения осуществлялась без сбоев. А сами жители с благодарностью вспоминают бесперебойную подачу отопления и качество горячей воды.

Жители с благодарностью вспоминают бесперебойную подачу отопления и качество горячей воды

— Я живу в Осиново девять лет. Батареи в 2019 году в отопительный сезон были горячие, нам было даже жарко. Часто проветривали квартиру, — отметила жительница поселка Алина Суханова.

Женщина с энтузиазмом встретила решение ПЭСТ ремонтировать поселковые сети.

— Когда мы сюда переехали и увидели трубы, то были неприятно удивлены. Мы за то, чтобы их реконструировали и убрали под землю. И соседи оценят перепланировку, — сказала жительница Осиново.

ПЭСТ установит энергоэффективные трубопроводы и трубы горячего водоснабжения с использованием системы изоляции изопрофлекс с циркуляционной линией

Ее поддержала пенсионерка Тамара Грызунова. Она считает, что трубы портят вид поселка.

— Отоплением я довольна. К тому же мы платим за него меньше, чем жители Казани. А вот трубы и правда хорошо бы задекорировать, — сказала Тамара Грызунова.

Компания ПЭСТ подтвердила «Реальному времени», что намерена заменить все трубопроводы в течение пяти лет. При этом на реализации инвестпрограммы не отразятся последствия коронавирусной пандемии.



Екатерина Харитонова, фото Рината Назметдинова