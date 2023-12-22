Эдуард Галеев поздравил коллег с Днем энергетика

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем энергетика!

«Сегодня — особенный для нас всех праздник. Мы традиционно встречаем его на рабочем месте, в самый разгар осенне-зимних нагрузок. Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно.

В этот праздничный день особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, мудрость, опыт и поддержка которых не имеют цены. Вы являетесь примером для молодых специалистов, вступающих в профессию, а вашими достижениями мы гордимся и сегодня.

Желаю каждому работнику отрасли новых профессиональных достижений, осуществления самых смелых и масштабных проектов, достатка и благополучия в ваших семьях, крепкого здоровья, неутомимой энергии!» — говорится в тексте обращения.