С заботой о персонале: чем живут работники ТГК-16
Энергокомпания реализует широкий спектр социальных гарантий и льгот
Компания АО «ТГК-16» начала свою производственную деятельность девять лет назад. С первых дней работы предприятие создает благоприятные условия для трудового коллектива, выполняя при этом законодательные требования и обеспечивая социальную защищенность работников. На предприятии действуют система обучения и повышения квалификации, льготные программы получения жилья, проводятся оздоровительные мероприятия. Подробнее о социальных гарантиях АО «ТГК-16» — в материале «Реального времени».
Социально-ответственная миссия
Сегодня в энергокомпании ТГК-16 работает более полутора тысяч человек. Производственные успехи предприятия были бы немыслимы без направленной социальной поддержки работников. Поэтому условиям труда и дополнительным гарантиям для персонала здесь уделяется особое внимание.
— Миссия социально-ответственной компании означает для нас приверженность устойчивому развитию социальной, экономической и экологической сфер жизни общества, — говорит начальник отдела управления персоналом ТГК-16 Ольга Никишкова.
В предприятии на всех рабочих местах созданы хорошие условия труда и отдыха персонала, соответствующие современному уровню. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), например, расположился спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивными и тренажерными залами. Благодаря этому все сотрудники могут заняться спортивно-оздоровительными мероприятиями после рабочего дня.
Во всех филиалах компании есть здравпункты, оснащенные современным оборудованием. Также для сотрудников создано транспортное обслуживание — на станцию людей доставляют комфортабельные автобусы. С момента создания ТГК-16 действуют коллективные договоры филиалов. В документах учтены основные принципы, льготы, гарантии и компенсации, на которые имеют право сотрудники.
Здоровью персонала ТГК-16 уделяет повышенное внимание. Ежегодно на станциях компании сотрудники проходят профмедосмотр. Также каждый год проходит вакцинация работников, а уровень заболеваемости в филиалах постоянно анализируется.
— Сотрудникам, занятым на вредном производстве, ежегодно предоставляется дополнительный отпуск, — рассказывает Ольга Никишкова. Также дополнительный отпуск получают и те, у кого рабочий день ненормированный.
Большую роль в компании играет и профилактика физического состояния персонала. Каждый год ТГК-16 направляет сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными факторами, на санаторно-курортное лечение, чтобы предупредить профессиональные заболевания.
Охрана труда как фактор социальной политики
В компании соблюдаются государственные нормативные требования охраны труда, что было подтверждено при проверке Государственной инспекцией труда в 2018 году. По итогам 2018 года процент рабочих мест работников, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест составил 100 процентов.
Большое внимание в ТГК-16 уделяется обеспечению сотрудников современной сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Только в прошлом году предприятие потратило 83 млн рублей на мероприятия по обеспечению безопасности рабочих процессов.
На предприятии регулярно проводятся дни охраны труда, которые позволяют повышать уровень знаний персонала в области безопасных приемов выполнения работ, обсуждать предложения по повышению уровня безопасности труда, вести разъяснительную работу.
Филиалы ТГК-16 ежегодно участвуют в конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда». Это позволяет дополнительно стимулировать активный подход сотрудников к решению вопросов охраны труда и безопасности производства, в том числе и с использованием нестандартных решений.
ЗОЖ и развитие спорта
Развивая тему здоровья и правильного образа жизни, ТГК-16 активно поддерживает спорт. Работники участвуют в спортивных соревнованиях на первенство города, республики, страны. На станциях каждый год проходят спартакиады между цехами и отделами. Спартакиада включает в себя порядка 20 видов спорта и пользуется популярностью у сотрудников. Кроме того, работники могут постоянно принимать участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. Так, зимой коллектив отправляется на лыжные прогулки, летом организует катание на велосипедах, соревнуется в шашках и шахматах.
Здоровый образ жизни на станциях давно стал стилем жизни их работников. Руководство поощряет некурящий персонал, мотивируя отказаться от вредной привычки.
Помимо этого, на филиалах ТГК-16 постоянно внедряются новые формы физкультурных занятий: матчевые встречи между командами, спортивные праздники и акции под эгидой «За здоровый образ жизни», где участвуют не только работники, но и члены их семей.
Весомых спортивных побед работники энергокомпании добиваются не только на внутрикорпоративных мероприятиях, а также в региональных и отраслевых состязаниях, по итогам которых неизменно становятся обладателями призовых мест. Есть у энергетиков и свои спортивные команды.
В 2015 году была создана футбольная команда «Энергия». Основной костяк составили работники КТЭЦ-3. Мастерство игроков строго выверяется тренером перед тем, как они смогут стать членами команды. В начале года «Энергия» заняла первое место в финале турнира по мини-футболу в рамках XIX Спартакиады электропрофсоюза РТ ВЭП (Всероссийского электропрофсоюза). В результате энергетики в этом сезоне стали обладателями Кубка Масгута Фатыховича Аскарова. Это одна из престижных наград среди любителей. Кроме того, футболисты вышли в высшую лигу, удачно завершив первый тур. Сейчас у команды новая цель — одержать победу в следующем туре по мини-футболу, который завершится в феврале будущего года. Для этого футболисты-энергетики усиленно тренируются в спортзале. Также в мае 2019 года сборная АО «ТГК-16» заняла второе место в турнире по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Победы» в Москве, в котором участвовало множество представителей компаний со всей России.
В этом году у компании появилась и волейбольная команда «Энергетик». Пока она участвует в любительской лиге по Казани, а игроки набираются опыта, тренируясь каждую неделю. В планах игроков — выйти в тройку лидеров по волейболу среди предприятий Казани.
В программу социального жилья — 734 млн рублей
Дополнительным стимулом для работников ТГК-16 является жилищная программа компании. Предприятие ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по обеспечению социальным жильем. С момента образования в 2010 году ТГК-16 участвует в программе «Социальная ипотека», а с 2014 года компания дополнительно участвовала в программах «Развитие промышленного комплекса в РТ» и «Реализация квартир по договорам приобретения жилого помещения».
Более того, ТГК-16 предоставляет денежные займы для оплаты первоначального взноса, а также предоставляет льготы при приобретении жилья. В 2018 году получили квартиры 24 работника АО «ТГК-16». Таким образом, в минувшем году компании удалось полностью обеспечить всех работников, нуждающихся в жилье, квартирами в рамках ипотечной программы. Всего с июня 2010 года ТГК-16 выделила на реализацию ипотечных программ более 734,5 млн рублей. За все время деятельности АО «ТГК-16» среди работников распределено 528 квартир.
Социальная поддержка и благотворительность в постоянном фокусе внимания
ТГК-16 постоянно осуществляет выплаты по таким поводам, как первый брак, рождение ребенка, день рождения, профессиональный праздник. Всего в 2018 году на выплату материальной помощи сотрудникам было выделено порядка 17 млн рублей.
В прошлом году компания оказала благотворительную помощь на сумму почти 11,8 млн рублей, которые были направлены на развитие культурной сферы в Республике Татарстан и т. п. Аналогичные направления благотворительной деятельности реализуются и в 2019 году.
Снижение загрязнения окружающей среды — социальная ответственность бизнеса
Еще один значимый пункт в социальной деятельности ТГК-16 — экологическая ответственность. В качестве приоритетной задачи компания ставит перед собой обеспечение наименьшего воздействия на окружающую среду, допустимого при использовании применяемых технологий и оборудования.
Эти принципы экологической политики недавно были реализованы путем строительства на Казанской ТЭЦ-3 очистных сооружений ливнево-талого и промышленного стока. Сооружение отвечает современным требованиям и позволяет очищать сточные воды по таким загрязняющим веществам, как нефтепродукты и взвешенные вещества. Прежние очистные сооружения топливного цеха производили очистку от нефтепродуктов лишь части производственных сточных вод и не охватывали очисткой ливнево-талый и промышленный стоки основной площадки станции. Строительство объекта и ввод в эксплуатацию удалось завершить до конца прошлого года. Общие затраты на строительство с 2013 года составили 165 млн рублей.
За 2018 год возврат очищенной воды в циркуляционную систему оборотного охлаждения Казанской ТЭЦ-3 составил 389,412 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2017 годом. Масса предотвращенных к сбросу нефтепродуктов выросла более чем в шесть раз. И это за неполный год работы новых очистных сооружений.
В целом в 2018 году по АО «ТГК-16» общая сумма затрат на охрану окружающей среды и природопользование составила 258,5 млн рублей.
Синергия поколений
С заботой и вниманием ТГК-16 относится к ветеранам, для которых был создан отдельный профсоюз пенсионеров производства. Традиционно компания организует для бывших сотрудников мероприятия по случаю праздников. Так, накануне великого праздника — Дня Победы — работники станций навещают энергетиков-ветеранов. Действующие сотрудники дарят героям праздника цветы и подарки от имени предприятия, выражают благодарность. По случаю Дня пожилых людей и Дня труда на станциях проходя праздничные концерты с чаепитиями.
В тандеме с профсоюзом работает и молодежная организация Казанской ТЭЦ-3. Молодые работники участвуют в городских и станционных конкурсах, научно-практических конференциях, благотворительных акциях, спортивных, туристических и культурных мероприятиях.
Рост компетенций как фактор соцзащиты персонала
Работники ТГК-16 постоянно повышают уровень квалификации.
— Мы признаем наших сотрудников важнейшим активом компании. И содействуем раскрытию их профессиональных и личных способностей, создаем условия для карьерного роста, — делится Ольга Никишкова.
В ТГК-16 на постоянной основе осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации персонала предприятия. Примечательно, что для максимального соответствия квалификационным требованиям и для оперативного ознакомления с изменяющимися тенденциями в отраслевых областях (техники и технологий, тарифообразования и так далее) сотрудники могут проходить несколько видов обучения в течение года. Так в 2018 году было проведено 172 курса обучения.
Одним из важнейших элементов профилактики и предупреждения травматизма является обучение по охране труда. В 2018 году повысили квалификацию по охране труда 123 специалиста.
— В основе социальной политики ТГК-16 — подходы, обеспечивающие успешное развитие компании и гармоничное сочетание интересов работников, акционеров, потребителей и государства, — резюмирует Ольга Никишкова.
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