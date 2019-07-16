С заботой о персонале: чем живут работники ТГК-16

Энергокомпания реализует широкий спектр социальных гарантий и льгот

Фото: Евгений Канаев

Компания АО «ТГК-16» начала свою производственную деятельность девять лет назад. С первых дней работы предприятие создает благоприятные условия для трудового коллектива, выполняя при этом законодательные требования и обеспечивая социальную защищенность работников. На предприятии действуют система обучения и повышения квалификации, льготные программы получения жилья, проводятся оздоровительные мероприятия. Подробнее о социальных гарантиях АО «ТГК-16» — в материале «Реального времени».

Социально-ответственная миссия

Сегодня в энергокомпании ТГК-16 работает более полутора тысяч человек. Производственные успехи предприятия были бы немыслимы без направленной социальной поддержки работников. Поэтому условиям труда и дополнительным гарантиям для персонала здесь уделяется особое внимание.

— Миссия социально-ответственной компании означает для нас приверженность устойчивому развитию социальной, экономической и экологической сфер жизни общества, — говорит начальник отдела управления персоналом ТГК-16 Ольга Никишкова.

В предприятии на всех рабочих местах созданы хорошие условия труда и отдыха персонала, соответствующие современному уровню. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), например, расположился спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивными и тренажерными залами. Благодаря этому все сотрудники могут заняться спортивно-оздоровительными мероприятиями после рабочего дня.

На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) расположился спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивными и тренажерными залами. Фото Максима Платонова

Во всех филиалах компании есть здравпункты, оснащенные современным оборудованием. Также для сотрудников создано транспортное обслуживание — на станцию людей доставляют комфортабельные автобусы. С момента создания ТГК-16 действуют коллективные договоры филиалов. В документах учтены основные принципы, льготы, гарантии и компенсации, на которые имеют право сотрудники.



Здоровью персонала ТГК-16 уделяет повышенное внимание. Ежегодно на станциях компании сотрудники проходят профмедосмотр. Также каждый год проходит вакцинация работников, а уровень заболеваемости в филиалах постоянно анализируется.

— Сотрудникам, занятым на вредном производстве, ежегодно предоставляется дополнительный отпуск, — рассказывает Ольга Никишкова. Также дополнительный отпуск получают и те, у кого рабочий день ненормированный.

Большую роль в компании играет и профилактика физического состояния персонала. Каждый год ТГК-16 направляет сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными факторами, на санаторно-курортное лечение, чтобы предупредить профессиональные заболевания.

Охрана труда как фактор социальной политики

В компании соблюдаются государственные нормативные требования охраны труда, что было подтверждено при проверке Государственной инспекцией труда в 2018 году. По итогам 2018 года процент рабочих мест работников, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест составил 100 процентов.

На предприятии регулярно проводятся дни охраны труда, которые позволяют повышать уровень знаний персонала. Фото Максима Платонова

Большое внимание в ТГК-16 уделяется обеспечению сотрудников современной сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Только в прошлом году предприятие потратило 83 млн рублей на мероприятия по обеспечению безопасности рабочих процессов.

На предприятии регулярно проводятся дни охраны труда, которые позволяют повышать уровень знаний персонала в области безопасных приемов выполнения работ, обсуждать предложения по повышению уровня безопасности труда, вести разъяснительную работу.

Филиалы ТГК-16 ежегодно участвуют в конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда». Это позволяет дополнительно стимулировать активный подход сотрудников к решению вопросов охраны труда и безопасности производства, в том числе и с использованием нестандартных решений.

ЗОЖ и развитие спорта

Развивая тему здоровья и правильного образа жизни, ТГК-16 активно поддерживает спорт. Работники участвуют в спортивных соревнованиях на первенство города, республики, страны. На станциях каждый год проходят спартакиады между цехами и отделами. Спартакиада включает в себя порядка 20 видов спорта и пользуется популярностью у сотрудников. Кроме того, работники могут постоянно принимать участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. Так, зимой коллектив отправляется на лыжные прогулки, летом организует катание на велосипедах, соревнуется в шашках и шахматах.

Здоровый образ жизни на станциях давно стал стилем жизни их работников. Руководство поощряет некурящий персонал, мотивируя отказаться от вредной привычки.

Помимо этого, на филиалах ТГК-16 постоянно внедряются новые формы физкультурных занятий: матчевые встречи между командами, спортивные праздники и акции под эгидой «За здоровый образ жизни», где участвуют не только работники, но и члены их семей.

В начале года «Энергия» заняла первое место в финале турнира по мини-футболу в рамках XIX Спартакиады электропрофсоюза РТ ВЭП. Фото Максима Платонова

Весомых спортивных побед работники энергокомпании добиваются не только на внутрикорпоративных мероприятиях, а также в региональных и отраслевых состязаниях, по итогам которых неизменно становятся обладателями призовых мест. Есть у энергетиков и свои спортивные команды.

В 2015 году была создана футбольная команда «Энергия». Основной костяк составили работники КТЭЦ-3. Мастерство игроков строго выверяется тренером перед тем, как они смогут стать членами команды. В начале года «Энергия» заняла первое место в финале турнира по мини-футболу в рамках XIX Спартакиады электропрофсоюза РТ ВЭП (Всероссийского электропрофсоюза). В результате энергетики в этом сезоне стали обладателями Кубка Масгута Фатыховича Аскарова. Это одна из престижных наград среди любителей. Кроме того, футболисты вышли в высшую лигу, удачно завершив первый тур. Сейчас у команды новая цель — одержать победу в следующем туре по мини-футболу, который завершится в феврале будущего года. Для этого футболисты-энергетики усиленно тренируются в спортзале. Также в мае 2019 года сборная АО «ТГК-16» заняла второе место в турнире по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Победы» в Москве, в котором участвовало множество представителей компаний со всей России.

В этом году у компании появилась и волейбольная команда «Энергетик». Пока она участвует в любительской лиге по Казани, а игроки набираются опыта, тренируясь каждую неделю. В планах игроков — выйти в тройку лидеров по волейболу среди предприятий Казани.

В программу социального жилья — 734 млн рублей

Дополнительным стимулом для работников ТГК-16 является жилищная программа компании. Предприятие ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по обеспечению социальным жильем. С момента образования в 2010 году ТГК-16 участвует в программе «Социальная ипотека», а с 2014 года компания дополнительно участвовала в программах «Развитие промышленного комплекса в РТ» и «Реализация квартир по договорам приобретения жилого помещения».

С момента образования в 2010 году ТГК-16 участвует в программе «Социальная ипотека». Фото Романа Хасаева

Более того, ТГК-16 предоставляет денежные займы для оплаты первоначального взноса, а также предоставляет льготы при приобретении жилья. В 2018 году получили квартиры 24 работника АО «ТГК-16». Таким образом, в минувшем году компании удалось полностью обеспечить всех работников, нуждающихся в жилье, квартирами в рамках ипотечной программы. Всего с июня 2010 года ТГК-16 выделила на реализацию ипотечных программ более 734,5 млн рублей. За все время деятельности АО «ТГК-16» среди работников распределено 528 квартир.

Социальная поддержка и благотворительность в постоянном фокусе внимания

ТГК-16 постоянно осуществляет выплаты по таким поводам, как первый брак, рождение ребенка, день рождения, профессиональный праздник. Всего в 2018 году на выплату материальной помощи сотрудникам было выделено порядка 17 млн рублей.

В прошлом году компания оказала благотворительную помощь на сумму почти 11,8 млн рублей, которые были направлены на развитие культурной сферы в Республике Татарстан и т. п. Аналогичные направления благотворительной деятельности реализуются и в 2019 году.

Снижение загрязнения окружающей среды — социальная ответственность бизнеса

Еще один значимый пункт в социальной деятельности ТГК-16 — экологическая ответственность. В качестве приоритетной задачи компания ставит перед собой обеспечение наименьшего воздействия на окружающую среду, допустимого при использовании применяемых технологий и оборудования.

Эти принципы экологической политики недавно были реализованы путем строительства на Казанской ТЭЦ-3 очистных сооружений ливнево-талого и промышленного стока. Сооружение отвечает современным требованиям и позволяет очищать сточные воды по таким загрязняющим веществам, как нефтепродукты и взвешенные вещества. Прежние очистные сооружения топливного цеха производили очистку от нефтепродуктов лишь части производственных сточных вод и не охватывали очисткой ливнево-талый и промышленный стоки основной площадки станции. Строительство объекта и ввод в эксплуатацию удалось завершить до конца прошлого года. Общие затраты на строительство с 2013 года составили 165 млн рублей.

Принципы экологической политики недавно были реализованы путем строительства на Казанской ТЭЦ-3 очистных сооружений ливнево-талого и промышленного стоков. Фото АО «ТГК-16»

За 2018 год возврат очищенной воды в циркуляционную систему оборотного охлаждения Казанской ТЭЦ-3 составил 389,412 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2017 годом. Масса предотвращенных к сбросу нефтепродуктов выросла более чем в шесть раз. И это за неполный год работы новых очистных сооружений.

В целом в 2018 году по АО «ТГК-16» общая сумма затрат на охрану окружающей среды и природопользование составила 258,5 млн рублей.

Синергия поколений

С заботой и вниманием ТГК-16 относится к ветеранам, для которых был создан отдельный профсоюз пенсионеров производства. Традиционно компания организует для бывших сотрудников мероприятия по случаю праздников. Так, накануне великого праздника — Дня Победы — работники станций навещают энергетиков-ветеранов. Действующие сотрудники дарят героям праздника цветы и подарки от имени предприятия, выражают благодарность. По случаю Дня пожилых людей и Дня труда на станциях проходя праздничные концерты с чаепитиями.

С заботой и вниманием ТГК-16 относится к ветеранам, для которых был создан отдельный профсоюз пенсионеров производства. Фото Олега Тихонова

В тандеме с профсоюзом работает и молодежная организация Казанской ТЭЦ-3. Молодые работники участвуют в городских и станционных конкурсах, научно-практических конференциях, благотворительных акциях, спортивных, туристических и культурных мероприятиях.

Рост компетенций как фактор соцзащиты персонала

Работники ТГК-16 постоянно повышают уровень квалификации.

— Мы признаем наших сотрудников важнейшим активом компании. И содействуем раскрытию их профессиональных и личных способностей, создаем условия для карьерного роста, — делится Ольга Никишкова.

В ТГК-16 на постоянной основе осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации персонала предприятия. Примечательно, что для максимального соответствия квалификационным требованиям и для оперативного ознакомления с изменяющимися тенденциями в отраслевых областях (техники и технологий, тарифообразования и так далее) сотрудники могут проходить несколько видов обучения в течение года. Так в 2018 году было проведено 172 курса обучения.

Одним из важнейших элементов профилактики и предупреждения травматизма является обучение по охране труда. В 2018 году повысили квалификацию по охране труда 123 специалиста.

— В основе социальной политики ТГК-16 — подходы, обеспечивающие успешное развитие компании и гармоничное сочетание интересов работников, акционеров, потребителей и государства, — резюмирует Ольга Никишкова.