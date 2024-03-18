Энергетики ТГК-16 сделали выбор в пользу своего будущего
Сотрудники главного офиса и работники филиалов — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) приняли активное участие в выборах президента Российской Федерации. Активность на предприятии превысила 90%.
В компании была проведена огромная работа по информированию персонала о важности реализации своего права голоса.
Большое внимание работе с энергокомпаниями уделяет заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев.
— Выборы будут определять судьбу нашей страны, судьбу каждого из нас и судьбу наших детей, поэтому участие на них — наш гражданский и патриотический долг. Наш голос необходим для развития страны в целом и энергетической отрасли в частности. Чтобы иметь возможность жить в процветающей стране и работать в преуспевающей отрасли, нам нужно сделать выбор сейчас, — донес свое мнение до коллектива предприятия замминистра.ПромышленностьЭнергетика Татарстан ТГК-16Минибаев Марат Файзрахманович
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