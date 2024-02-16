Энергетики сокращают дистанцию между студентами и производством

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Заместитель генерального директора — главный инженер АО ТГК-16 встретился со студентами Казанского государственного энергетического университета. Это уже не первый визит энергетика к будущим коллегам. «Я заинтересован в том, чтобы почаще слушать студентов, понять, к чему они готовятся, какое у них представление об энергетике и о будущем месте работы», — объясняет свою позицию Алмаз Латыпов. Какие вопросы волнуют студентов, действительно ли вузовское образование далеко от производства, нужны ли на предприятиях молодые специалисты без опыта — ответы на эти вопросы вместе со студентами получил и журналист «Реального времени».

Живой диалог производства и вуза

На этой неделе у студентов четвертого курса института теплоэнергетики КГЭУ состоялась встреча с главным инженером одного из ведущих энергетических предприятий республики.

Алмаз Латыпов сразу уточнил, что это не лекция. Цель его визита — диалог.

— Я пришел выстроить диалог между производством и учебным заведением. Это наш профильный вуз, который поставляет нам специалистов. Я заинтересован в том, чтобы почаще слушать студентов, понять, к чему они готовятся, какое у них представление об энергетике и о будущем месте работы. В последние годы образовался разрыв между производством и вузами. Я, собственно, за то, чтобы этот разрыв искоренить, чтобы студенты, получившие диплом, имели представление о будущей работе и, возможно, уже к ней готовились именно в рамках вуза. В моих планах как минимум раз в квартал посещать университет и не только читать лекции, а слушать студентов и уже именно в диалоге выстраивать отношения. Они наше завтра, и чем раньше мы будем с ними заниматься, тем больше у нас будет задела на будущее, — рассказал энергетик журналисту «Реального времени».

Заместитель генерального директора — главный инженер АО ТГК-16 встретился со студентами Казанского государственного энергетического университета. Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Диалог со студентами спикер построил в формате интерактивного общения.

— У нас во время учебы говорили: «Убираем телефоны». А я скажу наоборот, как в «Кавказской пленнице»: тот кто нам мешает, тот нам и поможет, — отметил спикер. И призвал студентов на встрече активно пользоваться гаджетами: отвечать на его вопросы и присылать свои в специальной программе.

Такой формат «зашел» студентам на все сто. Они активно вовлеклись в процесс. Встреча, как и было обещано, прошла в форме общения. Спикер задавал вопросы, которые были направлены на выявление осведомленности студентов о работе на ТЭЦ, об их карьерных планах и финансовых ожиданиях. Разбирая их ответы, Алмаз Латыпов параллельно знакомил будущих коллег с деятельностью и условиями работы, которые предлагает на сегодняшний день энергопредприятие.

Студентам были приготовлены и подарки. Трое активных участников получили призы от Алмаза Латыпова.

Молодые ребята, которые уже этим летом получат дипломы бакалавра, всерьез озадачены будущим трудоустройством. Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

«Надеюсь увидеть вас среди своих коллег!»

Вопросы самих студентов тоже были серьезные. Молодые ребята, которые уже этим летом получат дипломы бакалавра, всерьез озадачены будущим трудоустройством.

Берут ли на работу без опыта работы, можно ли трудоустроиться на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1), есть ли вакансии для девушек — это те вопросы, на которые спикер ответил гарантированным «да».

— Прямо сейчас есть вакансия в производственно-техническом отделе, девушки у нас в основном в отделах трудятся, хоть сегодня готовы взять, — заверил он.

Как уже было сказано, не только молодежь узнавала о предприятии. Но выявлялись и ожидания будущих выпускников. Например, на вопрос об ожиданиях заработной платы ответы большинства варьировались от 40 до 60 тысяч. А среди дополнительных бонусов, которые могут привлечь на работу при заработной плате ниже ожидаемого, студенты назвали помощь при покупке жилья, бронь от службы в армии, возможность получения опыта.

Алмаз Латыпов заверил, что бонус в виде брони от армии некоторым категориям работников на предприятии предоставляется. А также имеются другие виды стимулирования работников в соответствии с занимаемой должностью, опытом работы и иными действиями.

Диалог со студентами спикер построил в формате интерактивного общения. Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Интересовались студенты и возможностью прохождения преддипломной практики.

— Конечно, приходите. Раньше у нас эта работа была организована неправильно. Студенты становились дополнительной нагрузкой, за которую наставникам не платили. Сейчас наставничество оплачивается, — рассказал Алмаз Латыпов.

Обсудили на встрече вопрос, действительно ли вузовское образование не нужно и всему придется переучиваться.

— Все зависит от ваших планов. Если вы не собираетесь расти, возможно, вам полученные знания и не пригодятся, а для тех, кто хочет строить карьеру, образование пригодится. Мне полученная в стенах этого университета база знаний помогла при продвижении по карьерной лестнице, — заверил он будущих коллег.