Проект социального значения: тепло в Осиново пришло вместе с ТГК-16

«Дочка» энергокомпании приступила к ремонту и эксплуатации 7,5 километра бесхозных тепловодов

Фото: Инна Серова

Весомую социальную нагрузку взяло на себя OOO «ПЭСТ» — дочерняя фирма АО «ТГК-16», которое, в свою очередь, входит в ГК «ТАИФ». Начав с решения вопросов теплоснабжения, ПЭСТ в результате занялось и благоустройством, услышав многочисленные просьбы жителей. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

План ремонта согласовали в деталях



Дочернее предприятие ТГК-16 ООО «ПЭСТ» приняло осиновские тепловоды на баланс в этом году. До этого теплоснабжение 17-тысячного поселка висело на волоске.

— После того как обанкротилось предприятие «Осиновские инженерные сети», тепловоды в поселке оставались бесхозными, — рассказывает глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов. — У предприятия денег не было и раньше, а в течение последнего года шла установленная законом процедура банкротства, и тем более никто в наши трубопроводы не вкладывался. Трубы не ремонтировались, запорная арматура на ладан дышала.

Сейчас мы видим, как они работают — приводят сети в нормативное состояние. К отопительному сезону сделали все, что намечено, отопление в поселке уже запустили

По словам Салимова, новый подрядчик — ООО «ПЭСТ» — взялся за дело основательно:

— Мы вместе с представителями компании обошли каждый участок тепловодов, определили самые уязвимые точки, составили детальный план первоочередных работ — на ближайшие 3 года. И сейчас мы видим, как они работают — приводят сети в нормативное состояние. К отопительному сезону сделали все, что намечено, отопление в поселке уже запустили.

«Мы делаем все так, чтобы сразу и надолго снять проблемы»

Олег Соколов, заместитель генерального директора ООО «ПЭСТ», рассказал «Реальному времени», что только в этом году перед пуском тепла в Осиново ПЭСТ восстановило изоляцию 618 метров труб отопления и 760 метров — горячего водоснабжения, заменило 143 метра труб горячего водоснабжения и 14 метров труб отопления, а также поменяло в общей сложности 28 задвижек, провело ремонт опор трубопровода и успешно завершило опрессовку труб перед пуском тепла.

Олег Соколов, заместитель генерального директора ООО «ПЭСТ», рассказал «Реальному времени», что только в этом году перед пуском тепла в Осиново «ПЭСТ» восстановило изоляцию 618 метров труб отопления и 760 метров — горячего водоснабжения, заменило 143 метра труб горячего водоснабжения и 14 метров труб отопления

— Мы стараемся делать все так, чтобы сразу и надолго снять проблемы, — пояснил ведущий инженер по тепловым сетям ООО «ПЭСТ» Фоат Абдельманов, показывая корреспонденту новую изоляцию и задвижки. — Да и жильцам это выгодно: если при транспортировке теплоносителя из-за отсутствия нормальной изоляции будет много теплопотерь, до квартир он дойдет остывшим, значит, в доме будет минимум на 2—3 градуса холоднее. Этой зимой в квартирах температура воздуха будет более комфортной.

— Объемов работ по ремонту тепловодов тут на несколько лет, — говорит Соколов. — Поэтому решаем, что надо делать в первую очередь. Например, в поселке были очень проблемные трубы горячего водоснабжения. Вроде и после ремонта, а рвались постоянно, сварке не поддавались, видимо, изначально там был брак. Мы посмотрели их — относительно новая труба, а уже вся в хомутах… Такие нельзя было оставлять даже на эту зиму — поменяли. Мы пришли сюда надолго, поэтому относимся к делу по-хозяйски.

К Дню пожилых людей новый собственник труб не только обеспечил поселок теплом, но и сделал подарок жителям улицы Майской — новый удобный и безопасный переход через тепловод

«Мы очень долго ждали! Долго — это даже не то слово»

На практике получилось, действительно, очень «по-хозяйски». ПЭСТ «зашла» в Осиново, приняв на баланс 7,5 километра тепловодов, которые в течение последних нескольких лет были фактически бесхозными, а к Дню пожилых людей новый собственник труб не только обеспечил поселок теплом, но и сделал подарок жителям улицы Майской — новый удобный и безопасный переход через тепловод. Для маленьких городков и сел — это настоящее долгожданное событие.

ТАИФ и ПЭСТ в эти дни благодарило все Осиново. «Мы очень долго ждали! Долго — это даже не то слово! — рассказывает жительница села Эльза Хазиева, отдельно благодаря за подарок — «лестницу», как они называют новый переход. — Слава богу, сделали лестницу нам. Сейчас очень хорошо стало: дети в школу ходят по ней».

Антонина Александровна уже 36 лет участница местного хора «Ивушка». Но поскольку за плечами у нее солидный учительский стаж, опыт работы председателем поселкового совета и неравнодушие к своему родному селу, она поделилась с Олегом Соколовым своими пожеланиями

Отрадно, что сами жители, увидев инициативу компании, включились в работу, желая помочь и подсказать. Одним из таких помощников в благоустройстве стала жительница дома по улице Гагарина Антонина Александровна. Когда корреспондент «Реального времени» приехала в Осиново, она готовилась к выступлению в концерте в честь Дня пожилых людей. Женщина уже 36 лет участница местного хора «Ивушка». Но поскольку за плечами у нее солидный учительский стаж, опыт работы председателем поселкового совета и неравнодушие к своему родному селу, она поделилась с заместителем генерального директора ООО «ПЭСТ» Олегом Соколовым, своими пожеланиям. Попросила довести изоляцию до ума на последнем участке, оставшемся на сегодня не защищенным от теплопотерь, посетовала, что рабочие зря оставили мешки со старым утеплителем без присмотра — как бы кто не нахулиганил. И что остались участки труб со старым утеплителем — это неправильно:

— Сколько лет мы добивались, чтобы изоляцию теплосетей заменили на новую, — говорит Гагарина. — Вот — дождались! А мостик… конечно он очень нужен был! Ходить напрямую короче, чем в обход. По тому, который у нас был, ходить уже смертельно опасно стало! Так что большое спасибо за новый мостик работникам компании — и удобный, и надежный он получился!

Константин Князев рассказал, что много лет жители поселка, особенно в гололед, ломали руки-ноги на старом мостике, а чаще по-пластунски пробирались под теплотрассой, срезая путь

С похвалой отозвался о ПЭСТе и Константин Князев, который рассказал, что много лет жители поселка, особенно в гололед, ломали руки-ноги на старом мостике, а чаще по-пластунски пробирались под теплотрассой, срезая путь:

— Вон, смотрите, не мостик, а полная разруха тут была — как по этим ржавым жердочкам ходить? Спасибо всем тем, кто нам благоустроили двор. Теперь машины стоят отдельно, детская площадка есть, дорожки и проезды заасфальтированы, грязи нет — ходить можно. А сколько лет мы двор за свой счет освещали и, если бы не Антонина Александровна и ее инициативность, так и продолжалось бы. У нас фонари много лет на доме висели и за свет во дворе мы платили из ОДН. У соседей ОДН 2 рубля было с метра, а у нас до 38—40 рублей доходило.

Планируем и в будущем учитывать пожелания жителей и заняться решением вопросов, которые наиболее приоритетны, — заключил заместитель генерального директора ООО «ПЭСТ» Олег Соколов

— В качестве инвестора, мы зашли в Осиново недавно. Мы только начали вкладываться в инфраструктуру поселка. Планируем и в будущем учитывать пожелания жителей и заняться решением вопросов, которые наиболее приоритетны, — заключил заместитель генерального директора ООО «ПЭСТ» Олег Соколов.

Партнерский материал





Инна Серова, фото автора