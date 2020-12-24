Дмитрий Песков: «Турбулентная среда вызвала нестабильность ТЭК, но Россия преодолела трудности»

Итоги года топливно-энергетического комплекса страны, планы развития отрасли и победа «Реального времени» в федеральном конкурсе «МедиаТЭК»

Впервые из-за пандемии коронавируса итоги Всероссийского конкурса СМИ и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса «МедиаТЭК» подвели в режиме видеоконференцсвязи, связавшей 61 регион страны. Кроме награждения победителей, участники ВКС, в которой приняли участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и зампредседателя правительства РФ Александр Новак, коротко подвели итоги работы отрасли в минувшем году. В регионах о достижениях и планах по развитию топливно-энергетического комплекса поговорили подробнее. Детали — в материале «Реального времени».

Любой интеллект питается из розетки

Свыше полутысячи (586) заявок из 61 региона страны. И это — только те, кто добрался до федерального этапа традиционного Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций по освещению деятельности предприятий ТЭК России. Все это говорит о важности и актуальности темы, говорил открывая видеоконференцсвязь, пресс-секретарь президента России — заместитель руководителя администрации президента РФ, а также глава экспертного совета конкурса «МедиаТЭК 2020» Дмитрий Песков. Он поблагодарил за организацию медиапремии, которую обычно проводили в рамках «Энергетической недели» (Международный энергетический форум — прим. ред.).

— Это очень важно, потому что очень сложно переоценить значение энергетики в жизни вообще земного шара, и в нашей стране — особенно. Это — основополагающий спектр нашей экономики, который нас фактически кормит, который дает нам возможность развивать высокотехнологические отрасли, который дает нам возможность заглядывать в будущее. Мы все помним знаменитую фразу о том, что любой искусственный интеллект питается из розетки, поэтому все начинается из этой розетки, — отметил Песков.

Спикер подчеркнул, что как и для всех других отраслей экономики, коронакризис серьезно ударил и по топливно-энергетическому комплексу.

— Турбулентная среда вызвала, к сожалению, нестабильность и для сырьевого сектора, и потом уже для всех видов промышленности по цепочке. Но, по-моему, нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей: стабилизировать ситуацию, и международную ценовую конъюнктуру, а главное, была обеспечена абсолютная устойчивость этого сектора народного хозяйства экономики России. Это действительно так. Это трудно оспорить и, наверное, поэтому, несмотря на все продолжающиеся пандемические трудности, мы продолжаем с уверенностью смотреть в будущее нашего ТЭК в следующем году и обозримой перспективе. Наверное, роль информационщиков в том, чтобы рассказывать миру, нашим гражданам как живет ТЭК, с какими проблемами он сталкивается, какие трудности имеет. И многие из вас филигранно с этим справляется. Спасибо вам, — обратился он не только к сидящим в московской студии, но и к тем, кто собрался у экранов в регионах.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Фото: АО «ТВ Центр» / tvc.ru

— Мы не стоим на месте. Отрасль развивается. ТЭК стоит сегодня перед новыми вызовами. И, во многом благодаря вашей работе, об этом узнают наши граждане, органы власти. И мы консолидируем усилия, чтобы вместе решать те задачи, которые стоят перед отраслью и экономикой. Важно, чтобы была обратная связь, — дополнил Пескова Александр Новак.

Затем состоялась церемония награждения. В числе победителей конкурса — два участника из Татарстана, один из них — интернет-газета «Реальное время». Экспертная комиссия, в которую вошли руководители крупнейших СМИ и ведущих вузов России, признали наше издание достойным первого места в номинации «Новая энергия для страны и развития ТЭК» среди региональных СМИ. Еще один стилизованный кубок в номинации «За многолетнюю работу среди детей по популяризации бережного отношения к энергии» достался АО «Татэнергосбыт».

— Действительно, конкурс «МедиаТЭК» он очень важен. Важно внимание СМИ к работе нашего топливно-энергетического комплекса. Так по жизни получается, что о работе наших энергетиков вспоминают только когда возникают перебои. На самом деле за всей этой работой, за бесперебойным обеспечением топливом, энергией, теплом, постоянно — 24 часа в сутки в любую погоду стоит огромный труд многотысячных коллективов компаний ТЭК. И этим людям тоже приятно и важно понимать значимость их труда. И общественное мнение, которое вы формируете, и оценка их деятельности, зависит во многом от того, как вы доносите эту информацию, — вручая награду подчеркнул вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

В числе победителей конкурса — два участника из Татарстана, один из них — интернет-газета «Реальное время»

Альберт Каримов: «Важно продолжать реализацию инвестиционных проектов»

Сразу после окончания церемонии награждения, настало время задавать вопросы. Спикерами пресс-конференции кроме Альберта Каримова стали генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев, генеральный директор АО «Татэнергосбыт» Раузил Хазиев, заместитель генерального директора — технический директор АО «Сетевая компания» Илшат Галимзянов и заместитель генерального директора — директор департамента ПАО «Татнефть» Дамир Мухаметшин.

Журналист «Реального времени» поинтересовался у татарстанского министра промышленности и торговли, что стало главным достижением отрасли в уходящем году и на что будет делаться упор в обозримом будущем. Отвечая на первый вопрос, вице-премьер отметил:

— Самое главное достижение в энергетике — надежное и бесперебойное электроснабжение. В непредсказуемых условиях первой половины года, особенно в конце первого квартала — начиная с марта месяца, усиленная работа руководства компаний и инженерного персонала, позволило не допустить очагов заболевания, организовать посменную работу 24 часа в сутки.

Отрасль понесла потери: объем выработки электроэнергии упал на 18% — с 28 млрд кВтч до 24 млрд. Упал спрос, а соответственно и загрузка мощностей. В республике пока еще много малоэффективных объектов генерации с высокими топливозатратами на выработку единицы энергии. Потому максимум усилий необходимо приложить к тому, чтобы уже в обозримом будущем к уже реализованным проектам по модернизации мощностей примерно на 1 ГВт (объекты на казанских ТЭЦ 1,2 и 3, а также в Нижнекамске), присоединились и другие.

Альберт Каримов: «Самое главное достижение в энергетике — надежное и бесперебойное электроснабжение»

— Большое достижение, что Заинская ГРЭС попала в программу ДПМ. Провести оформление, отбор, и запустить работу в таких условиях — это очень важно. Если у нас по Заинской ГРЭС менее 200 граммов будет на производство кВтч будет использоваться — это означает значительное увеличение наших мощностей. Республики. Получение больше энергии и сокращение того разрыва, который у нас сегодня между выработкой электроэнергии и ее потреблением. Такие же крупные проекты реализуются в компании ТАИФ. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию ПГУ 495 МВт в Нижнекамске. Это новая установка, — подчеркнул Каримов.

Глава Минпромторга РТ назвал важнейшим достижением то, что компании республики, не смотря на сложность обстановки, с государственной поддержкой, или на свои средства (как Группа ТАИФ), продолжают реализацию принятых программ. По мнению Каримова, именно в этом «залог бесперебойного энергоснабжения и конкурентоспособной энергии для развития наших производств и заводов на долгие-долгие годы вперед».

Эдуард Галеев, отвечая на вопрос журналиста о том, как отразилась пандемия на возглавляемой им компании, признал, что падение спроса на тепловую энергию, отразилось и на выработке электроэнергии, а значит и на прибыли компании. При этом, «ТГК-16» ни на минуту не останавливала не только производство, но и другие работы. Более того, серьезно вложившись в приобретение защитных средств для персонала, компания смогла сохранить коллектив в добром здравии и решила значительно нарастить программу ремонтных работ. Планирует продолжить работу в этом направлении и в новом — 2021-м. Он также сообщил, что новая ПГУ на «Нижнекамскнефтехиме» будет введена в эксплуатацию уже летом будущего года.

Эдуард Галеев признал, что падение спроса на тепловую энергию, отразилось и на выработке электроэнергии, а значит и на прибыли компании. При этом, «ТГК-16» ни на минуту не останавливала не только производство, но и другие работы

Раузил Хазиев, в свою очередь, отметил, что на Заинской ГРЭС строительные работы уже начались и обновленные мощности планируется ввести в эксплуатацию примерно через 3,5 года. Кроме того, ведется работа по включению в госпрограмму по модернизации еще и Набережно-Челнинской ТЭЦ. Причем оборудование для монтажа у компании уже имеется. Помощь федерального центра нужна лишь на строительно-монтажные работы.

Как на татарстанской нефтедобыче отразится сделка ОПЕК+

Нефти Татарстан, действительно сможет добыть меньше — признал Альберт Каримов. По текущему году снижение составляет примерно 13%. Но вот с тем, что сделка ОПЕК+, ограничивающая объемы извлечения «черного золота» — зло, министр не согласился.

— Конечно, с одной стороны надо выполнять условия. Но при этом нужно понимать, что проблемы возникают не из-за сделки ОПЕК+. Не будь сделки, можно только предполагать — какая ситуация складывалась бы. Мы все видели, как снижались цены на нефть. Было падение спроса. Вы знаете, до каких минимумов падали цены на нефть. Сейчас она порядка 50 долларов. Не будь сделки, вполне возможно, что мы добывали бы прежние объемы, но при этом цена была бы гораздо меньше. Мы, образно говоря, крутили бы педали быстрее, но при этом оставались бы на месте. Оценивать сделки ОПЕК+ можно и нужно именно с точки зрения совокупности факторов и их влияния, — высказал он свое мнение.

Для того, чтобы эффективность для республики и компаний, работающих на ее территории была выше, нужно развивать несырьевые и неэнергетические направления. Так, как это делают ТАИФ и Татнефть, строя и вводя в эксплуатацию мощности, повышающие глубину переработки углеводородного сырья.

Для того, чтобы эффективность для республики и компаний, работающих на ее территории была выше, нужно развивать несырьевые и неэнергетические направления, считает Каримов

Снижение потерь и умные счетчики

В целом по России потери электроэнергии в процессе доставки к конечному потребителю, составляют 7-10%. «Сетевая компания» добилась снижения этого показателя до 6,4% и продолжает работать над дальнейшем улучшением показателя. Об этом рассказал заместитель генерального директора — технический директор АО «Сетевая компания» Илшат Галимзянов. Ведется серьезная работа по модернизации самого сетевого хозяйства. Реконструируются подстанции:

— Сейчас принята программа на 2020-2024 года, где по каждому году объекты, где будем проводить реконструкцию. В этом году очень серьезная работа проведена по подстанции Зеленодольск на 220 кВ. Сам объект напряжения 220 кВ — серьезный. В компании мы стараемся на всех наших модернизируемых объектах применять новые технологии. На зеленодольской подстанции мы впервые в России внедрили дистанционное управление устройствами электрозащиты. При переключениях теперь все происходит с помощью автоматики. В Верхнем Услоне «Сетевая компания» завершила строительство подстанции 110 кВ. Проводим реконструкцию Бугульма 500 кВ, в перспективе подстанции Пестрецы и Тойма-2, — сообщил он.

Еще одно направление, которым в Татарстане занялись одними из первых в России — установка интеллектуальных счетчиков. Только «Сетевая компания» в 2020-м году установила порядка 130 «умных счетчиков». Еще 18 тыс. — «Татэнергосбыт».

— Мы ставим себе задачу по планомерному внедрению и установке таких счетчиков по республике. Само словосочетание «Интеллектуальный учет» предполагает что это не просто устройство, которое считает электроэнергию, но еще имеет и функционал, который позволяет нам видеть наши сети, получать информацию, которая нам нужна для дальнейшего совершенствования. По установленным счетчикам уже есть результат — есть аналитика по уменьшению потерь электроэнергии, сделаны выводы и анализы по проблемным участкам, куда мы можем направить средства для повышения эффективности и надежности поставок электроэнергии, — подчеркнул Галимзянов.

Илшат Галимзянов: «Мы ставим себе задачу по планомерному внедрению и установке умных счетчиков по республике»

— Сегодня есть федеральное требование по установке интеллектуальных приборов учета. Здесь наши компании идут на опережение. Нужно понимать, что сегодня все выбывающие по сроку поверки счетчики, будут заменяться на интеллектуальные приборы учета. И это дает огромное преимущество в плане информации касательно борьбы с задолженностями, воровства. И у «Сетевой компании», и у «Татэнергосбыта» есть свои программы по установке интеллектуальных приборов учета. В целом эта работа должна быть завершена по всей республике, — поддержал представителя «Сетевой компании» Каримов.

А представитель «Татэнергосбыта» уточнил, что в 2021 году компания планирует установить еще порядка 29 тыс. «умных» счетчиков.

По созданию единой теплосетевой компании решения пока нет

Волновало журналистов и то, на какой стадии сейчас находится проект по созданию единой теплосетевой компании на базе «Татэнерго» и «Казэнерго».

— По созданию на базе «Татэнерго» и «Казэнерго» единой теплосетевой компании решения пока на сегодняшний день не принято, — коротко ответил глава Минпромторга.

Однако журналистов интересовало и личное мнение вице-премьера о том: необходимо такое объединение, или нет.

— Здесь трудно однозначно ответить. Много факторов необходимо учитывать при рассмотрении вопроса. С одной стороны — это доступность тепловых сетей для потребителей, есть финансовые вопросы: какой тариф от какой станции будет применяться. Важно учитывать еще и физику процесса: тут и гидродинамика, и гидравлика, расстояние, какие энергии потребуются, чтобы протащить тепло на это расстояние. То есть это не такие простые вопросы, на которые можно быстро и легко ответить. Тут надо 7 раз отмерять, 1 раз отрезать. Мы сейчас меряем, — пояснил Каримов.

Волновало журналистов и то, на какой стадии сейчас находится проект по созданию единой теплосетевой компании на базе «Татэнерго» и «Казэнерго». Фото: Александр Фирсов / kazan.aif.ru

Ветрогенерация появится в Татарстане к 2023-24 годам

Современный тренд — возобновляемые источники энергии. Татарстан тоже готовится оседлать ветер. Тем более, что исследования, проведенные учеными показали: коммерческий ветер в республике есть.

— Это одна из весомых составляющих, которая показывает — может ли вообще эта отрасль развиваться в РТ, или нет. Но есть еще несколько таких же важных вопросов. Первое — это земельный вопрос, потому что установки должны быть достаточно разнесены по большой территории, на которой располагаются десятки, сотни владельцев, и со всеми нужно урегулировать вопросы взаимодействия. И еще один не менее важный вопрос — как ветропарк может присоединиться к существующей энергосистеме — есть ли там пропускная способность, и есть ли там потребность в этой энергии. Это отдельный вопрос и довольно дорогостоящий, потому что создать такую отдельную точку входа — это довольно дорого. Сегодня компаниями, с которыми мы взаимодействуем, эта работа ведется. На еженедельном контроле у заместителя министра промышленности. Мы ведем работу со всеми ведущими игроками на этом рынке. В частности компанией «Enel», которая представляет итальянских инвесторов. «НоваВинд» компании Росатом. И мы уже детально рассматриваем все эти вопросы отдельно по каждому участку каждого из районов, пояснил в ответ на вопрос Альберт Каримов.

В частности, исследования ведутся в Камско-Устьинском, Алексеевском, Чистопольском, Буинском и Спасском районах. Программы по строительству ветропарков в диапазоне мощности от 60 до 200 МВт, обсуждаются и с главами муниципалитетов, и профильными специалистами. В 2021 году планируется принять окончательное решение по местам строительства, оборудованию и его мощности, потом будет подана заявка на господдержку. В 2021-22 годах можно будет приступить к строительству и примерно в 2023-24 годах, ветряки дадут первую энергию.

— Несколько ветропарков, с учетом того, что у нас установленные мощности составляют сейчас 8 тыс. МВт, пиковая нагрузка у нас порядка 4300 МВт на нашу энергосистему, поэтому суммарная мощность 200-600 МВт будет составлять порядка 10% от всех мощностей. Я думаю, что в ближайшее время у нас упор будет сделан на базовую генерацию — гидроэлектроэнергию и газотурбинную, — подчеркнул вице-премьер.

На вопрос, станет ли возобновляемая энергетика когда-то доминирующей, министр ответил утвердительно. Но добавил, что это событие очень отдаленной перспективы. Сначала ветроэнергетика должна научиться обходиться без господдержки, а оборудование стать конкурентным по цене при равной мощности с традиционным. Кроме того, нужно решить вопрос с технологией накопления полученной энергии. Пока достаточно емких батарей в природе не существует. А сейчас нужно нарабатывать опыт и готовить специалистов.

Программы по строительству ветропарков в диапазоне мощности от 60 до 200 МВт, обсуждаются и с главами муниципалитетов, и с профильными специалистами. Фото: misanec.ru

Каримов: «Ждать роста цен на топливо — не стоит»

Но исключить его — нельзя. Еще один ответ Альберта Каримова на злободневный вопрос.

— Стоимость бензина складывается из многих факторов: стоимость нефти, стоимость доллара, стоимость переработки, налоговая составляющая — одна из главных Однозначную тенденцию предугадать сложно, — отметил он.

В республике стоимость бензинов — ниже чем в среднем по ПФО. Тут заслуга и регулирующих мер на уровне государства, и работа рабочей группы, созданной по поручению Рустама Минниханова, и постоянный мониторинг со стороны республиканского управления по рациональному использованию ТЭР.

Дополнительным сдерживающим фактором для повышения цен со стороны производителей и реализаторов топлива должно стать развитие альтернативных видов. В частности — транспорта на компрессированном и сжиженном газе. Первых в республике уже почти 9 тыс. единиц. В том числе коммунальный и общественный транспорт. Кроме того, уже создана рабочая группа по разработке программы создания электрозарядной инфраструктуры. Благодаря ей в республике должно появиться больше электрокаров.

Общение с журналистами длилось почти полтора часа. Вопросов было задано много. Еще больше — осталось. Так, ПАО «Татнефть» за подробностями о том, где за рубежом компания планирует развивать нефтедобычу и как планирует работать на месторождениях сверхвязкой нефти с учетом последних изменений в налоговом законодательстве, пригласила СМИ на традиционный разговор с генеральным директором в январе будущего года. Свои пресс-конференции, наверняка готовят и другие компании ТЭК.



1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов