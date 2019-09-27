Тариф эталонный: будут ли россияне платить меньше за ЖКХ?

Правительство вводит новый принцип регулирования коммунальных тарифов

При формировании тарифов в сфере ЖКХ будут использовать эталонные принципы. Их решили ввести, чтобы снизить рост тарифов для конечных потребителей. Уже готова база для внедрения эталонов в электросетевом секторе. С прошлого года запущены пилотные проекты, а с 2021 года начнется освоение эталонного принципа во всех регионах России. Подробнее — в материале «Реального времени».



Эталон для электросбытовых компаний

Ввести эталонный принцип тарифообразования в электроэнергетике по итогам проведения Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в августе прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. «При этом эти деньги идут не на развитие региональной энергетики, а в карман конкретным лицам», — сказал глава государства.

Напомним, что внедрение механизма эталонных операционных затрат в тарифном регулировании обсуждается уже с начала 2017 года. Переход к новому методу регулирования необходим для исключения субъективной оценки экономической обоснованности расходов со стороны органов регулирования, повышения прозрачности тарифного регулирования, устранения дискриминации и приведения тарифных решений к сопоставимым параметрам.

ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для электросбытовых компаний, которая заработала с 1 июля 2018 года. В результате сократился разброс в значениях сбытовых надбавок по принятым тарифным решениям в субъектах Российской Федерации, а по значительной части принятых решений сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков снизились. ФАС оценила экономию потребителей от новой методики расчета за 3 года в 12,7 млрд рублей.

Эталонный расчет для остальных сфер ЖКХ

В июле правительство РФ также приняло постановление, направленное на внедрение эталонных затрат в сфере водоснабжения и водоотведения. Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев при этом отметил, что документ актуален для регионов со значительным количеством организаций, владеющих небольшими участками сетей водоснабжения или водоотведения, например менее 10 км.

«При этом тарифы таких организаций намного выше тарифов гарантирующих организаций, несмотря на то, что такие компании по существу занимаются только транзитом коммунальной услуги», — сказал Виталий Королев.

Переход на эталонный принцип формирования тарифов рассматривается и в сфере теплоснабжения. Пока тарифы для теплоснабжающих и теплосетевых организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования в «ручном режиме». Они основываются на расходах, которые сможет доказать предприятие. В такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков.

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев отметил, что документ актуален для регионов со значительным количеством организаций. Фото fas.gov.ru

Как работает эталонный подход?



Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности. Он будет основываться на технико-экономических показателях ресурсоснабжающих организаций, учитывать климатическое и географическое расположение, протяженность сетей, изношенность оборудования и другие показатели. Компании в сферах ЖКХ будут разделены на однородные группы и подгруппы, где сформируют нормированные затраты.

Регулирующий орган при утверждении тарифов сможет сравнивать деятельность отдельных компаний с аналогами из других регионов. Предполагается, что новый подход даст возможность устанавливать «эталонный» минимум, благодаря которому тарифное регулирование станет более прозрачным и понятным, а сами компании получат стимулы повышать свою эффективность и искать возможности для оптимизации затрат.

По мнению экспертов, новый метод должен стимулировать предприятия экономить средства. Кроме того, метод позволит освободить ресурсоснабжающие организации от произвола чиновников и привлечет инвестиции в отрасль. Планируется, что сэкономленные деньги ресурсоснабжающие компании будут направлять на мероприятия по сокращению потерь в сетях, модернизацию оборудования и капитальное строительство.

Эталонные расходы, или метод сравнения аналогов, должны привести к единому знаменателю деятельность региональных регулирующих органов. Кроме того, методика призвана снизить коррупционную составляющую в сфере ЖКХ. Внедрение эталонного принципа формирования тарифов сгладит тарифную дискриминацию и минимизирует разрывы в тарифах схожих организаций.

— Как утверждают разработчики проекта, эталонный метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, ценообразования. Это, конечно, плюс. Однако пока проект новый и многие его нюансы не ясны. Например, нет единой базы данных по производственным показателям предприятий теплоснабжения и водоснабжения, а там, где информация есть, показатели сильно разнятся. Пока неясно, насколько корректно будут рассчитаны «эталоны», в какой степени они будут унифицированы, учитывая региональные особенности, и как широко они будут внедряться. Поэтому потребуется много времени, чтобы разработать данные баз и детализировать многие факторы. В целом мы поддерживаем идею с «эталонами», но время покажет, — комментирует генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Анализ расходов на содержание тепловых сетей в Татарстане

Предлагаем узнать, существуют ли разрывы в тарифах и каковы они для потребителей Татарстана на примере расходов компаний, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии по сетям. Для этого необходимо сравнить уровень расходов на содержание тепловых сетей, включаемых Госкомитетом РТ по тарифам в тарифы на тепловую энергию, например, основного поставщика тепла в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах — АО «Татэнерго» с аналогичными расходами прочих теплосетевых организаций (таблица 1).

Из приведенных данных видно, что разница в расходах, учитываемых в тарифах на тепловую энергию, является существенной как внутри одной группы организаций в рамках одной системы теплоснабжения, так и между населенными пунктами. Так, удельные расходы на содержание 1 км сетей в Нижнекамске по сравнению с Казанью выше почти в два раза. Разница же в расходах на содержание сетей уже, например, между теплосетевыми организациями в том же Нижнекамске почти в три раза больше у АО «Татэнерго», чем у компании с аналогичным видом деятельности — ОАО «ВКиЭХ».

Как именно будут считать эталоны в сфере ЖКХ и как это отразится на тарифах и на платежах потребителя, пока неясно. Однако очевидно, что необходимость реформ давно назрела. Возможно, что внедрение нового эталонного метода расходов позволит добиться прозрачного и ясного порядка ценообразования на услуги ЖКХ для всех участников процесса: от регулируемых организаций до потребителя.

— Метод еще только начал применяться, в основном в энергосбытовых компаниях, и в производстве пока не используется. Возможно, такая система расчета в принципе подойдет не многим предприятиям. Оценить последствия введения новых правил можно будет только после выхода каких-либо методических указаний ФАС России, которые будут содержать окончательные значения эталонов затрат. Сейчас тарифы регулируются множеством документов, а новый документ призван установить единые правила. Это может привести к позитивным изменениям для нашей отрасли. По планам, региональные энергокомпании должны уменьшить затраты на тепло. А значит, предприятия смогут повысить эффективность и оптимизировать затраты, — резюмирует глава энергокомпании ТГК-16 Эдуард Галеев.

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